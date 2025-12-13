Oraşul european cu 50 de locuitori. "Cel mai mic oraş din lume" se află la doar 12 ore cu maşina de România

09:00

Protestele se extind în mai toate oraşele din România. Pentru a treia seară consecutivă, mii de bucureşteni au ieşit în stradă ca să îşi facă auzite vocile. Cer cu toţii demisii şi justiţie curată. Între timp, în fruntea listei deschise de judecătoarea Sorina Marinaş se află un nume sonor - Laura Codruţa Kovesi. Alţi peste 700 de magistraţi acuză problemele grave ale sistemului în care lucrează. Ilie Bolojan, premierul României, a declarat că va face un grup de lucru care să analizeze problemele lansate în spaţiul public, iar Nicuşor Dan îi aşteaptă la discuţii pe magistraţi pe 22 decembrie.