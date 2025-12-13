Oraşul european cu 50 de locuitori. "Cel mai mic oraş din lume" se află la doar 12 ore cu maşina de România
ObservatorNews, 13 decembrie 2025 17:20
Ascuns între dealurile din centrul Peninsulei Istria, în nord-vestul Croației, Hum oferă priveliști spectaculoase asupra peisajului rural și a pădurilor din jur. Potrivit legendei, niște giganți au construit orașul din pietrele rămase de la alte sate din apropiere. Hum este înconjurat de ziduri medievale de protecție și, până în ziua de azi, nu s-a construit nimic în afara acestora, scrie The Mirror.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
18:00
Tren pe ruta Bucureşti-Kiev, vizat de o alertă cu bombă la frontiera de nord a Republicii Moldova # ObservatorNews
O alertă cu bombă a fost declanşată, sâmbătă, la frontiera de nord a Republicii Moldova, după ce autorităţile au primit informaţii despre o posibilă minare a unui tren internaţional care circula pe ruta Bucureşti-Kiev, relatează newsmaker.md.
Acum 30 minute
17:40
Comentariul atipic primit de Ludovic Orban la o postare de susținere pentru judecătoarea Raluca Moroșanu # ObservatorNews
Președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a transmis un mesaj de susținere pentru judecătoarea Raluca Moroșanu, într-o postare publicată pe Facebook. Ulterior a răspuns și unei întrebări venite din partea unui internaut, oferind un detaliu personal care a atras atenția în mediul online.
Acum o oră
17:20
Oraşul european cu 50 de locuitori. "Cel mai mic oraş din lume" se află la doar 12 ore cu maşina de România # ObservatorNews
Ascuns între dealurile din centrul Peninsulei Istria, în nord-vestul Croației, Hum oferă priveliști spectaculoase asupra peisajului rural și a pădurilor din jur. Potrivit legendei, niște giganți au construit orașul din pietrele rămase de la alte sate din apropiere. Hum este înconjurat de ziduri medievale de protecție și, până în ziua de azi, nu s-a construit nimic în afara acestora, scrie The Mirror.
Acum 2 ore
17:00
Alerga zilnic şi nu punea gura pe alcool, însă un obicei banal l-a costat scump. Britanic, doborât de AVC # ObservatorNews
Un bărbat de 54 de ani din Marea Britanie, fără probleme medicale și cu un stil de viață activ, a suferit un accident vascular cerebral după ce a consumat zilnic cantități mari de băuturi energizante, arată un caz medical documentat de specialiştii britanici.
16:40
Belarusul a eliberat 123 deţinuţi politici, după discuţiile cu SUA. Printre ei, un laureat al Premiului Nobel # ObservatorNews
Un emisar al lui Donald Trump, aflat în vizită în Belarus, a anunţat sâmbătă ridicarea sancţiunilor americane asupra potașei produse de această țară apropiată Rusiei. Acesta nu a precizat însă ce va oferi la schimb liderul autoritar belarus, Aleksandr Lukaşenko. Totuşi, imediat după anunț, mai multe mass-media oficiale din Belarus și ONG-uri au raportat eliberarea a 123 de deţinuţi politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiaţki, și opozanta Maria Kolesnikova, relatează AFP, citată de News.ro.
16:30
Atacul "Spiderman": cum copiază hackerii site-urile băncilor și fură datele clienților # ObservatorNews
Un nou tip de atac de tip phishing, denumit "Spiderman", este folosit de infractorii cibernetici pentru a copia aproape perfect site-urile unor bănci și platforme financiare din Europa, cu scopul de a fura parole, coduri de autentificare în doi pași și date de card, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
Acum 4 ore
16:00
Bărbat internat la Spitalul TBC din Brăila, înjunghiat de alt pacient. S-ar fi luat la ceartă din senin # ObservatorNews
Un incident şocant a avut loc sâmbătă, la spitalul de pneumoftiziologie din municipiul Brăila. Un pacient de 37 de ani, internat în spital, ar fi înjunghiat un bărbat de 42 de ani, pe fondul unui conflict spontan. În urma celor întâmplate, bărbatul înjunghiat a fost transportat la Spitalul de Urgenţă pentru acordarea de îngrijiri medicale.
15:40
Reacția salonului de spa din Cluj, după depistarea cazurilor de lepră în rândul maseuzelor # ObservatorNews
Reprezentanții THAIco Spa au transmis un comunicat oficial în care informează clienții despre situația medicală apărută recent în cadrul echipei, unde o angajată a fost diagnosticată cu boala Hansen, cunoscută ca lepră. Boala a fost luată după ce s-a întors din Indonezia, unde a participat la ceremonia de înmormântare a tatălui său, se arată în comunicatul salonului.
15:30
Circulaţie blocată la metrou, după un incident grav în staţia Crângaşi. O femeie ar fi prinsă sub şine # ObservatorNews
Momente de panică, sâmbătă, la stația de metrou Crângași, unde o femeie a coborât pe șine și a fost lovită în plin de o garnitură aflată în circulație. La fața locului au intervenit de urgență echipajele de salvare.
15:20
Erdogan: Marea Neagră nu trebuie să devină o zonă de confruntare. Toată lumea are nevoie de o navigaţie sigură # ObservatorNews
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat sâmbătă că Marea Neagră nu trebuie transformată într-o "zonă de confruntare" între Rusia şi Ucraina. Declaraţia vine în urma mai multor atacuri survenite în ultimele săptămâni, inclusiv unul vineri, în urma căruia o navă comercială turcă a fost avariată, scrie AFP, citată de Agerpres.
15:10
Două cutremure în România, la interval de câteva ore. Un seism s-a înregistrat într-o zonă atipică # ObservatorNews
Două cutremure slabe au fost înregistrate sâmbătă în România, la interval de câteva ore, în zone diferite ale țării. Unul dintre seisme s-a produs într-o zonă mai puțin obișnuită pentru astfel de fenomene, în Transilvania, iar celălalt în binecunoscuta zonă seismică Vrancea, potrivit datelor oficiale.
15:00
Incident şocant în Timiş. Un şofer din Giarmata a călcat intenţionat un câine cu maşina. Momentul, filmat # ObservatorNews
Incident şocant în judeţul Timiş. Vineri, pe strada Gării din Giarmata, un câine nevoinovat a fost ucis în mod brutal de către un şofer care ar fi trecut intenţionat cu maşina peste el. Momentul şocant a fost surprins de camerele de supraveghere, iar şoferul a fost identificat. Dosarul a fost predat Poliției Animalelor din cadrul IPJ Timiș, "fiind vorba despre o infracțiune și dosar penal", notează Primăria Comunei Giarmata.
15:00
Doi tineri mascaţi, prinși la furat de telefoane dintr-un easybox din Bacău. Comandaseră produsele online # ObservatorNews
Doi tineri, de 17 și 20 de ani, au fost prinși în flagrant de polițiști, în toiul nopții, în timp ce încercau să fure telefoane mobile dintr-un easybox din Bacău. Aceștia ar fi comandat produsele de pe mai multe site-uri, fără intenția de a le plăti, însă planul le-a fost dejucat de intervenția rapidă a oamenilor legii.
14:40
Scannere inteligente pe aeroportul Otopeni. Detectează instant actele de identitate false # ObservatorNews
Radare pe şosele şi scannere speciale în aeroport. Numărul tot mai mare al celor care încearcă să intre ilegal în ţara noastră a alertat autorităţile. În aeroportul Otopeni, mai multe scannere performante analizează actele de identitate şi identifică instant falsurile.
14:30
Polița RCA, obligatorie pentru trotinete și biciclete. Ce sancţiuni riscă cei care nu respectă noile reguli # ObservatorNews
Noi cheltuieli pentru trotinetele electrice. De pe 13 decembrie a intrat în vigoare RCA-ul pentru asemenea vehicule. Cei care nu respectă legea se pot aştepta la sancţiuni usturătoare.
14:20
Vinul fiert este deliciul aromat al iernii. Cu scorțișoară, portocale sau mere, are mare succes la toate târgurile de Crăciun. Iată însă care e reţeta ideală atunci când îl preparăm acasă.
14:10
Gală de Crăciun la Cluj pentru industriile creative: "Avem nevoie să reconstruim relațiile interumane" # ObservatorNews
Ne apropiem de finalul de anului, perioada în care tragem linie și privim înapoi la ce am realizat în utlimele 12 luni. Lăsăm deoparte răutățile și chiar concurența și privim înainte, la planurile de viitor. La Cluj-Napoca a avut loc aseară o gală de Crăciun, în care toți cei implicați în domeniul decorațiunilor și industriilor creative, concurenți sau prieteni, și-au dat mâna, au socializat și au făcut fapte bune.
Acum 6 ore
14:00
Bărbat din Galaţi acuzat de înşelăciune se dă din nou drept preot. Ţine slujbe şi strânge donaţii # ObservatorNews
Un fals preot din Galați, arestat acum patru ani pentru că a intrat în casele oamenilor să-i binecuvânteze de Bobotează, a revenit pe străzi. Acum face slujbe de pomenire şi adună donaţii de la cei care îi pică în plasă.
13:50
Un tânăr de 19 ani din Slatina a murit sâmbătă după ce a intrat cu mașina într-un pom pe Drumul Național 65, între localitățile Slatina și Găneasa.
13:20
Premieră națională: utilaj confiscat după ce drona a surprins deșeuri depozitate ilegal pe 2 hectare # ObservatorNews
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă realizarea primei confiscări a unui utilaj ca urmare a utilizării dronelor în acțiuni de control de mediu. În urma verificărilor, Primăria Ciumeghiu, din județul Bihor, a fost sancționată contravențional cu o amendă de 70.000 de lei.
12:50
Horoscop săptămânal Fecioară 15-19 decembrie 2025. Marte intră în Capricorn și îți conferă disciplină în aceste domenii: o idee creativă prinde contur, finalizezi o lucrare sau începi o activitate care cere repetiție și perfecționare.
12:50
Horoscop săptămânal Balanţă 15-19 decembrie 2025. Pentru tine, săptămâna aduce o energie de stabilizare asupra vieții de acasă, a relațiilor familiale și a organizării domestice.
12:50
Horoscop săptămânal Scorpion 15-19 decembrie 2025. Marte intră în Capricorn și te face extrem de eficient în discuțiile oficiale: semnezi acte, rezolvi documente, stabilești întâlniri, clarifici acorduri.
12:50
Horoscop săptămânal Săgetător 15-19 decembrie 2025. Marte părăsește zodia ta și intră în Capricorn, ceea ce mută energia din spontaneitate în strategie.
12:50
Horoscop săptămânal Capricorn 15-19 decembrie 2025. Săptămâna începe cu o forță puternică pentru tine, deoarece Marte intră în zodia ta și îți amplifică dorința de acțiune, inițiativă și control asupra propriilor decizii.
12:50
Horoscop săptămânal Vărsător 15-19 decembrie 2025. Săptămâna activează zona introspecției, a încheierilor, a clarificărilor pe care le faci în culise.
12:50
Horoscop săptămânal Peşti 15-19 decembrie 2025. Marte în Capricorn îți oferă energie pentru a organiza o echipă, a structura un proiect sau a prelua un rol de coordonare. Ești eficient și respectat.
12:50
Militarii germani se duc să sape tranşee cot la cot cu polonezii la graniţa cu Kaliningrad și Belarus # ObservatorNews
Forțele armate germane își vor extinde prezența pe flancul estic al NATO, participând alături de armata poloneză la operațiunea "Scutul Estic". Soldații germani vor săpa tranșee, vor instala sârmă ghimpată și vor construi baraje antitanc în apropierea graniței cu Kaliningrad și Belarus, consolidând apărarea Poloniei, unde Germania are deja desfășurate sisteme Patriot și un grup aerian de permanență la Malbork.
12:40
Horoscop săptămânal Berbec 15-19 decembrie 2025. Marte intră în Capricorn și activează zona carierei: tot ceea ce faci acum cere disciplină și structură. Poți primi o sarcină dificilă sau un rol care implică responsabilitate suplimentară.
12:40
Horoscop săptămânal Taur 15-19 decembrie 2025. Marte intră în Capricorn și îți activează zona studiilor, a călătoriilor, a dezvoltării personale și a deciziilor pe termen strategic.
12:40
Horoscop săptămânal Gemeni 15-19 decembrie 2025. Marte intră în Capricorn și te împinge să clarifici ceva ce ai lăsat nerezolvat: un contract, o relație profesională, o responsabilitate financiară sau un angajament.
12:40
Horoscop săptămânal Rac 15-19 decembrie 2025. Marte intră în Capricorn și activează zona parteneriatelor: discutarea unor condiții, renegocierea unui acord, stabilirea unor limite.
12:40
Horoscop săptămânal Leu 15-19 decembrie 2025. Marte intră în Capricorn și activează zona rutinei tale zilnice: începi o perioadă în care trebuie să fii extrem de disciplinat, atent la detalii și consecvent în acțiuni.
12:40
Trump, dat în judecată pentru proiectul sălii de bal de la Casa Albă. Acuzat că a ignorat procedurile legale # ObservatorNews
Casa Albă a fost dată în judecată de o organizație nonprofit pentru protejarea patrimoniului istoric, care încearcă să oprească construcția noii săli de bal propuse de președintele Donald Trump, informează BBC. Procesul a fost intentat de "National Trust for Historic Preservation", o organizație creată prin mandat al Congresului SUA pentru conservarea siturilor istorice.
12:10
Noua programă la Limba şi Literatura Română pentru liceu stârnește nemulțumiri. Ce spun elevii și profesorii # ObservatorNews
Dezbaterea publică cu privire la noua programă pentru a IX-a, la limba și literatura română, a ajuns la final, după ce a stârnit nenumărate controverse. În timp ce unii au susţinut modificările propuse, alţii le-au criticat dur.
12:10
Maşină de 70.000 de euro furată din Austria, depistată la Iași. Şoferul susţine că nu ştia că e furată # ObservatorNews
Un autoturism de 70.000 de euro, furat din Austria și cu seria de șasiu modificată, a fost descoperit la Iași de polițiștii de frontieră. Mașina, o clonă a unui autoturism din Ungaria, era folosită de un bărbat de 45 de ani, care susține că o testase înainte de cumpărare, fără să știe că este furată.
Acum 8 ore
11:40
Spectacol caritabil în Sibiu. Sute de Moși au invadat oraşul pentru Marea Moșmondeală # ObservatorNews
Sibiul s-a transformat într-un adevărat spectacol de Crăciun! Vorbim despre Marea Moşmondeală, unde sute de Moși și Crăciunițe au alergat aproape trei kilometri, nu pentru medalii, ci pentru o cauză nobilă: susținerea echipei de baschet în scaun cu rotile "Zburătorii". Cu zâmbetele largi pe feţe și buzunarele pline de bomboane pentru trecători, moşii au demonstrat că, atunci când alergi pentru a face o faptă bună, fiecare pas contează.
11:40
Banca Europeană de Investiţii majorează creditarea pentru proiectele UE din domeniul apărării # ObservatorNews
Banca Europeană de Investiţii (BEI) va crește creditarea pentru proiectele de apărare la 4,5 miliarde de euro în 2026, de la 3,5 miliarde în 2025, și ar putea majora suma dacă cererea va fi mai mare, a declarat președinta instituției, Nadia Calvino. Fondurile vor viza în special mobilitatea militară, infrastructurile critice, frontiera de est și sistemele anti-drone, în timp ce peste jumătate din împrumuturile totale vor susține proiecte pentru combaterea schimbărilor climatice și dezvoltarea tehnologiilor inovatoare europene.
10:40
Unde trăiesc femeile cel mai mult pe glob? Un clasament global arată că femeile din unele țări trăiesc cu 10-15 ani mai mult decât în alte state.
10:10
Incendiu de groază în Scorţeni, Prahova. Doi oameni au ajuns la spital, mai multe case arse # ObservatorNews
Un incendiu produs sâmbătă dimineața în comuna Scorțeni, satul Bordenii Mari, a lăsat doi oameni cu arsuri după ce flăcările au cuprins mai multe corpuri de locuit și anexe gospodărești.
10:10
Actorul Peter Greene, cunoscut din filmele "Pulp Fiction" și "The Mask", a murit la 60 de ani # ObservatorNews
Actorul Peter Greene, celebru pentru rolurile sale de personaj negativ în filme precum "Pulp Fiction" și "The Mask", a fost găsit mort sâmbătă dimineață în apartamentul său din New York, la vârsta de 60 de ani, a confirmat managerul său, Gregg Edwards. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.
Acum 12 ore
10:00
Spiritul Crăciunului, de la Vatican la Palatul Buckingham. Concerte, copii și vești bune pentru Regele Charles # ObservatorNews
Spiritul Crăciunului se simte peste tot în lume! La Vatican, atmosfera a fost magică în timpul unui concert grandios, la care a fost prezent şi Papa Leon. În acelaşi timp, în Marea Britanie, Regina Camilla a dat startul sărbătorilor de iarnă: a petrecut timp cu mai mulţi copii bolnavi, alături de care a decorat bradul de Crăciun şi a savurat un ceai. Iar Regele Charles al III-lea a primit de la medici cea mai frumoasă veste de sărbători: tratamentul său împotriva cancerului a evoluat atât de bine, încât de anul viitor, poate fi redus considerabil.
09:50
Primarul din Livezile, care a publicat imagini în care ar hărţui o angajată a fost arestat preventiv # ObservatorNews
Primarul localităţii Livezile din Bistriţa-Năsăud, surprins în ipostaze intime cu o angajată, a fost trimis după gratii.
09:40
Cât costă un Crăciun de poveste în Bucovina. Hotelierii au oferte pentru toate buzunarele # ObservatorNews
Crăciunul se apropie cu paşi repezi, iar dacă sunteţi în căutarea unui loc de poveste, atunci Bucovina rămâne alegerea ideală. Şi cum sărbătorile înseamnă mâncare din belşug şi voie bună, din meniul distracţiei nu vor lipsi preparatele tradiționale, momentele de relaxare la piscină şi saună ori surprizele gândite special pentru cei mici.
09:40
O şoferiţă de 38 de ani din Franţa era cât pe ce să provoace o tragedie. Femeia a încurcat pedalele şi a ajuns cu maşina pe fundul unui bazin de înot.
09:30
Iarna blândă ține schiorii acasă. Doar două pârtii deschise în toată țara: "Peisajul nu arată foarte bine" # ObservatorNews
Iarna blândă pune frână schiorilor. Multe pârtii sunt închise şi cel mai probabil aşa vor rămâne şi de Sărbători pentru că nu e zăpadă. Doar două sunt deschise: Transalpina, unde se poate schia doar în weekend și Păltiniș, cu zăpadă artificială. La Bâlea Lac, hotelul de gheață nu va fi construit din cauza temperaturilor ridicate.
09:30
O femeie de 56 de ani a murit după ce a fost spulberată de un autoturism pe o trecere de pietoni din Galaţi # ObservatorNews
Tragedie în Galaţi. O femeie de 56 de ani şi-a pierdut viaţa după ce a fost lovită în plin de un autoturism, chiar pe trecerea de pietoni.
09:30
Incendiu devastator la un service auto din Vaslui. Flăcările au pornit de la un autoturism aflat în reparații # ObservatorNews
Incendiu devastator la un service auto din Vaslui. Un autoturism aflat în reparații s-a aprins, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit electric.
09:10
Negocieri la Berlin pentru pacea din Ucraina. SUA, presate să ofere garanţii de securitate # ObservatorNews
Momente decisive weekendul acesta la Berlin. Trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui Trump, vor discuta cu Zelenski şi liderii europeni din nou planul de pace pentru Ucraina. Europenii şi ucrainenii le cer Statelor Unite garanţii de securitate înainte de orice negociere privind teritoriile disputate. Donald Trump vrea ca Kievul să se retragă de tot din regiunea Donbas. În acest timp, Kremlinul a acuzat România că este implicată în producerea de către Ucraina a unei bombe cu combustibil nuclear.
09:00
Mii de români cer în stradă o justiţie curată, în timp ce sute de magistraţii confirmă problemele din sistem # ObservatorNews
Protestele se extind în mai toate oraşele din România. Pentru a treia seară consecutivă, mii de bucureşteni au ieşit în stradă ca să îşi facă auzite vocile. Cer cu toţii demisii şi justiţie curată. Între timp, în fruntea listei deschise de judecătoarea Sorina Marinaş se află un nume sonor - Laura Codruţa Kovesi. Alţi peste 700 de magistraţi acuză problemele grave ale sistemului în care lucrează. Ilie Bolojan, premierul României, a declarat că va face un grup de lucru care să analizeze problemele lansate în spaţiul public, iar Nicuşor Dan îi aşteaptă la discuţii pe magistraţi pe 22 decembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.