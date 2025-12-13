Scannere inteligente pe aeroportul Otopeni. Detectează instant actele de identitate false

08:30

Spitalul de Pediatrie din Iaşi este din nou într-o situaţie de criză. Mai multe probe de apă prelevate din unitatea sanitară sunt contaminate cu o bacterie, iar pragul de referinţă admis este cu mult depăşit.Bacteria, extrem de periculoasă pentru cei mici, poate provoca infecții grave, în special la cei născuți prematur sau cu un sistem imunitar slăbit. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a deplasat de urgenţă la Iaşi şi a instituit o celulă de criză. Iniţial s-a luat în calcul inclusiv varianta ca cei peste 200 de copii internaţi în spital, să fie transferaţi în alte unităţi medicale din ţară. Din fericire, deocamdată, situaţia nu impune acest lucru, iar micuţii vor fi trataţi la Iaşi.