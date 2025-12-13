CĂRTĂRESCU, OFF THE RECORDER. Luminița Arhire: O CUTREMURARE INTELECTUALĂ DE IARNĂ

21:40

În România sunt zeci de mii de ONG-uri, cu sute de mii de salariați, și vă dați seama ce masă de manevră și factor de presiune are asigurat „sorosismul”. Dacă vor țipa sincronizat, nici nu mai contează că sunt minoritari: zarva făcută va fi imposibil de ignorat, mai ales de niște politicieni slabi, șantajabili și nu foarte bine mobilați intelectual.