Digi24.ro, 13 decembrie 2025 16:50
Guvernul britanic a îndemnat medicii să renunţe la o grevă preconizată timp de cinci zile cu puţin timp înainte de Crăciun, în contextul unui „val fără precedent de super-gripă”, care afectează Regatul Unit, potrivit Serviciului de sănătate public britanic, informează AFP.
• • •
Acum 10 minute
17:00
Stâlpi lăsați în mijlocul trotuarului la Slobozia. Primarul ceartă drumarii: „Suntem cascadorii râsului. Ce ați făcut este o panaramă” # Digi24.ro
Stâlpi în mijlocul trotuarelor, o imagine pe care am mai văzut-o în România, dar care această reapare de această dată într-un cartier din Slobozia, județul Ialomița. Edilul i-a luat la rost pe cei care au făcut lucrările, iar momentul a devenit viral pe rețelele de socializare. Într-o intervenție la Digi24 edilul a explicat că greșeala nu va fi plătită din banii cetățenilor, fiind pusă pe umerii firmei de construcții.
17:00
Belarusul a eliberat 123 de deținuți politici, inclusiv laureatul Nobel Ales Bialiațki. Anunțul SUA privind ridicarea sancțiunilor # Digi24.ro
Belarusul a eliberat 123 de deținuți politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiațki și opozanta Maria Kolesnikova, la scurt timp după ce un emisar al președintelui Donald Trump a anunțat ridicarea sancțiunilor americane asupra potasei produse de această țară aliată Rusiei, relatează AFP și Reuters.
Acum 30 minute
16:50
Epidemie de gripă „fără precedent” în Marea Britanie. Numărul cazurilor a crescut cu 55%. Guvernul cere medicilor să renunțe la greva # Digi24.ro
Guvernul britanic a îndemnat medicii să renunţe la o grevă preconizată timp de cinci zile cu puţin timp înainte de Crăciun, în contextul unui „val fără precedent de super-gripă”, care afectează Regatul Unit, potrivit Serviciului de sănătate public britanic, informează AFP.
Acum o oră
16:30
20 de state americane au intentat proces împotriva taxei de 100.000 de dolari impuse de Administrația Trump pentru vizele H-1B # Digi24.ro
Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a anunțat vineri că el și alte 19 state dau în judecată administrația Trump pentru politica sa de a majora taxele pentru noile cereri de viză H-1B la 100.000 de dolari.
16:20
Un raton beat a fost găsit leșinat pe podeaua unui magazin de băuturi alcoolice, după Black Friday. „A început să bea tot ce găsea” # Digi24.ro
Angajații unui magazin de băuturi alcoolice din Virginia au avut parte de o surpriză sâmbătă, când au venit la serviciu și au descoperit că magazinul fusese spart de un „raton foarte beat”.
Acum 2 ore
16:00
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu trebuie să devină o „zonă de confruntare” # Digi24.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat sâmbătă că Marea Neagra nu trebuie transformată într-o „zonă de confruntare” între Rusia şi Ucraina, după mai multe atacuri survenite în ultimele săptămâni, inclusiv unul vineri în urma căruia o navă comercială turcă a fost avariată, relatează AFP.
15:50
Propuneri ca Bulgaria să amâne trecerea la euro cu un an. Planurile unui partid de extrema dreaptă, eurosceptic # Digi24.ro
Un partid de extremă dreapta eurosceptic din Bulgaria face presiuni pentru adoptarea unei rezoluții parlamentare care să amâne cu un an adoptarea euro de către țară.
15:40
„Scutul estic” al Poloniei. Militari germani vor fi trimiși să fortifice granița de est a țării. Principala misiune: să sape tranșee # Digi24.ro
Germania a anunţat că va trimite un grup de militari în Polonia pentru a ajuta la implementarea unui proiect care are drept scop consolidarea securităţii la frontiera de est a ţării, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la ameninţarea rusească.
15:40
Proteste în Franța: autostrăzi blocate și gunoi împrăștiat după sacrificarea bovinelor din cauza unui focar # Digi24.ro
Fermierii din Franța au blocat autostrăzile și au aruncat gunoi de grajd lângă sediile instituțiilor publice pentru a protesta față de decizia autorităților de a sacrifica bovinele în urma unor focare de dermatoză nodulară. În replică, Franța a decis vaccinarea a un milion de capete de vite în următoarele săptămâni împotriva dermatoze nodulare, potrivit News, care citează Reuters.
15:20
Ce este „Spiderman”, noul tip de atac phishing. Site-urile băncilor şi platformelor financiare europene sunt copiate perfect # Digi24.ro
Un nou tip de atac phishing, denumit Spiderman, este folosit de către infractori pentru a copia perfect site-urile zecilor de bănci şi platforme financiare din Europa, prin care sunt furate parole, coduri 2FA şi date de card, transmite Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), pe baza informaţiilor publicate de platforma bleepingcomputer.com.
15:10
Ștefureac: Amenințarea PSD cu ieșirea de la guvernare e nocivă și pentru social-democrați. „Bagi dividende în buzunarul opoziției” # Digi24.ro
Ștefureac: Amenințarea PSD cu ieșirea de la guvernare e nocivă și pentru social-democrați. „Bagi dividende în buzunarul opoziției”
15:10
Cum explică șeful INSCOP locul 3 obținut de Băluță la alegerile pentru București. Profilul alergătorilor pentru fiecare candidat # Digi24.ro
Sondajele de opinie făcute de INSCOP Research înainte de alegerile locale din 7 decembrie o creditau pe Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, cu un scor de aproximativ 21%. Acest lucru s-a dovedit a fi corect, dar surpriza a fost poziționarea ei pe locul al doilea, în fața candidatului PSD Daniel Băluță. Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a spus la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că explicația constă în prezența scăzută la vot, mai ales în ceea ce-i privește pe alegătorii social-democraților.
15:10
Viktor Orban sau Bruxelles: în cine au ungurii mai multă încredere. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie # Digi24.ro
Procentul maghiarilor care au încredere în UE este mai mare decât cel al celor care au încredere în guvernul naționalist al lui Viktor Orbán, care critică frecvent Bruxelles-ul, potrivit noilor statistici din sondajul de opinie Eurobarometru.
Acum 4 ore
14:40
Accident grav în Olt. Un tânăr de 19 ani a murit după ce a intrat cu maşina în copac, iar autoturismul a luat foc # Digi24.ro
Un tânăr de 19 a murit, sâmbătă, pe DN 65, în judeţul Olt, după ce intrat cu maşina într-un copac, iar vehiculul a luat foc. Tânărul a fost extras cu ajutorul accesoriilor pentru descarcerare, fără semne vitale.
14:20
A murit Peter Greene, cunoscut pentru rolurile celebre din „Masca” și „Pulp Fiction”. Actorul avea 60 de ani # Digi24.ro
Peter Greene, actor cunoscut mai ales pentru rolurile sale negative, de răufăcător şi criminal, inclusiv rolul lui Zed din „Pulp Fiction”, a murit vineri la domiciliul său din New York, a confirmat managerul său. Avea 60 de ani, scrie NBC News.
14:20
Atacuri masive ale Rusiei în Ucraina. Nave turcești lovite de rachete în Odesa și mii de locuitori fără curent # Digi24.ro
Rusia a atac din nou Ucraina în noaptea de 12 spre 13 decembrie, lovind peste zece ținte civile. Volodimir Zelenski a anunțat că mii de locuitori au rămas fără electricitate în șapte regiuni din țară în urma atacurilor rusești, potrivit Agrepres, care citează AFP.
14:00
Europa și acuzațiile „absurde” ale lui Trump privind „dispariția civilizației”: care trebuie să fie răspunsul bătrânului continent # Digi24.ro
Liderii europeni trebuie să cadă de acord asupra modului în care vor răspunde acuzației că bătrânul continent se confruntă cu „dispariția civilizației”. Acestea au fost cele mai dure cuvinte folosite în cea mai dură strategie de securitate națională publicată vreodată de un guvern american, care a clarificat faptul că alianța SUA- Europa nu mai este un lucru garantat, scrie Francesco Grillo, cercetător la Departamentul de Științe Sociale și Politice al Universității Bocconi din Milano, în The Conversation.
13:30
Primărie din Bihor, prinsă în premieră de drona Gărzii de Mediu cum îngropa ilegal deșeuri. A fost amendată cu 70.000 de lei # Digi24.ro
Primăria Ciumeghiu din județul Bihor a fost sancţionată contravenţional cu o amendă în valoare de 70.000 lei, după ce o dronă a Gărzii de Mediu a filmat cum un excavator închiriat de autoritățile locale îngropa ilegal gunoaie pe un câmp. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că astfel a fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei.
13:10
Ludovic Orban dezvăluie ce l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să facă în campania pentru Primăria Capitalei # Digi24.ro
Ludovic Orban, fostul consilier prezidențial al președintelui, a dezvăluit că i-a recomandat acestuia să nu se poziționeze în campania pentru alegerile din Capitală, iar la două zile distanță Nicușor Dan a fost prezent la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă, candidatul USR.
Acum 6 ore
13:00
Mai mulți bani pentru proiecte UE din domeniul apărării: „Ne concentrăm pe mobilitate, infrastructuri critice, frontiera din Est” # Digi24.ro
Banca Europeană de Investiţii va majora, anul viitor, creditarea pentru proiectele din domeniul apărării la 4,50 miliarde de euro, de la 3,5 miliarde de euro în 2025, şi ar putea revizui în sus cifrele, dacă va exista o cerere mai ridicată, a spus preşedinta instituţiei, Nadia Calvino, citată de Reuters.
12:50
Atenție la mesajele primite de sărbători: pot fi tentative de fraudă. Avertismentul unui expert în securitate cibernetică # Digi24.ro
Mare atenție la noile scheme de phishing de pe TikTok și la tentativele de fraudă din mesajele de sărbători. Atacatorii cibernetici trimit mesaje înșelătoare pentru a obține date personale, acces la conturi sau bani. Mihai Rotariu, de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a explicat în direct la Digi24 cum acționează escrocii și cum ne putem proteja.
12:20
Ca în fiecare an, cerul din luna decembrie aduce un spectacol cosmic magnific, pe care astronomii îl numesc Geminide, una dintre cele mai impresionante ploi de meteori ale anului. În noaptea de 13 spre 14 decembrie, stelele căzătoare vor ilumina intens cerul. Fenomenul va fi vizibil cu ochiul liber, în special din zonele ferite de poluarea luminoase, iar pasionații de fotografie pot suprinde totul în imagini dacă fac setările potrivite înainte.
12:10
Fenomenul meteo cu care se va confrunta mare parte din țară în următoarele zile. Anunțul meteorologilor # Digi24.ro
Vom avea în următoarele zile parte de temperaturi peste normalul perioadei, spun meteorologii. Temperaturile maxime vor ajunge chiar și la 10-11 grade Celsius, în condițiile în care în mod normal ar trebui să fie cel mult 6 grade în timpul zilei. Ceața, în schimb, va mai pune probleme și în zilele viitoare. În prezent sunt alerte de ceață de însă în șase județe.
12:10
Un cutremur cu magnitudinea 2,4 s-a produs, sâmbătă, în judeţul Sibiu, zonă unde nu au loc prea des manifestări seismice, a transmis Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCSFP).
11:50
„Ne cunosc, ne știu fețele”. Cum luptă activiștii de mediu cu „mafia lemnului” din România # Digi24.ro
În întreaga lume se fac eforturi pentru a proteja pădurile tropicale, numite deseori „plămânii planetei”. Între timp, defrișările ilegale din Amazon distrug suprafețe enorme de pădure. La fiecare câteva minute e rasă o zonă cât un teren de fotbal. În Europa sunt tot felul de eforturi de conservare. De exemplu, în Munții Carpați din România. Zone întinse din acest lanț muntos sunt împădurite și, cel puțin oficial, protejate de exploatare forestieră. Dar, neoficial, lucrurile stau diferit. Aici intră în joc oameni ca Dan, care încearcă să oprească defrișările ilegale și își pun viața în pericol când se confruntă cu „mafia lemnului”.
11:40
Proces împotriva lui Trump pentru construirea unei săli de bal la Casa Albă. Ce acuzații i se aduc # Digi24.ro
Președintele Donald Trump se confruntă cu un proces care are ca scop oprirea construcției sălii de bal de la Casa Albă, un proiect în valoare de 300 de milioane de dolari. O organizație care militează pentru conservarea patrimoniului istoric îl acuză pe acesta că a încălcat mai multe legi federale prin demolarea unei părți a Preşedinţiei SUA, fără a avea evaluările necesare sau aprobarea Congresului, potrivit News.ro, care citează The Guardian.
11:20
O femeie dată dispărută acum 17 ani din județul Neamț a fost găsită de polițiști. Cum au identificat-o autoritățile # Digi24.ro
O femeie din judeţul Neamţ, dată dispărută în urmă cu 17 ani de către familie, a fost găsită de către poliţiştii de frontieră din Timişoara. Femeia se stabilise în Italia şi prima dată când a venit în ţară a apărut în aplicaţiile Poliţiei ca persoană căutată.
Acum 8 ore
10:50
Milioanele dispărute ale celui mai căutat infractor financiar al Europei: Cum s-a destrămat imperiul din Libia al unui spion rus # Digi24.ro
O înțelegere secretă pentru cumpărarea a trei fabrici de ciment din Libia a fost încheiată anul trecut într-o casă elegantă din cartierul Mayfair, de la Londra. Activele strategice ascunse în spatele mai multor companii fantomă și acorduri de confidențialitate au trecut în proprietatea unui afacerist cu legături cu generalul libian Khalifa Haftar, susținut de Rusia. Cel mai important detaliu al afacerii, însă, nu era identitatea cumpărătorului, ci cea a principalului investitor, Jan Marsalek – cel mai căutat infractor financiar al Europei și, totodată, cel mai „vânat” spion rus.
10:40
Nouă militari din Coreea de Nord și-au pierdut viața în timp ce participau la o operațiune de deminare în regiunea rusă Kursk. Aceștia făceau parte dintr-o unitate de geniu a armatei nord-coreene care s-a aflat timp de patru luni în Kursk, potrivit Agerpres, care citează AFP și Reuters.
10:30
Alina Gorghiu, după ce Nicuşor Dan a promulgat legea pentru protecţia victimelor violenţei domestice: Un mesaj ferm din partea statului # Digi24.ro
Preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, deputatul Alina Gorghiu, i-a mulţumit sâmbătă preşedintelui Nicuşor Dan care a promulgat „cu celeritate” legea care protejează victimele violenţei domestice. „Promulgarea rapidă arată clar că violenţa împotriva femeilor nu mai poate aştepta” şi este ”un mesaj ferm din partea statului”, a transmis Gorghiu. Noua lege stabileşte că mai multe instituţii pot depune cererea pentru emiterea unui ordin de protecţie – având în vedere că multe femei, deşi în stare evidentă de pericol, nu au făcut astfel de solicitări, cel mai probabil de teamă. De asemenea, ordinul de protecţie nu mai expiră după 5 zile.
10:20
Întâlnire crucială pentru Ucraina, la Berlin. Trump îl trimite pe Witkoff să negocieze pacea cu Zelenski și liderii europeni # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, îl trimite la Berlin pe emisarul său Steve Witkoff pentru a se întâlni în acest weekend cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, într-un moment în care Statele Unite presează Ucraina să facă unele concesii majore pentru a pune capăt războiului cu Rusia.
10:00
Două femei din județul Vrancea au ajuns de urgență la spital, fiind suspecte de botulism. Una dintre acestea se află în stare foarte gravă, la Terapie Intensivă. Cealaltă este în stare stabilă și a fost transferată la un spital din Capitală.
09:50
Patru incendii au avut loc în Mureș: pompierii au intervenit pentru a stinge flăcările în noaptea și dimineața de sâmbătă # Digi24.ro
Pompierii din Mureş au intervenit, în ultimele ore, pentru stingerea a patru incendii care au cuprins locuinţe şi anexe. Evenimentele au produs pagube, dar nu s-au înregistrat victime.
09:50
Ratonul beat găsit leșinat pe podeaua unui magazin de băuturi alcoolice din SUA e suspectat că a „spart” acum o sală de karate # Digi24.ro
Un raton care a intrat prin efracţie într-un magazin din Virginia şi a băut cu poftă la raionul de băuturi alcoolice este acum suspectat de o serie mai amplă de „lovituri”, spun autorităţile locale.
09:20
De ce UE a ales să îngheţe pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Ce semnal transmite Moscovei # Digi24.ro
Uniunea Europeană a convenit vineri să îngheţe pe termen nelimitat activele băncii centrale ruseşti deţinute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei, relatează Reuters.
Acum 12 ore
08:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 13 decembrie
08:20
Scandal în parlamentul din Slovacia din cauza legislaţiei referitoare la informatori şi martori. Măsurile ar ameninţa statul de drept # Digi24.ro
Parlamentul slovac a adoptat o lege referitoare la denunţători şi martori-cheie, despre care opoziţia a avertizat că ameninţă statul de drept, ceea ce a dus la schimburi de replici furioase şi chiar încăierări între politicieni.
08:10
Secret Santa, cel mai îndrăgit obicei de Crăciun. De unde a luat naștere tradiția de a oferi cadouri în secret # Digi24.ro
Secret Santa s-a impus în ultimii ani ca unul dintre cele mai răspândite obiceiuri de Crăciun din România, fiind practicat atât în mediul profesional, cât și în cercurile de prieteni sau în familie. Schimbul anonim de cadouri aduce, an de an, o atmosferă de bucurie, mister și apropiere.
07:50
Ministrul Rogobete anunță măsuri urgente la Spitalul de copii din Iaşi, unde a fost găsită o bacterie în apa de la robinet # Digi24.ro
Ministerul Sănătății anunță măsuri urgente la Spitalul de copii din Iași, după ce analizele de laborator au arătat prezența unei bacterii în apa de la robinet. Internările au fost sistate. Doar urgenţele majore vor fi preluate în această unitate, iar pacienții, aparținătorii și personalul medical vor primi apă potabilă îmbuteliată din rezerva de stat, anunță ministrul Sănătății, Aelexandru Rogobete, care a mers de urgență aseară la Iași. În acest moment, în secția ATI sunt 10 pacienți internați. Aceștia nu vor fi transferați. La acest spital, șapte copii care erau internați la terapie intensivă au murit în toamnă după ce au luat o baterie periculoasă.
07:10
Ce este și cum funcționează postul intermitent. Specialiștii avertizează: „O formă de înfometare stimulată” # Digi24.ro
Postul intermitent, cunoscut și sub denumirea de „intermittent fasting”, s-a impus în ultimii ani drept una dintre cele mai influente tendințe în nutriție. Dincolo de impactul asupra controlului greutății, această strategie alimentară este apreciată pentru modul în care susține funcționarea optimă a organismului.
07:10
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce sancțiuni se vor aplica # Digi24.ro
Începând de sâmbătă, 13 decembrie, regulile noi privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) nu mai sunt doar pe hârtie, ci vin cu sancțiuni concrete. După o perioadă de 30 de zile acordată pentru conformare, autoritățile pot aplica amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei celor care nu au o poliță RCA valabilă pentru vehiculele care trebuie asigurate prin lege, inclusiv bicicletele și trotinetele electrice. În plus, lipsa asigurării sau nerespectarea regulilor privind suspendarea acesteia poate duce și la reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului.
07:10
Calendar Simulare Evaluare Națională 2026: Când încep elevii probele scrise la română și matematică # Digi24.ro
Simularea pentru Evaluarea Națională 2026, în care elevii de clasa a VIII-a își pot testa cunoștințele înainte de examenul oficial, este programată să înceapă pe 16 martie 2026 cu proba la limba și literatura română. Pe 17 martie va urma proba la matematică, iar rezultatele vor fi comunicate pe 30 martie 2026.
07:10
În timp ce Trump presează Kievul să accepte un acord de pace, Rusia atacă simultan nouă orașe ucrainene și planifică o ofensivă majoră # Digi24.ro
Forțele armate ruse desfășoară atacuri - cu diferite grade de succes - asupra a nouă orașe ucrainene simultan. Toate aceste ofensive au la origine luptele intense din vara și toamna, în timpul cărora trupele ruse au reușit să înconjoare principalele poziții fortificate ucrainene din Donbas și din regiunile Harkov și Zaporojia, scriu jurnaliștii Meduza.
07:10
Fortificarea frontierei Europei și scenariul „Narva Next”: Cum se pregătesc țările baltice de „Ora X” a invaziei rusești # Digi24.ro
Țările baltice au o graniță de peste 1.000 de kilometri cu Rusia și aliatul său, Belarus, pe care acum o fortifică în încercarea de a remodela câmpul de luptă al unei posibile invazii, astfel încât să încetinească înaintarea trupelor rusești. Estonia, Letonia și Lituania au învățat din experiența Ucrainei că este crucial să nu piardă teren în primele zile ale războiului, înainte ca trupele NATO din țările aliate să poată interveni. Având în vedere teritoriul limitat de care dispun, pentru cele trei state nu există varianta retragerii.
07:10
Senatul a aprobat o zi liberă pe lună pentru femeile cu endometrioză. De ce unii liberali s-au opus, iar USR și UDMR s-au abținut # Digi24.ro
Senatul a adoptat, săptămâna aceasta, un proiect care introduce o zi liberă pe lună, plătită, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Senatorii USR și UDMR s-au abținut la vot, invocând că textul legii este neclar, iar la PNL 13 au votat „contra” și doar 5 „pentru”. USR a explicat, pentru digi24.ro, că inițiativa legislativă este discriminatorie. „Ar trebui ca toate salariatele care manifestă simptome severe în timpul menstruației să beneficieze de același tratament, indiferent de afecțiunea de care suferă”, a motivat partidul. Senatoarea PNL Gabriela Horga a declarat, pentru digi24.ro, că s-a opus proiectului deoarece ar putea „face mai mult rău decât bine femeilor care suferă de această boală”.
07:10
Un somn sub 7 ore pe noapte este asociat cu o speranță de viață mai scurtă: „Să dormi puțin e mai nociv decât sedentarismul” # Digi24.ro
Un studiu recent arată că longevitatea este influențată direct de pragul de somn, indiferent de venituri, acces la sistemele de sănăptate sau locație. Mai mult, insuficiența somnului e mai nocivă decât alți factori despre care se știa până acum că influențează speranța de viață, precum sedentarismul sau diabetul, informează Digi24.
07:10
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon # Digi24.ro
Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a publicat conținutul unui dialog interceptat în care mama unui soldat rus îi descrie unei prietene scene groaznice de pe linia frontului din Ucraina, pe care i le-ar fi arătat fiul său într-un video filmat cu telefonul.
07:10
Cele mai îndrăgite filme de Crăciun din toate timpurile. Producții de vizionat în decembrie 2025 # Digi24.ro
Filmele de Crăciun continuă să captiveze publicul prin povești pline de magie, umor și emoție, care aduc spiritul sărbătorilor în casele tuturor. De la animația impresionantă „Klaus”, la comedia „Elf” sau musicalul memorabil „White Christmas”, aceste producții transformă fiecare vizionare într-o experiență memorabilă.
07:10
Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump # Digi24.ro
Dacă aveți de gând să refaceți în curând călătoria iconică a lui Kevin McCallister la New York din Singur acasă 2, sper că ați economisit bani, pentru că nu va costa puțin, ne asigură Unilad
Acum 24 ore
01:10
Furnizorul de apă din Iaşi, după analizele neconforme de la spitalul de copii: Apa din reţeaua publică este potabilă, fără riscuri # Digi24.ro
Societatea APAVITAL anunţă că apa distribuită în municipiul Iaşi este potabilă şi că nu există risc de contaminare, după ce analizele de apă prelevate la Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii „Sf. Maria” au ieşit neconforme.
