Înalt demnitar UE: Avem nevoie de concesii reale din partea Rusiei: limitarea armatei sale sau restricționarea bugetului său militar

Ministerul Sănătății anunță măsuri urgente la Spitalul de copii din Iași, după ce analizele de laborator au arătat prezența unei bacterii în apa de la robinet. Internările au fost sistate. Doar urgenţele majore vor fi preluate în această unitate, iar pacienții, aparținătorii și personalul medical vor primi apă potabilă îmbuteliată din rezerva de stat, anunță ministrul Sănătății, Aelexandru Rogobete, care a mers de urgență aseară la Iași. În acest moment, în secția ATI sunt 10 pacienți internați. Aceștia nu vor fi transferați. La acest spital, șapte copii care erau internați la terapie intensivă au murit în toamnă după ce au luat o baterie periculoasă.