Germania trimite trupe la frontiera estică a Poloniei. Detalii despre misiunea forțelor desfășurate de Bundeswehr
HotNews.ro, 13 decembrie 2025 17:20
Autoritățile germane au anunțat că forțele armate ale țării, Bundeswehr, vor ajuta la securizarea frontierei estice a Poloniei, granița cu Belarus și Rusia, potrivit serviciului de limbă engleză al publicației Deutsche Welle. Câteva zeci de…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
18:00
Superliga – Daniel Pancu anunță mai multe plecări de la CFR Cluj: „Nu sunt compatibili cu mine” # HotNews.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenor CFR Cluj, a anunțat restructurări în ceea ce privește lotul echipei sale, potrivit Golazo.ro Pancu a dezvăluit că jucătorii care nu se vor acomoda la principiile sale vor părăsi…
Acum 15 minute
17:50
HARTA Datoria publică a României va urca anual, până spre 70% din PIB în 2030. Cum stăm în lume # HotNews.ro
Datoria publică a României va crește constant în fiecare an, până la 70% din PIB în 2030, arată World Economic Outlook, perspectivă întocmită periodic de Fondul Monetar Internațional (FMI). România a avut o datorie publică…
Acum 30 minute
17:40
Peste un milion de gospodării fără curent electric în Ucraina, după un atac major al forțelor ruse. Probleme în special în Odesa # HotNews.ro
Regiunea Odesa din sudul Ucrainei, inclusiv orașul portuar de la Marea Neagră, s-a confruntat cu pene majore de curent sâmbătă, după atacul rusesc de amploare care a vizat rețeaua electrică ucraineană în timpul nopții și…
Acum o oră
17:20
Germania trimite trupe la frontiera estică a Poloniei. Detalii despre misiunea forțelor desfășurate de Bundeswehr # HotNews.ro
Autoritățile germane au anunțat că forțele armate ale țării, Bundeswehr, vor ajuta la securizarea frontierei estice a Poloniei, granița cu Belarus și Rusia, potrivit serviciului de limbă engleză al publicației Deutsche Welle. Câteva zeci de…
Acum 2 ore
17:00
Lukașenko a eliberat 123 de deținuți, inclusiv un laureat al premiului Nobel, după negocieri cu un emisar al lui Trump / SUA au ridicat sancțiunile pe potasiu # HotNews.ro
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a eliberat sâmbătă 123 de deținuți, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiatski și o figură importantă a opoziției, Maria Kalesnikava, după două zile de discuții cu un emisar…
16:40
Laura Kovesi, criticată pentru că a semnat alături de magistrați de către unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști români, întors în țară după ce a stat 20 ani în Noua Zeelandă. „Cinism absolut” # HotNews.ro
Sergiu Toader, fost șef al știrilor ProTV, Antena 1 și Realitatea TV, spune că nu se urmărește curățarea justiției. „O gașcă de ticăloși se luptă cu altă gașcă de ticăloși”. „Gestul Laurei Codruța Kovesi de a…
16:10
Primărie din Bihor, prinsă în premieră de drona Gărzii de Mediu cum îngropa ilegal deșeuri. A fost amendată cu 70.000 de lei, iar utilajul folosit a fost confiscat # HotNews.ro
Primăria comunei Ciumeghiu din județul Bihor a fost amendată cu 70.000 de lei, iar un buldozer închiriat de administrația locală a fost confiscat, după ce a fost surprins cu ajutorul unei drone în timp ce…
Acum 4 ore
15:50
Erdogan vrea o întâlnire cu Trump, după ce a vorbit cu Putin: „Pacea nu este departe” / Ce a spus despre Marea Neagră # HotNews.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan, proaspăt întors de la o întâlnire cu omologul său rus, a spus că speră să discute un plan de pace între Ucraina și Rusia cu liderul Statelor Unite, Donald Trump,…
15:30
Operațiune de amploare împotriva unei grupări care ducea droguri din Maroc în Spania cu elicoptere. Substanțele ajungeau apoi în alte zone din Europa # HotNews.ro
Poliția spaniolă a anunțat sâmbătă că a destructurat un grup infracțional care folosea elicoptere pentru a transporta ilegal hașiș din Maroc, într-o operațiune rară împotriva traficului aerian de droguri, potrivit Reuters. Elicopterele, care puteau transporta…
15:10
Fost consilier al lui Nicușor Dan, reacție după filmul Recorder: În locul președintelui, m-aş fi dus peste CSM / Declarații dure la adresa Liei Savonea # HotNews.ro
„O oarecare surpriză a fost faptul că au fost magistraţi care au acceptat să vorbească. Există riscuri majore”, a declarat fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban, după dezvăluirile din documentarul Recorder despre starea justiției, în care…
15:10
O epidemie de „super-gripă fără precedent” a lovit Marea Britanie. Virusul a ajuns și în România # HotNews.ro
Guvernul britanic a îndemnat vineri medicii să renunțe la o grevă preconizată timp de cinci zile cu puțin timp înainte de Crăciun, în contextul unui „val fără precedent de super-gripă”, care afectează Regatul Unit, potrivit…
14:30
Peter Greene a murit. Actorul cunoscut din „Pulp Fiction” şi „The Mask” a fost găsit fără suflare în apartamentul său din New York # HotNews.ro
Peter Greene, actor cunoscut mai ales pentru rolurile sale negative, de răufăcător şi criminal, inclusiv inteepretarea lui Zed din „Pulp Fiction”, a murit vineri la domiciliul său din New York, a confirmat managerul său. Avea…
14:20
VIDEO Tudor Chirilă, mesaj puternic, în direct la Pro TV, la seminfinala Vocea României. „Asta trebuie să ne întrebăm tot timpul” # HotNews.ro
Tudor Chirilă a avut un mesaj vineri seară, la o oră de maximă audiență, în cadrul semifinalei emisiunii „Vocea României”, penultima etapă din sezonul 13, transmisă în direct de ProTV. Andreea Dobre a deschis show-ul…
14:20
Două televiziuni care s-au atacat una pe alta în campania electorală sunt de acord acum contra Recorder și a protestatarilor # HotNews.ro
România TV și Realitatea TV au criticat protestele care au început după difuzarea documentarului ”Justiție capturată”, realizat de Recorder. „Pentru taxe şi anularea decmocraţiei n-au protestat” și „Cine a finanţat asaltul penalilor asupra justiţiei”, au…
14:10
Furie anticorupție și teama de un „scenariu românesc”. Cum au dărâmat protestele masive din Bulgaria, care au scos în stradă tinerii din generația Z, guvernul condus de doi grei ai politicii # HotNews.ro
În paralel cu românii, bulgarii poartă propria luptă cu ceea ce ei consideră a fi corupția la nivel înalt și au reușit joi să obțină demisia guvernului. Cele mai mari proteste din Bulgaria ultimului sfert…
Acum 6 ore
13:50
„Salutări de la băi!” Călătorie în stațiunile balneare, un univers rupt de lume, cândva fermecător # HotNews.ro
În România, aceste stațiuni a cunoscut s-au dezvoltat spectaculos după 1880, modelul orașelor termale franceze sau germane fiind importat aproape necritic. “Stațiunile balneare au reprezentat, mai ales începând cu secolul al XIX-lea, un laborator privilegiat…
13:20
Avertisment ignorat la Cotroceni. Ludovic Orban a dezvăluit sfatul pe care Nicușor Dan nu l-a luat în seamă # HotNews.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a dezvăluit că l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să nu se poziţioneze în campania pentru alegerile de la Bucureşti, dar, la două zile după ce a anunţat că nu se…
13:20
Achiziția a 700 de autobuze electrice din China stârnește furie în Germania: „O glumă proastă” # HotNews.ro
Achiziția planificată de compania de căi ferate Deutsche Bahn a aproximativ 700 de autobuze electrice de la producătorul chinez BYD a stârnit furia Sindicatului Căilor Ferate și Transporturilor (EVG), care promite să conteste decizia în…
12:50
Cum pot rachetele Flamingo paraliza producția-cheie de apărare aeriană a Rusiei. Vulnerabilități „semnificative”, dezvăluite într-un raport # HotNews.ro
Rachetele de croazieră produse în Ucraina ar putea afecta serios producția de apărare aeriană a Rusiei, permițând atacuri cu drone de lungă distanță din ce în ce mai eficiente împotriva altor ținte, potrivit unui raport…
12:50
Cutremurul a avut loc sâmbătă, la ora 09:41, și s-a produs într-un județ din Transilvania, într-o zonă care nu este extrem de activă în activitate seismică, potrivit Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.…
12:30
VIDEO Ratonul devenit viral după ce a fost găsit beat într-un magazin din SUA, suspectat și de alte infracțiuni / „Este a treia spargere pe care a comis-o” # HotNews.ro
Imaginile cu un raton care a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia, SUA, în weekendul de Ziua Recunoștinței, au făcut înconjurul lumii. Acum, micul „panda gunoier” este suspectat de o serie mai amplă…
12:10
INTERVIU „Este greu de închipuit cum e să fii luptător național și, trei decenii mai târziu, definit drept dușman al poporului” – despre un mare politician român PNȚ, aproape necunoscut astăzi # HotNews.ro
Profesorul Ioan Stanomir vorbește despre Ilie Lazăr ca despre unul din ultimii mari oameni politici ai secolului XX, încă relevant și astăzi. „Ceea ce ne îndeamnă acești oameni este să nu fim abjecți, să nu…
Acum 8 ore
11:50
Donald Trump a schimbat tactica. Întâlnire-cheie la Berlin pentru terminarea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, se vor întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni la Berlin în acest weekend, a declarat un oficial american…
11:30
Moș Crăciun ajunge la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Programul întâlnirilor cu cei mici # HotNews.ro
Moș Crăciun sosește la Târgul de Crăciun din Piața Constituției sâmbătă, la ora 17:00, informează Primăria Municipiului București (PMB). Vizitatorii târgului vor putea primi în dar, între 13 și 24 decembrie, o fotografie instant alături…
11:20
Femeie din România, găsită de polițiști la 17 ani de când a fost dată dispărută / Unde a fost în tot acest timp # HotNews.ro
Femeia dispăruse în anul 2009, pe când fiica ei avea doar 14 ani. De atunci, poliţiştii au derulat verificări în toată ţara, precum şi în mai multe state din Uniunea Europeană. „O poveste cutremurătoare, dar…
10:50
Scandal la vârful MAGA. Tucker Carlson, atac virulent la conducerea SUA. „Oameni proști și total lipsiți de creativitate” # HotNews.ro
Comentatorul conservator Tucker Carlson, apropiat al preşedintelui SUA Donald Trump, a criticat dur un susținător al liderului de la Casa Albă, FBI-ul și și „oamenii neimpresionanți, proști și total lipsiți de creativitate” care conduc națiunea,…
10:40
Amintirile unei scriitoare deportate în Siberia când avea 7 ani: „Am fost urcați în mașină fără să avem dreptul să luăm nimic din casă” # HotNews.ro
„Am vrut neapărat să știe toți, mai ales tineretul. Să afle adevărul, cum a fost regimul stalinist – satanist”, spune, ca un oftat după un efort mare, scriitoarea Margareta Spînu Cemîrtan, care și-a povestit viața…
10:30
Opinia americanilor despre scandalul sexual Epstein, în care e menționat și Donald Trump # HotNews.ro
Majoritatea americanilor cred că administraţia Trump muşamalizează informaţii despre Jeffrey Epstein, inclusiv despre moartea sa din 2019 şi legăturile lui cu persoane bogate şi influente, arată un sondaj Reuters/Ipsos, citat de News.ro. Jeffrey Epstein, infractorul…
Acum 12 ore
09:50
Încă ești în căutarea unui cadou de Crăciun? Acest dispozitiv de traducere este alegerea perfectă # HotNews.ro
Cele mai inspirate cadouri sunt cele care oferă soluții la probleme pe care oamenii nici nu știau că le pot rezolva. Gândește-te la acel cuplu de pensionari care, de zeci de ani, își tot repetă:…
09:50
Febra copiilor are multe cauze, nu doar răcelile. Ghid pentru părinți și semne ce impun control medical # HotNews.ro
Un copil face febră „din senin”, fără alte simptome – tuse sau nas înfundat. Altul care, după ce pare complet refăcut după o viroză, face iar febră la câteva săptămâni, repetând același tipar. Un preșcolar…
09:40
Așa arată veniturile Recorder pe ultimii ani: în 2020, 400.000 euro, în 2021, 850.000 euro, în 2022, 1.105.602 euro, în 2023, 1.325.000 euro, în 2024, 2.380.826 euro, iar în 2025, 3.000.000 euro. Din cele „câteva sute…
09:00
Alertă la Spitalul de Copii din Iași din cauza unei bacterii periculoase. Măsurile anunțate în timpul nopții # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, că au fost sistate internările Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi şi că vor fi preluate doar urgenţele, dar…
09:00
ULTIMA ORĂ FOTO Imagini-spion cu viitorul model Dacia C-Neo dezvăluie și mai bine forma caroseriei # HotNews.ro
Un nou set de imagini surprinse în trafic cu viitorul model compact al mărcii Dacia, pe care îl va lansa în 2026, ne dezvăluie foarte clar proporțiile acestuia și liniile caroseriei. Citește mai mult pe…
08:50
Kim Jong-un, recunoaștere rară despre trupele nord-coreene trimise în Rusia. Misiunea despre care spune că soldații săi „au reușit un miracol” # HotNews.ro
Coreea de Nord a trimis mii de soldați pentru a sprijini invazia Rusiei în Ucraina. În timpul unei ceremonii de la Phenian, organizată cu ocazia revenirii lor din război, Kim Jong Un a spus că…
08:40
„De unde să dau eu 20.000 EUR TVA retroactiv?”. Robert și-a deschis un magazin de haine, dar nu i-a mai mers. Acum are probleme cu ANAF # HotNews.ro
Încă un caz în care un patron român s-a pomenit că ANAF îi cere zeci de mii de euro TVA retroactiv, pentru vânzări pe care le-a făcut pe mai mulți ani: Robert, care se prezintă…
08:30
O voce cu greutate din AUR admite că sunt probleme în justiție. „Acum asistăm la o luptă între partidele coaliției” / Ce spune despre Kovesi și Macovei # HotNews.ro
„De fapt, asta ar trebui să fie principala preocupare pentru magistrați, pentru oameni politici și pentru jurnaliști: de ce cetățeanul obișnuit, care nu merge nici pe culoarul de condamnare politică, nici pe cel spre prescripție, nu simte că justiția îi face dreptate?”
08:00
Meteorologii anunţă cod galben de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării. Polițiștii fac apel ca șoferii și pietonii să circule cu prudență, în contextul fenomenului meteo. Administrația Națională de Meteorologie anunță, că până la…
07:30
„Noaptea ca hoţii”, varianta Bratislava. Deputaţii slovaci s-au certat violent în timp ce parlamentul a revizuit legislaţia referitoare la informatori şi martori. „Un masacru al statului de drept” # HotNews.ro
Parlamentul slovac a adoptat o lege referitoare la denunţători şi martori-cheie, despre care opoziţia a avertizat că ameninţă statul de drept, ceea ce a dus la schimburi de replici furioase şi chiar încăierări între politicieni,…
07:10
„Dacă tot nu sunt în stare să dea poporului pâine – au repornit Circul!”, a reacționat fostul premier Victor Ponta, în prezent deputat, după dezvăluirile din documentarul Recorder despre starea justiției din țara noastră și…
07:10
INTERVIU Proiectul de lege care a înfuriat prosumatorii: „Există riscul ca echipamentele să fie scoase din funcțiune direct din China, fără ca cineva să poată interveni” # HotNews.ro
Un proiect de lege semnat de 25 de parlamentari PNL și PSD propune introducerea unor reguli de securitate cibernetică pentru accesul la rețea al producătorilor de energie regenerabilă. Inițiativa a stârnit proteste din partea prosumatorilor,…
07:00
Sculpturile lui Jens Trimpin, pictura Anielei Firon și ceramica Lilianei Basarab, în noul sezon de la MNAC/ galerie foto # HotNews.ro
Cinci expoziții care investighează memoria culturală, dinamica artei contemporane și destinul unor voci artistice recuperate pot fi văzute în sezonul expozițional de iarnă 2025 de la Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC). Programul expozițional aduce…
07:00
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” # HotNews.ro
Curtea de Apel București a fost efectiv zguduită de dezvăluirile Recorder și mai apoi de conferința „extraordinară”, unde o judecătoare a spus că tot ce apare în documentar este adevărat. HotNews a vorbit cu oamenii…
Acum 24 ore
00:30
Procurorul-șef al CPI, condamnat la 15 ani de închisoare de justiția din Rusia. Opt judecători ai Curții au primit și ei pedepse # HotNews.ro
Justiția rusă i-a condamnat vineri în lipsă pe procurorul-șef și opt judecători ai Curții Penale Internaționale (CPI) la pedepse cu închisoarea, în special pentru emiterea de „mandate de arestare ilegale” împotriva unor oficiali ruși, inclusiv…
00:00
Protest anunțat de una dintre judecătoarele care s-au solidarizat cu magistrații din documentarul Recorder: „Ce fac eu acum se poate numi sinucidere profesională” # HotNews.ro
„Cu siguranță ce fac eu acum se poate numi sinucidere profesională. Eu, judecător penalist, voi face asta, desi îmi tremură mâinile, și știu că poate însemna finalul carierei mele”, a scris judecătoarea într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.
00:00
SuperLiga: Robert Ilyeș pune presiune pe conducerea clubului Csikszereda: „Și eu vreau să lucrez cu niște jucători de calitate” # HotNews.ro
Robert Ilyeș, antrenorul echipei FK Csikszereda, s-a declarat dezamăgit după înfrângerea suferită în fața celor de la CFR Cluj, scor 1-3, în etapa cu numărul 20 din SuperLiga. Tehnicianul a vorbit despre erorile comise de…
12 decembrie 2025
23:30
Regele Charles, anunț despre tratamentul pe care-l ia împotriva cancerului: „O dovadă a progreselor remarcabile realizate în ultimii ani” # HotNews.ro
Regele Charles a declarat vineri că medicii îi vor putea reduce tratamentul pentru cancer începând de anul viitor, descriind acest moment drept „o binecuvântare” și o dovadă a progreselor medicale remarcabile, scrie Reuters. Charles, în…
23:30
SuperLiga: Mai poate CFR Cluj să ajungă în play-off? Răspunsul lui Daniel Pancu după succesul cu Csikszereda # HotNews.ro
Antrenorul Daniel Pancu a vorbit despre șansele echipei CFR Cluj de a ajunge în play-off-ul SuperLigii, după victoria obținută în fața celor de la Csikszereda, scor 3-1, în etapa a 20-a. Meciul cu trupa din…
23:00
După alte trei mari magazine, acum și Profi, Lidl, Penny şi Carrefour anunţă retragerea unor loturi de lapte praf pentru bebeluși # HotNews.ro
Lanțurile de hipermarketuri Profi, Lidl, Penny şi Carrefour au anunțat vineri retragerea de la comercializare a unor loturi de lapte praf pentru sugari de la Nestle, din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre…
22:50
Vicepreședintele Academiei Române, profesorul universitar Mircea Dumitru, a declarat vineri, în cadrul conferinței „Inteligența umană vs. Inteligența artificială: despre viteză și raționamente abductive (în medicină)”, că oamenii au șanse să câștige de pe urma inteligenței…
22:40
SuperLiga: Andrei Cordea a înscris trei goluri pentru CFR Cluj în victoria cu Csikszereda # HotNews.ro
CFR Cluj s-a impus în fața echipei FK Csikszereda, scor 3-1, într-un meci disputat vineri, pe stadionul „Constantin Rădulescu, în etapa a 20-a din SuperLiga. CFR Cluj – FK Csikszereda 3-1 În primul meci pentru…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.