Ucraina acuză Rusia că atacat intenționat o navă civilă turcă
HotNews.ro, 13 decembrie 2025 22:40
Forțele navale ucrainene au acuzat Rusia că a atacat deliberat cu o dronă o navă civilă turcă, care transporta ulei de floarea-soarelui către Egipt, sâmbătă, la o zi după ce Moscova a lovit două porturi…
• • •
Nicușor Dan spune că actuala coaliție „nu are niciun motiv să se rupă”: „În niciunul din momentele pe care presa le-a tratat foarte emoțional n-am văzut asta” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că nu vede „niciun motiv de rupere” a coaliției alcătuite din PSD, PNL, USR și UDMR, în ciuda informațiilor pe care le citește „zi de zi în presă”. Șeful statului…
SuperLiga: Oțelul învinge liderul în Giulești și urcă pe loc de play-off. Dinamo se poate apropia de Rapid # HotNews.ro
Rapid București a pierdut meciul disputat sâmbătă, pe teren propriu, împotriva echipei Oțelul Galați, scor 0-2, în etapa a 20-a din SuperLiga. Rapid București – Oțelul Galați 0-2 Elevii lui Laszlo Balint au deschis scorul…
Marina ucraineană acuză Rusia că a atacat în mod deliberat, sâmbătă, cu o dronă, o navă civilă turcă, la o zi după ce Moscova a lovit două porturi ucrainene. Nava transporta ulei de floarea soarelui…
Documentarul despre situația din justiție pe care l-a publicat în această săptămână Recorder va fi proiectat la Cinema ARTA din Cluj-Napoca, joi, 18 decembrie, și va fi urmat de o discuție cu lect. univ. dr.…
VIDEO. Momentul în care un robot îl lovește cu piciorul în abdomen pe șeful unei companii: „Prea violent!” # HotNews.ro
Într-un videoclip postat pe Instagram, Zhao Tongyang, CEO-ul companiei chineze EngineAI, s-a echipat cu protecții pentru picioare, abdomen și cap. Colegii l-au tachinat, întrebându-l dacă este nervos. A urmat lovitura, scrie site-ul Yahoo Finance. Apoi,…
Militari americani uciși într-o ambuscadă în Siria. Șeful Pentagonului, mesaj amenințător: „Statele Unite te vor vâna, te vor găsi și te vor ucide fără milă” # HotNews.ro
Doi soldați americani și un traducător civil al armatei SUA au fost uciși sâmbătă de un atacator despre care se crede că făcea parte din organizația Statul Islamic și care a atacat un convoi de…
Lukașenko i-a promis emisarului lui Trump că va opri baloanele lansate din Belarus spre Lituania # HotNews.ro
Emisarul președintelui american Donald Trump, John Coale, a declarat sâmbătă că liderul Belarusului, Aleksandr Lukașenko, i-a promis că va opri lansarea baloanelor meteorologice de pe teritoriul țării sale către Lituania. „A fost de acord recent…
FOTO/VIDEO Protest cu zeci de mii de oameni la Budapesta. Acuzații la adresa guvernului Viktor Orban: „Pentru ei, problema nu este că au avut loc abuzurile, ci că au fost dezvăluite” # HotNews.ro
Zeci de mii de persoane au protestat în cadrul unei manifestații convocate de liderul opoziției, sâmbătă, la Budapesta, cerând demisia premierului Viktor Orban, pe care îl acuză că nu a acționat în privința acuzațiilor de…
Ministrul Sănătății, despre bacteria de la spitalul din Iași: Cel mai probabil marți vom ști sigur dacă a fost eliminată # HotNews.ro
Ministrul Alexandru Rogobete a declarat sâmbătă că în momentul de față situația de la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria”, unde în mai multe probe de apă a fost depistată o bacterie periculoasă, nu este una…
FOTO Cum a fost la protestul anunțat de judecătoarea din Craiova: „S-a strigat «Moroșanu nu uita, strada e de partea ta»” # HotNews.ro
Sorina Marinaș, judecătoare la secția penală de la Curtea de Apel Craiova, a publicat imagini de la protestul pe care îl anunțase pentru sâmbătă în fața Judecătoriei Craiova cu intenția de a transmite „un mesaj…
Echipa FC Botoşani a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 20-a din Superligă. În minutul 32, şutul lui Blagaic a fost deviat în bară, iar în…
Cehia se opune planului UE de ajutor pentru Ucraina finanțat din activele rusești înghețate. Viitorul premier: „Nu vom da bani” # HotNews.ro
Republica Cehă nu va oferi nicio garanție pentru ajutorarea Ucrainei printr-un împrumut finanțat din activele rusești înghețate în UE, dar care să fie garantat de statele membre, a declarat sâmbătă viitorul premier ceh Andrej Babis,…
„În ADN-ul nostru există presiunea socială că inabilitatea de a te reproduce este un eșec personal”. Interviu cu regizoarea care vrea să schimbe imaginea tradițională a femeii la 40 de ani # HotNews.ro
„Am vrut să fac un film despre o femeie modernă, căreia i se permite să greșească”, spune regizoarea Sarra Tsorakidis care, în filmul „Ink Wash”, arată o altă imagine a femeii la 40 de ani…
Thailanda îl contrazice pe Trump și continuă luptele cu Cambodgia, deși președintele american anunțase o încetare a focului # HotNews.ro
Prim-ministrul interimar al Thailandei a negat existența unui acord de încetare a focului cu Cambodgia, în ciuda faptului că președintele american Donald Trump susținea că țările au fost de acord să oprească luptele, potrivit The…
Revolta găluștelor. După ce bucătăria italiană a fost introdusă în patrimoniul UNESCO, o parte din locuitorii țării se revoltă: „Noi nu suntem Italia” # HotNews.ro
Decizia de a introduce bucătăria italiană în patrimoniul UNESCO a stârnit pe lângă reacții de mândrie și voci separatiste în Peninsulă, scrie ziarul Corriere della Sera. De la „Südtirol ist nicht Italien” („Tirolul de Sud…
Doi români plecați din țară au obținut 50 milioane dolari finanțare pentru startup-ul lor AI # HotNews.ro
Doi antreprenori români au lansat un startup de inteligență artificială, la Londra, în urmă cu doi ani, iar acum au obținut o finanțare de 50 de milioane de dolari de la mari fonduri de investiții…
Proteste pentru justiție, pentru a patra zi la rând. Manifestație anunțată sâmbătă în Piața Victoriei / Acțiuni similare în restul țării și în diaspora # HotNews.ro
Protestele declanșate după publicarea documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder, continuă și sâmbătă, pentru a patra zi consecutiv. În București, manifestanții sunt așteptați de la ora 18:30 în Piața Victoriei, potrivit organizatorilor. Acțiuni similare sunt…
FOTO Tren București – Kiev vizat de o alertă de minare la ieșirea din Republica Moldova. „A fost activat semnalul «Exploziv BRAVO»” # HotNews.ro
Poliția Republicii Moldova a anunțat că a fost sesizată sâmbătă cu privire la o alertă de minare a unui tren de pe ruta București – Kiev, care se afla la ieșirea din Republica Moldova, în…
Superliga – Daniel Pancu anunță mai multe plecări de la CFR Cluj: „Nu sunt compatibili cu mine” # HotNews.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenor CFR Cluj, a anunțat restructurări în ceea ce privește lotul echipei sale, potrivit Golazo.ro Pancu a dezvăluit că jucătorii care nu se vor acomoda la principiile sale vor părăsi…
HARTA Datoria publică a României va urca anual, până spre 70% din PIB în 2030. Cum stăm în lume # HotNews.ro
Datoria publică a României va crește constant în fiecare an, până la 70% din PIB în 2030, arată World Economic Outlook, perspectivă întocmită periodic de Fondul Monetar Internațional (FMI). România a avut o datorie publică…
Peste un milion de gospodării fără curent electric în Ucraina, după un atac major al forțelor ruse. Probleme în special în Odesa # HotNews.ro
Regiunea Odesa din sudul Ucrainei, inclusiv orașul portuar de la Marea Neagră, s-a confruntat cu pene majore de curent sâmbătă, după atacul rusesc de amploare care a vizat rețeaua electrică ucraineană în timpul nopții și…
Germania trimite trupe la frontiera estică a Poloniei. Detalii despre misiunea forțelor desfășurate de Bundeswehr # HotNews.ro
Autoritățile germane au anunțat că forțele armate ale țării, Bundeswehr, vor ajuta la securizarea frontierei estice a Poloniei, granița cu Belarus și Rusia, potrivit serviciului de limbă engleză al publicației Deutsche Welle. Câteva zeci de…
Lukașenko a eliberat 123 de deținuți, inclusiv un laureat al premiului Nobel, după negocieri cu un emisar al lui Trump / SUA au ridicat sancțiunile pe potasiu # HotNews.ro
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a eliberat sâmbătă 123 de deținuți, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiatski și o figură importantă a opoziției, Maria Kalesnikava, după două zile de discuții cu un emisar…
Laura Kovesi, criticată pentru că a semnat alături de magistrați de către unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști români, întors în țară după ce a stat 20 ani în Noua Zeelandă. „Cinism absolut” # HotNews.ro
Sergiu Toader, fost șef al știrilor ProTV, Antena 1 și Realitatea TV, spune că nu se urmărește curățarea justiției. „O gașcă de ticăloși se luptă cu altă gașcă de ticăloși”. „Gestul Laurei Codruța Kovesi de a…
Primărie din Bihor, prinsă în premieră de drona Gărzii de Mediu cum îngropa ilegal deșeuri. A fost amendată cu 70.000 de lei, iar utilajul folosit a fost confiscat # HotNews.ro
Primăria comunei Ciumeghiu din județul Bihor a fost amendată cu 70.000 de lei, iar un buldozer închiriat de administrația locală a fost confiscat, după ce a fost surprins cu ajutorul unei drone în timp ce…
Erdogan vrea o întâlnire cu Trump, după ce a vorbit cu Putin: „Pacea nu este departe” / Ce a spus despre Marea Neagră # HotNews.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan, proaspăt întors de la o întâlnire cu omologul său rus, a spus că speră să discute un plan de pace între Ucraina și Rusia cu liderul Statelor Unite, Donald Trump,…
Operațiune de amploare împotriva unei grupări care ducea droguri din Maroc în Spania cu elicoptere. Substanțele ajungeau apoi în alte zone din Europa # HotNews.ro
Poliția spaniolă a anunțat sâmbătă că a destructurat un grup infracțional care folosea elicoptere pentru a transporta ilegal hașiș din Maroc, într-o operațiune rară împotriva traficului aerian de droguri, potrivit Reuters. Elicopterele, care puteau transporta…
Fost consilier al lui Nicușor Dan, reacție după filmul Recorder: În locul președintelui, m-aş fi dus peste CSM / Declarații dure la adresa Liei Savonea # HotNews.ro
„O oarecare surpriză a fost faptul că au fost magistraţi care au acceptat să vorbească. Există riscuri majore”, a declarat fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban, după dezvăluirile din documentarul Recorder despre starea justiției, în care…
O epidemie de „super-gripă fără precedent” a lovit Marea Britanie. Virusul a ajuns și în România # HotNews.ro
Guvernul britanic a îndemnat vineri medicii să renunțe la o grevă preconizată timp de cinci zile cu puțin timp înainte de Crăciun, în contextul unui „val fără precedent de super-gripă”, care afectează Regatul Unit, potrivit…
Peter Greene a murit. Actorul cunoscut din „Pulp Fiction” şi „The Mask” a fost găsit fără suflare în apartamentul său din New York # HotNews.ro
Peter Greene, actor cunoscut mai ales pentru rolurile sale negative, de răufăcător şi criminal, inclusiv inteepretarea lui Zed din „Pulp Fiction”, a murit vineri la domiciliul său din New York, a confirmat managerul său. Avea…
VIDEO Tudor Chirilă, mesaj puternic, în direct la Pro TV, la seminfinala Vocea României. „Asta trebuie să ne întrebăm tot timpul” # HotNews.ro
Tudor Chirilă a avut un mesaj vineri seară, la o oră de maximă audiență, în cadrul semifinalei emisiunii „Vocea României”, penultima etapă din sezonul 13, transmisă în direct de ProTV. Andreea Dobre a deschis show-ul…
Două televiziuni care s-au atacat una pe alta în campania electorală sunt de acord acum contra Recorder și a protestatarilor # HotNews.ro
România TV și Realitatea TV au criticat protestele care au început după difuzarea documentarului ”Justiție capturată”, realizat de Recorder. „Pentru taxe şi anularea decmocraţiei n-au protestat” și „Cine a finanţat asaltul penalilor asupra justiţiei”, au…
Furie anticorupție și teama de un „scenariu românesc”. Cum au dărâmat protestele masive din Bulgaria, care au scos în stradă tinerii din generația Z, guvernul condus de doi grei ai politicii # HotNews.ro
În paralel cu românii, bulgarii poartă propria luptă cu ceea ce ei consideră a fi corupția la nivel înalt și au reușit joi să obțină demisia guvernului. Cele mai mari proteste din Bulgaria ultimului sfert…
„Salutări de la băi!” Călătorie în stațiunile balneare, un univers rupt de lume, cândva fermecător # HotNews.ro
În România, aceste stațiuni a cunoscut s-au dezvoltat spectaculos după 1880, modelul orașelor termale franceze sau germane fiind importat aproape necritic. “Stațiunile balneare au reprezentat, mai ales începând cu secolul al XIX-lea, un laborator privilegiat…
Avertisment ignorat la Cotroceni. Ludovic Orban a dezvăluit sfatul pe care Nicușor Dan nu l-a luat în seamă # HotNews.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a dezvăluit că l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să nu se poziţioneze în campania pentru alegerile de la Bucureşti, dar, la două zile după ce a anunţat că nu se…
Achiziția a 700 de autobuze electrice din China stârnește furie în Germania: „O glumă proastă” # HotNews.ro
Achiziția planificată de compania de căi ferate Deutsche Bahn a aproximativ 700 de autobuze electrice de la producătorul chinez BYD a stârnit furia Sindicatului Căilor Ferate și Transporturilor (EVG), care promite să conteste decizia în…
Cum pot rachetele Flamingo paraliza producția-cheie de apărare aeriană a Rusiei. Vulnerabilități „semnificative”, dezvăluite într-un raport # HotNews.ro
Rachetele de croazieră produse în Ucraina ar putea afecta serios producția de apărare aeriană a Rusiei, permițând atacuri cu drone de lungă distanță din ce în ce mai eficiente împotriva altor ținte, potrivit unui raport…
Cutremurul a avut loc sâmbătă, la ora 09:41, și s-a produs într-un județ din Transilvania, într-o zonă care nu este extrem de activă în activitate seismică, potrivit Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.…
VIDEO Ratonul devenit viral după ce a fost găsit beat într-un magazin din SUA, suspectat și de alte infracțiuni / „Este a treia spargere pe care a comis-o” # HotNews.ro
Imaginile cu un raton care a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia, SUA, în weekendul de Ziua Recunoștinței, au făcut înconjurul lumii. Acum, micul „panda gunoier” este suspectat de o serie mai amplă…
INTERVIU „Este greu de închipuit cum e să fii luptător național și, trei decenii mai târziu, definit drept dușman al poporului” – despre un mare politician român PNȚ, aproape necunoscut astăzi # HotNews.ro
Profesorul Ioan Stanomir vorbește despre Ilie Lazăr ca despre unul din ultimii mari oameni politici ai secolului XX, încă relevant și astăzi. „Ceea ce ne îndeamnă acești oameni este să nu fim abjecți, să nu…
Donald Trump a schimbat tactica. Întâlnire-cheie la Berlin pentru terminarea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, se vor întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni la Berlin în acest weekend, a declarat un oficial american…
Moș Crăciun ajunge la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Programul întâlnirilor cu cei mici # HotNews.ro
Moș Crăciun sosește la Târgul de Crăciun din Piața Constituției sâmbătă, la ora 17:00, informează Primăria Municipiului București (PMB). Vizitatorii târgului vor putea primi în dar, între 13 și 24 decembrie, o fotografie instant alături…
Femeie din România, găsită de polițiști la 17 ani de când a fost dată dispărută / Unde a fost în tot acest timp # HotNews.ro
Femeia dispăruse în anul 2009, pe când fiica ei avea doar 14 ani. De atunci, poliţiştii au derulat verificări în toată ţara, precum şi în mai multe state din Uniunea Europeană. „O poveste cutremurătoare, dar…
Scandal la vârful MAGA. Tucker Carlson, atac virulent la conducerea SUA. „Oameni proști și total lipsiți de creativitate” # HotNews.ro
Comentatorul conservator Tucker Carlson, apropiat al preşedintelui SUA Donald Trump, a criticat dur un susținător al liderului de la Casa Albă, FBI-ul și și „oamenii neimpresionanți, proști și total lipsiți de creativitate” care conduc națiunea,…
Amintirile unei scriitoare deportate în Siberia când avea 7 ani: „Am fost urcați în mașină fără să avem dreptul să luăm nimic din casă” # HotNews.ro
„Am vrut neapărat să știe toți, mai ales tineretul. Să afle adevărul, cum a fost regimul stalinist – satanist”, spune, ca un oftat după un efort mare, scriitoarea Margareta Spînu Cemîrtan, care și-a povestit viața…
Opinia americanilor despre scandalul sexual Epstein, în care e menționat și Donald Trump # HotNews.ro
Majoritatea americanilor cred că administraţia Trump muşamalizează informaţii despre Jeffrey Epstein, inclusiv despre moartea sa din 2019 şi legăturile lui cu persoane bogate şi influente, arată un sondaj Reuters/Ipsos, citat de News.ro. Jeffrey Epstein, infractorul…
Încă ești în căutarea unui cadou de Crăciun? Acest dispozitiv de traducere este alegerea perfectă # HotNews.ro
Cele mai inspirate cadouri sunt cele care oferă soluții la probleme pe care oamenii nici nu știau că le pot rezolva. Gândește-te la acel cuplu de pensionari care, de zeci de ani, își tot repetă:…
Febra copiilor are multe cauze, nu doar răcelile. Ghid pentru părinți și semne ce impun control medical # HotNews.ro
Un copil face febră „din senin”, fără alte simptome – tuse sau nas înfundat. Altul care, după ce pare complet refăcut după o viroză, face iar febră la câteva săptămâni, repetând același tipar. Un preșcolar…
Așa arată veniturile Recorder pe ultimii ani: în 2020, 400.000 euro, în 2021, 850.000 euro, în 2022, 1.105.602 euro, în 2023, 1.325.000 euro, în 2024, 2.380.826 euro, iar în 2025, 3.000.000 euro. Din cele „câteva sute…
