India. Fanii lui Messi au devastat un stadion, după ce fotbalistul argentinian și-a făcut apariția doar 20 de minute, la un eveniment pentru care biletul a costat 135 de dolari. După ce vedeta a părăsit arena, sute de oameni furioși au aruncat cu scaunele de plastic, au intrat pe teren și au dărâmat corturile și scena.
Biziday.ro, 13 decembrie 2025 18:20
Incidentele s-au produs sâmbătă dimineață în Bengalul de Vest. Messi a venit pe stadioanul din Kolkata (fosta Calcuta, circa 6,5 milioane de locuitori, fără zona metropolitană), în debutul unui turneu în care va participa la concerte, cursuri de fotbal pentru tineret, un turneu de padel/squash, dar și la evenimente caritabile la Kolkata, Hyderabad, Mumbai și New […]
• • •
Acum 30 minute
18:20
Acum 6 ore
14:30
Forțele speciale americane au confiscat un transport de componente militare ce se îndrepta din China către Iran. Ar fi urmat să fie folosite de Teheran pentru construcția de rachete. # Biziday.ro
Datele de identificare ale navei nu au fost transmise, însă, conform informațiilor oficiale, forțele speciale americane au confiscat încărcătura de pe aceasta în largul coastelor Sri Lankăi. Pe navă se aflau componente cu dublă utilizare, civilă și militară, care puteau fi folosite de Iran pentru a-și reface arsenalul de rachete balistice. Acesta a fost epuizat […]
Acum 8 ore
12:10
Danemarca a inclus oficial SUA pe lista amenințărilor externe, deși ambele țări sunt membre NATO. Serviciile daneze de informații consideră că americanii “își folosesc acum puterea economică și tehnologică ca mijloc de forță, inclusiv împotriva aliaților și partenerilor”. # Biziday.ro
În evaluarea anuală a Serviciul de Informații al Apărării Daneze (DDIS), Statele Unite au fost incluse pe lista amenințărilor. Competiția dintre superputeri (Rusia, China și SUA), se arată în raport, se defășoară din ce în ce mai mult în Arctica, iar Acest lucru reprezintă o amenințare specifică Groenlanda, un teritoriu autonom, dar care aparține Danemarcei. […]
Acum 12 ore
10:30
Analiză. Ambiția lui Elon Musk de a ajunge pe Marte creează îngrijorări în rândul investitorilor, care se tem că miliardarul nu se va mai concentra pe generarea de profit de către SpaceX ci pe îndeplinirea planului său dificil de realizat. # Biziday.ro
Reuters a realizat o analiză în care atrage atenția asupra planurilor ambițioase ale lui Elon Musk de a ajunge pe Marte, într-un moment în care investitorii își doresc ca CEO-ul SpaceX să se concentreze pe generarea de profit. Se arată astfel că, în perioada următoare, miliardarul va încerca să găsească un echilibru între misiunea riscantă […]
09:00
Război în Ucraina. Bombardamente rusești severe asupra portului Odesa, azi-noapte. Trei nave turcești au fost avariate, la câteva ore după ce Erdogan i-a cerut lui Putin “cel puțin un armistițiu parțial”. Zelenski îi trimite liderului rus un selfie din Kupiansk, oraș despre care Putin a susținut că ar fi sub control rusesc. # Biziday.ro
La miezul nopții, Rusia a atacat cu rachete de croazieră două porturi din regiunea Odesa, avariind trei nave turcești, între care una cu provizii alimentare. Atacul vine la câteva zile după ce Moscova a amenințat că “va tăia conectarea Ucrainei la mare” și la doar câteva ore după ce președintele turc, Recep Erdogan, i-a transmis lui […]
Acum 24 ore
21:40
UE îngheață pe termen nelimitat activele din Europa ale Băncii Centrale a Rusiei, în valoare de 210 miliarde de euro, încercând astfel să elimine orice posibil blocaj al statelor apropiate Rusiei. Dacă va exista consens banii vor fi acordați Ucrainei ca împrumuturi. # Biziday.ro
Uniunea Europeană a decis, vineri, să înghețe pe termen nelimitat activele Băncii Centrale a Rusiei din Europa, în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, în loc să desfășoare un vot în acest sens la fiecare șase luni. Astfel, este eliminat unul dintre cele mai mari obstacole în ceea ce privește utilizarea fondurilor pentru sprijinul […]
21:10
Iași. O bacterie care poate provoca complicații la copiii născuți prematur și la persoanele cu un sistem imunitar slăbit a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul pentru Copii “Sf. Maria”. A fost constituită o celulă de criză, iar ministrul Sănătății merge la fața locului. # Biziday.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a transmis informarea pe pagina sa de Facebook. În aceasta se arată că în data de 12.12.2025, au fost primite buletinele de analiză emise de DSP Iași, în urma prelevării probelor de apă de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Maria” din Iași. Acestea au arătat, în urma examenului […]
Ieri
18:30
Germania acuză Rusia că a încercat să influențeze alegerile din februarie, printr-o campanie de dezinformare, și că se află în spatele atacului cibernetic asupra sistemului de control al traficului aerian, din august 2024. Ambasadorul rus la Berlin a fost convocat de ministerul de Externe. # Biziday.ro
Atacul cibernetic din august 2024, asupra sistemului de control al traficului aerian, a fost atribuit de autoritățile germane grupului de hackeri ruși APT-28 (cunoscut și ca Fancy Bear), care este susținut de GRU (serviciul de informații externe al Rusiei), a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului. Un alt exemplu oferit de acesta este încercarea de […]
18:30
SUA. Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților publică 19 fotografii din arhiva prădătorului sexual Jeffrey Epstein. În imagini apar Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton, miliardarul Bill Gates și Steve Bannon, fost consilier al lui Trump. Acestea nu au un context clar și nu prezintă scene explicite. # Biziday.ro
Democrații din comisie au publicat 19 fotografii din cele 95 de mii obținute din arhiva personală a lui Jeffrey Epstein (care și-a luat viața în închisoare, în 2019). Imaginile confirmă faptul că Epstein a avut legături cu o mare varietate de persoane puternice și influente, remarcă CNN. Într-una dintre ele, Donald Trump apare alături de […]
16:40
Instanța îl obligă pe fostul directorul al Romsilva Arad să restituie suma de 280 de mii de lei, primită ca bonus de pensionare, și a respins acțiunea împotriva încetării contractului de muncă. Decizia nu este definitivă. # Biziday.ro
”Instanța a respins astăzi acțiunea formulată de către directorul direcției silvice Arad, dl. Țigan, a păstrat decizia de încetare a contractului acestuia de muncă și l-a obligat pe director la restituirea sumei de 280.520 de lei – bonusul de pensionare. Decizia nu e definitivă. Felicitări, avocaților de la nivelul Romsilva pentru acest rezultat preliminar!”, a […]
15:30
Marea Caspică. Ucraina atacat cu drone maritime două nave rusești, care transportau armament și echipamente militare. Nu sunt informații despre amploarea avariilor și pagubelor. Vapoarele sunt sub efectul sancțiunilor americane. # Biziday.ro
Comandamentul ucrainean al Forțelor Operaționale Speciale (SSO), în cooperare cu mișcarea rusească insurgentă anti-Putin “Cernaya Iskra” (“Scânteia Neagră“), transmite că a atacat cu drone maritime două nave rusești ce transportau armament și tehnică militară, în apropiere de Republica Kalmîkia – parte din Rusia, din Marea Caspică. Totuși, notează Reuters, ucrainenii nu au precizat cum au […]
15:10
Disney investește un miliard de dolari în OpenAI, căreia îi va permite să folosească sute de personaje, precum cele din Star Wars, Marvel și Pixar, în Sora și ChatGPT Images, pentru a genera videoclipuri și fotografii. Sindicaliști din cinematografie și televiziune se declară “extrem de îngrijorați” de acest acord. # Biziday.ro
Este pentru prima dată când un mare studio de la Hollywood își licențiază catalogul către un dezvoltator de inteligență artificială, un pas care marchează o schimbare majoră în modul în care industria ar putea produce și distribui conținut. Înțelegerea, valabilă pe trei ani, ar putea remodela modul în care Hollywood va produce conținut, în viitor, […]
11:40
Război Rusia – Ucraina. Ucrainenii au lovit cu drone una dintre cele mai mari rafinării rusești de petrol, situată la circa 700 de kilometri de graniță. Atacul ucrainean a vizat mai multe regiuni, inclusiv Moscova. # Biziday.ro
One of Russia’s oldest and largest oil refineries faces hardship at this hour, after visits from Ukrainian drones. Russia’s Yaroslavl Oil Refinery is one of the oldest and largest oil in Russia. Awaiting details. pic.twitter.com/ePo1LZKMjw — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) December 12, 2025 Pe canalele rusești de Telegram au fost raportate o serie de […]
11:10
Secţia pentru judecători a CSM a sesizat Inspecția Judiciară, pentru a face verificări cu privire la documentarul Recorder. CSM nu specifică ce verificări vor fi efectuate, dar unii dintre magistrați au acuzat că Inspecția Judiciară este folosită ca instrument de intimidare. # Biziday.ro
”Faţă de aspectele semnalate public în mass media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”, anunță instituția într-un comunicat. Magistrații care au vorbit despre neregulile din sistem au acuzat, prin altele, că Inspecția Judiciară este folosită […]
10:30
Marea Britanie. Economia s-a contractat neașteptat în octombrie, cu 0,1%, contrar estimărilor analiștilor. Rezultatul, pe fondul scăderii producției de autovehicule după atacul cibernetic asupra Jaguar Land Rover și al evoluțiilor negative din construcții și servicii. # Biziday.ro
Datele au fost publicate de Oficiul Național de Statistică și sunt sub așteptările economiștilor care preconizau la o creștere de 0,1%. De altfel, evoluția negativă vine după o scădere, tot neașteptată și în septembrie și tot de 0,1%. În august economia a stagnat. “În cadrul producției, a existat o slăbiciune continuă în industria auto, unde […]
09:20
Statistica oficială anunță că inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie, la același nivel cu cea din octombrie. Alimentele sunt mai scumpe cu 7,6% față de acum un an, iar mărfurile nealimentare și serviciile cu 11%. # Biziday.ro
Potrivit Institutului Național de Statistică, inflația a fost în noiembrie de 9,76%, același nivel cu cel atins în octombrie. În septembrie și august, a fost peste 9,85%, după creșterea TVA. În noiembrie, scumpirea medie anuală a alimentelor a fost de +7,6% (în creștere cu +0,25% față de luna precedentă), în timp ce mărfurile nealimentare au fost cu 10,7% mai scumpe […]
07:50
SUA propun ca trupele ucrainene să se retragă din Donbas, iar regiunea să devină “zonă economică specială”, demilitarizată, în care Rusia se angajează să nu mai avanseze, iar securitatea să fie garantată de americani. Zelenski spune că aceasta ar fi o variantă de compromis, posibil decisă prin referendum. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski a explicat că, în cadrul negocierilor de pace, cele mai dificile chestiuni rămân teritoriile din Donbas și controlul centralei nucleare de la Zaporijie. Conform acestuia, oficialii americani au sugerat ca Donbas (Luhansk și Donețk) să devină o “zonă economică liberă” sau o “zonă demilitarizată”, iar Rusia să se angajeze să nu mai atace […]
11 decembrie 2025
22:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează că Rusia ar putea ataca un stat membru al alianței în următorii cinci ani și îndeamnă la investiții în apărare. “Trebuie să fim pregătiți pentru un conflict de amploarea celui pe care l-au trăit bunicii sau străbunicii noștri”, a spus acesta. # Biziday.ro
Mark Rutte a făcut declarațiile în cadrul unui discurs din Germania, avertizând că “Rusia își intensifică deja campania ocultă împotriva societăților noastre. Trebuie să fim pregătiți pentru un conflict de amploarea celui pe care l-au trăit bunicii sau străbunicii noștri”. Avertismente similare, respinse de Rusia ca fiind “pură isterie”, au emis anterior mai multe agenții […]
21:30
Mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși Nestle NAN au fost retrase de la vânzare, din magazinele Kaufland, Auchan și Selgros. Pe una dintre liniile de producție din fabrică s-a găsit o bacterie ce poate pune sănătatea copiilor în pericol. Clienții sunt sfătuiți să returneze produsul. # Biziday.ro
ANSVSA informează că rechemarea este făcută ca măsură de precauție și vizează doar loturile: NAN 1 Comfortis 800g Lot nr. 52820346AC, data durabilității minimale 31.10.2027 Lot nr. 52820346AE, data durabilității minimale 31.10.2027 NAN 1 Optipro 800g Lot nr. 52850346AB, data durabilității minimale 31.10.2027 Lot nr. 52850346AC, data durabilității minimale 31.10.2027 NAN 1 Optipro 400g Lot […]
20:30
Președintele Dan invită “toți magistrații” să reclame probleme din Justiție: “Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistem, lucrurile sunt serioase”. Circa o mie de persoane protestează în Piața Victoriei din capitală, cerând o justiție independentă. # Biziday.ro
“Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10”, transmite președintele Dan. Potrivit anunțului președintelui, “materialele asumat sau nu […]
20:00
Secția pentru procurori din cadrul CSM va verifica “realitatea concluziilor referitoare la activitatea procurorilor”, desprinse din documentarului Recorder. Spune că legătura dintre problemele din sistem și pensii este “conjuncturală și nu poate duce decât la manipularea opiniei publice”. # Biziday.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii arată că aspectele prezentate în documentarul Recorder “relevă fapte care, dacă ar fi adevărate, ar putea conduce la concluzia că sistemul judiciar, integral sau sectorial, a abdicat de la scopul său legal și constituțional. Luând în considerare că legea a prevăzut instrumente interne de control și […]
18:50
Conflict în Justiție. 180 de magistrați își exprimă solidaritatea cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu, care au vorbit deschis despre presiunile din justiție. În același timp, trei asociații ale magistraților cer “autorităților competente să se abțină de la orice încercare de a reduce la tăcere vocile critice din magistratură. # Biziday.ro
Aproape 180 de magistrați au semnat o scrisoare deschisă prin care își arată solidaritatea față de judecătoarea Moroșanu și judecătorul Beșu: ”Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Trei militari francezi au salvat șoferul dintr-un TIR răsturnat pe autostrada A3 București – Ploiești, miercuri, în apropiere de Snagov. Camionul bloca ambele sensuri, iar pentru a-l recupera pe bărbat, militarii au spart geamul camionului. # Biziday.ro
“În timp ce se deplasau spre Ploiești, aceștia au asistat la un accident grav: un camion a rupt parapetul și s-a oprit chiar în fața lor. Militarii au intervenit și au acordat primul ajutor șoferului aflat în stare de șoc și au securizat zona”, arată Ministerul Apărării Naționale. Accidentul a avut loc în urmă cu […]
17:50
Jaf la Muzeul din Bristol, Marea Britanie. Peste 600 de artefacte “de mare valoare” au fost furate din arhiva muzeului, la sfârșitul lunii septembrie. Poliția face apel la identificarea a patru suspecți, la mai bine de două luni de la incident. # Biziday.ro
Autoritățile transmit că cele peste 600 de artefacte “cu valoare culturală semnificativă” au fost furate dintr-un depozit al Muzeului din Bristol, în primele ore ale zilei de 25 septembrie. Printre obiectele furate se numără insigne militare, bijuterii (coliere, brățări, inele), piese de istorie naturală și figurine sculptate din fildeș, bronz și argint. Specialiștii precizează că […]
15:30
Guvernul Bulgariei a demisionat, la nici un an de la învestire. Decizia, în contextul protestelor masive din ultimele săptămâni, declanșate de nemulțumirea față de politicile fiscale și de lipsa progreselor în combaterea corupției. # Biziday.ro
Premierul bulgar Rossen Jeliazkov și-a depus joi demisia, cu puțin timp înainte ca parlamentul de la Sofia să voteze o moțiune de cenzură – a șasea de când guvernul Jeliazkov a preluat mandatul, în ianuarie 2025. Într-o declarație televizată, premierul a spus că “puterea derivă din vocea poporului” și că decizia de a demisiona este […]
15:00
WSJ: În negocierile de pace, SUA propun investiții majore în sectoare strategice rusești (mineritul de pământuri rare și exploatarea petrolului în Arctica), precum și restabilirea livrărilor de energie rusească către Europa, dar și reconstrucția Ucrainei cu activele înghețate. Americanii cred că interdependența economică și energetică între Ucraina, Rusia și Occident poate sta la baza unei păci durabile. # Biziday.ro
În ultimele săptămâni, Administrația Trump a înmânat liderilor europeni o serie de documente, fiecare de o singură pagină, în care prezintă viziunea sa privind reconstrucția Ucrainei și reintegrarea Rusiei în economia globală, potrivit unor oficiali europeni și americani citați de The Wall Street Journal. Concret, planurile americane prevăd ca firmele din SUA să investească atât […]
14:40
Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiție a UE în cazul României, care nu respectă obligațiile privind monitorizarea calității aerului. Executivul european arată că rețeaua națională este incompletă și nu furnizează date fiabile. # Biziday.ro
“Comisia Europeană decide să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru nerespectarea obligațiilor de monitorizare a aerului, care îi revin în temeiul Directivelor 2008/50/CE și 2004/107/CE”, anunță Reprezentanța instituției în România. Reprezentanța explică faptul că directivele europene obligă statele membre să evalueze “calitatea aerului în conformitate cu cerințe detaliate privind numărul, […]
12:50
O judecătoare de la Curtea de Apel București a intervenit înaintea conferinței de presă a instituției și a confirmat toate lucrurile spuse de colegul său (judecătorul Laurențiu Beșu) în documentarul Recorder: “Suntem terorizați de conducere și tot ce știți dvs. că se întâmplă chiar se întâmplă. Nu vreau să vă spun care e atmosfera. Nu am fost ofițer acoperit, nici la doi și un sfert. Am fost și formator la CSM. Ei vor ști că nu mint, dacă nu îl cred pe colegul Laurențiu, măcar să mă creadă pe mine”. # Biziday.ro
Conducerea Curții de Apel București (CAB) organizează o conferință de presă, ca răspuns la acuzațiile aduse de câțiva magistrați, în documentarul Recorder, privind manipularea instanțelor, astfel încât marile dosare de corupție să fie amânate până la prescripție. Chiar înainte de debutul conferinței, judecătoarea Raluca Moroșanu, judecător la Secția I Penală, a intervenit: “Am 19 ani […]
11:00
Consiliul Superior al Magistraturii consideră documentarul Recorder ca fiind parte a unei “campanii de destabilizare a puterii judecătoreşti”, alături de “trivializarea discuţiilor despre pensiile de serviciu şi salariile judecătorilor” și de “îndemnuri publice la revoltă din partea preşedintelui ţării”. CSM intenționează “să verifice și să analizeze măsurile necesar a fi dispuse” (nu e clar împotriva cui, posibil împotriva magistraților care vorbesc deschis în documentar despre problemele din justiție). # Biziday.ro
Într-un comunicat oficial, publicat joi dimineață, CSM consideră că ar exista “o campanie de destabilizare a puterii judecătoreşti” și că “alegațiile” din documentarul Recorder ar arunca pe nedrept “o anatemă” asupra întregului corp al judecătorilor. Principalele idei din comunicat: Documentarul Recorder amplifică o campanie de destabilizare a puterii judecătoreşti. Succesiunea faptelor indică “un plan bine […]
10:10
Război Rusia-Ucraina. Armata Ucraineană a desfășurat azi-noapte ceea ce rușii numesc “cel mai amplu atac cu drone asupra Federației Ruse din ultima vreme” – aproape 300 de vehicule aeriene, din care circa 30 s-au îndreptat spre Moscova. Incendiu masiv la o uzină chimică de la sud de Sankt Petersburg. # Biziday.ro
Potrivit Ministerului rus al Apărării, 287 de drone ar fi fost doborâte azi-noapte în spațiul aerian al Federației Ruse. Rușii nu raportează niciodată atunci când dronele ucrainene își ating țintele, iar, dacă izbucnește un incendiu, susțin de regulă că ar fi de vină resturile de dronă doborâte de antiaeriana lor. La 4 dimineața, guvernatorul regiunii […]
09:10
Germania. Aproape jumătate dintre persoanele suspectate de diferite infracțiuni comise anul trecut sunt imigranți. Aproximativ 9% dintre suspecți au fost migranți temporari, similar cu situația din 2023. # Biziday.ro
Datele au fost prezentate de poliția federală în raportul anual privind rata de criminalitate a migranților. Conform acestora, din 1.967 milioane de suspecți identificați în 2024, 172.203 erau migranți temporari, adică solicitanți de azil sau persoane cărora li s-a acordat drept de azil sau alte drepturi de ședere temporară, dar și persoane care se aflau […]
08:00
SUA. Administrația Trump pregătește o nouă măsură de restricționare a călătoriilor. Turiștii vor trebui să prezinte activitatea de pe rețele sociale și numerele de telefon folosite în ultimii cinci ani, precum și datele biometrice. # Biziday.ro
Agenția Vamală și de Protecție a Frontierelor din SUA (CBP) a precizat că noile modificări aduse aplicației Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA) sunt necesare pentru a se conforma unui ordin executiv emis de Donald Trump în prima zi a noului său mandat. Atunci, președintele SUA a cerut restricții pentru a se asigura că […]
08:00
Donald Trump afirmă că a discutat “în termen destul de duri” cu Macron, Starmer și Scholz despre Ucraina, explicând că “au existat dispute cu privire la anumite persoane”. Invitat să vină în Europa în weekend, președintele american spune că “nu vrea să piardă timpul”, în lipsa unor negocieri solide. # Biziday.ro
Eforturile diplomatice privind încheierea războiului din Ucraina s-au intensificat puternic în ultimele zile, în timp ce Donald Trump își exprimă tot mai des nemulțumirea față de aliații europeni și pune sub semnul întrebării participarea SUA la viitoarele runde de negocieri. Pe fondul acestor tensiuni, liderii “Coaliției de Voință” – un grup format din state care […]
10 decembrie 2025
22:50
SUA au reținut un petrolier în largul coastei Venezuelei, anunță Donald Trump. Măsura a determinat o creștere imediată a prețurilor petrolului, cu 1%, și riscă să escaladeze tensiunile regionale. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump a declarat, la Casa Albă: “După cum probabil știți, tocmai am confiscat un petrolier pe coasta Venezuelei, unul mare… cel mai mare confiscat vreodată, de fapt… veți vedea asta mai târziu și vom discuta despre asta mai târziu cu alte persoane”. Operațiunea a fost condusă de Garda de Coastă a SUA și […]
21:00
Ilie Bolojan declară că opțiunea sa este ca salariul minim să nu crească, anul viitor, și că pentru stimularea fiscală, impozitul pe cifra de afaceri ar trebui redus sau anulat. O decizie în privința salariului va fi luată săptămâna viitoare. # Biziday.ro
În cadrul podcastului “Friendly Fire”, prim-ministrul Ilie Bolojan a fost întrebat despre discuțiile cu sindicaliștii privind majorarea salariului minim. A răspuns că opțiunea sa este ca salariul minim să fie menținut la nivelul din 2025, iar acest lucru va fi clarificat săptămâna viitoare. În plus, a declarat că își dorește reducerea sau anularea impozitului pe […]
20:10
Premierul Bolojan anunță, în legătură documentarul Recorder, că va demara un dialog cu asociațiile de magistrați, “de altfel foarte vocale în privința drepturilor salariale”. Afirmă că ministrul Predoiu (actual de Interne, fost ministru al Justiției) are în mod evident o răspundere față de ce s-a întâmplat în ultimii ani în justiție. Separat, precizează că, din 2026, și-ar dori ca impozitul pe cifra de afaceri să fie diminuat sau chiar eliminat. # Biziday.ro
Invitat în emisiunea Friendly Fire, Ilie Bolojan a precizat că nu a vizionat documentarul Recorder despre problemele din justiție, din cauza programului încărcat, dar a menționat că “a văzut emoţia puternică pe care a generat-o”. În acest context, spune că va urma o analiză cu echipa de consilieri, cu Ministerul Justiţiei, dar și un dialog […]
17:50
Nicușor Dan reacționează la documentarul Recorder despre situația din justiție: “Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică. Nu vedem la nivelul Ministerului Justiției voință de a intra cu adevărat în probleme. De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți? Îi invit magistrați să îmi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină”. # Biziday.ro
Președintele a reacționat miercuri seara în urma documentarului Recorder despre problemele din justiție, afirmând că “l-a văzut cap-coadă”. Nicușor Dan a subliniat că “faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică”, iar numirile procurorilor-șefi au fost politice. “Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic. Mai […]
17:40
Președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, declară, despre documentarul Recorder intitulat “Justiția capturată”, că “mărturiile difuzate nu sunt susținute de date verificabile” și că materialul induce o percepție artificială. Un protest în fața CSM este anunțat, de la ora 19. # Biziday.ro
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a criticat documentarul realizat de Recorder, afirmând că mărturiile prezentate în material “nu sunt susținute de date verificabile”. Mai mult, Savonea susține, într-o intervenție la Euronews, că acestea sunt “afirmații necorespunzătoare realității” și că informațiile prezentate induc ideea unei justiții “capturate”, care, de fapt, este o […]
16:50
Analiză FT. Bătălia pentru preluarea Warner Bros Discovery a transformat rețeaua media CNN într-o monedă de schimb politică. Proprietarul Paramount, care a venit cu cea mai mare ofertă, semnalează că “poate remodela un canal pe care președintele Trump îl detestă”. # Biziday.ro
Multe persoane din cadrul redacției CNN au răsuflat ușurate, săptămâna trecută, când Netflix a ieșit câștigătoare din licitația pentru achiziția Warner Bros Discovery, compania sa mamă. Oferta presupune preluarea diviziei de streaming și a studiourilor de producție și separare, într-o nouă entitate, a serviciilor de televiziune tradițională. În opinia majorității angajaților CNN, această perspectivă este […]
16:00
Guvernul anunță o înțelegere cu OMV Petrom pentru majorarea cu 40% a redevențelor și prelungirea duratei de explorare și exploatare a perimetrelor, concomitent cu renunțarea la toate litigiile dintre statul român și compania petrolieră. # Biziday.ro
Guvernul a adoptat măsuri pentru reechilibrarea cooperării cu OMV Petrom în următorii 15 ani, printr-o hotărâre de guvern. Printr-un memorandum, a încheiat un acord de principiu care “creează premisele unei relații echilibrate și predictibile, menite să contribuie la consolidarea independenței energetice a României pentru viitorul apropiat”. Concret, anunță executivul, redevențele pentru petrolul și gazele pe […]
15:30
CCR amână pentru 28 decembrie (într-o duminică!) o decizie în privința reformei pensiilor magistraților. Curtea a mai judecat anterior speța și a respins legea (tot după amânări) pe motive de procedură. # Biziday.ro
Curtea Constituțională trebuia să se pronunțe asupra contestației depuse de Înalta Curte la proiectul de reformă a pensiilor magistraților. Noul act normativ ar schimba fundamental modul de pensionare din sistemul judiciar, ridicând vârsta de pensionare de la 48-50 de ani la 65 de ani, cu o perioadă de tranziție de 15 ani, ceea ce înseamnă […]
14:00
SUA. Un congresman republican a inițiat un proiect de lege retragerea din NATO. Argumentează că Alianța a fost înființată pentru ”a contracare Uniunea Sovietică, care s-a prăbușit în urmă cu peste treizeci de ani”. # Biziday.ro
Reprezentantul republican al statului Kentucky, congresmanul Thomas Massie, a propus oficial retragerea Statelor Unite din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). ”NATO este o relicvă a Războiului Rece. Ar trebui să ne retragem din NATO și să folosim acei bani pentru a ne apăra propria țară, nu țările socialiste. NATO a fost creat pentru a […]
13:30
Japonia a ridicat avioane de vânătoare pentru a monitoriza aeronave rusești și chineze care au efectuat exerciții comune deasupra Pacificului. Operațiunile de acest tip s-au intensificat după ce premierul Japoniei a declarat că țara sa ar putea reacționa în cazul în care China atacă Taiwanul. # Biziday.ro
Ministerul japonez al Apărării a detaliat că avioane din China și Rusia au efectuat patrule comune în jurul Japoniei și că la acestea au participat două bombardiere strategice rusești Tu-95 cu capacitate nucleară, care au zburat deasupra Mării Japoniei spre Marea Chinei de Est, unde s-au întâlnit cu două bombardiere chineze H-6. Acestea au efectuat […]
12:20
KRUK România prezintă Barometrul Datoriilor 2025. Românii planifică mai puțin, iar cheltuielile neprevăzute pun presiune pe majoritate.
București, decembrie 2025 – KRUK România, compania nr.1 de management și plata datoriei, anunță lansarea Barometrului Datoriilor pentru anul 2025, studiu realizat în parteneriat cu Kantar, care analizează comportamentul financiar și percepțiile românilor privind datoriile. Noile date relevă tendințe interesante în planificarea bugetului, utilizarea instrumentelor financiare și motivele din spatele gestionării datoriilor. Românii sunt mai […]
12:20
Târgul de Crăciun București a devenit anul acesta o destinație pentru sute de mii de vizitatori, mulți dintre aceștia turiști sosiți de peste hotare pentru a trăi magia sărbătorilor în centrul capitalei României. Unele dintre cele mai apreciate atracții ale târgului din Piața Constituției – Piramida de Crăciun, Roata Panoramică sau roller-coasterul lui Moș Crăciun […]
11:20
Curtea Constituțională a stabilit că, de la 1 ianuarie, vor putea fi majorate impozitele pe locuințe, terenuri, autoturisme (în funcție de norma de poluare) și câștiguri la bursă. A respins sesizarea AUR împotriva legii pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea. # Biziday.ro
Curtea Constituțională s-a reunit astăzi, de la ora 10, pentru a dezbate contestațiile depuse la reforma pensiilor magistraților și la legea majorării impozitelor locale. Referitor la aceasta din urmă, CCR a decis: “Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte […]
10:30
Oamenii de știință lansează “o alertă urgentă” cu privire la impactul prezenței unor tipuri de chimicale sintetice asupra sănătății oamenilor, asupra fertilității, dar și asupra planetei. Este vorba în special de pesticidele din agricultură, dar și de chimicale prezente peste tot, de la ambalajele alimentare și până la mănușile folosite de bucătari. # Biziday.ro
Publicat miercuri, raportul este o contribuție a zeci de oameni de știință, în special americani și britanici, coordonați de Systemiq, o companie care investește în firme care urmăresc obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, dar și Acordul de la Paris privind schimbările climatice. În esență, acesta evaluează patru grupe mari de substanțe chimice sintetice (care […]
09:10
Italia. Partidul Giorgiei Meloni propune dublarea limitei pentru plățile cu cash, de la 5.000 de euro acum, la 10 mii de euro, cu condiția taxării cu 500 de euro pentru orice sumă ce depășește limita actuală. Nu este clar dacă prim-ministra este de acord, dar ea este cea care a ridicat limita (inițial era de doar o mie de euro), la începutul mandatului său. # Biziday.ro
Membrii Fratelli d’Italia susțin că demersul va permite turiștilor să facă cheltuieli mai mari pentru bunuri de lux, ajutând astfel hotelurile, restaurantele și magazinele, dar și că ar aduce beneficii statului. “Suntem o țară foarte turistică, știm că există un număr mare de turiști – în special din anumite medii – pentru care numerarul […]
08:30
Președintele finlandez, Alexander Stubb, spune că “pacea în Ucraina este acum mai aproape decât oricând”. Planul inițial, în 28 de puncte, a fost înlocuit cu trei documente separate – un acord de încetare a focului, unul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și un al treilea, care se referă la reconstrucția țării, după război. # Biziday.ro
Bloomberg citează declarații pe care președintele finlandez le-a făcut marți, la un eveniment de la Helsinki, la care a participat și fostul șef al NATO, Jens Stoltenberg, acum ministru de Finanțe în Norvegia. “Pacea este acum mai aproape decât oricând de la începutul invaziei ruse din 2022, dar se discută pe trei documente separate. Primul este […]
9 decembrie 2025
21:40
Financial Times: Donald Trump îi solicită președintelui ucrainean Zelenski să răspundă “până de Crăciun” la ultima propunere de pace a Statelor Unite. Aceasta implică pierderi teritoriale pentru Ucraina, în schimbul unor garanții de securitate nespecificate din partea SUA. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski le-a transmis liderilor europeni că, în timpul unei convorbiri de două ore de sâmbătă cu emisarul special american Steve Witkoff și cu Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, a fost presat să ia o decizie rapidă cu privire la ultima variantă a planului de pace propus de SUA. Un oficial apropiat negocierilor a declarat […]
