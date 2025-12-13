Tren pe ruta Bucureşti – Kiev, vizat de o alertă cu bombă la frontiera de nord a R. Moldova

17:50

Campionatul de Formula 1 din 2025 s-a încheiat duminică, Lando Norris de la McLaren devenind campion mondial după o luptă epică cu Max Verstappen de la Red Bull, iar odată cu aceasta se încheie o eră. Reglementările tehnice radicale pentru 2026 reprezintă mult mai mult decât o evoluție sportivă: o schimbare către un sistem de propulsie hibrid echilibrat, care reflectă o transformare fundamentală care se desfășoară pe piețele auto globale, unde vehiculele electrice hibride înregistrează o creștere explozivă, în timp ce producătorii își recalibrează strategiile de electrificare.