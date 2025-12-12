Anunţ oficial despre Bulgaria, în plină criză politică! Ce se întâmplă de la 1 ianuarie 2026
12 decembrie 2025
Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică, a anunţat vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la o conferinţă de presă, informează site-ul de ştiri sofiaglobe.com.
Mercedes-Benz dezvăluie programul Tomorrow XX, de reducere a emisiilor de carbon și creșterea conținutului de materiale reciclate # Economica.net
Mercedes-Benz prezintă programul tehnologic Tomorrow XX, un motor al inovației care susține obiectivele de sustenabilitate ale companiei. Programul se bazează pe aceeași abordare holistică și multidisciplinară demonstrată cu succes prin VISION EQXX și CONCEPT AMG GT XX. Un program tehnologic XX se extinde acum, pentru prima dată, la nivelul întregului portofoliu de produse.
Rata angajării la persoanele din Uniunea Europeană cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani s-a situat la 76,2% în trimestrul trei din 2025, stabilă comparativ cu precedentele trei luni, arată datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), transmite Agerpres.
Patronatul producătorilor și importatorilor de băuturi alcoolice Spirits cere Guvernului să anuleze creșterea accizei de la 1 ianuarie 2026, în condițiile în care românii se îndreaptă spre băuturi nefiscalizate # Economica.net
Asociația producătorilor de Spirits România a transmis astăzi un comunicat de presă în care cere Guvernului să anuleze creștrea de 10% a accizelor la alcool care va deveni oficială de la 1 ianuarie 2026. Spirits avertizează că românii intră în sezonul sărbătorilor de iarnă cu un buget tot mai modest și ochii mereu pe promoții, după un an în care scumpirile la alcool, determinate de majorarea accizelor de către stat, au devenit imposibil de ignorat.
Influentul europarlamentar german Manfred Weber anunță că marți Comisia Europeană va prezenta modificarea termenului de 2035 pentru interzicerea vânzării de mașini echipate cu motoare termice # Economica.net
Comisia Europeană va propune marţi schimbarea reglementărilor referitoare la interzicerea efectivă a vânzării în UE de automobile noi cu motoare pe combustie din 2035, a anunţat vineri europarlamentarul Manfred Weber, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Belgia, țara care deține cele mai multe active ruse înghețate, cere garanții de la celelalte state UE pentru ca să susțină acordarea unui împrumut Ucrainei folosindu-se de acestea # Economica.net
Belgia cere garanţii ''independente şi autonome'' de la celelalte ţări membre ale Uniunii Europene în schimbul sprijinului său pentru ''împrumutul de reparaţii'' pentru Ucraina folosindu-se activele ruseşti îngheţate, arată documente consultate vineri de Euractiv, transmite Agerpres.
Nova Power & Gas a inaugurat oficial cea mai mare baterie din România, de 200 MW, și a început lucrările la o centrală pe gaze în ciclu combinat de 160 MW # Economica.net
Nova Power & Gas, parte a grupului E-INFRA, anunță intrarea în funcțiune și în exploatare comercială a celei mai mari instalații de stocare a energiei în baterii din România, cu o putere de 200 MW și o capacitate de stocare de 400 MWh, localizată la Florești, județul Cluj. Tot astăzi, compania a anunțat începerea lucrărilor la centrala de producție în ciclu combinat de 160 MW din Câmpia Turzii, proiect care va intra în operare la sfârșitul anului 2026, arată un comunicat de presă
Ucraina în UE din ianuarie 2027 – Planul de pace al lui Trump menționează aderarea la Uniunea Europeană, se negociază cu Bruxelles # Economica.net
Aderarea Ucrainei la UE încă din ianuarie 2027 este menţionată în planul de pace propus de SUA pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, aderare cu care este de acord nu doar Washingtonul, ci şi de Bruxellesul, relatează vineri agenţiile AFP şi Reuters.
Elveția nu va cumpăra toate avioanele F-35 comandate, din cauza costurilor suplimentare prezentate de SUA # Economica.net
Elveţia nu va putea achiziţiona toate cele 36 de avioane de luptă americane F-35 prevăzute, din cauza costurilor suplimentare prezentate de Statele Unite, au anunţat vineri autorităţile federale de la Berna, transmite AFP.
Ministerul Finanțelor a cerut la ECOFIN eficiență, transparență și reguli moderne în arhitectura financiară a UE. ANAF a depus în mod oficial solicitarea ca România să găzduiască EUCA # Economica.net
Ministerul Finanțelor a prezentat astăzi, prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul său, principalele poziții promovate de România la reuniunea Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) din 12 decembrie 2025. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut modernizarea sistemelor vamale europene, accelerarea integrării piețelor de capital, consolidarea supravegherii financiare și o evaluare mai echilibrată a impactului legislației UE asupra economiilor naționale.
Culoarul Rucăr – Bran: Lucrările din Brașov se apropie de final, cele din Argeș continuă în 2026 # Economica.net
Lucrările de reabilitare pe DN73, între Brașov și Fundata, se apropie de final, anunță vineri Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Campionatul de Formula 1 din 2025 s-a încheiat duminică, Lando Norris de la McLaren devenind campion mondial după o luptă epică cu Max Verstappen de la Red Bull, iar odată cu aceasta se încheie o eră. Reglementările tehnice radicale pentru 2026 reprezintă mult mai mult decât o evoluție sportivă: o schimbare către un sistem de propulsie hibrid echilibrat, care reflectă o transformare fundamentală care se desfășoară pe piețele auto globale, unde vehiculele electrice hibride înregistrează o creștere explozivă, în timp ce producătorii își recalibrează strategiile de electrificare.
ANPC a dat amenzi de 14,4 milioane de lei în urma controalelor efectuate la nivel național în intervalul 8 – 12 decembrie # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat 2.029 de amenzi contravenţionale, de peste 14,4 milioane de lei, şi a dat 776 de avertismente, în urma unor controale efectuate în perioada 8 - 12 decembrie, la peste 1.700 de operatori economici din ţară. relatează Agerpres.
PREMIERĂ Prețul energiei electrice pentru populație coboară sub 1 leu/kWh în oferta unui furnizor român. E cel mai bun preț din țară, sub cel al Hidroelectrica. Condițiile contractuale sunt speciale # Economica.net
Un furnizor român de energie eletrică, Nova Power and Gas, a venit cu cea mai bună ofertă de energie electrică din piață, care stabilește și un record: un preț final pentru clienții casnici sub pragul de 1 leu/kWh. Oferta are însă foarte multe condiții.
Ministrul Mediului Diana Buzoianu: Directorul Direcției Silvice Arad, Teodor Țigan, e obligat să restituie bonusul de pensionare. Decizia nu este definitivă # Economica.net
Directorul Direcţiei silvice Arad, Teodor Ţigan, este obligat să restituie bonusul de pensionare, în valoare de 280.520 de lei, după o decizie a instanţei care nu este însă definitivă, a anunţat, vineri, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook, relatează Agerpres.
România are cea mai numeroasă populaţie de urşi din Europa, între 10.600 şi 12.700 de exemplare – Oana Buzoianu # Economica.net
România are cea mai numeroasă populaţie de urşi şi cea mai mare diversitate genetică a speciei de urs, a declarat, vineri, la Braşov, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a menţionat că, potrivit celui mai recent studiu care stabileşte inclusiv numărul exemplarelor de urs brun în România, ar exista între 10.600 şi 12.700 de exemplare.
Taxe mai mari pentru coletele din China. Cât vei plăti de la anul pentru ce comanzi de pe Shein, Temu sau AliExpress # Economica.net
Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au fost de acord vineri cu impunerea, din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro (3,52 dolari) la coletele cu o valoare de sub 150 euro care vin în cele 27 state membre UE, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu şi AliExpress, transmite DPA.
Presa britanică despre proiectul gigantic DraculaLand de lângă București: “Cea mai mare atracție cu vampiri din lume, Disneyland-ul Transilvaniei, spre care poți zbura cu doar 15 lire” # Economica.net
Presa britanică vorbește despre giganticul parc tematic DraculaLand, de un miliard de euro, care urmează să fie construit pe 160 de hectare, la 20 de minute de București și 15 minute de Aeroportul Otopeni
Comisia Europeană a decis, joi, să trimită un aviz motivat României pentru nerespectarea angajamentului de reducere a emisiilor de particule fine (PM2.5) şi pentru neluarea unor măsuri suficiente pentru a asigura respectarea reducerilor de emisii necesare, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici ("Directiva NEC"), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
Certificat de Reputație în Afaceri în practică: utilizarea certificatului în munca de zi cu zi cu clienţii # Economica.net
Un certificat de reputație nu vinde de unul singur, nu răspunde la telefon și nu participă la întâlniri. Poate însă lucra real pe partea de încredere, dacă este integrat în comunicarea de zi cu zi a companiei – atât cu clienții individuali, cât și cu partenerii de business.
Antreprenorii din industria alimentară cer reconsiderarea eliminării facilităților fiscale pentru 2026 # Economica.net
Eliminarea facilităților fiscale pentru salariații din agricultură și industria alimentară a afectat puternic activitatea companiilor din sector, care susțin că ele ar trebui să fie reconsiderate, cel puțin în zonele rurale sau defavorizate, scrie Termene.ro.
Ungaria şi Slovacia şi-au exprimat joi opoziţia faţă de utilizarea activelor ruseşti pentru a ajuta Ucraina, iar vineri premierul ungar Viktor Orban - calificat de EFE drept principalul aliat al Moscovei în blocul comunitar - a declarat că votul privind îngheţarea pe termen nelimitat a activelor ruseşti în Europa va provoca daune grave şi va însemna sfârşitul statului de drept în Uniunea Europeană.
Constructorii de autostrăzi ar putea începe anul viitor lucrări pe banii lor – Bolojan # Economica.net
Premierul României Ilie Bolojan a anunțat vineri într-o vizită pe un șantier din Autostrada Transilvania că există constructori care ar putea începe anul viitor lucrări pe cheltuiala lor la proiecte de autostrăzi și drumuri expres, chiar dacă statul nu le va putea deconta în 2026.
Investiţiile de private equity şi venture capital din ultimii 15 ani au ajuns la 3,3 miliarde de euro în România (ROPEA) # Economica.net
Investiţiile totale de private equity şi venture capital din ultimii 15 ani au ajuns la 3,3 miliarde de euro în România, iar companiile susţinute de fonduri de investiţii au generat peste 2,7 miliarde de euro în venituri suplimentare şi peste 335 de milioane de euro în EBITDA adiţională, informează Asociaţia de Investiţii Private din România (ROPEA).
Proiectul privind taxe şi impozite locale mărite, supus dezbaterii publice pe site-ul PMB # Economica.net
Primăria Capitalei supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, începând cu anul 2026.
Rusia a atacat cu drone infrastructură energetică în regiunea Odesa, în sudul Ucrainei # Economica.net
Rusia a atacat cu drone în timpul nopţii infrastructură energetică în regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, provocând incendii şi pene de curent, au declarat vineri guvernatorul local şi serviciile de urgenţă, relatează Reuters.
MIPE anunţă noi alocări de 95 milioane de euro din PNRR pentru cinci fonduri de equity # Economica.net
Comitetul de Investiţii desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Rezilienţă (Recovery Equity Fund) a aprobat finanţarea a cinci noi fonduri de investiţii în trimestrul IV al anului 2025, informează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), într-un comunicat de presă.
FOTO Autostrada Transilvania: Lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș a ajuns la un stadiu de peste 60% # Economica.net
Mobilizare foarte bună a constructorului român Construcții Erbașu între Suplacu de Barcău și Chiribiș, anunță vineri Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, care a fost în vizită pe șantierul din Autostrada Transilvania împreună cu premierul Ilie Bolojan.
Autostrada Unirii A8: Anul viitor începe proiectarea pentru încă 47 de kilometri din sectorul montan # Economica.net
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Ciprian Șerban anunță vineri marcarea unei noi etape importante pentru Autostrada Unirii A8: alte două loturi ale autostrăzii care va lega Moldova de Transilvania au, de acum, ordinele de începere emise.
Ultima oră. Tabel. Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026, în funcție de tipul locuinței și al mașinii pe care le dețin. Creșteri de până la 80% # Economica.net
Primăria Municipiului București a lansat în debzatere publică proiectul de hotărâre privind nivelul taxelor și impozitelor pe care locuitorii capitalei le vor plăti din 2026. Am calculat, în funcție de acest proiect, nivelul taxelor pentru cele mai importante proprietăți, locuința și mașina. Rezultatele arată creșteri de până la 80%, însă, cel puțin în cea ce privește impozitul pe autoturisme nivelul rămâne mai mult decât decent.
O veste proastă pentru românii care merg în Bulgaria. Trecerea la euro ar putea creşte preţurile la vacanţe # Economica.net
Trecerea la moneda euro ar putea creşte în primăvară cu aproximativ 5-10% preţurile pentru următorul sezon de vacanţe în Bulgaria, estimează o platformă online de turism din România.
BCE va testa 110 bănci din zona euro cu privire la managementul riscurilor geopolitice # Economica.net
Banca Centrală Europeană a anunţat vineri că va solicita unui număr de 110 dintre cele mai mari bănci din zona euro să analizeze modul în care şocurile geopolitice majore le-ar afecta activitatea şi ce măsuri ar fi necesare pentru a atenua impactul, transmite Reuters.
UE cere Ungariei să renunţe la măsura plafonării preţurilor la alimente impusă retailerilor străini # Economica.net
Comisia Europeană a solicitat joi Ungariei să elimine o limită vizând preţul de comercializare cu amănuntul a produselor alimentare şi articolelor de farmacie care se aplică distribuitorilor cu amănuntul non-ungari, în caz contrar riscând să fie vizată de acţiuni în justiţie, transmite Reuters.
Energia electrică loveşte în continuare în buzunarele românilor. Cea mai mare scumpire din noiembrie (date oficiale INS) # Economica.net
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în noiembrie, cu 62,36% în ritm anual, dar cu un preţ în scădere cu 2,52% faţă de luna precedentă, urmată de energia termică, cu o creştere anualizată de 18,8%, şi de transportul pe calea ferată, cu 18,59% în ritm anual, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri.
Posesorii de hibride, impozitați în baza unor valori care ar putea suferi modificări substanțiale # Economica.net
Anunțata creștere a impozitului pentru mașini ar putea avea efecte mult mai grave decât cele estimate în prezent asupra posesorilor de vehicule hibride cu încărcare la priză (PHEV). Comisia Europeană vrea o modificare a sistemului de calcul al emisiilor de CO2.
Legea Prosumatorilor – APCE cere preschimbarea termenului de judecată după ce CCR a amânat verdictul # Economica.net
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (APCE) a cerut, vineri, Curţii Constituţionale a României (CCR) preschimbarea, pentru începutul lunii ianuarie, a termenului de judecată stabilit pentru 4 februarie 2026, în cazul Legii prosumatorului.
Operatorul european de sateliţi Eutelsat a anunţat vineri finalizarea unei operaţiuni de majorare de capital în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro, cu o tranşă finală de 670 de milioane de euro, adăugând că îşi propune să continue să crească în faţa rivalului american Starlink, transmite AFP.
ANAF a dezlănțuit urgia împotriva Uber și Bolt: amenzi de 3,1 milioane lei,12.000 de autoturisme suspendate și confiscări de 82,6 milioane lei, în doar 3 luni # Economica.net
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF anunțǎ intensificarea, începând cu luna septembrie., a acțiunilor de control la nivel național în domeniul transportului alternativ de persoane, vizând operatorii economici identificați cu risc fiscal ridicat pe baza analizelor recente, arată un comunicat al instituției.
Moartea lentă a motoarelor clasice – Utilizarea în UE ar putea fi permisă până în 2040 în cazul vehiculelor hibride # Economica.net
Comisia Europeană analizează posibilitatea de a acorda automobilelor hibride un răgaz suplimentar de cinci ani, până în 2040, de la interdicţia vizând comercializarea de autovehicule echipate cu motoare cu ardere internă, ca urmare a presiunilor venite de la unii dintre cei mai mari producători auto din regiune, informează Bloomberg citând surse din apropierea discuţiilor.
Lukoil este ajutată să își vândă activele internaționale de un fost consilier al lui Trump # Economica.net
Fostul consilier principal al președintelui american Donald Trump, Brian Lanza, a devenit consultant pentru divizia internațională a LUKOIL. El a colaborat cu Trump în timpul alegerilor din 2024, relatează Politico, citând două surse familiarizate cu situația.
Lanțul Popeyes ajunge la 19 de restaurante în România. Săptămâna viitoare deschide la Oradea # Economica.net
Popeyes inaugurează săptămâna viitoare primul restaurant din Oradea mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut, astfel că Oradea este al cincilea oraș din România unde Popeyes își extinde prezența în 2025, după Iași, Cluj-Napoca, Sibiu și Constanța, arată compania într-un comunicat de presă.
Anunț de la Lidl pentru toți clienții din România – dă vouchere în aplicație. Oferta este valabilă doar câteva zile, câți bani primește fiecare # Economica.net
Pentru a facilita pregătirile de Crăciun, Lidl România lansează o inițiativă pentru clienții fideli: între 12 și 14 decembrie, în cadrul programului Puncte Lidl, utilizatorii pot transforma 3000 dintre punctele acumulate în aplicația Lidl Plus într-un cupon de 50 lei.
Investiţiile în economia naţională au crescut cu 4%, până la 143,196 miliarde de lei, în primele nouă luni ale anului # Economica.net
Investiţiile nete realizate în economia naţională în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025 au însumat 143,196 miliarde de lei, în creştere cu 3,9%, comparativ cu perioada similară din anul anterior, potrivit datelor provizorii ale Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri.
În marş la volanul unor camionete care difuzau sloganuri pentru a marca 84 de ani de la atacul de la Pearl Harbor, membrii grupării ultranaţionaliste Taikosha văd cum mesajele lor patriotice nu mai sunt atât de marginale în Japonia, încurajaţi de virajul spre dreapta al guvernului condus de prim-ministrul Sanae Takaichi, comentează vineri AFP.
Renault și Ford pregătesc rezistența în fața mărcilor chineze care vor asalta piața utilitarelor # Economica.net
Pe lângă decizia de a colabora în domeniul autoturismelor cu dimensiuni reduse, Renault și Ford au făcut un prim pas către un parteneriat în zona vehiculelor comerciale ușoare (LCV). Cele două companii vor să fie gata pentru ofensiva chineză din această zonă a pieței.
Rusia – Banca Centrală spune că planurile UE de utiliza activele ruseşti îngheţate sunt ilegale # Economica.net
Banca Centrală a Rusiei a declarat vineri că propunerile publicate de Uniunea Europeană privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a sprijini Ucraina sunt ilegale şi a subliniat că îşi rezervă dreptul de a folosi toate mijloacele disponibile pentru a-şi proteja interesele, relatează Reuters.
Apel al mediului de business către magistrați: “Fără justiție independentă nu există nici democrație, nici economie funcțională” # Economica.net
Investigația recentă Recorder a readus în atenția publică o rană deschisă a societății românești: fragilizarea încrederii în actul de justiție. Acest episod nu dezvăluie doar posibile abuzuri sau practici îngrijorătoare, ci scoate la lumină un adevăr incomod – România nu poate progresa dacă una dintre puterile fundamentale ale statului își pierde credibilitatea, se arat într-un comunciat al asociației Romania Business Leaders. În fața acestei realități, Romanian Business Leaders spune că face un dublu apel: către magistrații integri ai României și către liderii statului, pe care vi-l prezentăm mai departe, integral
Inflaţia rămâne sub 10% – Ce s-a întâmplat cu preţurile în noiembrie (date oficiale INS) # Economica.net
Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în luna noiembrie a acestui an, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,64%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri.
Salariile continuă să crească în România. Câștigul salarial mediu net se apropie de 1.100 de euro # Economica.net
Câştigul salarial mediu net a fost 5.492 de lei, la nivelul lunii octombrie, în creştere cu 4,3% faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior, iar cele mai mari valori s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (11.810 lei), arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Comisia Europeană ia în considerare o a doua schemă de împrumuturi SAFE pentru proiectele de apărare (surse) # Economica.net
Comisia Europeană are în vedere lansarea unei a doua ediţii a schemei sale de împrumuturi SAFE, în valoare de miliarde de euro, pentru proiecte de apărare, în contextul în care blocul comunitar încearcă să îşi consolideze apărarea din cauza temerilor tot mai mari faţă de Rusia şi a îndoielilor cu privire la angajamentele SUA în materie de securitate, afirmă doi oficiali ai UE, conform Reuters.
