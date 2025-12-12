Mercedes-Benz dezvăluie programul Tomorrow XX, de reducere a emisiilor de carbon și creșterea conținutului de materiale reciclate

10:00

Investigația recentă Recorder a readus în atenția publică o rană deschisă a societății românești: fragilizarea încrederii în actul de justiție. Acest episod nu dezvăluie doar posibile abuzuri sau practici îngrijorătoare, ci scoate la lumină un adevăr incomod – România nu poate progresa dacă una dintre puterile fundamentale ale statului își pierde credibilitatea, se arat într-un comunciat al asociației Romania Business Leaders. În fața acestei realități, Romanian Business Leaders spune că face un dublu apel: către magistrații integri ai României și către liderii statului, pe care vi-l prezentăm mai departe, integral