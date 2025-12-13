Cum să ne împărtășim?

Ziarul Lumina, 13 decembrie 2025 19:50

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LXXXII, IV-V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 934-935„Dacă ai fi fost fără de trup, ți-ar fi dat daruri netrupești; dar pentru

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Lumina

Acum 30 minute
19:50
Cum să ne împărtășim? Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LXXXII, IV-V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 934-935„Dacă ai fi fost fără de trup, ți-ar fi dat daruri netrupești; dar pentru
Acum o oră
19:40
Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie (Dezlegare la peşte) Ziarul Lumina
Sfinţii Mucenici Tirs şi Calinic au trăit în vremea împăratului Deciu (249-251) şi a dregătorului Cumvrichie, prigonitor al creştinilor din părţile Nicomidiei, Niceei şi Cezareei Bitiniei.
19:40
Coloseni 3, 4-11 Ziarul Lumina
Fraților, când Hristos, Care este viața voastră, Se va arăta, atunci și voi, împreună cu El, vă veți arăta întru slavă. Drept aceea, omorâți mădularele voastre cele pământești: desfrânarea,
Acum 24 ore
21:50
Numele diavolului Ziarul Lumina
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii și cuvântări, Omilia a IX-a, IX-X, în Părinți și Scriitori Bisericești (2009), vol. 1, pp. 172-174„Se numește Satan pentru că se împotrivește binelui. Acest sens îl
21:40
Luca 10, 19–21 Ziarul Lumina
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, și nimic nu vă va vătăma. Dar nu vă bucurați de
21:40
Sf. Ier. Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; Sf. Mari Mc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia din Siracuza Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Dosoftei (†1693) s-a născut în anul 1624 la Suceava, în familia Barilă. Părinţii săi, care se numeau Leontie şi Misira, aveau rude în Transilvania şi în ţinutul Liovului. La botez, pruncul a primit numele Dimitrie, deoarece se născuse în preajma zilei de 26 octombrie, când Biserica îl prăznuieşte pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.
21:40
Galateni 5, 22-26; 6, 1-2 Ziarul Lumina
Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția; împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai
Ieri
16:00
Profesorul John P. Burgess a conferențiat la București Ziarul Lumina
La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc miercuri, 10 decembrie 2025, o conferință susținută de profesorul american John P. Burgess, reputat teolog și profesor la
15:50
Lemne de foc pentru 50 de bătrâni vulnerabili din Prahova Ziarul Lumina
Federația Filantropia a Patriarhiei Române a desfășurat vineri, 12 decembrie, o nouă acțiune de binefacere în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”. 50 de persoane vârstnice defavorizate,
15:50
Sfântul Spiridon sărbătorit la un lăcaș martir din București Ziarul Lumina
În ziua de cinstire a Episcopului Trimitundei, astăzi, 12 decembrie, Biserica „Sfântul Spiridon”‑Vechi și‑a sărbătorit hramul. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de slujitori în frunte cu
15:50
Concert tradițional de colinde în Parohia Dorobanți Ziarul Lumina
Parohia Dorobanți din sectorul 1 al Capitalei va găzdui sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 18:00, un concert de colinde în cinstea apropiatului praznic al Nașterii Domnului. Evenimentul, intitulat „Hristos Se
15:40
„Toți ne dorim o pace de durată în Europa” Ziarul Lumina
La finalul întrevederii care a avut loc în Salonul „Teoctist Patriarhul” din Reședința Patriarhală, ambasadoarea Angela Ganninger a oferit o scurtă declarație componentelor Centrului de Presă BASILICA al
15:30
Mărturisiri plastice pe simezele Cercului Militar Național Ziarul Lumina
„Mărturisiri plastice” este titlul expoziției de pictură a artistului Mihai Olteanu pe care iubitorii de frumos o pot viziona la Cercul Național Militar, Galeria Rondă.În jur de 40 de lucrări realizate
15:00
Ambasadoarea Germaniei în vizită la Patriarhia Română Ziarul Lumina
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit în ziua de vineri, 12 decembrie 2025, în vizită de prezentare, la Reşedinţa Patriarhală, pe Excelenţa Sa Doamna Angela Ganninger, Ambasadorea Germaniei la
14:50
Hramul Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon”‑Nou Ziarul Lumina
Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”‑Nou din Capitală, Paraclis Patriarhal, și‑a sărbătorit astăzi, 12 decembrie 2025, hramul principal, închinat Episcopului Trimitundei, făcătorul de minuni. În
14:30
Rugăciune și binecuvântare la hramul Bisericii „Sfântul Spiridon” din Iași Ziarul Lumina
Cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni, biserica aflată în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași și‑a cinstit vineri, 12 decembrie, ocr
14:30
Horia Bernea și lumina din decembrie Ziarul Lumina
Cei care păstrează amintiri în inima lor sunt oamenii cei mai bogați!Dintre vechile scrieri aghiografice s‑a păstrat și cea numită Thesauros, în traducere „Comoara”, din care marele Sinaxar constantinop
13:30
Hirotesii de duhovnici în Arhiepiscopia Craiovei Ziarul Lumina
În paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârşit joi, 11 decembrie, slujba hirotesiei întru duhovnic pentru unsprezece preoţi din
12:20
Colindători la Catedrala Mitropolitană din Sibiu Ziarul Lumina
Peste 400 de elevi din unităţi de învăţământ din județul Sibiu au colindat joi, 11 decembrie, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, unde au fost primiţi de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu,
12:20
Un deceniu de misiune pentru Grupul psaltic „Theologos” din Baia Mare Ziarul Lumina
La Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare a avut loc, în data de 7 decembrie, un concert de muzică psaltică, în cadrul evenimentului aniversar al Grupului psaltic „Theologos”, cu ocazia
02:20
Limite clare pentru temele de acasă ale elevilor Ziarul Lumina
Școlarii din clasele primare pot primi doar teme obligatorii pentru care este suficientă o oră de studiu acasă, iar pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal timpul alocat temelor nu poate depăși două ore.
02:20
„Masa sănătoasă” va continua în școlile cu copii vulnerabili Ziarul Lumina
Programul naţional „Masă sănătoasă” continuă şi în 2026, începând din 8 ianuarie, aşa cum prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă pus în transparenţă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
11 decembrie 2025
20:50
II Timotei 1, 1-2; 8-18 Ziarul Lumina
Pavel, apostolul lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, lui Timotei, iubitului fiu: Har, milă, pace de la Dumnezeu-Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul
20:40
Un an într-un liceu american Ziarul Lumina
Elevii români născuţi între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2010, aflați în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, se pot înscrie, până la 18 decembrie 2025, în programul de burse Future Leaders Exchange Program (F
20:40
Sf. Ier. Spiridon, Episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni, era de neam din Cipru şi a trăit pe vremea împăraţilor Constantin cel Mare (306-337) şi Constanţiu (337-361). Era un om smerit cu inima. A fost păstor de oi, apoi s-a însurat, iar după moartea soţiei sale a fost ales Episcop în Trimitunda, aproape de Salamina. Deoarece Dumnezeu i-a dat harul tămăduirilor, a fost numit făcător de minuni. Prin rugăciunile sale către Domnul a adus ploaie pe pământ în vreme de secetă şi a oprit ploaia care cădea peste măsură. Altă dată, a pus capăt foametei puse la cale de vânzătorii de grâu, dărâmându-le hambarele în care ţineau grâul. De asemenea, a prefăcut un şarpe în aur, iar după ce l-a scăpat pe un om sărac din lipsă, a prefăcut din nou aurul în şarpe cum fusese mai îna­inte. 
20:40
Luca 19, 12-28 Ziarul Lumina
„Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia domnie și să se întoarcă. Și, chemând zece slugi ale sale, le-a dat zece mine și a zis către ele:
20:30
Piane noi la Colegiul de Muzică din Cluj Ziarul Lumina
Primăria Cluj-Napoca a cumpărat, din fonduri proprii, 20 de piane noi pentru elevii Colegiului de Muzică „Sigismund Toduţă”, în valoare totală de 580.000 de euro. Pianele au fost livrate colegiului,
20:30
Educație socio-emoţională Ziarul Lumina
Peste 10.400 de elevi din Bucureşti au fost implicaţi în sesiuni de educaţie socio-emoţională, 475 de profesori au participat la programe de formare în sănătate mintală şi educaţie socio-emoţională, iar
20:20
Schimbări în preferințele privind pâinea Ziarul Lumina
Pâinea industrială pierde teren în faţa pâinii cu maia, iar schimbarea obiceiurilor alimentare a început cu frământarea pâinii acasă în cazul unui sfert dintre consumatori, relevă rezultatele unui studiu
20:20
Premii pentru soiuri create la BRGV Buzău Ziarul Lumina
Cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău au obţinut medalii de aur şi o cupă la Salonul Inovării şi Cercetării Galaţi 2025 UGAL INVENT pentru soiul de busuioc „Săvârşin”, cel de
20:20
Se pot depune cererile privind motorina Ziarul Lumina
Fermierii pot depune, până la 22 decembrie inclusiv, cererile de acord pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru 2026, potrivit
20:20
România ar putea exporta ouă în Israel Ziarul Lumina
Zilele trecute, o delegaţie a Ministerului Agriculturii şi Securităţii Alimentare din Israel s-a aflat în România, în contextul deschiderii posibilităţii de export de ouă de consum către această ţară, a
20:20
Limite clare pentru temele de acasă ale elevilor Ziarul Lumina
Școlarii din clasele primare pot primi doar teme obligatorii pentru care este suficientă o oră de studiu acasă, iar pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal timpul alocat temelor nu poate depăși două ore.
20:20
„Masa sănătoasă” va continua în școlile cu copii vulnerabili Ziarul Lumina
Programul naţional „Masă sănătoasă” continuă şi în 2026, începând din 8 ianuarie, aşa cum prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă pus în transparenţă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Capacitate scăzută de accesare a programelor de finanțare Ziarul Lumina
Doar 30% dintre agricultori au reuşit anul acesta să obţină finanţare europeană sau naţională, în timp ce restul de 70% nu au accesat nici un tip de sprijin, fie din cauza birocraţiei, a cerinţelor complexe
20:00
Premiile Academiei Române pentru anul 2023 Ziarul Lumina
În Aula Academiei Române (AR) a avut loc, în 10 decembrie, ceremonia de decernare a premiilor pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2023, astfel că s-au acordat 62 de
20:00
Relația public-privat în România secolului XX Ziarul Lumina
Academia Română, filiala Iași, organizează vineri, 12 decembrie, în sala de conferințe a Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, simpozionul intitulat „Public și privat în România secolului XX. Elite și
20:00
Topul căutărilor pe Google în 2025 Ziarul Lumina
Păpuşa Labubu, kendama, idei de afaceri, dar şi plecarea dintre noi a unor persoane publice s-au aflat în topul căutărilor pe Google în România, în 2025, conform unei statistici publicate de companie. Alegerile
19:40
„Nu există un raport automat între cultură și civilizație” Ziarul Lumina
Prezent la Iași pentru a primi dis­tincția de doctor honoris causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, scriitorul Matei Vișniec a susținut și conferința „Literatură dramatică și
19:30
Sclipirile Luminii: Biserica „Sfântul Spiridon”-Nou din Bucureşti Ziarul Lumina
19:10
„Crăciun” - explicații etimologice şi opinia profesorului mărturisitor Gheorghe Mușu Ziarul Lumina
Purcedem la scrierea acestui articol animați de două gânduri, strâns legate între ele: pe de o parte, pentru a prezenta cititorilor câteva opinii privind etimologia acestui cuvânt sacru, în pragul praznicului Na
19:00
Farcașa nemțeană, loc al nativității binecuvântate și al sfințeniei Ziarul Lumina
„Pentru mine, cel mai mare dar de la Dumnezeu este viața însăși, faptul de a fi venit pe lume.” Aceste cuvinte simple, dar întru totul esențiale, le rostea părintele profesor Ioan Caraza odată, pe când era
18:10
Cinci secole de rugăciune, istorie și cultură la Biserica „Sf. Nicolae Domnesc” din Iași Ziarul Lumina
În inima vechii curți domnești din Iași, Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc” se impune ca un reper identitar cu valoare documentară și simbolică excepțională, construit la sfârșitul secolului al XV-lea de
16:30
Întâlnire interreligioasă în Iordania Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a participat marți, 9 decembrie, ca delegat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la
16:20
Promovări în rang pentru slujitori din Arhiepiscopia Bucureștilor Ziarul Lumina
30 de clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost avansați în rangurile clericale de iconom stavrofor, arhidiacon, iconom și sachelar. Slujba de hirotesie a fost oficiată miercuri, 11 decembrie, de Preafericitul
14:40
Campania „Ajută un bătrân să zâmbească!” a ajuns în județul Teleorman Ziarul Lumina
Șaizeci de persoane vârstnice din mai multe localități din județul Teleorman au beneficiat de consultații oftalmologice gratuite, oferite de medici specializați. Campania organizată de Federația Filantropia a
14:30
Noi doctori în Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova Ziarul Lumina
În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în cadrul Școlii doctorale „Sfântul Nicodim” a Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Craiova, au fost susținute
14:30
Concert de colinde la Parohia Copăceni-Mănăstirea Ziarul Lumina
Tradiția parohiei ilfovene Copăceni-Mănăstirea, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, continuă și anul acesta cu un frumos concert de colinde, duminică, 14 decembrie, începând cu
14:20
Colinde și daruri pentru beneficiarii mai multor instituții medicale și social‑filantropice Ziarul Lumina
În această perioadă de bucurie a Nașterii Domnului Hristos, persoanele vârstnice, copiii și bolnavii din mai multe centre social‑filantropice și unități medicale din Episcopia Caransebeșului au fost
14:10
Prezență arhierească la comemorarea ieromonahului Calistrat Ifrim în Parohia Vad‑Iucșa Ziarul Lumina
Marți, 9 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a participat la evenimentul cultural‑duhovnicesc intitulat „Lumină și mărturie: ieromonahul Calistrat Ifrim și
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.