Norvegia caută al cincilea titlu al lumii, iar o legendă scandinavă a fost pe banca altei echipe la Campionatul Mondial
Gazeta Sporturilor, 13 decembrie 2025 20:50
Heidi Loke (43 de ani), pivotul legendar al naționalei Norvegiei, care se recuperează după o accidentare, a participa la Campionatul Mondial din Germania și Țările de Jos în postura de secund al selecționatei Poloniei.Doar șapte jucătoare au marcat mai multe goluri în istoria handbalistică a Norvegiei decât Heidi Loke. ...
• • •
Anunț de ultimă oră la FCSB! Mijlocașul semnează cu roș-albaștrii: „E un jucător fabulos” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat că a vorbit cu Malcom Edjouma (29 de ani), fiind șanse mari ca mijlocașul să continue până la finalul sezonului la echipa roș-albastră.Edjouma rămâne liber de contract pe 1 ianuarie. După prestația cu Feyenoord, scor 4-3, Gigi Becali s-a declarat impresionat de francez și a transmis că ia în calcul să îi propună prelungirea. ...
Mihai Stoica, ultimatum pentru Tavi Popescu: „E la răscruce. Are două drumuri în față acum. Nu stau după nimeni” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a transmis un mesaj în forță lui Octavian Popescu (22 de ani), extrema stângă a roș-albaștrilor.Popescu e în cădere liberă, fără gol marcat în acest sezon. A fost titular cu Feyenoord, dar a fost schimbat la pauză. Iar la final, a fost criticat dur de Gigi Becali. „Nu mă mai pot baza pe el. Nu ai cum să fii atât de slab”, a spus patronul de la FCSB. ...
Inevitabilul s-a produs. FCSB, prin vocea lui Mihai Stoica, a făcut puntea între corupția devoalată de Recorder și procesele în care a fost implicat clubul roș-albastru:Așa mă bucură acum că a venit materialul ăsta de la Recorder! Chiar aveam nevoie să se înțeleagă că ce s-a întâmplat cu echipa asta este ceva de domeniul fantasticului.Era previzibil, mingea le fusese pusă la fileu pentru un „smash” executat cu sete. Break, set, meciul dus în decisiv. ...
O nouă trădare de proporții în Bundesliga? Starul lui Dortmund i-ar fi spus „DA” lui Bayern Munchen! # Gazeta Sporturilor
În momentul de față, Bayern Munchen se află în căutarea unui nou fundaș central, iar principala țintă a bavarezilor este Nico Schlotterbeck (26 de ani) de la Borussia Dortmund. Ba mai mult, se pare că stoperului de pe Signal Iduna Park îi surâde ideea de a semna cu marea rivală!Programul complet al etapei #14 din BundesligaDe-a lungul timpului, formația de pe Allianz Arena i-a „furat” Borussiei numeroși fotbaliști importanți, cele mai sonore nume fiind Robert ...
Valeriu Iftime a intervenit după egalul cu FC Argeș și a vorbit despre atcantului de la Rapid: „Ne interesează, dar nu dau bani pentru el” # Gazeta Sporturilor
FC Argeș și FC Botoșani au remizat, scor 0-0, la Mioveni, într-un duel al revelațiilor acestui sezon din Superligă. Rezultatul este convenabil pentru ambele formații.Moldovenii rămân pe o poziție excelentă în clasament, în timp ce piteștenii continuă să adune puncte în cursa spre un play-off care părea science-fiction la începutul campionatului. ...
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, o vede pe FC Argeș drept revelația acestui sezon de Superliga.Argeș a remizat cu Botoșani pe teren propriu, scor 0-0, în etapa 20 din Superliga. Cele două și-au păstrat locurile în clasament. Piteștenii sunt pe 4, moldovenii pe 2. ...
Cum a ajuns Diana Belbiță să lupte în UFC: „Voiam să fiu «ring girl», dar nu aveam sâni” » Între timp, și-a găsit jobul de vis în SUA # Gazeta Sporturilor
Diana Belbiță a reprezentat România în octogonul UFC. A ajuns între timp reporter pentru cea mai importantă companie de lupte a planetei. Cunoscută pentru simțul umorului dezvoltat, lucru care a și propulsat-o în noua postură, cea de reporter, Belbiță a oferit o declarație virală într-un interviu recent. „Mereu am vrut să fiu o fată care anunță rundele în ring, dar nu am sâni. ...
FCSB are 3 jucători pasibili de suspendare înainte de meciul cu Rapid. Daniel Graovac, Mihai Lixandru și Risto Radunovic au 3 cartonașe galbene în acest sezon de Superliga.FCSB traversează probleme de lot în finalul anului. Defensiva e afectată de accidentări, dar de startul Cupei Africii, competiție la care vor participa Ngezana (Africa de Sud), David Kiki (Benin) și Baba Alhassan (Uganda). Cei 3 nu vor putea juca cu Rapid și Slobozia.FCSB are și accidentați în defensivă. ...
Bogdan Andone, după FC Argeș - FC Botoșani 0-0: „Jos pălăria pentru joc și atitudine!” + „Pentru Caio am primit o ofertă” # Gazeta Sporturilor
FC Argeș și FC Botoșani au remizat, scor 0-0, la Mioveni, într-un duel între două dintre surprizele plăcute ale sezonului. Rezultatul este convenabil pentru ambele echipe.Moldovenii rămân sus în clasament, în timp ce piteștenii continuă să adune puncte în cursa pentru un play-off care părea imposibilă la startul campionatului. ...
Dublu medaliat cu bronz olimpic și fost cumnat al regelui Felipe al Spaniei, mărturisiri despre închisoare: „Am pierdut iubirea vieții mele” # Gazeta Sporturilor
Inaki Urdangarin (57 de ani), de două ori medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice cu echipa Spaniei, fost soț al Infantei Cristina, a vorbit pentru prima dată despre perioada petrecută în închisoare, 5 ani, el fiind găsit vinovat de prevaricațiune, fraudă, trafic de influență și două infracțiuni împotriva Trezoreriei.În anii 1990, era unul dintre cei mai temuți și puternici interi dreapta din handbalul mondial. ...
Leo Grozavu, antrenorul lui FC Botoșani, a fost nervos la interviul de după meciul cu FC Argeș, scor 0-0.După ce a vorbit despre joc, Grozavu a fost întrebat de ce nu i-a făcut loc lui Tofan să arunce de la margine, în timpul unei faze din meci. În acel moment, antrenorul s-a enervat.Leo Grozavu: „Să remarcăm meciul de fotbal, că de asta nu vine lumea la stadion, prea multe cancanuri”„Mă așteptam să nu fie ocazii, a fost luptă oarbă. ...
După Rapid - Oțelul, din etapa #20 din Superliga, jucătorii celor două echipe vor fi supuși unui control antidoping, potrivit informațiilor GSP.Între 3 și 5 fotbaliști de la Rapid și Oțelul vor merge la controlul antidoping efectuat de ANAD, conform informațiilor GSP.Control antidoping la Rapid - OțelulDupă meci, cei de la AND vor decide câți jucători vor merge să ofere probe pentru controlul antidoping. ...
Arne Slot l-a introdus pe Salah în minutul 26 al meciului Liverpool - Brighton! Ce a urmat # Gazeta Sporturilor
Liverpool s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Brighton, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #16 din Premier League. Aflat până de curând într-un adevărat război cu cei din conducerea „cormoranilor”, dar și cu antrenorul Arne Slot, Mo Salah a fost introdus pe teren în minutul 26 și a oferit pasa decisivă la golul care a închis tabela pe Anfield. ...
Evenimentul week-end-ului din SUA, gratuit în România! Ultimul meci din cariera lui John Cena # Gazeta Sporturilor
John Cena (48 de ani), legendă WWE, își încheie cariera după mai bine de 20 de ani. Ultimul său meci va avea loc în această noapte, în cadrul evenimentului Saturday Night’s Main Event, iar vestea bună pentru fanii din România este că show-ul va putea fi urmărit GRATUIT.Evenimentul week-end-ului din Statele Unite are loc în această noapte, de la ora 03:00 (ora României), la Capital One Arena din Washington D.C., cu casa închisă. ...
Cristiano Ronaldo va apărea în filmul „Fast & Furious” » Vin Diesel: „Am scris un rol special pentru el” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo ar putea deveni parte din una dintre cele mai mari francize cinematografice din lume. Vin Diesel a confirmat pe rețelele de socializare că a fost scris un rol special pentru starul portughez în următorul film din seria Fast & Furious.Actorul care îl interpretează pe Dominic Toretto a postat pe Instagram o fotografie alături de Cristiano Ronaldo (40 de ani), alimentând speculațiile legate de o apariție a lui CR7 pe marele ecran. ...
Karim Benzema, aproape de o revenire de senzație: „Dacă mă vor suna, cu siguranță nu voi spune nu” # Gazeta Sporturilor
Karim Benzema (37 de ani), în prezent fotbalistul celor de la Al-Ittihad, nu exclude posibilitatea unei reveniri la echipa națională a Franței și, implicit, participarea la Cupa Mondială din 2026, au anunțat cei de la L'Equipe. ...
Gigi Becali, patronul de la FCSB, l-a lăudat pe Juri Cisotti (32 de ani), mijlocașul campioanei României, după victoria roș-albaștrilor cu Feyenoord, scor 4-3.Becali a declarat că e pregătit să îi ofere prelungirea contractului lui Cisotti, deși actuala înțelegere cu italianul expiră în vara anului 2027.Cisotti a oferit două assist-uri cu Feyenoord, al doilea chiar la ultima fază, pentru Tănase. ...
„Tactici murdare” pentru a opri cea mai bună handbalistă de la Campionatul Mondial: „Nu e în interesul lor să mă provoace” # Gazeta Sporturilor
Norvegianca Henny Reistad (26 de ani), cea mai bună handbalistă a lumii în ultimii ani, spune că apărarea agresivă de care a avut parte la Campionatul Mondial o motivează suplimentar.Henny Reistad este indiscutabil cea mai valoroasă handbalistă a planetei în acest moment. A demonstrat-o și vineri, în semifinala câștigată de Norvegia în fața Olandei, scor 35-25. A marcat de 7 ori în primele 21 de minute, a încheiat disputa cu 10 goluri. ...
Fostul internațional Florin Gardoș e noul director sportiv de la Chindia Târgoviște. El a debutat în noua funcție sâmbătă, când a urmărit din tribune meciul cu CS Dinamo, scor 2-0, în ultima etapă a anului în Liga 2.„După doi ani de muncă asiduă, am obținut în sfârșit diploma de master în managementul sportiv UEFA. Sunt recunoscător pentru această experiență și nerăbdător să văd ce îmi rezervă viitorul”, comunica Gardoș în octombrie. ...
Câți bani primește naționala feminină a Germaniei după calificarea în finala Campionatului Mondial # Gazeta Sporturilor
Germania s-a calificat în finala Campionatului Mondial de handbal feminin, după ce a învins Franța în semifinale, scor 29-23 (15-12), eliminând astfel campioana en-titre.Formația pregătită de Markus Gaugisch (51 de ani) ajunge astfel în ultimul act al competiției după 32 de ani de așteptare, ultima finală fiind cea din 1993.Primă-record pentru handbalistele GermanieiCalificarea în finala Mondialului aduce și o recompensă financiară importantă. ...
Accidentare de coșmar în Liga 2 din România! Fotbalistul crescut de Hagi și-a făcut franjuri genunchiul: „Am căzut într-o buză de canal din fier!” » Reacția clubului: „Ce canal? Era nisip” # Gazeta Sporturilor
Momente neverosimile azi, în Liga 2, la duelul dintre penultima clasată Muscelul Câmpulung și FC Voluntari, meci încheiat cu victoria oaspeților, 2-0 (goluri Babic și Ianis Vencu). Florian Haită, mijlocașul de 25 de ani al ilfovenilor, crescut în Academia Hagi, fost la Farul, U Cluj și FC Argeș, a suferit o accidentare extrem de dură la genunchi, o tăietură cauzată, spun oaspeții, de un obiect din fier aflat în apropierea gazonului. ...
O veste tragică vine din Spania. Rayo Vallecano a anunțat public că Emery Morales, un tânăr jucător al clubului, a decedat subit.Morales era membru al secției de juniori ai lui Rayo Vallecano și avea 15 ani, iar cauza decesului său nu este cunoscută deocamdată.Junior de la Rayo Vallecano, decedat la 15 aniUn anunț tulburător vine vin Spania. Echipa lui Andrei Rațiu, Rayo Vallecano, a anunțat că un tânăr jucător de la academia clubului a decedat. ...
Chivu i-a întors complimentele lui De Rossi și aruncă „săgeți”: „Ratați, terminați...” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat duelul cu fostul coechipier de la AS Roma, Daniele De Rossi, și actual antrenor al lui Genoa, de duminică seară (ora 19:00) pe „Luigi Ferraris”. Tehnicianul lui Inter a spus la conferința de presă că nu poate vorbi decât frumos despre ex-mijlocașul giallorossilor.Chivu nu a rămas dator după ce De Rossi l-a elogiat vineri, în ajunul meciului Genoa - Inter din etapa a 15-a a Seriei A. ...
Ianis Hagi și Umit Akdag sunt titulari în meciul de campionat al lui Alanyaspor # Gazeta Sporturilor
Ianis Hagi (27 de ani, mijlocaș ofensiv) și Umit Akdag (22, fundaș central) sunt titulari la Alanyaspor în meciul cu Kayserispor, din runda cu numărul 16 din campionatul Turciei. Meciul a început la 16:00 și este liveTEXT pe GSP.ro. Partida nu este televizată în România. Este al 12-lea meci în care internaționalul român Ianis Hagi joacă pentru echipa din Turcia. În precedentele meciuri, acesta a mardat două goluri și a oferit o pasă decisivă. ...
Plecarea lui Vladislav Blănuță (23 de ani) de la Dinamo Kiev pare doar o chestiune de timp. În acest context, Dinamo reintră în cursa pentru semnătura atacantului, jucător pe care „câinii” l-au avut pe listă și în perioada de mercato din vară.În vară, una dintre surprizele ferestrei de transferuri a fost mutarea lui Blănuță la Dinamo Kiev, unul dintre cele mai titrate cluburi din estul Europei. ...
Steaua este acuzată de unii suporteri de un scenariu incredibil: „E cam dubioasă treaba! E doar o conspirație?” # Gazeta Sporturilor
Steaua București a pierdut astăzi în fața celor de la Gloria Bistrița, scor 1-2, după ce au condus la pauză cu 1-0, într-un meci din etapa #17 a Ligii 2.A fost a doua înfrângere consecutivă pentru trupa lui Daniel Oprița, după ce în etapa precedentă „militarii” au pierdut cu 3-2 în fața celor de la FC Bacău. Gloria Bistrița este pe locul 17 în eșalonul secund, are 4 victorii, iar acesta a fost primul triumf obținut pe teren străin. ...
Fiica lui Andrei Nicolescu s-a calificat în finala „Vocea României” » Kopic și dinamoviștii au purtat-o spre victorie: „Și eu am votat-o!” # Gazeta Sporturilor
Eva Nicolescu, fiica de 17 ani a lui Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, s-a calificat în finala show-ului Pro TV „Vocea României”. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, s-a declarat fanul ei, în conferința de presă premergătoare partidei cu Metaloglobus, în etapa #20 din Superliga.Eva Nicolescu este cea care s-a calificat în finala competiției din echipa lui Horia Breciu și Theo Rose, în detrimentul lui Paul Ananie. ...
Lovitură grea primită de Chivu » Titularul lui Inter riscă să ajungă la operație! # Gazeta Sporturilor
Denzel Dumfries (29 de ani) nu mai joacă de peste o lună și Inter își face griji din ce în ce mai mari. Absent deja în șase meciuri și două la naționala Țărilor de Jos, fundașul dreapta continuă să se plângă de dureri la glezna stângă și nimeni nu știe când va putea reveni la echipa pregătită de Cristi Chivu!Chivu are o problemă pe flancul drept la Inter, unde lipsește de mai bine de o lună Denzel Dumfries. ...
Prima țintă din 2026 a lui Cristi Chivu pentru defensiva lui Inter » Real Madrid poate profita la un transfer # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Cristi Chivu (45 de ani) caută întăriri pentru linia de apărare a lui Inter. În condițiile în care, aproape sigur, vor pleca Francesco Acerbi și Stefan de Vrij, nerazzurrii s-ar fi orientat la un fundaș central cu experiență: spaniolul lui Lazio, Mario Gila (25 de ani).Conducerea vicecampioanei Europei are câteva nume de stoperi pentru a fi transferați, chiar în regim de urgență în mercato di riparazione. ...
De ce apar durerile de genunchi și cum pot fi prevenite. Un medic ortoped explică ce greșeli facem și cum ne protejăm articulațiile # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 59. Invitatul de astăzi al emisiunii Health Talks by GSP este Claudiu Călin, medic primar ortopedie, care vorbește despre cele mai frecvente probleme ale articulațiilor, de ce apar durerile de genunchi tot mai devreme și cum putem preveni uzura prin mișcare corectă și obiceiuri simple- Domnule doctor, spuneți-ne cum v-ați ales această specializare, din atâtea căi pe care puteați să le apucați?- Decizia am luat-o undeva când eram student, în partea a doua a ...
Eva Nicolescu s-a calificat în finala „Vocea României” » Zeljko Kopic, impresionat: „Bineînțeles că am votat!” # Gazeta Sporturilor
Eva Nicolescu, fiica lui Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, s-a calificat în finala show-ului TV „Vocea României”. Acest aspect nu a fost treuct cu vederea nici de Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, care a abordat acest subiect în conferința de presă premergătoare partidei cu Metaloglobus, în etapa #20 din Superliga. Eva Nicolescu s-a calificat în finala competiției în detrimentul lui Paul Ananie. ...
Marius Marin ar putea să schimbe antrenorul la Pisa » „Echipa este de nerecunoscut! Trebuie să întorc foaia” # Gazeta Sporturilor
Marius Marin (27 de ani) a bifat al doilea meci consecutiv în care a prins cel mult o repriză, Pisa pierzând a treia oară la rând în Serie A, 0-1 la Lecce. Însă vineri seară, pe Via del Mare, mijlocașul român a rămas rezervă nefolosită, iar la sfârșitul partidei, antrenorul Alberto Gilardino și-a atacat dur jucătorii. ...
Haos la vizita lui Messi în India! » Tribune distruse + Reacția prim-ministrei: „Sunt șocată” # Gazeta Sporturilor
Vizita lui Lionel Messi în India a fost marcată de incidente în Calcutta, unde sâmbătă, au avut loc revolte pe stadionul Salt Lake în timpul scurtei sale apariții publice, unde, printre altele, a dezvelit o statuie înaltă de 21 de metri.Mii de suporteri furioși au invadat terenul, organizatorii fiind acuzați de controlul deficitar al mulțimii și de prioritizarea accesului VIP, în timp ce mii de fani care dețineau bilete nu au putut să-l vadă pe fotbalist.FOTO. ...
Compania lui Ion Țiriac, anchetată într-un dosar privind suspiciuni de fraudă cu fonduri europene » Este menționat și numele lui Ilie Bolojan # Gazeta Sporturilor
Procurorii Parchetului European, instituție condusă de Laura Codruța Koveși, fost procuror-șef al DNA, ar efectua verificări preliminare privind unele achiziții de microbuze școlare realizate cu finanțare europeană, în contextul unor suspiciuni legate de modul de stabilire a prețurilor. Informațiile apărute în spațiul public indică faptul că ar fi analizate mai multe contracte derulate prin intermediul unor companii auto din România. ...
Ce spune Zeljko Kopic despre situația lui Boateng: „E normal să fie echipe interesate” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Metaloglous din etapa #20 a Superligii. Duelul a fost programat mâine, 14 decembrie, de la ora 17:45. Zeljko Kopic a vorbit despre confruntarea cu Metaloglobus, despre situația lui Kennedy Boateng, fundașul care intră în iarnă în ultimele 6 luni de contract, dar și despre perioada de mercato din iarnă. VIDEO. ...
Cutremurător! Fostul căpitan din Superliga a ajuns să cerșească în stradă: „Era boschetar, mi-a cerut un leu. L-a lăsat și femeia” # Gazeta Sporturilor
Fostul mijlocaș Sebastian Chitoșcă, care a trecut pe la FCSB, a vorbit despre greutățile cu care s-a confruntat Alexandru Forminte (43), fostul căpitan de la Ceahlăul Piatra Neamț.Alex Forminte a fost timp de 13 ani fotbalistul Ceahlăului. A evoluat pentru nemțeni între 2000 și 2013, fiind la un moment dat și căpitanul echipei. A jucat 114 meciuri în prima ligă a României. ...
Compania lui Ion Țiriac, anchetată de Parchetul European într-un dosar privind fonduri europene » Este menționat și numele lui Ilie Bolojan: „Microbuze de la 99.000 de euro, la 263.000 de euro” # Gazeta Sporturilor
Procurorii Parchetului European, instituție condusă de Laura Codruța Koveși, fost procuror-șef al DNA, ar efectua verificări preliminare privind unele achiziții de microbuze școlare realizate cu finanțare europeană, în contextul unor suspiciuni legate de modul de stabilire a prețurilor. Informațiile apărute în spațiul public indică faptul că ar fi analizate mai multe contracte derulate prin intermediul unor companii auto din România. ...
Fostul director WADA susține că lupta anti-doping e ineficientă: „Să fim sinceri, sistemul s-a blocat” # Gazeta Sporturilor
David Howman, președintele Unității de Integritate în Atletism (AIU) și fostul directorul general al Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA), a afirmat că sistemul antidoping este învins de sportivii care iau substanțe interzise și că e nevoie de eforturi semnificative pentru îmbunătățirea situației. ...
De la munca la fermă, la star mondial » Ea e Ewa, cel mai bun atacant din lume și golgeterul Barcelonei # Gazeta Sporturilor
Ewa Pajor (29 de ani), atacantul de la Barcelona și de la naționala Poloniei, este acum unde dintre cele mai bune marcatoare din echipa catalană, însă povestea ei nu începe pe un teren modern, ci într-o zonă de la sat, unde munca fizică făcea parte din viața de zi cu zi. Născută în 1996, Pajor a crescut în Polonia, într-o familie care se ocupa de agricultură, iar copilăria ei a cuprins mai multe responsabilități decât antrenamente. ...
Prima țintă din 2026 a lui Cristi Chivu pentru defensiva lui Inter » Real Madrid poate profita de transferul său! # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Cristi Chivu (45 de ani) caută întăriri pentru linia de apărare a lui Inter. În condițiile în care, aproape sigur, vor pleca Francesco Acerbi și Stefan de Vrij, nerazzurrii s-ar fi orientat la un fundaș central cu experiență: spaniolul lui Lazio, Mario Gila (25 de ani).Conducerea vicecampioanei Europei are câteva nume de stoperi pentru a fi transferați, chiar în regim de urgență în mercato di riparazione. ...
Iată mijlocașul dorit de FCSB! Înlocuitorul lui Darius Olaru este fotbalistul pe care Răzvan Lucescu a plătit 2,5 milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Filipe Soares (26 de ani) este mijlocașul portughez pe care FCSB a pus ochii pentru un transfer în această iarnă. Fostul elev al lui Răzvan Lucescu la PAOK evoluează din vară la CD Nacional, locul 14 în Portugalia. ...
Arsenal primește astăzi, de la ora 22:00, vizita celor de la Wolves, ultima clasată din Premier League. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro. și pe platforma de streaming Voyo.Arsenal este liderul din Premier League, la 2 puncte distanță de urmăritoarea Manchester City. Wolves este ultima clasată din Premier League, cu doar 2 puncte acumulate în 15 etape și o serie de nouă înfrângeri. ...
Lovitură grea primită de Chivu » Titularul lui Inter, care s-a accidentat luna trecută, riscă să ajungă la operație! # Gazeta Sporturilor
Denzel Dumfries (29 de ani) nu mai joacă de peste o lună și Inter își face griji din ce în ce mai mari. Absent deja în șase meciuri și două la naționala Țărilor de Jos, fundașul dreapta continuă să se plângă de dureri la glezna stângă și nimeni nu știe când va putea reveni la echipa pregătită de Cristi Chivu!Chivu are o problemă pe flancul drept la Inter, unde lipsește de mai bine de o lună Denzel Dumfries. ...
Mărturie șocantă după sezonul de coșmar al lui Jorge Martin în MotoGP: „Era sigur că va muri” # Gazeta Sporturilor
După titlul mondial cucerit în 2024, Jorge Martin (27 de ani) a luat decizia de a pleca de la Ducatti și de a semna cu Aprilia. A urmat un sezon de coșmar, cu multe accidentări grave, toate fiind prezentate într-un documentar realizat de MotoGP și intitulat „Del cielo al infierno” (tr. Din rai în iad). ...
Dan Petrescu ajută un antrenor din Superliga: „Mă simpatizează, a zis că nu face asta pentru oricine” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a mărturisit că primește ajutor din partea lui Dan Petrescu (57). Daniel Pancu a spus că s-a întâlnit recent cu Dan Petrescu, cel care a adus în Gruia 4 titluri, iar acesta l-a ajutat să își facă o opinie mai corectă despre anumiți jucători din lotul CFR-ului. Fostul atacant primea ajutor din partea lui Petrescu încă din perioada în care o antrena pe Rapid în diviziile inferioare (2018-2020). ...
Scene șocante: suporterii lui Feyenoord au distrus complet un apartament din București # Gazeta Sporturilor
După victoria celor de la FCSB în fața olandezilor de la Feyenoord, scor 4-3, în Europa League, un videoclip șocant a început să circule pe paginile dedicate suporterilor.În clip, suporterii olandezi de la Feyenoord sunt prezentați în timp ce distrug ceea ce e prezentat ca fiind un apartament din București, conform celor care au postat videoclipul.FOTO. ...
