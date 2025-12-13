Nu s-a văzut la TV! Singura persoană huiduită în Giulești » Mesaj categoric din peluză, după Rapid - Oțelul

15:10

EPISODUL 59. Invitatul de astăzi al emisiunii Health Talks by GSP este Claudiu Călin, medic primar ortopedie, care vorbește despre cele mai frecvente probleme ale articulațiilor, de ce apar durerile de genunchi tot mai devreme și cum putem preveni uzura prin mișcare corectă și obiceiuri simple- Domnule doctor, spuneți-ne cum v-ați ales această specializare, din atâtea căi pe care puteați să le apucați?- Decizia am luat-o undeva când eram student, în partea a doua a ...