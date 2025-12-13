O nouă zi de protest pentru justiție în Piața Unirii din Iași. Scandări și împotriva primarului Mihai Chirica

14:50

Premierul Ilie Bolojan a afirmat vineri, într-o declaraţie susţinută pe şantierul autostrăzii A3, că toţi miniştrii Justiţiei care au ocupat această funcţie până în prezent au o răspundere „mai mică sau mai mare” pentru ceea ce s-a întâmplat în sistemul de justiţie, dar această răspundere trebuie evaluată. „Fiecare dintre cei care au ocupat un post […] Articolul Premierul Bolojan spune că toţi miniştrii Justiţiei de până acum au o răspundere pentru ce s-a întâmplat în sistem apare prima dată în PRESShub.