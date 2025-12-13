„0722, Lia, sună-ne pe noi!”. Protest la Constanţa, a doua seară consecutiv, împotriva corupţiei din Justiţie
PressHub, 13 decembrie 2025 22:50
A patra seară de proteste în Bucureşti, în Piaţa Victoriei, şi a doua la Constanţa. Aproximativ 60 de constănţeni au protestat, în această seară, în faţa Prefecturii Constanţa, împotriva modului în care funcţionează justiţia din România. Oamenii au scandat „Lia Savonea, dă-ţi urgent demisia!", „Lia, puşcăria!" şi „Magistraţi curaţi, nu politizaţi". Pe pancartele pe care
Acum 5 minute
23:10
Aktual24 | Primul judecător român la tribunalul Uniunii Europene, Valerius Ciucă, pe lista magistraților care au semnat pentru reformarea justiției # PressHub
Profesorul universitar Valerius M. Ciucă, expert în drept și fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene de la Luxembourg, anunță că a semnat și el lista cu magistrații revoltați. "Ca fost judecător la Suceava, fost judecător la Tribunalul Militar Iași, fost prim judecător european la TUE, aș dori să semnez și eu petiția judecătorilor ce doresc
Acum 30 minute
22:50
„0722, Lia, sună-ne pe noi!”. Protest la Constanţa, a doua seară consecutiv, împotriva corupţiei din Justiţie # PressHub
Acum 2 ore
22:10
O nouă zi de protest pentru justiție în Piața Unirii din Iași. Scandări și împotriva primarului Mihai Chirica # PressHub
Un nou protest pentru independența justiției a avut loc sâmbătă seara, în Piața Unirii din Iași. Zeci de manifestanți s-au adunat în centrul Iașului și au scandat în sprijinul justiției și al statului de drept, dar au avut și mesaje și împotriva primarului Mihai Chirica, printre cele mai auzite fiind „Chirica, te apucă frica!", scrie
21:30
Aproximativ 100 de persoane au protestat, sâmbătă seara, în faţa Tribunalului Satu Mare, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie. Acţiunea a durat mai mult de o oră, iar printre cei prezenţi s-a numărat directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, Robert Laszlo, care a declarat că a
Acum 4 ore
20:50
Circa 100 de participanţi la protestul din faţa Judecătoriei Craiova iniţiat de judecătoarea Sorina Marinaş # PressHub
Circa 100 de persoane, magistraţi, avocaţi, studenţi, au participat, sâmbătă seara, la protestul din faţa Judecătoriei Craiova iniţiat de judecătoarea Sorina Marinaş de la Curtea de Apel Craiova şi popularizat pe reţelele de socializare, informează Agerpres. Aceasta a declarat că protestul este un semn de solidaritate cu magistraţii Raluca Moroşanu şi Laurenţiu Beşu, punctând că
20:20
Cum au urcat în cariere șefa CAB și fratelui ei, șeful IJP Teleorman, în epoca Savonea -Predoiu # PressHub
Pe 1 ianuarie 2004, Liana Nicoleta Arsenie, fostă Petrică, se înscria în baroul Teleorman ca avocat stagiar. După ce a intrat în magistratură, în 2016, Liana Arsenie a ajuns la Curtea de Apel București prin transfer, de la Tribunalul Teleorman. După ce Cătălin Predoiu a ajuns ministru de Interne, fratele lui Arsenie, Florin Bogdan Petrică,
19:20
A patra zi de proteste pentru justiție în Capitală. Oamenii ies în stradă în mai multe orașe din țară, dar și în diaspora # PressHub
Protestele pentru independența justiției, declanșate după publicarea documentarul Recorder "Justiție capturată", continuă pentru a patra zi consecutiv în Capitală și în mai multe orașe din țară. Pentru prima dată sunt anunțate acțiuni similare și în străinătate. În București protestul a început la ora 18.30, în Piața Victoriei. Potrivit unui mesaj postat pe Facebook de organizația
Acum 8 ore
17:00
Garda de Mediu a făcut prima confiscare a unui utilaj cu ajutorul imaginilor surprinse de o dronă. Primărie amendată pentru depozitarea ilegală a deșeurilor # PressHub
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă că autoritățile au realizat prima confiscare a unui utilaj în urma imaginilor surprinse de o dronă, o primărie fiind amendată și obligată să curețe zona în care a depozitat ilegal deșeuri. "Primăria Ciumeghiu (județul Bihor – n.r.) avea închiriat un buldozer care apoi a fost folosit să gestioneze
Acum 12 ore
15:10
Peste 800 de judecători și procurori au semnat apelul la solidaritate cu magistrații care au denunțat problemele și presiunile din sistemul de justiție # PressHub
Peste 800 de magistrați și-au manifestat solidaritatea cu judecătorii și procurorii care au denunțat problemele și presiunile din sistemul de justiție. Antonia Diaconu, procurorul-şef al DIICOT Piteşti, a postat, sâmbătă la prânz, pe pagina sa de Facebook, lista actualizată a magistraților care au răspuns la apelul de solidaritate. "Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care
14:30
Ministrul Sănătății: La Spitalul „Sf Maria” din Iași sunt sistate internările şi intervenţiile chirurgicale programate # PressHub
La Spitalul pentru copii „Sf.Maria" din Iaşi sunt sistate internările şi intervenţiile chirurgicale programate, după ce analizele prelevate de Direcţia de Sănătate Publică au indicat scăderi ale concentraţiei de clor rezidual din apa potabilă, fapt care reprezintă un risc de contaminare microbiologică, a anunţat, vineri seară, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete (foto). Acesta a venit la
11:00
Romanian Business Leaders: Fără justiție independentă nu există nici democrație, nici economie funcțională # PressHub
România nu poate progresa dacă una dintre puterile fundamentale ale statului îşi pierde credibilitatea, iar tăcerea nu poate fi o soluţie, a transmis vineri organizația Romanian Business Leaders (RBL), într-un apel către „magistrații integri" și către președintele și premierul României. Organizația îndeamnă instituţiile judiciare, asociaţiile profesionale ale magistraţilor şi colegii de bună credinţă să ia
10:30
Expoziţie foto-documentară despre Fericiţii Episcopi Martiri greco-catolici, la Alba Iulia # PressHub
O expoziţie itinerantă dedicată celor şapte episcopi greco-catolici beatificaţi în cadrul unei ceremonii oficiate de Papa Francisc în 2 iunie 2019, la Blaj, a fost vernisată, vineri, în spaţiile expoziţionale din aripa de nord a Sălii Unirii din Alba Iulia, informează Agerpres. Expoziţia oferă, prin piesele expuse, o perspectivă asupra vieţii celor şapte episcopi martiri
Acum 24 ore
09:50
Compania Națională de Investiții Rutiere a emis ordinele de începere pentru încă 47 de kilometri din secțiunea montană a Autostrăzii A8 Tg. Mureș-Tg. Neamț, scrie Ziarul de Iași. Pentru lotul 1C Sărățeni-Joseni (32,4 km) etapa de proiectare va începe din data de 30 martie 2026, iar pentru următorul lot, 1D Joseni-Ditrău (14,4 kilometri) din 12
08:10
La începutul lunii decembrie, România, Bulgaria și Grecia au semnat împreună cu Comisia Europeană un Memorandum de Înțelegere care pune bazele unui coridor rutier și feroviar între Marea Egee și Marea Neagră — o infrastructură considerată de Bruxelles „crucială" pentru mobilitatea economică și militară a Uniunii. Acordul marchează cel mai ambițios pas de până acum
00:50
Aktual24 | Opinie: Dinozaurii din Justiție pierd prima luptă. Pentru că sunt agresivi și sangvinici # PressHub
Gruparea Savonea a răspuns la documentarul Recorder despre justiția capturată așa cum știe să o facă. Cu agresivitate deschisă, pe față, fără rușine. Atacând la persoană magistrații incomozi, atacând presa care a dezvăluit ce se întâmplă, sfidând pe față cu câteva hotărâri. Inclusiv prin intenția de a desființa toate completele penale ale Înaltei Curți de
00:00
Clujenii au protestat vineri seara, pentru a treia seară consecutiv, împotriva abuzurilor din justiție, în urma dezvălurilor făcute de jurnaliștii de la Recorder, scrie Monitorul de Cluj. Joi seara, peste 1.000 de oameni au protestat în fața Tribunalului Cluj împotriva „justiției capturate". Un nou protest împotriva abuzurilor din justiție, la Cluj: „Ce se întâmplă în
12 decembrie 2025
23:50
UE avertizează: reglementările neclare permit extinderea exploatării prin muncă și îngreunează sancționarea traficanților # PressHub
Hub-ul UE Anti-Trafic (creat în iunie 2025) a publicat un studiu care examinează dificultatea de a distinge între condițiile de muncă exploatatoare și infracțiunea gravă de trafic de persoane. Analiza, care include exemple din Italia, Finlanda, Franța, Spania și Olanda, subliniază că legislația actuală este adesea prea complexă, lăsând victimele fără protecție și permițând infractorilor
23:50
Zeci de timişoreni protestat, vineri seara, în faţa Palatului Dicasterial (al Justiţiei) din Timişoara, pentru a-şi exprima susţinerea faţă de independenţa Justiţiei, informează Agerpres. Au fost scandate mesaje împotriva şefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, şi a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, şi de sprijin pentru magistraţii care s-au exprimat public şi
23:20
Zeci de constănțeni au ieșit vineri seară la un protest împotriva corupției din justiție, organizat în fața Prefecturii Constanța, potrivit Info Sud-Est. Constanța s-a alăturat, astfel, comunităților din București și alte orașe ale țării unde oamenii au ieșit în stradă în semn de solidaritate cu magistrații care au semnalat problemele de corupție cu care se
Ieri
23:00
Din iulie 2026, Uniunea Europeană se introduce o taxă vamală de 3 euro pe articol pentru coletele din comerțul electronic evaluate sub 150 de euro care intră pe piața comună. Decizia Consiliului European, adoptată astăzi, are ca scop echilibrarea condițiilor de concurență între platformele online internaționale și retailerii tradiționali din Europa, eliminând avantajul competitiv de
22:50
Câteva zeci de persoane au protestat, vineri seara, în faţa clădirii Tribunalului Braşov, în cadrul acţiunilor care s-au extins la nivel naţional în ce priveşte lipsa de transparenţă şi responsabilitate în Justiţie. „Fără o reformă în Justiţie, cetăţenii se vor revolta din ce în ce mai rău până când ne vom părăsi valorile. Suntem, aici,
22:30
Câteva zeci de craioveni s-au adunat în această seară în fața sediului Judecătoriei Craiova, pentru a protesta împotriva corupției din sistemul judiciar, informează Gazeta de Sud. Craiovenii s-au solidarizat în acest fel cu protestatarii din celelalte orașe ale țării. Proteste pentru independența justiției au avut loc în mai multe orașe din țară: București, Cluj-Napoca, Iași,
21:50
BREAKING Judecătoarea Sorina Marinaș anunță că va protesta pentru justiție la Judecătoria Craiova: „Voi face asta, deși îmi tremură mâinile și știu că poate însemna finalul carierei mele” # PressHub
Sorina Marinaș, magistrat la Curtea de Apel Craiova, a anunțat vineri seară ca va protesta în fața Judecătoriei Craiova ca „manifest de solidaritate", „suficient justificat de evenimentele actuale". Magistratul a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook ca va face acest gest, care „se poate numi sinucidere profesională", deși poate însemna finalul carierei sale
21:30
Manifestație pentru justiție la Iași. Protestatarii au ieşit pentru a doua seară consecutiv în faţa Tribunalului # PressHub
Pentru a doua seară consecutiv peste 200 de persoane au venit în faţa Tribunalului Iaşi, pentru a cere o justiţie independentă, potrivit Agerpres. Timp de aproximativ două ore protestatarii au scandat: „Cu toţii la protest", „Independenţă fără influenţe", „Apărăm Justiţia", „Hoţii", „Ieşiţi din casa dacă vă pasă", „Lia, puşcăria", „Jos Predoiu". Manifestanţii susţin că prin
21:10
Peste 200 de oameni s-au strâns vineri seara în faţa sediului PSD Sibiu – în locul unde în trecut s-au desfăşurat protestele „Vă vedem" -, unde au protestat prin tăcere, pentru o justiţie independentă, informează Agerpres. Majoritatea celor prezenţi sunt cei care au fost şi în 2019, la protestele comunităţii „Vă vedem", din faţa sediului
20:00
A treia zi de proteste pentru independența justiției, în Capitală. Manifestanții scandează: „Ce face Lia cu justiția? Apără corupția!”, „Voineag – demisia”, „Predoiu – demisia!” | FOTO # PressHub
Este a treia de proteste pentru independența justiției, în București. Un număr mare de manifestanți, după unele estimări aproape 4.000 de persoane, a ieșit în Piața Victoriei din Capitală pentru a protesta împotriva corupției din sistemul de justiție și în semn de susținere pentru magistrații care au rupt tăcerea. Astfel de proteste au avut deja
19:00
Peste 500 de judecători și procurori români au denunțat ceea ce ei numesc abuzuri sistemice în sistemul judiciar dintr-unul dintre cele mai corupte state ale Uniunii Europene, determinându-l pe președintele Nicușor Dan să îi convoace pentru consultări. Un documentar difuzat marți susține că arată cum judecătorii șefi, care sunt numiți politic, folosesc lacune legale pentru
18:20
Bruxelles lansează „Scutul European al Democrației”: România, printre cele patru țări care primesc fonduri pentru întărirea rezilienței civice # PressHub
Comisia Europeană a lansat joi prima cerere de propuneri din noul program „Scutul European al Democrației", oferind finanțare dedicată proiectelor locale
17:50
Municipiul Câmpina şi alte câteva localităţi din Prahova afectate de criza de la Paltinu au din nou apă potabilă # PressHub
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a ridicat, vineri, restricţiile privind consumul apei în municipiul Câmpina şi alte câteva localităţi afectate de criza de la Paltinu, acesta fiind al doilea lot de localităţi unde apa este declarată potabilă. „Evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemele Poiana Câmpina, Câmpina, Adunaţi, […] Articolul Municipiul Câmpina şi alte câteva localităţi din Prahova afectate de criza de la Paltinu au din nou apă potabilă apare prima dată în PRESShub.
17:40
Fostul director al Direcției Silvice Arad, Teodor Țigan, obligat să dea înapoi prima de pensionare # PressHub
Tribunalul Arad s-a pronunțat astăzi în dosarul în care fostul director al Direcției Silvice Arad şi al Romsilva, Teodor Țigan, contesta demiterea sa din funcție, scrie Special Arad. Acțiunea fostului director Romsilva a fost respinsă de Tribunalul Arad, care l-a obligat, în plus, pe Teodor Țigan să restituie imensa primă de pensionare, cea care a […] Articolul Fostul director al Direcției Silvice Arad, Teodor Țigan, obligat să dea înapoi prima de pensionare apare prima dată în PRESShub.
17:20
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, ar putea deveni în curând primul șef de stat în funcție care fuge în Belarus, țara condusă cu mână de fier de Aleksandr Lukașenko, scrie Aktual24. Conform agenției Reuters, dictatorul venezuelean a discutat deja cu Donald Trump despre posibilitatea unui exil onorabil, în schimbul garanțiilor pentru familia sa și pentru active […] Articolul Aktual24 | Președintele Venezuelei ar lua în calcul să plece în exil în Belarus apare prima dată în PRESShub.
17:00
Premierul ilie Bolojan a numit-o, vineri, pe Clara Alexandra Volintiru în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului de Externe. Ea va coordona portofoliul pentru relații interinstituționale, cooperare pentru dezvoltare și drepturile omului. Numirea a fost transmisă de un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe. Anterior numirii sale în funcție, conform CV-ului său, Cara Volintiru […] Articolul Clara Volintiru a fost numită secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe apare prima dată în PRESShub.
16:10
Ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a reiterat, vineri, la Braşov, într-o conferinţă de presă, faptul că nu ia în calcul demisia din funcţie, arătând că nu poate fi şantajată „de niciun om politic actual”, informează Agerpres. „Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă acest lucru dintr-un singur motiv: aceste cereri vin […] Articolul Diana Buzoianu: Nu demisionez, nu mă poate şantaja niciun om politic actual apare prima dată în PRESShub.
16:10
Ex-membru USR și fost candidat la recentele alegeri pentru Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe, a tras un semnal de alarmă asupra urmărilor pe care situația justiției le poate avea asupra politicii externe. Acesta susține și argumentează că problemele actuale din Justiție ar putea fi un impediment în calea aderării României la OCDE în 2026. Vlad Gheorghe […] Articolul Vlad Gheorghe: „ Problemele din Justiție ne afectează aderarea la OCDE” apare prima dată în PRESShub.
16:00
Consecințe juridice după cel mai mare Pride din Budapesta: primarul capitalei ungare, pe punctul de a fi trimis în instanță # PressHub
Primarul Budapestei, Gergely Karácsony (foto), anunță că poliția maghiară a recomandat trimiterea sa în judecată pentru că a sfidat o interdicție impusă de guvern și a permis desfășurarea paradei Pride din capitală vara aceasta. „Poliția și-a încheiat investigația în cazul meu, în legătură cu marșul Budapest Pride din iunie, cu o propunere de punere sub […] Articolul Consecințe juridice după cel mai mare Pride din Budapesta: primarul capitalei ungare, pe punctul de a fi trimis în instanță apare prima dată în PRESShub.
15:40
Taximetriști din București, anchetați pentru furt de telefoane și fraude bancare de 55.000 lei # PressHub
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a transmis, vineri, că un număr de taximetriști din București sunt vizați de cercetări penale. Aceștia sunt suspectați că ar fi sustras telefoanele clienților. Acestea erau, ulterior, deblocate, iar aplicațiile de banking instalate erau utilizate pentru a transfera ilegal banii victimelor către conturi asociate făptașilor și/sau complicilor. Pe 10 […] Articolul Taximetriști din București, anchetați pentru furt de telefoane și fraude bancare de 55.000 lei apare prima dată în PRESShub.
15:00
Președinta instanței supreme, Lia Savonea, a provocat un nou scandal la Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) după ce, sub pretextul integrării a șapte judecători promovați recent, a luat decizia de a reconfigura toate completurile de judecată. În prezent, sunt opt completuri de judecată a câte 3 judecători și dintre acestea, […] Articolul Reorganizare controversată la Înalta Curte: Savonea schimbă toate completurile penale apare prima dată în PRESShub.
14:50
Premierul Bolojan spune că toţi miniştrii Justiţiei de până acum au o răspundere pentru ce s-a întâmplat în sistem # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a afirmat vineri, într-o declaraţie susţinută pe şantierul autostrăzii A3, că toţi miniştrii Justiţiei care au ocupat această funcţie până în prezent au o răspundere „mai mică sau mai mare” pentru ceea ce s-a întâmplat în sistemul de justiţie, dar această răspundere trebuie evaluată. „Fiecare dintre cei care au ocupat un post […] Articolul Premierul Bolojan spune că toţi miniştrii Justiţiei de până acum au o răspundere pentru ce s-a întâmplat în sistem apare prima dată în PRESShub.
14:50
Vineri, Direcția de Sănătate Publică Cluj a confirmat un nou caz de lepră. Încă două potențiale cazuri sunt evaluate. Cele patru victime sunt de sex feminin, originare din Indonezia, erau angajate la salonul de masaj ThaiCo SPA din Cluj Napoca, relatează Cluj24. Primele două victime sunt surori și au între 21 și 25 de ani. […] Articolul Al doilea caz de lepră, confirmat la Cluj apare prima dată în PRESShub.
14:30
Vicepreședintele CNA o contrazice pe Lia Savonea în privința difuzării documentarului Recorder pe TVR: „Un atac la rolul constituțional al TVR și la libertatea presei” # PressHub
Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Valentin Jurcan a contrazis declarațiile Președintei Înaltei Curți, Lia Savonea. Aceasta a susținut că difuzarea documentarului „Justiție Capturată”, realizat de Recorder, reprezintă o „instigare împotriva ordinii constituționale”. La rândul său, Valentin Jurcan a catalogat această declarație drept „un atac la rolul constituțional al TVR”. Printr-un mesaj publicat pe Facebook, […] Articolul Vicepreședintele CNA o contrazice pe Lia Savonea în privința difuzării documentarului Recorder pe TVR: „Un atac la rolul constituțional al TVR și la libertatea presei” apare prima dată în PRESShub.
14:00
Societatea Timișoara avertizează că publicația Recorder și magistrații care au îndrăznit să vorbească despre criza justiției sunt în prezent supuși unor amenințări și unor campanii de denigrare la care contribuie magistrați, politicieni și presă. Societatea Timișoara a premiat în 2020 Grupul de investigații RECORDER pentru contribuția la promovarea valorilor democratice prin jurnalism. Documentarul Justiție capturată […] Articolul Societatea Timișoara cere solidaritate cu jurnaliștii Recorder apare prima dată în PRESShub.
13:50
Peste 500 de magistrați și foști procurori și judecători au semnat apelul la solidaritate cu magistrații care reclamă presiuni profesionale de neimaginat din partea șefilor de instanțe sau parchete. Printre ei se numără și Laura Codruța Kovesi, fost șef al DNA și procuror șef al Parchetului European (EPPO). Lista a fost publicată pe pagina de […] Articolul Laura Kovesi a semnat apelul de sprijin al magistraților care reclamă justiția capturată apare prima dată în PRESShub.
13:20
11:30
Sediul Direcţiei pentru Cultură Vâlcea, depozit de obiecte arheologice pentru că Muzeul Judeţean refuză să le ia în custodie # PressHub
Teritoriul judeţului Vâlcea a devenit o atracţie pentru posesorii de detectoare de metale, numai în ultimii ani fiind descoperite astfel sute de bunuri culturale mobile, spune directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură (DJC), Florin Epure (foto), care atrage însă atenţia că judeţul riscă să piardă acest patrimoniu cultural mobil întrucât Muzeul Judeţean nu mai vrea să […] Articolul Sediul Direcţiei pentru Cultură Vâlcea, depozit de obiecte arheologice pentru că Muzeul Judeţean refuză să le ia în custodie apare prima dată în PRESShub.
10:50
Ambasadorii UE adoptă un mecanism care permite utilizarea activele rusești din Europa pentru refacerea Ucrainei # PressHub
Activele rusești aflate în Europa ar putea rămâne blocate pe termen nelimitat, în baza unui mecanism juridic adoptat joi la o reuniune a ambasadorilor UE. Decizia va fi prezentată săptămâna viitoare summitului UE, programat pe 18 decembrie. Ambasadorii statelor membre au acordat Comisiei Europene puteri de urgență pentru a menține înghețate cele aproximativ 210 miliarde […] Articolul Ambasadorii UE adoptă un mecanism care permite utilizarea activele rusești din Europa pentru refacerea Ucrainei apare prima dată în PRESShub.
10:30
Răspunsurile primite de la Ministrul Transporturilor și Infrastructurii pe subiectul celor două variante ocolitoare – Uricani-Cicoarei și Podu Iloaiei – sunt tot mai sumbre, scrie Ziarul de Iași. Ultimul dintre ele, adresat deputatului Alexandru Muraru, amintește că proiectul centurii de la Podu Iloaiei era gata astă-vară, după trecuse în mai de toate comisiile. Apoi a […] Articolul Centurile ocolitoare ale Iașului sunt în aer. Probleme în faza de avizare apare prima dată în PRESShub.
10:00
Grațiela Milu se delimitează de comunicatul secției pentru judecători a CSM: „Aspectele din documentarul Recorder trebuie verificate” # PressHub
Judecătoarea Grațiela Milu, membru al Consilului Superior al Magistraturii (CSM), spune că nu a fost de acord cu emiterea comunicatului transmis de secția pentru Judecători a Consiliului, că e nevoie ca faptele prezentate în documentarul Recorder să fie verificate, iar dacă e nevoie modificarea legii, dacă se constată disfuncționalități în sistem. „Comunicatul dat astăzi […] Articolul Grațiela Milu se delimitează de comunicatul secției pentru judecători a CSM: „Aspectele din documentarul Recorder trebuie verificate” apare prima dată în PRESShub.
11 decembrie 2025
23:40
Peste 250 de persoane, majoritatea tineri, au protestat joi seara în faţa Tribunalului Iaşi, pentru independenţa justiţiei, în urma investigaţiei Recorder, informează Agerpres. Protestatarii au ignorat că în zona Tribunalului iluminatul stradal nu funcţionează şi scandează: „Nu, pentru hoţi! Justiţie pentru toţi!”, „Justiţie, nu prescripţie”, „Justiţie, nu corupţie”, „Apără Justiţia, Nicuşoare nu mai sta”, „Jos […] Articolul Protest pentru independenţa justiţiei în faţa Tribunalului Iași apare prima dată în PRESShub.
23:30
Peste 500 de persoane – potrivit unor estimări neoficiale ale jandarmilor prezenţi la manifestaţie -, au protestat şi joi seară în faţa Palatului de Justiţie din Cluj-Napoca, după ce miercuri seară la protest au participat alte câteva sute de persoane, informează Agerpres. „Este un protest în urma materialului de la Recorder, în care vedem cu […] Articolul Peste 500 de persoane au protestat la Cluj-Napoca cerând independenţa justiţiei apare prima dată în PRESShub.
23:20
Peste 200 de magistrați s-au solidarizat cu cei care au criticat la Recorder derapajele din Justiție. Urmează și revanșa? Președinta Curții de Apel București acuză Recorder de instigare împotriva ordinii constituționale. Judecătoarea Raluca Moroșanu a fost eroina conferinței de presă pe care a organizat-o Curtea de Apel București pentru a nega acuzațiile investigației Recorder „Justiția […] Articolul Judecătoarea Arsenie, șefa Curții de Apel București, amenință Recorder apare prima dată în PRESShub.
