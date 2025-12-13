Peste 8.000 de oameni la protestul din Piața Victoriei: „La şmecheri se prescrie, la fraieri puşcărie”. Cărtărescu a venit cu familia
Aktual24, 13 decembrie 2025 22:50
Mii de oameni au participat, sâmbătă seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, la un protest pentru independenţa justiţiei, declanşat după publicarea documentarului „Justiţie capturată”, realizat de Recorder. Manifestanţii au scandat lozinci împotriva preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, şi a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Jandarmii au stabilit iniţial un perimetru pentru […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
23:10
În cuibul roșu al PSD. O judecătoare a chemat oamenii la protest la Craiova: ”Moroşanu nu uita, strada e de partea ta!” # Aktual24
Circa 100 de persoane, magistraţi, avocaţi, studenţi, au participat, sâmbătă seara, la protestul din faţa Judecătoriei Craiova iniţiat de judecătoarea Sorina Marinaş de la Curtea de Apel Craiova şi popularizat pe reţelele de socializare. Aceasta a declarat că protestul este un semn de solidaritate cu magistraţii Raluca Moroşanu şi Laurenţiu Beşu, punctând că „toţi magistraţii […]
Acum 30 minute
22:50
Peste 8.000 de oameni la protestul din Piața Victoriei: „La şmecheri se prescrie, la fraieri puşcărie”. Cărtărescu a venit cu familia # Aktual24
Mii de oameni au participat, sâmbătă seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, la un protest pentru independenţa justiţiei, declanşat după publicarea documentarului „Justiţie capturată”, realizat de Recorder. Manifestanţii au scandat lozinci împotriva preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, şi a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Jandarmii au stabilit iniţial un perimetru pentru […]
Acum o oră
22:40
Economia Regatului Unit s-a contractat pe neașteptate cu 0,1% în cele trei luni până în octombrie, conform cifrelor oficiale publicate vineri. Economiștii se așteptau la o creștere de 0% în această perioadă. Aceasta urmează unei expansiuni de 0,1% în cele trei luni până în septembrie, relatează CNBC. Oficiul de Statistică a remarcat că producția din […]
Acum 2 ore
21:30
Disney pariază pe viitor: investiție de 1 miliard de dolari în OpenAI și intrarea personajelor iconice în era Sora # Aktual24
Industria divertismentului trăiește una dintre cele mai dramatice transformări din istoria sa moderne. Iar în mijlocul tuturor dezbaterilor, al fricii de automatizare, al protestelor sindicale și al presiunilor crescânde legate de drepturile de autor, un anunț a zguduit în această săptămână Hollywood-ul: Walt Disney investește 1 miliard de dolari în OpenAI și își pune personajele […]
Acum 4 ore
21:10
Predoiu, premiat pentru ”reforma justiţiei” la Washington. Ce organizație i-a acordat acest premiu # Aktual24
Viceprim-ministrul României Cătălin Predoiu a fost distins cu International Public Service Award la Gala Alianţa 2025, desfăşurată vineri, la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C.. Distincţia onorează contribuţia sa la buna guvernare, reforma justiţiei şi consolidarea relaţiei strategice dintre România şi Statele Unite ale Americii. Premiul recunoaşte o carieră de peste trei decenii în serviciul […]
20:40
Ce este homeopatia? O privire asupra originilor unei practici controversate Homeopatia își are rădăcinile la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când medicul german Samuel Hahnemann a formulat un concept radical pentru acea perioadă. Termenul care definește această practică provine din grecescul “homeo” „asemănător” și “pathos” „suferință”, sugerând chiar din start ideea centrală: asemănătorul tratează asemănătorul. La […]
20:10
Lukașenko, pact cu SUA. A eliberat 123 de deținuți politici în schimbul unor facilități comerciale # Aktual24
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a eliberat sâmbătă 123 de opozanţi deţinuţi politici, precum şi cinci ucraineni, în timp ce Statele Unite au abrogat sancţiunile împotriva exporturilor belaruse de potasiu, decizii anunţate după două zile de discuţii la Minsk cu un emisar al preşedintelui american Donald Trump, relatează Reuters şi AFP, citate de Agerpres. Printre opozanţii […]
19:40
Colesterolul este adesea perceput ca un inamic al sănătății, însă organismul nostru nu ar putea funcționa fără el. La fel ca vitaminele, mineralele sau carbohidrații, colesterolul este o componentă indispensabilă pentru buna desfășurare a numeroaselor procese vitale. Se regăsește în structura unor hormoni importanți și este un element-cheie în arhitectura membranelor celulare, contribuind la formarea […]
Acum 6 ore
19:00
Mai multă muncă pentru înarmare. Germania solicită o săptămână de lucru de șase zile în sectorul apărării # Aktual24
Președintele Academiei Federale pentru Politica de Securitate, care se află sub jurisdicția Ministerului Apărării din Germania, Wolf-Jürgen Stahl, a solicitat public introducerea unei săptămâni de lucru de 48 de ore în anumite domenii, inclusiv în apărare. El a declarat acest lucru într-un interviu acordat revistei Focus, relatează Welt. Statul trebuie să se asigure că atât […]
18:20
Vor recurge la opțiunea nucleară? Trântirea guvernului Bolojan de PSD și AUR pentru salvarea lui Savonea, scenariu discutat în culisele politicii # Aktual24
Surse politice de nivel înalt au declarat pentru aktual24.ro că în tenebrele politicii se ia în calcul dărâmarea guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură pentru ca astfel să fie salvată gruparea Savonea de la vârful Justiției. Documentarul Recorder legat de capturarea justiției a ajuns la un număr de vizualizări impresionant pe YouTube, aproape 4.000.000. Un […]
17:40
Diana Buzoianu anunță că supravegherea cu drone dă rezultate: ”S-a confiscat un buldozer folosit pentru a gestiona ilegal deşeuri din materiale plastice, textile şi vegetale” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat sâmbătă că a fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării unei drone în activitatea de control, iar Primăria Ciumeghiu a fost sancţionată contravenţional cu o amendă de 70.000 de lei. „A fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronei. Pe scurt, […]
Acum 8 ore
17:00
Chirilă, mesaj codificat la Vocea României de susținere a protestelor: ”Îmi pare rău că nu am avut un recorder să te înregistrez în seara asta” # Aktual24
Momentul a avut loc în penultima etapă a sezonului 13 al show-ului, după interpretarea piesei „What’s Up?” de către concurenta Andreea Dobre. Cântecul, lansat în anii ’90 de trupa 4 Non Blondes şi scris de Linda Perry, conţine versuri cu un puternic mesaj social. Potrivit informaţiilor publicate de HotNews, Tudor Chirilă a recurs la un […]
16:50
Noul premier al Cehiei, primele decizii în favoarea Rusiei. Mesaj legat de Ucraina: „Nu vom oferi garanţii pentru nimic şi nici nu vom da bani” # Aktual24
Republica Cehă nu va oferi nicio garanţie pentru ajutorarea Ucrainei printr-un împrumut finanţat din activele ruseşti îngheţate în UE, dar care să fie garantat de statele membre, a declarat sâmbătă viitorul premier ceh Andrej Babis, care a cerut Comisiei Europene să găsească alte soluţii financiare pentru Ucraina, relatează Reuters, citată de Agerpres. „Nu vom oferi […]
Acum 12 ore
15:10
Orban denunță planurile judecătorilor CCR numiți de PSD: ”Faptul că şi-au amânat decizia pentru o perioadă în care românul nu mai este atent la viaţa publică îmi indică o intenţie de a declara neconstituţională legea” # Aktual24
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat sâmbătă că momentul ales pentru pronunţarea deciziei Curţii Constituţionale privind pensiile magistraţilor îi indică intenţia de a declara neconstituţională legea, apreciind că hotărârea va fi luată într-o perioadă în care interesul public este scăzut. CCR a amînat decizia pentru 28 decembrie la inițiativa judecătprilor nimiți de PSD, au […]
14:40
Turcia cere Rusiei și Ucrainei să înceteze confruntările armate în Marea Neagră. Erdogan: ”Putin ştie foarte bine care este poziţia Turciei în această chestiune” # Aktual24
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat sâmbătă că Marea Neagra nu trebuie transformată într-o „zonă de confruntare” între Rusia şi Ucraina, după mai multe atacuri survenite în ultimele săptămâni, inclusiv unul vineri în urma căruia o navă comercială turcă a fost avariată, relatează AFP, citată de Agerpres. „Marea Neagră nu ar trebui considerată o […]
14:10
Ludovic Orban: ”Nu am intrat în conflict cu președintele Nicușor Dan, i-am apărat imaginea. Nu poate să-i folosească un partid imaginea” # Aktual24
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a declarat că nu a intrat în conflict cu președintele României, Nicușor Dan, și că nu a avut nicio discuție în contradictoriu cu acesta, precizând că decizia eliberării sale din funcția de consilier prezidențial a aparținut exclusiv șefului statului. „N-am intrat în conflict. Nu am avut nicio discuție în contradictoriu. […]
13:50
Jocurile online au scăpat de interdicția asupra rețelelor sociale din Australia, însă criticii susțin că pot fi la fel de dependente # Aktual24
După-amiezile de miercuri au devenit un ritual pentru Sadmir Perviz, în vârstă de 15 ani din Perth, Australia. Este un traseu sinuos de acasă până la Spitalul Fiona Stanley – dar merită, spune el, să se așeze la o masă și să joace Dungeons & Dragons cu oameni pe care poate nu îi cunoaște, dar […]
13:40
Noi afaceri penale în România: activităţi miniere fără licenţă. Un individ a fost reținut în Dâmboviţa # Aktual24
Un bărbat de 43 de ani, reţinut pentru executarea de activităţi miniere fără licenţă, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa. Potrivit acestora, în perioada 27 noiembrie – 3 decembrie, bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi cu obiect de activitate […]
13:30
Adolescenții australieni și-au pierdut conturile de pe rețelele sociale în această săptămână. Unii au revenit deja # Aktual24
În vârstă de paisprezece ani, Lucy Brooks, și-a pierdut pentru scurt timp câțiva prieteni de pe Snapchat când interdicția privind rețelele de socializare din Australia a intrat în vigoare miercuri. Dar în 24 de ore, au revenit online. Mulți și-au creat conturi noi, unii împrumutând fețele părinților și ale prietenilor mai în vârstă care au […]
13:10
A murit în 1817 din cauza unei boli neidentificate. Acum este „unul dintre marile mistere ale literaturii” # Aktual24
Timp de decenii, oamenii s-au oprit în fața unei clădiri de pe College Street nr. 8, lângă campusul Colegiului Winchester din Anglia. Singurul detaliu al fațadei clădirii din cărămidă pictată care îi dezvăluie semnificația este o placă ovală deasupra ușii, pe care scrie „În această casă și-a trăit Jane Austen ultimele zile și a murit […]
13:10
Blat PSD-AUR pentru salvarea lui Savonea? Paleologu: ”AUR este un pepene politic: verde precum legionarii pe dinafară și roșu pe dinăuntru” # Aktual24
Theodor Paleologu afirmă că susținerea pe care AUR și instrumentele sale de propagandă, în speciale Realitatea Plus, o acordă grupării Savonea din justiție are legătură cu legăturile subterane dintre liderii AUR și cei ai PSD. ”Atacul violent al lui George Simion împotriva publicației Recorder are un tîlc și reprezintă încă un gest de bunăvoință față […]
12:30
Coreeni uciși în războiul din Ucraina. Kim Jong Un le-a dat post-mortem titlul de „Erou al Republicii Populare Democrate Coreea” # Aktual24
O unitate de geniu a armatei nord-coreene s-a aflat timp de patru luni în regiunea rusă Kursk pentru a participa la operaţiunile de deminare, o misiune în timpul căreia nouă militari au fost ucişi, a relatat sâmbătă presa de la Phenian, informează AFP, Reuters şi dpa, citate de Agerpres. Potrivit agenţiei oficiale de ştiri KCNA, […]
12:10
Noi mesaje misterioase, transmise din Rusia de „Radioul Apocalipsei”, alimentează temerile privind declanșarea unui conflict major în Europa # Aktual24
Temerile legate de o posibilă escaladare militară în Europa au fost reaprinse după ce celebra stație radio rusească UVB-76, cunoscută sub numele de „Radioul Apocalipsei” sau „The Buzzer”, a transmis nu mai puțin de 15 mesaje criptate într-o singură săptămână. Potrivit Daily Mail, activitatea neobișnuit de intensă a postului a coincis cu avertismente dure lansate […]
11:40
Un veteran al forțelor speciale care a salvat-o pe lidera opoziției venezuelene, MaríaCorina Machado, o imploră pe aceasta să nu se întoarcă în Venezuela, fiindcă va avea soarta lui Navalnîi # Aktual24
Un veteran al forțelor speciale americane, implicat direct în operațiunea de extragere a liderului opoziției venezuelene și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a dezvăluit detalii dramatice despre misiunea extrem de riscantă care a scos-o pe aceasta din Venezuela. Bryan Stern, fondatorul Grey Bull Rescue Foundation, a declarat pentru CNN că a […]
11:30
Lista judecătorilor revoltați are o nouă semnătură de susținere: unul dintre cei mai respectați magistrați din România, primul judecător român la tribunalul Uniunii Europene, Valerius Ciucă. ”Puterea fără morală devine tiranie” # Aktual24
Profesorul universitar Valerius M. Ciucă, expert în drept și fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene de la Luxembourg, anunță că a semnat și el lista cu magistrații revoltați. ”Ca fost judecător la Suceava, fost judecător la Tribunalul Militar Iași, fost prim judecător european la TUE, aș dori să semnez și eu petiția judecătorilor ce doresc […]
11:20
Ultima epistolă a Mariei, regina Scoției, scrisă înainte de a fi decapitată, expusă din nou într-un muzeu după aproape 10 ani # Aktual24
Ultima scrisoare a Mariei, regina Scoției, scrisă cu doar câteva ore înainte de a fi decapitată, va fi expusă la muzeul din orașul scoțian Perth timp de trei luni, în cadrul unei expoziții care urmează să se deschidă pe 23 ianuarie. Ultima oară a fost expusă în 2017, doar pentru o zi, Biblioteca Națională a […]
11:10
Isterie în India: Zeci de mii de fani s-au călcat în picioare pentru a asista la dezvelirea unei statui a lui Lionel Messi, înaltă de 21 de metri – VIDEO # Aktual24
Legenda fotbalului mondial, Lionel Messi, a sosit în India în primele ore ale zilei de 13 decembrie, declanșând o adevărată furtună de entuziasm în Kolkata. Mii de fani au asaltat aeroportul Netaji Subhas Chandra Bose încă de la ora 2:26 dimineața, când avionul privat al argentinianului a aterizat, creând scene de haos vesel cu focuri […]
10:40
Ministrul Sănătății anunță suspendarea internărilor și intervențiilor chirurgicale la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, după ce a fos semnalată prezența unei bacterii letale # Aktual24
Activitatea medicală a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași a fost temporar restrânsă, după ce analizele efectuate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași au indicat nereguli privind calitatea apei potabile. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri seară suspendarea internărilor și a intervențiilor chirurgicale programate, măsura fiind una strict preventivă, […]
10:40
Arheologii marini francezi au descoperit un zid submarin masiv în largul coastei Bretaniei, datând din jurul anului 5.000 î.Hr. Ei cred că ar putea proveni dintr-o societate din epoca de piatră a cărei dispariție din cauza creșterii nivelului mării a fost originea unui mit local despre un oraș scufundat. Zidul de 120 de metri – […]
10:30
O sticlă de șampania rară Dom Pérignon de la nunta lui Charles și a Dianei, nevândută la o licitație din Danemarca # Aktual24
A fost o nuntă care a captivat lumea – în 1981, Lady Diana Spencer i-a spus „Da” Prințului Charles, devenind Prințesă de Wales și aducând tinerețe și strălucire familiei regale britanice. La mai bine de 40 de ani de la nuntă și la mulți ani după destrămarea căsătoriei, fanii regalității au avut ocazia să cumpere […]
10:20
Alexa, asistentul virtual de la Amazon a devenit o caracteristică obișnuită în casele secolului XXI, folosit pentru sarcini precum redarea muzicii, setarea cronometrelor pentru rețete și prognozarea vremii. Dar capacitatea ei merge mult dincolo de asta, utilizatorii obișnuiți bazându-se pe cunoștințele infinite ale Alexei pentru a răspunde la orice întrebare le vine în minte. Utilizatorii […]
Acum 24 ore
10:10
Estonia a început să construiască buncăre și fortificații defensive, pentru a face față unei invazii rusești considerate tot mai probabile # Aktual24
Estonia a început construcția primei faze a Liniei de Apărare Baltice, un proiect ambițios de fortificare a graniței cu Rusia. În sud-estul țării, lângă municipiul Setomaa, primele buncăre sunt instalate acum, în decembrie 2025, anunță Defence News. Șapte buncăre sunt gata pentru montaj, cu obiectivul de 28 până la sfârșitul anului. Fiecare adăpost măsoară circa […]
09:50
Yodelul elvețian, confecționarea iurtelor și câinele Alabai din Turkmenistan se alătură listei patrimoniului cultural imaterial al UNESCO # Aktual24
O varietate impresionantă de tradiții din întreaga lume a fost adăugată pe lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO la cea de-a 20-a reuniune de la Delhi, de la yodeling și creșterea câinilor Alabay până la bucătăria italiană, abilitățile de construire a iurtelor și țesutul Al Sadu. Zeci de practici culturale, abilități și tradiții au fost […]
09:30
O activistă de mediu din Kenya și-a doborât propriul record Guiness: A îmbrățișat un copac timp de 72 de ore # Aktual24
Activista de mediu kenyană Truphena Muthoni și-a doborât propriul record anterior, îmbrățișând un copac timp de 72 de ore consecutive. Recordul anterior al lui Muthoni era de 48 de ore. Pentru această provocare, ea a ales un copac autohton din fața guvernului din orașul Nyeri. La un moment dat, aproape că a adormit, dar a […]
09:30
Ca-n Coreea de Nord: Administrația SUA va emite din ianuarie 2026 moneda de un dolar cu chipul lui Donald Trump, în ciuda interdicției privitoare la președinții în viață # Aktual24
Administrația Trump avansează cu planul de a emite, începând din ianuarie 2026, o monedă de 1 dolar care să poarte chipul președintelui în exercițiu. Motivul oficial: celebrarea celei de-a 250-a aniversări a independenței Statelor Unite. Monetăria SUA a dezvăluit joi trei propuneri de design, cu profilul lui Trump pe avers, însoțit de inscripții clasice precum […]
09:10
Cele două maseuze din Cluj Napoca diagnosticate cu lepră au intrat în contact cu zeci de clienți, care sunt acum disperați # Aktual24
România înregistrează primele cazuri de lepră după aproape jumătate de secol: două surori din Indonezia (Bali), de 21 și 25 de ani, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca, au fost diagnosticate cu boala Hansen. Diagnosticul a fost confirmat pe 11 și 12 decembrie, după ce tinerele au prezentat erupții cutanate la sfârșitul […]
09:10
Videoclip devenit viral: Bărbat găsit adormit pe copertina unui club din Madrid. Cum a ajuns acolo? # Aktual24
Un videoclip de pe rețelele de socializare a devenit viral după ce a surprins o scenă ciudată și ușor suprarealistă în fața Clubului Copérnico, unul dintre cele mai cunoscute localuri de noapte din centrul Madridului. Clipul arată un tânăr adormit sau posibil leșinat pe copertina clubului, la câțiva metri înălțime. Înregistrat de pe stradă, clipul […]
08:40
După ce a fost făcut să aștepte aproape o oră de Vladimir Putin, premierul Pakistanului a năvălit în sala unde acesta purta discuții cu președintele turc Erdogan – VIDEO # Aktual24
Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a intrat în istoria diplomației după ce, sătul să aștepte 42 de minute, a deschis brusc ușa camerei unde Vladimir Putin discuta tête-à-tête cu Recep Tayyip Erdoğan și a dat năvală peste cei doi, spre a-i reproșa dictatorului rus lipsa de onoare. Potrivit Hindustan Times, întâlnirea bilaterală Rusia–Pakistan era programată pentru […]
08:10
Ungaria, în stare de șoc: Copii bătuți și violați în instituții de stat de angajați numiți de partidul lui Viktor Orban – VIDEO # Aktual24
Sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 15:00, Piața Deák Ferenc din Budapesta va fi punctul de pornire al celui mai mare protest anti-Orbán din ultimii ani. Zeci de mii de oameni sunt așteptați să mărșăluiască spre biroul premierului din Mănăstirea Carmelită, după o săptămână în care imagini șocante cu abuzuri asupra minorilor au devenit virale […]
12 decembrie 2025
23:40
Cele mai tari gadget-uri pentru productivitate: armele secrete ale celor care nu pierd timpul # Aktual24
Trăim o perioadă în care ritmul alert al vieții ne impune să devenim mai eficienți decât oricând. Fie că lucrăm de acasă, dintr-un birou aglomerat sau în mișcare, presiunea de a livra rezultate rapide și de calitate este constantă. Iar adevărul este unul simplu: productivitatea nu mai depinde doar de disciplină sau organizare, ci și […]
Ieri
23:10
UE îngheață pe termen nelimitat activele rusești, pentru a le folosi pentru Ucraina. Ungaria și Slovacia protestează după ce li s-a luat dreptul de veto # Aktual24
Țările Uniunii Europene (UE) vor aproba vineri înghețarea pe termen nelimitat a aproximativ 210 miliarde de euro în active rusești înghețate în urma invaziei Ucrainei, un pas esențial pentru a le putea utiliza în reconstrucția acestei țări dacă Belgia își ridică veto-ul asupra propunerii în următoarele săptămâni. Utilizarea puterilor de urgență – prevăzute în tratatele […]
22:40
Kosovo începe să primească migranți expulzați din Statele Unite: ”Îi acceptăm pe cei pe care SUA nu-i doresc” # Aktual24
Kosovo a început să accepte cetățeni ai țărilor terțe expulzați din Statele Unite, a declarat joi seară premierul Albin Kurti, în baza unui acord încheiat în iunie între cele două țări. Cetățenii țărilor terțe deportați din Statele Unite au ajuns în Kosovo, a anunțat premierul Albin Kurti, în contextul dificultăților atât pe plan intern, cât […]
22:20
Mii de oameni, proteste în marile orașe ale României: „Împuşcaţi, bătuţi, gazaţi, niciodată resemnaţi” # Aktual24
Mii de persoane au protestat, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, pentru a cere reformarea sistemului judiciar şi pentru a exprima nemulţumiri generate de dezvăluirile din documentarul Recorder privind probleme profunde în actul de justiţie. Manifestaţia din Capitală este a treia zi consecutivă de proteste, după ce miercuri şi joi seară câteva mii de […]
22:10
În ultimii ani, alimentația a devenit un teren fertil pentru termeni noi, transformați rapid în trenduri și în surse de confuzie pentru consumatori. Etichetele produselor alimentare afișează tot mai des cuvinte precum „bio”, „organic” sau „eco”, iar rafturile magazinelor s-au îmbogățit cu produse care promit o alternativă mai sănătoasă. În paralel, au apărut tot mai […]
21:40
Elon Musk nu mai vrea să lucreze pentru guvernul SUA. Spune că Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) a avut doar un „oarecare succes” și că nu va repeta experiența # Aktual24
Mega-miliardarul Elon Musk, într-un interviu prietenos cu influencerul conservator Katie Miller, a declarat că eforturile sale de a conduce Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală au avut doar „oarecare succes” și că nu se va întoarce. CEO-ul Tesla și SpaceX, care deține și platforma de socializare X, a apărat în continuare controversata agenție a președintelui Donald Trump, […]
21:10
Migrena nu este doar o simplă durere de cap. Este o afecțiune neurologică complexă, care lovește adesea cu o durere pulsatilă, intensă, localizată în general pe o singură parte a capului. Pentru mulți pacienți, crizele sunt însoțite de greață, sensibilitate accentuată la lumină sau sunet și o incapacitate temporară de a desfășura activitățile zilnice. Deși […]
20:50
Germania acuză oficial Rusia de atacuri cibernetice asupra traficului aerian și amestec în alegeri # Aktual24
Germania a acuzat Rusia de un atac cibernetic asupra controlului traficului aerian și de încercări de ingerință electorală, convocând ambasadorul rus la Berlin. Un purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe a declarat că serviciile militare ruse de informații (GRU) s-ar afla în spatele unui „atac cibernetic împotriva controlului traficului aerian german din august […]
20:50
Kremlinul vrea o „zonă demilitarizată” în Donbas: nu vor exista trupe acolo, dar vor exista Garda Națională Rusă și poliție rusă # Aktual24
Consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a sugerat că ar putea fi creată o „zonă demilitarizată” în Donbas, unde nu ar exista trupe rusești sau ucrainene, dar ar fi prezente Garda Națională Rusă și poliția. Ușakov a făcut această declarație pentru publicația rusă Kommersant. Un Jurnalist al publicației i-a cerut consilierului prezidențial rus să comenteze relatările […]
20:40
Marea Britanie, măsuri contra GRU al Rusiei. Ministerul Apărării va unifica toate unitățile de informații sub o singură comandă pentru a contracara cu succes amenințările în creștere # Aktual24
Ministerul Apărării (MAP) va unifica toate serviciile sale de informații sub o singură organizație, ca parte a strategiei sale de combatere a „amenințărilor tot mai mari” din partea adversarilor Regatului Unit. Unități din Marina Regală, Armata Britanică, Forțele Aeriene Regale, Comandamentul Spațial al Regatului Unit și Cartierul General Permanent Întrunit se vor uni pentru a […]
20:00
Șeful securității Rusiei, Serghei Șoigu, avertizează împotriva formării unui „NATO estic” în Asia. Turcia reacționează # Aktual24
În timpul unei întâlniri din Laos, secretarul rus al Consiliului de Securitate, Serghei Șoigu, a criticat eforturile Occidentului de a stabili noi structuri de securitate în Asia, numindu-le contrare stabilității regionale. El a reafirmat sprijinul Rusiei pentru modelul existent centrat pe ASEAN. El și-a exprimat o puternică opoziție față de ceea ce a descris ca […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.