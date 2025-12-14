Horoscop zilnic 15 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Antena1, 14 decembrie 2025 01:50
Horoscopul zilei de luni, 15 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum 30 minute
01:50
Horoscop zilnic 15 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 15 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Acum 4 ore
00:20
Horoscop zilnic 14 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 14 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
Acum 8 ore
19:10
Soția lui Ștefan Hrușcă este o apariție rară în spațiul public. Iată cu ce se ocupă!
Acum 12 ore
17:40
Românca desemnată cea mai bună canotoare din lume! Conduce într-un top în care se află și alte sportive din țara noastră # Antena1
O româncă a fost numită cea mai bună canotoare din lume. Topul anual include și alte sportive din țara noastră. Cine sunt acestea!
17:40
Moment istoric pentru fanii ABBA! Benny Andersson și Bjorn Ulvaeus s-au reunit pe covorul roșu # Antena1
Legendele Benny Andersson și Bjorn Ulvaeus s-au întâlnit pe covorul roșu la premiera noii montări a musicalului „Chess”, la Imperial Theatre din New York.
17:20
Iuliana Beregoi s-a afișat alături de un milionar român. Cine este cel care a făcut-o să zâmbească toată noaptea în club # Antena1
Iuliana Beregoi a fost surprinsă alături de un român milionar. Cântăreața a provocat suspiciuni în rândul fanilor.
17:20
Rețeta virală de crumble de vanilie și mere pentru care românii au plătit zeci de lei la Târgul de Crăciun. Prepară desertul acasă # Antena1
Desertul crumble cu vanilie și mere a devenit viral după ce a făcut furori la Târgul de Crăciun de la Craiova. Iată cum poți să prepari totul la tine acasă.
17:00
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!” # Antena1
Pepe și Jasmine au participat la serbarea lui Pepe Junior de Crăciun. A fost prima lui serbare și s-a făcut remarcat prin energia sa.
16:30
Prețul unui cofraj de ouă îi nemulțumește pe români. De ce s-au scumpit atât de mult în ultima perioadă # Antena1
Prețul ouălor a crescut alarmant, iar consumatorii sunt din ce în ce mai revoltați, mai ales acum, în prag de sărbători. Mulți români recurg la compromisuri pentru a-și permite să cumpere alimentele de bază în această perioadă.
15:40
Mireasa, sezon 12. Alexandru, dezamăgit că Iolanda nu a părăsit emisiunea pentru el: „Eu mă pregăteam să vin să te iau” # Antena1
Alexandru, fostul concurent al sezonului 12 Mireasa, a avut o intervenție telefonică în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, unde i-a spus Iolandei că își va vedea de viața lui.
Acum 24 ore
13:10
Cum arată acum Suzy Amis, actrița din Titanic. Soția lui James Cameron a strălucit pe covorul roșu # Antena1
Suzy Amis, actrița din filmul Titanic, a impresionat recent cu apariția ei pe covorul roșu la premiera filmului Avatar 3.
13:00
Mireasa sezon 12. Ce a transmis Cristian Marinescu după ce s-a aflat că Emily avea o conversație cu el în telefon # Antena1
Cristian Marinescu, fost concurent Mireasa, a venit cu o declarație pe rețelele sociale, după ce la task-ul telefoanelor Liviu a remarcat o conversație purtată de el cu Emily.
12:00
Antonia, „în mijlocul unui coșmar medical”, după o intervenție estetică. Ce a pățit artista: „Putea fi un final tragic” # Antena1
Antonia a dezăluit că a doua jumătate a anului 2025 a fost extrem de dificilă pentru ea, din punct de vedere medical. O intervenție la nivelul posteriorului făcută acum 8 ani s-a infectat anul acesta.
10:50
Regele Charles, anunț despre tratamentul său împotriva cancerului: „Această etapă importantă este o binecuvântare” # Antena1
Regele Charles al III-lea a anunțat că medicii îi vor putea reduce tratamentul pentru cancer începând cu anul 2026. Suveranul a fost diagnosticat cu o formă nespecificată de cancer în februarie 2024.
09:10
Rețeta de cremă de zahăr ars cu portocale a lui Chef Ștefan Popescu pentru masa de Crăciun. Care e secretul # Antena1
Iată o rețetă inedită de desert pentru Crăciun a lui Chef Ștefan Popescu. Vezi care e secretul juratului de la Chefi la cuțite.
09:10
Leonardo DiCaprio a dezvăluit în sfârșit de ce își ascunde mereu fața în public. Adevăratul motiv pentru care nu vrea să fie văzut # Antena1
Leonardo DiCaprio a dezvăluit în sfârșit de ce își ascunde mereu fața în public, obicei pe care l-a adoptat în ultimii ani.
09:10
După ce a fost etalon de frumusețe și eleganță în anii 1990, Geena Davis continuă să impresioneze la 69 de ani.
09:10
Vedeta de 21 de ani care a fost surprinsă sărutându-se cu un bărbat de 65 de ani. Reacția mamei sale faimoase a devenit virală # Antena1
O vedetă a fost surprinsă sărutându-se cu un bărbat cu 40 de ani mai mare atunci când avea doar 21 de ani și reacția mamei sale faimoase a venit la scurt timp.
07:10
Cum au reacționat cei doi copii ai lui Macaulay Culkin când l-au văzut pe tatăl lor în "Singur Acasă" # Antena1
Filmul preferat de Crăciun al tuturor, „Singur Acasă”, este deja o tradiție pentru multe familii în preajma sărbătorilor de iarnă.
07:10
Care este, de fapt, numele din buletin al lui Vlad Gherman. Ce le-a dezvăluit actorul fanilor săi # Antena1
Vlad Gherman, actorul din serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, le-a dezvăluit fanilor care este, de fapt, numele său din buletin.
Ieri
23:20
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 40, 41, 42 din 12decembrie2025.Albert află de sarcina Andei. Teo, decizie importantă # Antena1
Iată tot ce s-a întâmplat în episoadele 40, 41 și 42 ale serialului Iubire cu parfum de lavandă din data de 12 decembrie 2025.
17:40
Afacerea cu care Brigitte Pastramă dă lovitura în Dubai. Ce planuri are soția lui Florin Pastramă: „Prima mea colecție...” # Antena1
De aproximativ trei ani, Brigitte Pastramă a făcut o schimbare uriașă în viața ei. Aceasta s-a mutat în Dubai, unde a dat lovitura cu o afacere la care puțini se gândeau. Iată despre ce este vorba.
17:30
Porțile au fost deschise în gala de pe 12 decembrie 2025, iar concurenții au putut alege dacă rămână până în Finală, sau părăsesc emisiunea înainte cu o săptămână.
17:20
De ce te trezești cu doar câteva minute înainte să îți sune alarma. Experții au dezvăluit motivul real # Antena1
Te-ai întrebat de ce te trezești cu doar câteva minute înainte să îți sune alarma? Experții au dezvăluit motivul real pentru care are loc fenomenul surprinzător.
17:10
Prezentatoarea postului TV DAZN, Diletta Leotta, a anunțat recent că va deveni mamă pentru a doua oară.
17:00
Mireasa, sezon 12. Ce cuplu a fost votat să părăsească emisiunea în ultima gală înainte de Finală. E vorba de 2 tineri logodiți # Antena1
După 3 pauze publicitare în care au putut negocia, concurenții sezonului 12 Mireasa au votat un cuplu care să părăsească emisiunea cu o săptămână înainte de finală.
16:50
Ploaia de stele Geminide din 2025 urmează să aibă apogeul, când peste 100 de meteoriți vor putea fi văzuți pe cer.
16:40
Iulia Vântur a lansat prima piesă în limba română. Colindul a fost cântat în premieră la Vatican în fața Papei Leon XIV # Antena1
Iulia Vântur, apariție inedită alături de părinții ei în cel mai recent videoclip. Frumoasa actriță a lansat prima ei piesă în limba română cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
16:40
Mireasa, sezon 12. Rezultatul cursei de eliminare dintre Simona și Nicoleta. Ce fată părăsește emisiunea în ultima gală # Antena1
Simona Gherghe a anunțat în gala din 12 decembrie 2025 rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat două concurente. Timp de o săptămână, publicul a ales între Nicoleta și Simona pentru a părăsi emisiunea.
16:40
Mireasa, sezon 12. Clasamentul din ultima gală. Cine sunt favoriții publicului cu o săptămână înainte de Finală # Antena1
În gala de pe 12 decembrie 2025 Simona Gherghe a anunțat ultimul clasament al publicului înainte de Finală. Pe 19 decembrie va fi desemnat cuplul câștigător al sezonului! Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii
16:30
Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu. Ce a recunoscut cel mai bogat om din lume # Antena1
Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu și cel mai bogat om din lume a dezvăluit ce a dus la noua sa opinie.
16:00
Cât costă un sejur de Crăciun la pensiunea Monicăi Anghel. Prețurile care îi vor atrage pe turiști # Antena1
Iată care sunt prețurile pentru o noapte de cazare la pensiunea deținută de Monica Anghel numită „Sfânta Elena”.
15:40
Chef Ștefan Popescu și familia lui au împodobit bradul de Crăciun. Imagini rare cu soția și băieții săi: „Este o zi specială!” # Antena1
Chef Ștefan Popescu și familia lui au împodobit bradul de Crăciun. Cu ocazia acestui obicei, juratul de la Chefi la cuțite a publicat un videoclip înduioșător în care apare alături de cei doi copii ai săi, dar și de frumoasa lui soție.
15:00
Mireasa, sezon 12. Cum a fost task-ul telefoanelor pentru Emily și Liviu. Cei doi au fost votați de casă să participe la task # Antena1
Pentru că au primit cele mai multe voturi din partea concurenților, Emily și Liviu au fost singurii din sezonul 12 Mireasa care au participat la task-ul telefoanelor.
14:50
Reacția Oanei Moșneagu când a văzut scenele fierbinți dintre soțul ei și actrița din serialul Ana, mi-ai fost scrisă în ADN # Antena1
Oana și Vlad Gherman au urmărit împreună episoadele de aseară din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, iar Oana a rămas surprinsă să vadă scenele intime în care a jucat soțul ei.
14:30
Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe, două anunțuri importante la începutul ultimei gale: „Vă rog să vă gândiți foarte serios” # Antena1
Simona Gherghe a început gala de pe 12 decembrie 2025 cu două anunțuri care i-a luat prin surprindere pe concurenți.
14:20
Trei zodii sunt binecuvântate de Dumnezeu în următoarele trei luni. Se anunță o perioadă plină de surprize, bucurii și vești minunate. Iată cine sunt favoriții astrelor.
13:50
(P) FCSB si-a jucat sansa de calificare in play-offul Europa League, cu Feyenoord! Și a avut victorie! # Antena1
Europa League a ajuns la etapa a sasea a grupei unice.
13:30
Chat-ul zilei la Mireasa, 12 decembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 12 decembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:10
S-a confirmat primul caz de lepră în România după 44 de ani! Încă 3 suspiciuni se aplică în cazul unor maseuze asiatice din Cluj # Antena1
Ultimul caz de lepră din țara noastră a fost diagnosticat în anul 1981! Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis clarificări medicale importante pentru a calma populația.
12:20
Mireasa, sezon 12. Bunica Virginia, mustrată de soț în direct: „Drăguța mea, ce e cu supărările astea? Foarte urât!” # Antena1
Soțul doamnei Virginia a intervenit telefonic la Mireasa, Capriciile Iubirii și și-a cam certat soția pentru supărările sale la adresa Florinei.
12:10
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență # Antena1
Serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1, se apropie cu paşi repezi de finalul celui de-al doilea sezon, astfel că telespectatorii trăiesc cu sufletul la gură alături de personajele lor preferate.
11:30
Kelly Osbourne, intens criticată pentru faptul că a slăbit brusc. Cum arată acum și cum a răspuns criticilor # Antena1
Kelly Osbourne, fiica regretatului Ozzy Osbourne, a slăbit dramatic în ultimele luni, iar apariția ei recentă i-a îngrijorat pe fani.
11:20
Mireasa, sezon 12. Iolanda l-a auzit pe Alexandru la telefon. Ce i-a transmis băiatul: „Sunt cu gândul la tine” # Antena1
Alexandru a sunat la Mireasa, Capriciile Iubirii pentru a-i transmite Iolandei că e cu gândul la ea. Fostul concurent Mireasa a dorit să o încurajeze pe fată.
10:50
Rezultate Loto, 11 decembrie 2025. Report de peste 8,27 milioane de euro la Joker, categoria I # Antena1
Noi trageri Loto au fost organizate joi, 11 decembrie 2025, de către Loteria Română.
10:40
Acidul glicolic: cum ajută la regenerarea și hidratarea pielii, beneficiile acidului glicolic pentru ten și frumusețe # Antena1
Acidul glicolic este unul dintre cele mai comune ingrediente active din produsele de îngrijire a pielii. Dar ce face? Și cum ar trebui utilizat?
Mai mult de 2 zile în urmă
23:40
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 11 decembrie 2025. Alexia este dată afară din casă. Unde se mută Ana și ce secret greu află Basty # Antena1
Ediția din 11 decembrie 2025 din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, George ia o decizie extremă, Alexia se mută la Tudor, iar starea Alinei de sănătate se agravează. Ana și Victoria trec din nou prin momente cumplite.
18:20
O nouă țară se retrage din Eurovision în semn de protest față de participarea Israelului. Despre ce e vorba # Antena1
Islanda a anunțat oficial că nu va participa la Eurovision 2026, decizia venind la doar câteva zile după ce Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a confirmat că Israelul va rămâne în concurs.
17:40
Pamela Anderson dorește să-și schimbe numele celebru. Motivul sentimental din spatele deciziei # Antena1
Pamela Anderson a surprins pe toată lumea cu decizia de a renunța la numele său celebru. Iată cine a influențat-o.
17:30
Mireasa, sezon 12. O fată i-a spus logodnicului: „Mă mai gândesc dacă mă mărit cu tine”. Care a fost motivul # Antena1
Denisa a avut niște reacții aparent foarte tăioase la adresa lui Cristian. La testimoniale, fata a explicat că așa se tachinează ei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.