Zelenski confirmă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin. Premierul britanic Starmer a discutat sâmbătă cu Ursula von der Leyen / Axios: Americanii sunt reprezentaţi de Witkoff şi Kushner
News.ro, 14 decembrie 2025 05:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin pentru a discuta despre „fundamentele păcii”.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
05:10
Zelenski confirmă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin. Premierul britanic Starmer a discutat sâmbătă cu Ursula von der Leyen / Axios: Americanii sunt reprezentaţi de Witkoff şi Kushner # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin pentru a discuta despre „fundamentele păcii”.
Acum 4 ore
02:20
Trei americani, între care doi militari, au fost ucişi într-un atac în Siria pus pe seama Statului Islamic. Atacatorul era membru al forţelor de securitate siriene, potrivit surselor Reuters # News.ro
Doi soldaţi ai armatei americane şi un translator civil au fost ucişi sâmbătă în Siria de un atacator suspectat a fi membru al Statului Islamic, dar care, potrivit surselor Reuters, făcea parte din forţele de securitate siriene.
02:00
UPDATE - Mai multe persoane au fost împuşcate la Universitatea Brown, autorul atacului este căutat / Sunt cel puţin 2 morţi şi opt răniţi în stare critică # News.ro
Mai multe persoane au fost împuşcate sâmbătă la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, a declarat Kristy DosReis, ofiţer de informaţii publice al oraşului Providence, relatează CNN.
02:00
Lukaşenko îi eliberează pe laureatul Nobel Ales Bialiaţki şi alte personalităţi cheie ale opoziţiei din Belarus în cadrul unui acord cu SUA. Nouă dintre deţinuţii eliberaţi au ajuns în Lituania, iar 114 sunt duşi în Ucraina. Ce urmăreşte Washingtonul # News.ro
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a eliberat sâmbătă 123 de deţinuţi politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiaţki şi figura importantă a opoziţiei Maria Kolesnikova, în cadrul unui acord negociat de un trimis al preşedintelui american Donald Trump. SUA au acceptat în schimb să ridice sancţiunile asupra potasei produse în Belarus, un component cheie al îngrăşămintelor, fosta republică sovietică fiind unul dintre principalii producători mondiali. Eliberarea deţinuţilor a fost de departe cea mai importantă acţiune întreprinsă de Lukaşenko de când administraţia Trump a deschis dialogul în acest an cu veteranul lider autoritar, un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, scrie Reuters.
01:40
UPDATE - Mai multe persoane au fost împuşcate la Universitatea Brown, autorul atacului este căutat / Sunt cel puţin 2 morţi, potrivit surselor AP # News.ro
Mai multe persoane au fost împuşcate sâmbătă la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, a declarat Kristy DosReis, ofiţer de informaţii publice al oraşului Providence, relatează CNN.
01:30
Nicuşor Dan, despre eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban: Nu se poate ca preşedintele să spună una dimineaţă la conferinţa de presă şi seara consilierul său să spună exact invers la televizor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat motivul pentru care l-a eliberat din funcţia de consilier prezidenţial pe Ludovic Orban, la scurt timp după numire. ”Nu se poate ca preşedintele să spună una dimineaţă la conferinţa de presă şi seara consilierul său să spună exact invers la televizor”, a afirmat el.
Acum 6 ore
01:20
Nicuşor Dan, întrebat dacă s-a mutat la Cotroceni: Cu munca da, cu casa am rămas tot acolo. A venit iarna şi s-au pus două gherete de pază în care oamenii care stau de pază să poată să stea # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că nu locuieşte la Cotroceni, ci tot în vila în care stă de dinainte de a câştiga mandatul de preşedinte, dar că au fost montate două gherete pentru pază în apropierea locuinţei. Totodată, şeful statului afirmă că îşi duce şi îşi ia în continuare fiica de la şcoală.
01:20
Mai multe persoane au fost împuşcate sâmbătă la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, a declarat Kristy DosReis, ofiţer de informaţii publice al oraşului Providence, relatează CNN.
00:50
Salvamontişti din Braşov intervin pentru recuperarea unei persoane accidentate în zona Văii Viştişoara, în Munţii Făgăraş # News.ro
Mai multe echipe de salvamontişti din Braşov intervin, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pentru recuperarea unei persoane care s-a accidentat în zona Văii Viştişoara, în Munţii Făgăraş. Acţiunea este estimată a fi una complexă şi de durată.
00:50
Şi în Polonia un tren care mergea spre Kiev a fost evacuat din cauza unei false alerte cu bombă # News.ro
Trenul care asigura legătura între oraşul polonez Przemyśl şi capitala Ucrainei Kiev a fost evacuat sâmbătă pe teritoriul Poloniei, din cauza unui pachet suspect, în timp ce un tren care circula pe ruta Bucureşti-Kiev a fost şi el ţinta unui incident similar când se afla pe teritoriul Republicii Moldova.
00:40
Nicuşor Dan: Sper să nu mai avem drone, dar, dacă vom avea şi dacă nu punem în pericol pe locuitori, veţi vedea drone doborâte în România # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, întrebat dacă România se teme să doboare drone ruseşti, că nu este vorba despre o teamă, ci despre oportunitate, însă a admis că, dacă vor mai apărea drone şi dacă locuitorii nu sunt puşi în pericol, atunci dronele vor fi doborâte.
00:20
Nicuşor Dan, întrebat dacă are profesor de comunicare: Sunt multe de îmbunătăţit, dar e important să fii onest cu oamenii. Adică oamenii să simtă, când te adresezi, că vorbeşti cu ei/ Ce spune despre gafele de protocol # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că are multe de îmbunătăţit în ceea ce priveşte comunicarea, el recunoscând că, pentru a vorbi liber, pregătirea este importantă. ”E important să fii onest cu oamenii. Adică oamenii să simtă când te adresezi într-o emisiune sau la un discurs că vorbeşti cu ei”, a afirmat el. Nicuşor Dan a explicat unele situaţii care au fost considerate gafe de protocol.
00:10
Premier League: Arsenal Londra – Wolverhampton 2-1. Londonezii se impun prin două autogoluri # News.ro
Echipa engleză Arsenal Londra a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Wolverhampton, în etapa a 16-a din Premier League.
00:00
Echipa italiană Atalanta Bergamo a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, de formaţia Cagliari, în etapa a 15-a din Serie A.
00:00
Un studiu de mari dimensiuni sugerează că anumite tratamente utilizate frecvent în diabetul zaharat de tip 2 ar putea fi asociate cu un risc mai mare de tuse cronică, comparativ cu alte terapii antidiabetice. Cercetarea indică o legătură statistică ce ar putea fi relevantă în evaluarea pacienţilor cu simptome respiratorii persistente.
00:00
Slovacia intră în era protestelor denumite „Revoluţia cretei”. Cum s-a ajuns la un astfel de nume, în contextul în care ţara se teme de o revenire la trecutul autoritar # News.ro
Scrise cu cretă pe trotuarul din apropierea unui liceu din estul Slovaciei, mesajele erau scurte şi la obiect: „Ajunge cu Fico”, spunea unul dintre ele, repetând un slogan antiguvernamental popular, în timp ce altul glumea pe seama prim-ministrului slovac care i-ar fi oferit favoruri sexuale lui Vladimir Putin. Apărute cu câteva ore înainte ca prim-ministrul Robert Fico să ţină un discurs la şcoală, mesajele au atins un punct sensibil. Comentarii similare au început să apară rapid pe trotuarele slovace, într-o mişcare numită de unii „Revoluţia cretei” , iar de alţii „Valul cretei din noiembrie”, relatează The Guardian.
13 decembrie 2025
23:50
Nicuşor Dan explică de ce nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu: Ca preşedinte, am încercat să păstrez un echilibru/ România a pierdut o oportunitate de a se dezvolta mult mai repede, după căderea comunismului. Ion Iliescu e responsabil de asta # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că a încercat să păstreze un echilibru şi de aceea nu a participat la funeraliile fostului şef al statului Ion Iliescu. Nicuşor Dan a arătat că Iliescu, ca politician, a luat ”nişte decizii extrem de discutabile”. ”În opinia mea, România a pierdut o oportunitate de a se dezvolta mult mai repede, după căderea comunismului. Ion Iliescu este responsabil de asta”, a afirmat el.
23:50
Meciul Rapid-Oţelul: Costel Gâlcă – De ce mai avem VAR? Văd că pentru unii se judecă altfel # News.ro
Costel Gâlcă, antrenorul echipei Rapid, crede că bucureştenii trebuiau să primească un penalti în meciul pierdut cu Oţelul Galaţi, de sâmbătă seara, de pe Arena Naţională, scor 0-2.
23:40
Nicuşor Dan: Nu trebuie să ne uităm la personajul Călin Georgescu, ci la campania care, cumva, a fost personificată de el # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că în prezent este o campanie pe reţelele sociale care amplifică tensiunile sociale. ”În opinia mea nu trebuie să ne uităm la personajul Călin Georgescu, ci la campania care, cumva, a fost personificată de el”, a arătat el. Şeful statului a afirmat că românii trebuie convinşi că modelul de funcţionare al României este democraţia.
23:40
Laszlo Balint, antrenorul echipei Oţelul Galaţi, e fericit că elevii săi au evoluat foarte bine şi că victoria de la Bucureşti cu Rapid, scor 2-0, se datorează, în primul rând, jocului bun prestat.
23:40
Nicuşor Dan, despre desecretizarea şedinţei CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidenţiale: Se tot vorbeşte de acea descretizare, da, se va întâmpla şi asta, dar ea este o pietricică în tot ansamblul # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că este foarte important ca România să dovedească existenţa unei interferenţe ruse în alegerile prezidenţiale de anul trecut. Şeful statului afirmă că se va decretiza şedinţa CSAT care a dus la anularea alegerilor din toamna anului 2024, dar că acest lucru reprezintă doar ”o pietricică în tot ansamblul”.
23:30
Eredivisie: Meci nebun la Eindhoven, unde PSV, cu Man titular, a dispus de Heracles cu 4-3 # News.ro
Echipa olandeză PSV Eindhoven, cu Dennis Man titular, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un thriller cu şapte goluri, pe Heracles Almelo, scor 4-3.
Acum 8 ore
23:20
Nicuşor Dan, întrebat dacă se va rupe coaliţia de guvernare: Citesc zi de zi asta în presă, dar cunoscând realitatea nu văd un motiv # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu vede niciun motiv ca actuala coaliţie de guvernare să se rupă şi că liderii acestor partide au ales să facă parte din guvernare. Pentru oricine era mai simplu în opoziţie, a precizat Nicuşor Dan.
23:20
Nicuşor Dan, întrebat dacă s-a simţit trădat de premierul Ilie Bolojan: Eu cred că pe chestiunile mari există bună-credinţă de la liderii partidelor # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că liderii partidelor din coaliţie sunt de bună credinţă şi a explicat că, deşi în campania electorală a promis că nu va creşte TVA, nu putea să facă ”un scandal” atunci când Guvernul ”a spus că nu se poate altfel”.
23:20
Rugby: “Lupii” au pierdut ultimul meci din grupele Super Cup, scor 22-51 cu Brussels Devils # News.ro
Selecţionata Romanian Wolves a pierdut, sâmbătă seară, ultimul meci din grupele Rugby Europe Super Cup. “Lupii” au fost învinşi de Brussels Devils, la Soignies, scor 51-22 (24-10).
23:10
Nicuşor Dan, întrebat dacă a avut blat cu PSD în campania pentru Bucureşti: Nicidecum/ În această guvernare sunt PNL, USR, UDMR şi PSD. Trebuie să fiu corect şi echidistant faţă de fiecare dintre partide # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că nu a fost vreun blat cu PSD în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi că i-ar fi uşor să critice PSD de dimineaţă până seara, dar că trebuie să fie corect şi echidistant faţă de formaţiunile din coaliţia de guvernare. ”Ăsta este raportul meu cu PSD. Nici eu, nici ei nu am uitat ce ne spuneam unii altora. Dar suntem oameni maturi şi putem avea un dialog”, afirmă el.
23:00
Cazul Epstein: Din lipsă de „dovezi penale”, poliţia britanică nu va ancheta acuzaţiile împotriva fostului prinţ Andrew potrivit cărora ar fi încercat să o compromită pe denunţătoarea sa, Virginia Giuffre # News.ro
Poliţia din Londra a anunţat că nu va deschide deocamdată o anchetă cu privire la acuzaţiile aduse fostului prinţ Andrew, potrivit cărora, cu ajutorul bodyguardului său şi pe banii contribuabililor, ar fi încercat să adune informaţii compromiţătoare pentru a lansa o campanie de defăimare împotriva acuzatoarei sale din cazul Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre,
23:00
Nicuşor Dan, întrebat pe cine a votat la alegerile pentru Primăria Capitalei: Nu o să pot să spun asta/ În politică e o singură regulă: oamenii au dreptate # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan refuză să spună cu cine a votat în cadrul scrutinului electoral pentru Primăria Capitalei. ”Cu votul meu, am pus ştampila pe cine am crezut eu că duce mai departe... În politică e o singură regulă: oamenii au dreptate”, afirmă el.
22:30
Echipa Oţelul Galaţi a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea bucureşteană Rapid, într-un meci din etapa a 20-a a Superligii.
22:00
Siria: Trei americani au fost ucişi de un membru al grupării Statul Islamic / Reacţia lui Trump # News.ro
Doi soldaţi americani şi un interpret civil american au fost ucişi în Siria într-o ambuscadă organizată de un membru al grupării Statul Islamic, a anunţat Comandamentul Central al SUA, potrivit BBC.
22:00
Ministrul Sănătăţii: La Centrul Chirurgical Cardiovascular al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş, lucrările avansează într-un ritm susţinut, iar termenul asumat – finalul lunii iunie 2026 – este realist # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că, la Centrul Chirurgical Cardiovascular al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş, lucrările avansează într-un ritm susţinut, iar termenul asumat – finalul lunii iunie 2026 – este unul realist. ”Este mai mult decât o clădire nouă: este o nouă casă a inimii, gândită pentru intervenţii de înaltă complexitate, pentru continuitatea actului medical şi pentru siguranţa pacientului critic”, adaugă el.
21:50
Echipa germană Bayer Leverkusen a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea FC Koln, în etapa a 14-a din Bundesliga.
21:40
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Osasuna, în etapa a 16-a din La Liga.
Acum 12 ore
21:20
Echipa italiană Lazio Roma a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia Parma, deşi a avut doi jucători eliminaţi. Meciul s-a disputat în etapa a 15-a din Serie A.
21:00
Statele Unite anunţă că Belarusul a promis să oprească zborurile baloanelor de pe teritoriul său către Lituania # News.ro
Trimisul preşedintelui american Donald Trump, John Coale, a declarat sâmbătă că preşedintele Belarusului, Alexander Lukaşenko, a promis să oprească zborurile baloanelor meteorologice din ţara sa către Lituania, relatează Reuters.
20:20
UPDATE - Noi proteste, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, după ancheta Recorder/ Manifestanţii cer revocarea Liei Savonea şi ca preşedintele şi premierul să apere Justiţia - VIDEO # News.ro
Noi proteste au loc, sâmbătă seară, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, faţă de probleme din sistemul de justiţie scoase la iveală în urma anchetei Recorder. Oamenii solicită revocarea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, dar şi ca preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan să apere Justiţia. La Iaşi, protestarii au scandat şi împotriva primarului Mihai Chirica.
20:20
Alexandru Rogobete: Centrul de Arşi din Târgu Mureş se află în etapa finală de construcţie şi se apropie de momentul în care va deveni, cu adevărat, un loc de tratament şi siguranţă pentru pacienţii cu arsuri grave # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, după o vizită pe şantierul Centrului de Arşi din Târgu Mureş, că această unitate se află în etapa finală de construcţie şi ”se apropie de momentul în care va deveni, cu adevărat, un loc de tratament şi siguranţă pentru pacienţii cu arsuri grave”. El adaugă că investiţia de aproximativ 60 de milioane de euro este finanţatǎ de Ministerul Sǎnǎtǎţii prin Banca Mondialǎ, iar echipele medicale au beneficiat deja de formare în Franţa, tot prin programul BM.
20:00
Marina ucraineană a acuzat Rusia că a atacat în mod deliberat, sâmbătă, cu o dronă, o navă civilă turcă, la o zi după ce Moscova a lovit două porturi ucrainene. Nava transporta ulei de floarea soarelui către Egipt, relatează Reuters.
20:00
România intră şi în 2025 cu unele dintre cele mai mici rate de screening din Uniunea Europeană, iar accesul la prevenţie rămâne un lux. În lipsa unor programe naţionale funcţionale, mii de români depind, efectiv, de iniţiative independente pentru a-şi verifica starea de sănătate.
19:50
Noi proteste, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, după ancheta Recorder/ Manifestanţii cer revocarea Liei Savonea şi ca preşedintele şi premierul să apere Justiţia - VIDEO # News.ro
Noi proteste au loc, sâmbătă seară, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, faţă de probleme din sistemul de justiţie scoase la iveală în urma anchetei Recorder. Oamenii solicită revocarea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, dar şi ca preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan să apere Justiţia.
19:30
Echipa germană Hofenheim s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-1, în faţa formaţiei Hamburger SV, în etapa a 14-a din Bundesliga.
19:20
UE introduce o taxă vamală de 3 euro pentru coletele ieftine, vizând importurile online din China # News.ro
Miniştrii de finanţe ai Uniunii Europene au convenit vineri introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru coletele cu valoare redusă care ajung în blocul comunitar, măsura fiind parte a eforturilor de a limita afluxul de produse ieftine din China, vândute prin platforme de comerţ electronic precum Shein şi Temu, potrivit Reuters.
19:10
Echipa FC Botoşani a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 20-a din Superligă.
18:40
UPDATE - Tren pe ruta Bucureşti – Kiev, vizat de o alertă cu bombă la frontiera de nord a R. Moldova. Anunţul Poliţiei de Frontieră după verificări # News.ro
O alertă cu bombă a fost declanşată, sâmbătă, la frontiera de nord a Republicii Moldova, după ce autorităţile au primit informaţii despre o posibilă minare a unui tren internaţional care circula pe ruta Bucureşti-Kiev, relatează newsmaker.md.
18:40
Echipa italiană Torino a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Cremonese, în etapa a 15-a din Serie A.
18:40
Gheorghe Piperea (AUR): Cel mai grav este că se cere revenirea la ”perioada de glorie” a Mecanismului de Cooperare şi Verificare. Acest MCV a fost o formă ilegală de control al justiţiei, exercitat de centrul birocratic de la Bruxelles # News.ro
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea afirmă că un ”discurs parazitar”, care este motivat politic, ”confiscă agenda publică, oprind de la dezbatere (cel puţin parţial) problemele reale, concrete, ale cetăţeanului, inclusiv cele cu justiţia”. ”Cel mai grav este că se cere revenirea la «perioada de glorie» a Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) , derulat de Comisia Europeană timp de 13 ani în România. Acest MCV a fost o formă ilegală de control al justiţiei, exercitat de centrul birocratic de la Bruxelles”, susţine el.
18:30
Ales Bialiaţki, care a câştigat premiul Nobel în timp ce se afla încarcerat, a fost eliberat din închisoarea din Belarus - VIDEO # News.ro
Militantul pentru drepturile omului Ales Bialiaţki a luptat zeci de ani pentru deţinuţii politici din Belarus, câştigând Premiul Nobel pentru Pace, dar plătind preţul cu propria libertate. Premiul Nobel din 2022 l-a transformat pe Bialiaţki într-un simbol recunoscut la nivel mondial al rezistenţei împotriva regimului autoritar al preşedintelui Alexander Lukaşenko, un aliat apropiat al lui Vladimir Putin, care, în cele trei decenii de când se află la putere, a zdrobit orice opoziţie în fosta republică sovietică cu 9 milioane de locuitori.
18:20
Intervenţie a salvamontiştilor din Sibiu şi Argeş, pentru recuperarea unui turist căzut în Munţii Făgăraş # News.ro
Salvamontiştii din judeţele Sibiu şi Argeş intervin, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui turist de 56 de ani care a alunecat şi a căzut pe un jgheab, în Munţii Făgăraş. Victima a suferit răni la cap şi la coloana vertebrală.
18:20
Echipa turcă Alanyaspor, cu Ianis Hagi titular, a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Kayserispor, în etapa a 16-a din campionatul turc, Super Lig.
18:00
Serie A: Ofertă de cumpărare a clubului Juventus, respinsă. Era formulată de compania de criptomonede Tether, care este acţionar minoritar # News.ro
O ofertă de cumpărare a clubului Juventus Torino, formulată vineri de compania de criptomonede Tether, a fost respinsă sâmbătă de holdingul familiei Agnelli, Exor, care controlează cel mai titrat club de fotbal italian, relatează AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.