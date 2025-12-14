A fost finalizată turnarea betonului rutier în tunelul Curtea de Argeş de pe Autostrada Sibiu – Piteşti / S-au folosit trei utilaje aduse special din Germania

23:10

Preşedintele Nicuşor Dan susţine că nu a fost vreun blat cu PSD în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi că i-ar fi uşor să critice PSD de dimineaţă până seara, dar că trebuie să fie corect şi echidistant faţă de formaţiunile din coaliţia de guvernare. ”Ăsta este raportul meu cu PSD. Nici eu, nici ei nu am uitat ce ne spuneam unii altora. Dar suntem oameni maturi şi putem avea un dialog”, afirmă el.