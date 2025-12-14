Chilienii votează pentru alegerea noului preşedinte. Candidatul de extrema dreaptă este favorit

20:20

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, după o vizită pe şantierul Centrului de Arşi din Târgu Mureş, că această unitate se află în etapa finală de construcţie şi ”se apropie de momentul în care va deveni, cu adevărat, un loc de tratament şi siguranţă pentru pacienţii cu arsuri grave”. El adaugă că investiţia de aproximativ 60 de milioane de euro este finanţatǎ de Ministerul Sǎnǎtǎţii prin Banca Mondialǎ, iar echipele medicale au beneficiat deja de formare în Franţa, tot prin programul BM.