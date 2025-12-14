Se mai deschide anul acesta Linia 5 de tramvai? „Tot s-au făcut teste, dar nu-i dau drumul. Ori sunt probleme, ori îl așteaptă pe Ciprian Ciucu”
Gândul, 14 decembrie 2025 06:10
De două săptămâni se fac teste pe Linia 5 de tramvai, dar tot nu s-a deschis. Ultimul termen a fost sâmbătă, 13 decembrie. Oficial, nici Primăria Capitalei, nici STB, nu spun de ce se amână redeschiderea rutei. Potrivit surselor Gândul, încă sunt probleme care trebuie rezolvate, și care au fost constatate în urma testelor. Sunt […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum o oră
06:10
Se mai deschide anul acesta Linia 5 de tramvai? „Tot s-au făcut teste, dar nu-i dau drumul. Ori sunt probleme, ori îl așteaptă pe Ciprian Ciucu” # Gândul
De două săptămâni se fac teste pe Linia 5 de tramvai, dar tot nu s-a deschis. Ultimul termen a fost sâmbătă, 13 decembrie. Oficial, nici Primăria Capitalei, nici STB, nu spun de ce se amână redeschiderea rutei. Potrivit surselor Gândul, încă sunt probleme care trebuie rezolvate, și care au fost constatate în urma testelor. Sunt […]
Acum 2 ore
05:10
Ce trebuie să știe turiștii despre carnavalul anual de la Veneția din ianuarie 2026: De la programul evenimentelor la prețuri # Gândul
Între 31 ianuarie și 17 februarie 2026, Veneția va găzdui tradiționalul carnaval anual în care participanții poartă costume elaborate și măști. Evenimentul a fost organizat încă din Evul Mediu, din anul 1162. În 1797, Francisc al II-lea, ultimul împărat romano-german, care a avut de furcă cu Napoleon Bonaparte după ce a cucerit Veneția, a interzis […]
05:10
Povestea impresionantă a „fetiței cu voce de aur” a României. La doar zece ani cântă în cinci limbi străine. Marele vis al lui Anelisse și sacrificiile din spatele performanței: „Atunci simt că trăiesc cu adevărat” # Gândul
Anelisse Mănescu, supranumită „fetița cu voce de aur” trăiește, la doar zece ani, un destin artistic rar întâlnit. Un drum unic – scris, parcă, cu note perfecte în partituri – încă dinainte ca ea să rostească primele cuvinte. Până în prezent, palmaresul lui Anelisse este unul impresionant. Peste 70 de premii, cinci Grand Prix-uri, Premiul […]
Acum 6 ore
01:20
Nicușor Dan recunoaște public motivul pentru care l-a demis pe Orban: „Nu se poate ca președintele să spună una și consilierul alta la televizor” # Gândul
Nicușor Dan a explicat decizia de a-l demite pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial, precizând motivele întreruperii colaborării, dar recunoscând, totuși, meritele fostului lider PNL. Ludovic Orban fusese numit în această funcție pe 6 octombrie, însă și-a încheiat mandatul la aproximativ o lună de la numire. Președintele României și-a explicat decizia, la emisiunea lui […]
01:10
Nicușor Dan a vorbit cu mândrie despre partenera sa, Mirabela Grădinaru, și despre implicarea ei în viața publică și în USR, în emisiunea lui Denise Rifai. Nicușor Dan: ”Să nu uităm că Mirabela este președintele fondator al USR-ului” Președintele României și-a exprimat admirația pentru partenera sa, Mirabela Grădinaru și a scos în evidență implicarea ei […]
Acum 8 ore
00:30
Ce spune Nicușor Dan despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu în România: „Nu vreau să ocolesc subiectul” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit despre înființarea serviciului voluntar plătit de stat în România, prin care cetățenii pot activa în cadrul structurilor militare. Serviciul voluntar, instituit acum trei luni, permite celor interesați să fie remunerați de stat pentru participarea lor și să rămână integrați în structurile militare românești. Președintele a explicat că măsura are rolul […]
00:10
De ce se implică serviciile în jocuri de putere? Nicușor Dan răspunde: „E o întrebare pentru partide” # Gândul
Invitat la ”40 de întrebări”, cu Denise Rifai, Nicușor Dan a afirmat că SRI nu poate efectua interceptări fără un ordin judecătoresc și a subliniat că, în prezent, serviciul se va ocupa strict de documentare în probleme de corupție, iar investigațiile vor rămâne în responsabilitatea parchetului. El a mai precizat că există mecanisme interne de […]
00:00
Câte calorii conțin 100 de grame de șorici și ce beneficii oferă organismului, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic # Gândul
Consumi șorici de Crăciun și Revelion? Este unul dintre aperitivele des întâlnite pe mesele multor cetățeni români, însă puțini știu ce beneficii poate oferi organismului acest aliment. Iată mai jos, în articol, câte calorii conțin 100 de grame de șorici și ce are în compoziție acest produs. Șoriciul, toba, piftia sau jumările sunt câteva dintre […]
00:00
Explicațiile lui Nicușor Dan despre nenumăratele gafe făcute: „Au fost evenimente suprapuse / La Timișoara a fost într-adevăr o greșeală” / Cred că trebuie să ne uităm mai mult la conținut și nu la formă” # Gândul
Invitat la ”40 de întrebări”, cu Denise Rifai, Nicușor Dan a discutat despre gafele sale, nu puține, pe care le-a făcut în public de când a devenit președintele României. ”În primul rând, la acea fotografie cu regele și regina Danemarcei: de obicei, fiecare lider vine cu propria echipă, schimbă câteva cuvinte și face o poză. […]
13 decembrie 2025
23:40
Nicușor Dan profețește că va rezista coaliția de guvernare: „Nu văd niciun motiv să se rupă” # Gândul
Invitat la ”40 de întrebări”, cu Denise Rifai, președintele României a vorbit despre coaliția de guvernare, în care este încrezător că va rezista. ”Citesc zi de zi asta în presă, dar cunoscând realitatea nu văd un motiv. Pentru fiecare dintre aceste partide, în contextul ăsta, era clar că urmau tăieri, cel mai simplu erau să […]
23:30
Nicușor Dan spune despre Călin Georgescu că nu „trebuie să ne uităm” la personaj, ci mai degrabă la „campania de dezinformare personificată de acesta” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a fost invitatul lui Denise Rifai la emisiunea ”40 de Întrebări”. Acesta a vorbit despre anularea alegerilor din decembrie 2024, dar și despre Călin Georgescu. ”Nu trebuie să ne uităm neapărat la personajul Călin Georgescu, ci la campania care, la un moment dat, a fost personificată de acesta. În prezent, asistăm […]
23:30
Nicușor Dan susține că trebuie să redea încrederea românilor prin prezentarea „tuturor” elementelor” legate de anularea alegerilor, dar spune că „am reușit în mare măsură acest lucru în plan extern” # Gândul
Președintele României Nicușor Dan spune că este foarte important să vină cu dovezile de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024, pentru a reda încrederea românilor prin prezentarea „tuturor elementelor. Cu toate acestea, adaugă el, ar fi reușit acest lucru „în plan extern”. „Este foarte important să dovedim interferența rușilor în alegeri. Este vorba de încrederea […]
23:20
Circuli cu trotineta în oraș? Greșeala care îți poate aduce o amendă de până la 2.000 de lei # Gândul
Persoanele care circulă cu trotineta se pot trezi cu o amendă de până la 2.000 de lei, în condițiile în care nu respectă anumite reguli impuse de lege. Regula a intrat în vigoare, deja, iar cetățenii prinși că nu o respectă vor fi sancționați. Atât trotinetele, cât și bicicletele electrice au devenit o soluție alternativă […]
23:10
Nicușor Dan recunoaște că nu era nevoie de creșterea TVA: ”Se putea reduce deficitul fără să fie crescut TVA-ul” # Gândul
Invitat la emisiunea ”40 de Întrebări”, cu Denise Rifai, Nicușor Dan, președintele României, a recunsocut că nu era nevoie de creșterea TVA-ului. Nicușor Dan a fost pus în fața deciziei privind creșterea TVA, pe care în campanie a promis că o va evita, însă a ajuns să o accepte din cauza presiunilor bugetare și a […]
23:00
Starmer se confruntă cu dilema alegerii unui nou ambasador britanic în SUA când „relația specială” cu Trump este pusă la grea încercare din cauza UE # Gândul
Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, încă se confruntă cu dilema desemnării unui nou ambasador britanic în Statele Unite. Până în prezent, el a discutat cu trei candidați. Postul de ambasador al SUA a devenit vacant în primăvară, după ce Peter Mandelson a fost concediat pentru că nu a dezvăluit amploarea legăturilor sale cu finanțatorul pedofil […]
Acum 12 ore
22:50
Bijuteria medievală din Europa. Orașul cu 52 de locuitori, mai mic decât un teren de fotbal, care se află la 13 ore de mers cu mașina din România # Gândul
V-ați gândit vreodată care este cel mai mic oraș european? Urbea, o bijuterie medievală din Europa, are doar 52 de locuitori, iar aceasta se află la 13 ore de mers cu mașina din România. Orășelul este mai mic decât de un teren de fotbal, dar are o istorie aparte. Cel mai mic oraș din Europa […]
22:20
Rusia se pregătește să staționeze rachetele Oreșnik în Belarus pentru a presa statele membre NATO și UE. Cu rachetele balistice cu rază intermediară de acțiune, Belarus s-ar putea apăra în cazul unor atacuri dinspre Ucraina. Din 2023, țara condusă de dictatorul Aleksandr Lukașenko găzduiește aeronave Su-25 și rachete rusești Iskander cu încărcătură nucleară. Șeful Serviciului de […]
22:20
Scandal în Galați din cauza unui preot fals care nu vrea să se lase de meserie. Falsul duhovnic a „recidivat” și ține slujbe # Gândul
Un bărbat din Galați, cercetat în trecut pentru înșelăciune și uz de fals după ce s-a dat drept preot, a revenit în atenția publică. Deși nu este recunoscut de Biserica Ortodoxă Română, acesta oficiază slujbe și solicită donații de la credincioși. Bărbatul, identificat ca Ionuț Chiriță, a fost arestat în urmă cu patru ani după […]
22:10
Cât de greu este pentru un tânăr român să-și cumpere un apartament. Visul locuinței proprii, tot mai departe # Gândul
România apare în statistici ca „țara cu cei mai mulți proprietari de locuințe” din Uniunea Europeană. Pe hârtie, pare un paradis al celor cu casă „pe numele lor”. În realitate, pentru tinerii care pornesc acum la drum, apartamentul propriu arată mai mult ca un premiu la loto decât ca un obiectiv realist. Prețurile au crescut […]
22:10
Soarta incertă a Institutului Național al Patrimoniului. Ministrul Culturii a renunțat la desființarea lui, însă după ce a implicat serviciile secrete, invită ONG-urile să se ocupe de tezaurul României. ONG-iștii sunt chemați să salveze și cultura # Gândul
La începutul lunii noiembrie, un nou seism a izbucnit în prim planul scenei politice. Ministrul Culturii a informat public că intenționează o preluare a Institutului Național al Patrimoniului (INP), care să fie comasat în cadrul ministerului Culturii. Au urmat proteste ale arhitecților și petiții pentru a se renunța la această idee considerată extrem de nocivă. […]
22:00
Destinația de vacanță preferată a românilor care devine mai scumpă cu până la 15% din 2026. Majorările de preț au fost anunțate, deja, de hotelieri # Gândul
Bulgaria, una dintre destinațiile turistice care se află printre preferințelor românilor, trece la moneda euro de la 1 ianuarie 2026, iar majorările de preț din ramura HoReCa au fost anunțate, deja. Tarifele urmează să se majoreze cu până la 15% din 2026. Odată cu trecerea la moneda euro, de la 1 ianuarie 2026, tarifele pentru […]
21:10
O maioneză de post pufoasă și gustoasă trebuie să fie pregătită cu atenție. Ingredientele folosite pentru acest sos formează o alternativă mai sănătoasă, dietetică pentru cei care țin post, precum și în cazul persoanelor care nu consumă produse de natură animală. Totuși, există o greșeală care ar putea ruina total compoziția maionezei. Iată mai jos. […]
20:40
Secretele filmului „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin ajuns la maturitate. Actorul a vorbit despre un posibil nou film # Gândul
Macaulay Culkin a vorbit despre cum ar putea arăta un nou film „Singur Acasă”, în care fiul lui Kevin McCallister ar întoarce situația și l-ar prinde pe tată în capcanele clasice ale comediei de Crăciun. La spectacolul Nostalgic Night with Macaulay Culkin, actorul a împărtășit ideea unui posibil continuări. Filmul ar urma să-l aibă pe fiul […]
20:40
Netanyahu a anunțat uciderea unui comandant Hamas, considerat unul dintre „arhitecții” masacrului de la 7 octombrie 2023 # Gândul
Armata israeliană a anunțat uciderea unui comandant Hamas, Raed Saed, considerat drept unul dintre „arhitecții” care au planificat atacurile teroriste asupra Israelului din 7 octombrie 2023. Liderul terorist a fost ucis sâmbătă, în timp ce se afla într-un automobil din Fâșia Gaza, informează Reuters. A fost unul dintre cei mai căutați lideri Hamas de la începerea […]
20:30
A patra zi de proteste #rezist aduce din nou românii în stradă, sâmbătă seară, în Piața Victoriei din București și în alte orașe mari din țară, în urma scandalului din sistemul de justiție. Sute de protestatari sunt la ora transmiterii știrii în Piața Victoriei. Proteste similare sunt organizate la Craiova, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu. […]
20:30
FC Argeș – FC Botoșani 0-0 | Leo Grozavu: „Am văzut oameni care înjură, scuipă, aruncă peste gard brichete” # Gândul
FC Argeș a remizat cu FC Botoșani, 0-0, sâmbătă seara, la Mioveni, în etapa a 20-a a Superligii de fotbal. Moldovenii, în urma acestui rezultat, se mențin pe podium și după această rundă. FC Argeș – FC Botoșani 0-0 | Leo Grozavu: „Am văzut oameni care înjură, scuipă, aruncă cu brichete” FC Argeș are două […]
20:30
Comisia Europeană, decizie cu privire la mașinile noi cu ardere internă din 2035. Propunere alternativă pentru o reducere cu 90% a emisiilor de CO2 # Gândul
O nouă veste pentru șoferi. Comisia Europeană are în plan să renunțe la planurile de interzicere a mașinilor noi cu motor cu ardere internă din 2035. Acest aspect urmează să fie discutat în curând de reprezentanții CE. De altfel, vor exista propuneri alternative, susține Manfred Weber, președintele PPE, cel mai mare partid din Parlamentul European. […]
20:20
A patra zi de proteste pentru independența justiției aduce din nou românii în stradă, sâmbătă seară, în Piața Victoriei din București și în alte orașe mari din țară, după dezvăluirile din justiție. Sute de protestatari sunt la ora transmiterii știrii în Piața Victoriei. Proteste similare sunt organizate la Craiova, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu. Manifestanții […]
20:20
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru “eroina” Recorder, judecătoarea Moroșanu: ”Binomul Coldea-Kovesi, protocoalele, nu-i puțeau eroinei?/ Felul în care se schimbau completele pe atunci?” # Gândul
Mircea Badea a comentat dur ieșirea publică a judecătoarei Raluca Moroșanu, magistratul care a acuzat conducerea Curții de Apel București de „toxicitate”, chiar în debutul conferinței de presă susținute de președinta instanței, Liana Arsenie. Realizatorul TV a pus sub semnul întrebării postura de „judecătoare-eroină” în care este prezentată Raluca Moroșanu, amintind că aceasta are peste […]
20:20
Viktor Orban: „Iluzia că statul de drept contează la Bruxelles s-a sfârșit cu decizia UE care permanentizează înghețarea activelor rusești” # Gândul
Viktor Orban a denunțat înghețarea activelor Rusiei de către Uniunea Europeană. Premierul maghiar a declarat că „statul de drept” promovat de Bruxelles este doar o „iluzie”. „Artificiul prin care Consiliul UE a impus vineri printr-un vot cu majoritate calificată, în locul unanimității, prelungirea pe termen nedeterminat a înghețării activelor Rusiei în UE, pentru eliminarea unui […]
19:40
Ce spune un român stabilit în Italia despre ostilitatea conaționalilor din Diaspora față de Uniunea Europeană și Occident. „Este absurd” # Gândul
Un român stabilit în Italia de decenii întregi a adus în atenție ostilitatea conaționalilor din Diaspora față de Uniunea Europeană și Occident. Prin intermediul unui mesaj public de avertizare, persoana în cauză susține că valul de ură împotriva UE poate fi văzut nu doar în țara sa de origine, ci și în alte state europene. […]
19:40
Belarus: Lukașenko eliberează 123 de deținuți, inclusiv un laureat al premiului Nobel. Ce a oferit SUA la schimb # Gândul
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a eliberat sâmbătă 123 de persoane, opozanți deținuți politici și cetățeni străini, dintre care cinci sunt ucraineni, în timp ce Statele Unite au abrogat sancțiunile împotriva exporturilor belaruse de potasiu, decizii anunțate după două zile de discuții la Minsk cu un emisar al președintelui american Donald Trump, relatează Reuters. Printre opozanții […]
19:40
Cum arată noua Dacia, care va fi lansată în 2026. Au apărut imagini-spion cu mașina care ar putea concura cu Octavia sau Passat # Gândul
Dacia C-Neo a fost surprinsă din nou în teste, de această dată pe șoselele alpine. Locul ales pentru teste nu este întâmplător. Este un indiciu clar că noul model se află în fază avansată de fabricare. Imaginile au fost publicate pe Reddit și arată mașină, acoperită cu folie de camuflat, testată undeva în Alpi. Lansarea […]
19:00
Comisia Europeană se răzgândește cu privire la interzicerea mașinilor pe diesel sau benzină. Care sunt discuțiile de la conducerea UE # Gândul
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu anunță că, împreună cu colegii din Partidul Popularilor Europeni, solicită oficial eliminarea interdicției privind motoarele cu ardere internă, înainte ca Bruxelles-ul să decidă revizuirea regulii din 2035. Interdicția adoptată la nivelul Uniunii Europene prevedea ca, începând cu anul 2035, toate mașinile și camionetele noi vândute să aibă emisii zero de CO₂. […]
18:50
Românii se reorienteză către bănci, pentru a-și cumpăra o locuință. Fenomenul observat după alegeri: „Imobiliarele au fost dintotdeauna aurul” # Gândul
Tot mai mulți cetățeni români se reorientează către instituțiile bancare, cu scopul de a face un împrumut pentru a-și cumpăra o locuință. De altfel, a putut fi observat un fenomen după alegerile din România. Deși inflația se menține ridicată, urmează să fie introduse noi taxe pentru cetățeni, iar impozitul la casă va crește, unii dintre […]
18:40
Trotuar ca-n „Cascadorii râsului” la Slobozia: stâlpii merg pe jos, pietonii pe carosabil. Primarul din Ialomița: ”Suntem de râsul lumii” # Gândul
O lucrare recent finalizată într-un cartier din Slobozia, județul Ialomița, a stârnit hohote de râs și valuri de indignare. Motivul? Trotuarul nou-nouț este ocupat de stâlpi de electricitate, iar pietonii sunt nevoiți să meargă pe șosea. Situația a fost semnalată de un localnic din Slobozia Nouă, pe strada Margini, care a postat imaginile pe Facebook. […]
18:30
Trump se folosește de Pakistan și pune presiune pe India să cumpere armament american. Care este strategia președintelui SUA # Gândul
Donald Trump a autorizat vânzarea de tehnologii avansate Pakistanului pentru a-și îmbunătăți aeronavele supersonice F-16. Liderul de la Casa Albă speră că prin această manevră, Trump vrea să-l preseze pe premierul indian Narendra Modi să cumpere mai mult armament de la americani decât de la ruși. Săptămâna trecută, liderul rus Vladimir Putin a venit într-o […]
18:20
În România i se cere demisia, în America este premiat. Cătălin Predoiu primește Premiul Internațional pentru Serviciu Public. Reformele în justiție, apreciate de foștii ambasadori ai SUA # Gândul
Într-un context extrem de tensionat în România – reamintim că, după publicarea documentarului Recorder, s-a cerut demisia ministrului de Interne – Cătălin Predoiu a primit Premiul Internațional pentru Serviciu Public în cadrul Galei Alianța 2025, organizată la Washington. Vorbim despre un eveniment dedicat consolidării parteneriatului dintre România și Statele Unite. Evenimentul a inclus dezbateri pe […]
18:20
După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial” # Gândul
După ce judecătoarea activistă Sorina Marinaș a schimbat textul protestului pe Justiție iar USR și tabăra Rezist au preluat demersul – procurorii DNA – semnatari ai demersului, încep să bată în retragere, spunând că ei n-au susținut decât ideea inițială de solidaritate din magistratură. Nu susțin protestele și nici cererile acestora de demitere a diverșilor […]
18:10
Culmea ironiei. Unul dintre protestatarii #rezist a fost scăpat de pușcărie tocmai de Curtea de Apel București. Tânărul, condamnat pentru trafic de droguri # Gândul
Pe rețelele de socializare circulă sâmbătă povestea lui Nectarie, un tânăr care anul trecut a fost condamnat de către Tribunalul București la 6 ani de închisoare pentru trafic de droguri, iar la începutul acestui an, Curtea de Apel București (CAB) i-a redus sentința la 3 ani cu suspendare. Practic, Nectarie nu face o zi de […]
18:10
Creșterea vacilor a devenit prea costisitoare, în multe sate din Republica Moldova, sătenii explicând că prețul furajelor este prea mare. La începutul acestui an, erau înregistrate doar 70.000 de bovine, cu 95% mai puțin decât anul trecut. Astfel, laptele autohton devine tot mai rar, situația fiind vizibilă în multe localități. De exemplu, în comuna Alava, […]
18:00
Elon Musk spune că Donald Trump este cea mai amuzantă persoană pe care o cunoaște: „Are un simț al umorului extraordinar” # Gândul
Miliardarul Elon Musk a fost întrebat care este cea mai amuzantă persoană pe care a cunoscut-o în viața reală. „Donal Trump e amuzant din fire”, a răspuns Musk, făcând trimitere la întâlnirea liderului de la Casa Albă cu primarul proaspăt ales al New York-ului, Zohran Mamdani, din Biroul Oval de luna trecută, relatează Business Insider. […]
18:00
Când este bine să te spovedești înainte de Crăciun? Ce ritual religios să respecți înainte de Nașterea Domnului # Gândul
Crăciunul se apropie cu pași repezi, iar pregătirile sunt în toi – se formează listele de cumpărături, de rețete și de cadouri pentru cei dragi. Totuși, dincolo de aspectele organizatorice, mulți cetățeni respectă și cutumele bisericești. De exemplu, tu știi când ste bine să te spovedești înainte de Crăciun? Vezi mai jos, în articol, detaliile. […]
18:00
Zeljko Kopic a vorbit despre meciul cu Metaloglobus, de duminică, 14 decembrie, de la ora 17:45, în etapa 20 a Superligii, despre transferuri și situația lui Boateng. Antrenorul dinamovist spune că vor veni 3-4 jucători în iarnă. Conducerea va discuta și cu Kennedy Boateng, care intră în iarnă în ultimele 6 luni de contract. Fundașul […]
Acum 24 ore
17:40
Cele patru zodii care vor face valuri, în 2026. Nativii respectivi se vor afla în centrul atenției și vor atrage toate privirile, anul viitor # Gândul
Anul 2026 se anunță unul remarcabil pentru câteva zodii. Nativii acestora se vor afla în centrul atenției, vor atrage toate privirile și vor lăsa o amprentă puternică, fie că este vorba de succes profesional sau realizări personale ori transformări majore, nativii acestor semne Potrivit Spynews, cele patru zodii care vor avea un an incredibil în […]
17:40
Scumpiri noi, la trenuri vechi! CFR Călători, anunț în legătură cu creșterea prețului la biletele de tren, începând de duminică # Gândul
CFR Călători a anunțat că biletele de tren se vor scumpi începând cu 14 decembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor, măsură care vine în contextul actualizării tarifelor conform ratei inflației. CFR Călători intenționează să introducă mai multe trenuri pe rutele populare, în funcție de livrarea noilor rame de la […]
17:30
Obiceiul banal care a băgat un bărbat de 54 de ani în spital. A suferit un AVC, deși era sănătos: „Ucigașul tăcut” # Gândul
Un bărbat în vârstă de 54 de ani din Marea Britanie a ajuns în mâinile medicilor în urma unui obicei banal pe care îl făcea zilnic. Persoana în cauză suferise un AVC, deși era sănătos și lipsit de vicii. Simptomele au apărut brusc. Un simplu obicei de zi cu zi a fost la un pas […]
17:20
O țară europeană, unde mulți români își petrec concediile, a fost desemnată „economia anului 2025” în zona euro # Gândul
Săptămânalul britanic The Economist a analizat performanțele celor mai bogate 36 de țări din lume pentru a desemna „economia anului 2025”. Astfel, un stat european frecvent ales de români pentru vacanțe a ajuns în fruntea economiilor din zona euro. Clasamentul nu a atras atenția doar prin câștigător, ci și prin tendințele economice pe care le evidențiază […]
16:50
Ministra de Externe Oana Țoiu, „flancată” de opt pușcași marini și de Dickerson, însărcinatul cu afaceri militare al SUA în România. În ce context a fost făcută poza # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe a participat, la Bucureşti, la evenimentul dedicat marcării a 250 de ani de la înfiinţarea United States Marine Corps. Țoiu a subliniat rolul important pe care puşcaşii marini îl au nu doar în plan militar, ci şi diplomatic. Oana Ţoiu a declarat că puşcaşii marini ai Statelor Unite contribuie semnificativ şi în […]
16:50
Voleiul românesc și-a premiat vârfurile acestui an în cadrul unei ceremonii spectaculoase. Gala Voleiului a strâns gloriile din trecut și din prezent, antrenori care au scris istorie, dar și reprezentanți ai tinerei generații. La un an distanță de momentul viral care a făcut înconjurul planetei – căderea spectaculoasă cu scaunul de arbitru la meciul de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.