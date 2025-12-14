Trump amenință cu represalii dure împotriva organizației Daesh după ce doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși în Siria

10:30

Care este orașul din România care duce lipsă de bărbați. În acest oraș sunt cu 123.119 mai multe femei. Iată ce arată datele. Deși Bucureștiul este, de departe, cel mai mare oraș din România, care concentrează în aria sa urbană circa 2,2 milioane de locuitori, potrivit recensământului din 2021/2022, și este de 6 ori mai […]