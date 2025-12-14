BANCUL ZILEI | „Te căsătorești cu mine, frumoasa mea?”
Gândul, 14 decembrie 2025 10:50
Dacă e duminică, e momentul să vă delectăm cu un nou banc spumos. O discuție între un bărbat mai în vârstă și o tânără capătă un nou deznodământ. Iată bancul! –Te căsătorești cu mine, frumoasa mea? -Nu ți-e rușine, om bătrân, măcar ții minte câți ani ai? -15 milioane de euro. –Așa tânăr, credeam că […]
• • •
Acum 30 minute
10:50
Cine se profilează ca succesor al lui Zelenski. Gândul a făcut o radiografie a posibililor candidați la președinția Ucrainei # Gândul
Într-un interviu acordat marți pentru publicația POLITICO, Donald Trump a avut mai multe afirmații critice și directe asupra Ucrainei, printre care și una în care a acuzat guvernul de la Kiev că folosește războiul ca scuză pentru a nu organiza alegeri. Președintele Statelor Unite a spus că s-a ajuns la la un punct în care […]
10:50
10:40
Ion Cristoiu: „PSD ar trebui să treacă în opoziție. Când ai guvern minoritar cu PSD în opoziție, nu mai faci atâtea prostii” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre greșeala PSD de a intra la guvernare cu partide de dreapta, dar și despre cum ar putea fi reechilibrată scena politică în acest moment. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu afirmă că […]
10:40
Un locuitor al unui oraș din România își dorește ca autoritățile să renunțe la sensurile giratorii, fiind nemulțumit față de infrastructura rutieră locală. El susține că sensurile giratorii existente ar îngreuna circulația și ar crea blocaje inutile în trafic. Bărbatul a transmis deja un mesaj autorităților, iar propunerea sa este analizată, potrivit Cancan. În orașul […]
Acum o oră
10:30
Care este orașul din România care duce lipsă de bărbați. În acest oraș sunt cu 123.119 mai multe femei. Iată ce arată datele. Deși Bucureștiul este, de departe, cel mai mare oraș din România, care concentrează în aria sa urbană circa 2,2 milioane de locuitori, potrivit recensământului din 2021/2022, și este de 6 ori mai […]
10:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre baia de mulțime a lui Nicușor Dan de la ceremonia de 1 Decembrie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Pe bune, mă? Așa se face, mă, baia […]
10:10
Problema care inundă România la propriu: lipsa inginerilor hidrotehnicieni. Ce spune decanul Facultății de Hidrotehnică de la Politehnică # Gândul
Lucrările de la barajul Paltinu, în urma cărora două județe au rămas fără apă, scoate la iveală, pe lângă problemele sistemice, și lipsa de ingineri hidrotehnicieni. Decanul Facultății de Hidrotehnică din București a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, în România, există tot mai puțini specialiști în construirea barajelor și digurilor. Cei care au de […]
10:10
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii # Gândul
Top 20 cele mai sărace orașe din România, la final de 2025. Tabelul complet, în funcțide de rata de șomaj și de salarii. În acest nou tabel, Gândul a pregătit un top al celor celor mai sărace orașe din țară, acum, pe final de an. În acest top, se poate vedea că județele Vaslui și […]
Acum 2 ore
10:00
„Verticala puterii” din Rusia, interpretată greșit în Occident. După aproape 24.000 de sancțiuni, Moscova rezistă și rămâne provocatoare. „Kremlinul a reușit să mențină loialitatea tuturor regiunilor rusești, fără excepție” # Gândul
Sistemul autoritar implementat de Vladimir Putin este adesea descris ca o ierarhie a puterii, o așa-numită „verticală a puterii”, cu un control centralizat direct care „curge” în jos dinspre Kremlin. De fapt, funcționarea reală a sistemului este mai complicată, se arată într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA). Deși menține controlul […]
09:50
Bancul de duminică | „Dragi părinți, am 35 de ani și am hotărât ca de azi să locuiesc singur” # Gândul
Încheiem săptămâna cu un nou banc spumos. De data aceasta, un tânăr de 35 de ani consideră că a venit vremea să se mute singur, fapt pe care îl împărtășește și părinților săi. Iată bancul! –Dragi părinți, am 35 de ani și am hotărât ca de azi să locuiesc singur. -Bravo, fiule! Și unde te […]
09:40
Dan Dungaciu: „Europenii speră ca Ucraina să intre în NATO, dar Trump a spus clar – NATO nu se mai extinde” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum europenii speră ca Ucraina să intre în NATO, ceea ce este împotriva dorințelor SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Ce mai negociezi cu rușii? Păi asta n-o […]
09:30
Piftia, răcitura sau „aspicul”, cum se mai numește prin unele zone, este unul dintre cele mai iubite preparate de iarnă din gastronomia românească. Fie că e servită la masa de Crăciun, fie de Anul Nou, această delicatesă are o veche tradiție, îmbinând simplitatea ingredientelor cu răbdarea necesară pentru a obține o gelatină limpede și bine […]
09:10
Reprezentanţii Serviciului Infrastructură 5 au anunţat finalizaarea lucrărilor de amenjare a rampelor de acces pentru persoanele cu deficienţe locomotorii, „Lucrare finalizată pe Str. Doina!” anunţă administraţia domeniului public din Sector 5, prin Serviciul Infrastructură. „Am intervenit în zona de acces a condominiului și am realizat o rampă care facilitează accesul locatarilor, asigurând circulația mai sigură […]
09:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre consecințele noii strategii americane asupra României. El spune că actuala formulă de guvernare scoate România din parteneriatul strategic cu Statele Unite și pune statul într-o poziție de maximă vulnerabilitate. Urmăriți aici, integral, […]
09:10
(P) Peste 2,5 miliarde de lei, bani europeni și bani de la bugetul local investiţi în proiectele de apă şi canalizare # Gândul
Consiliul Județean Ilfov a investit, în ultimii ani, peste 2,5 miliarde de lei, bani europeni și bani de la bugetul local. Sunt bani investiți în cele 3 mari proiecte de apă și de canalizare din Ilfov, aflate în derulare. Cel mai mare proiect, care cuprinde 23 de localități, a ajuns la stadiul fizic de 75%. Cel […]
09:10
Rapid București a fost învins de Oțelul Galați cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, în Giulești, în etapa a 20-a a Superligii de fotbal. Oțelul s-a impus meritat, prin golurile marcate de Pedro Nuno (17), cu un șut din careu, după o minge întoarsă de Denis Bodrun, și de Paul Iacob (80), fost jucător […]
Acum 4 ore
09:00
Masacru la o universitate de prestigiu din SUA: doi morți și 8 răniți. Autorul e de negăsit # Gândul
A fost masacru la o universitate de prestigiu din Statele Unite. Cel puţin doi sudenţi au murit şi alţi opt au fost răniţi în urma unui atac armat sângeros, dezlănţuit chiar în timp ce tinerii dădeau examenele finale. Autorul masacrului este în continuare de negăsit. Studenţii au descris momentele de groază prin care au trecut. […]
08:40
În emisiunea Marius Tucă Show din 11 decembrie 2025, jurnalistul Ion Cristoiu a susținut că relația dintre SUA și Europa s-a schimbat fundamental după Războiul Rece, iar România nu mai beneficiază de un partener strategic solid în America. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția a pornit de la ideea că „America nu se […]
08:40
Cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, în mai multe județe, până la ora 10:00 # Gândul
ANM a emis, duminică, mai multe avertizări tip cod galben de ceață, pentru mai multe județe din România. Iată avertizările, până la ora 10:00: În zona: Județul Constanta: Constanța, Medgidia, Năvodari, Cernavodă, Ovidiu, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Agigea, Corbu, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, […]
08:20
Rapid a pierdut cu Oțelul Galați, 0-2, în etapa 20 a Superligii, golurile fiind reușite de Pedro Nuno (17) și Paul Iacob (80). Dar, rapidiștii au acuzat arbitrajul. Cine a condus meciul de pe Giulești: arbitru Cristian Moldoveanu, asistenți George Florin Neacșu, Ionuț Traian Neacșu, arbitru video Radu Petrescu, asistent video Lucian Rusandu. Rapid are […]
08:20
Unde te poți caza ieftin, cu doar 170 de lei pe noapte, dacă vrei să vizitezi Târgul de Crăciun de la Craiova # Gândul
În ultimii ani, Târgul de Crăciun de la Craiova a devenit una dintre cele mai populare destinații din România. Luminile spectaculoase, decorurile tematice și atracțiile pentru copii aduc zeci de mii de vizitatori. Problema apare însă în momentul în care începi să cauți cazare. Mulți turiști descoperă astfel că antuziasmul vine la pachet și cu […]
08:10
Ion Cristoiu: Nicușor Dan ne prezintă o iluzie- Alianța Transatlantică nu va muri niciodată # Gândul
Ion Cristoiu a comentat, în emisiunea Marius Tucă Show din 11 decembrie 2025, declarațiile președintelui Nicușor Dan, făcute în contextul conferinței de presă comune dintre președintele francez Emmanuel Macron și cel american Donald Trump. Potrivit jurnalistului, aceste afirmații ilustrează cel mai bine relația tensionată dintre cei doi lideri occidentali. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă […]
08:00
Cât de scumpe vor fi sărbătorile pentru români în 2025. Cu cât a scăzut puterea de cumpărare # Gândul
Inflația de aproape 10% a redus dramatic puterea de cumpărare a românilor, iar scumpirile continuă și în prag de sărbători. Astfel, în ultimul an, cel mai mult au crescut prețurile la alimente. Fructele au înregistrat o majorare de preț de 15%, în medie, iar laptele cu peste 11%. S-au mai majorat și costurile serviciilor, iar […]
07:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat de ce noua strategie americană transmite Europei un mesaj important: nu se rupe de ea, dar nici nu o mai vede ca pe civilizația cu care a construit lumea occidentală. Urmăriți aici, integral, […]
07:30
Nicușor Dan recunoaște public motivul pentru care l-a demis pe Orban: „Nu se poate ca președintele să spună una și consilierul alta la televizor” # Gândul
Nicușor Dan a explicat decizia de a-l demite pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial, precizând motivele întreruperii colaborării, dar recunoscând, totuși, meritele fostului lider PNL. Ludovic Orban fusese numit în această funcție pe 6 octombrie, însă și-a încheiat mandatul la aproximativ o lună de la numire. Președintele României și-a explicat decizia, la emisiunea lui […]
07:30
După data de 14 decembrie, viața începe să se schimbe în bine pentru trei zodii. Ziua vine cu o anumită presiune, întrucât energia astrologică funcționează ca un test pe care poate că nici acum zodiile nu știu că îl susțin. Dar vestea bună e că nativii sunt mai pregătiți decât se credea pentru a trece […]
07:20
14 Decembrie, calendarul zilei: Aura Urziceanu împlinește 79 de ani. Un an de la decesul lui Mircea Diaconu # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 14 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Aura Urziceanu este una dintre cele mai remarcabile voci feminine din muzica românească, apreciată mai ales pentru interpretările sale în jazz, pop și muzică ușoară. S-a născut pe 14 decembrie 1946 în […]
07:10
Adrian Severin: „Ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană constituie o amenințare la adresa securității Statelor Unite” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a comentat reacțiile liderilor europeni după declarațiile Statelor Unite privind politica Uniunii Europene. Severin explică de ce vede tensiuni majore între cele două blocuri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Ceea ce […]
07:10
Cine este judecătorul care în martie a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul „Mită în Portul Constanța”, iar acum este solidar cu protestul magistraților #rezist # Gândul
Judecătorul Raul Nestor de la Tribunalul București este unul dintre cei aproape 800 de semnatari ai protestului de solidaritate cu judecătorii care au apărut în documentarul Recorder și este magistratul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii care ar fi mituit cu sute de mii de euro vameșii și funcționarii din portul Constanța. […]
Acum 6 ore
06:10
Se mai deschide anul acesta Linia 5 de tramvai? „Tot s-au făcut teste, dar nu-i dau drumul. Ori sunt probleme, ori îl așteaptă pe Ciprian Ciucu” # Gândul
De două săptămâni se fac teste pe Linia 5 de tramvai, dar tot nu s-a deschis. Ultimul termen a fost sâmbătă, 13 decembrie. Oficial, nici Primăria Capitalei, nici STB, nu spun de ce se amână redeschiderea rutei. Potrivit surselor Gândul, încă sunt probleme care trebuie rezolvate, și care au fost constatate în urma testelor. Sunt […]
05:10
Ce trebuie să știe turiștii despre carnavalul anual de la Veneția din ianuarie 2026: De la programul evenimentelor la prețuri # Gândul
Între 31 ianuarie și 17 februarie 2026, Veneția va găzdui tradiționalul carnaval anual în care participanții poartă costume elaborate și măști. Evenimentul a fost organizat încă din Evul Mediu, din anul 1162. În 1797, Francisc al II-lea, ultimul împărat romano-german, care a avut de furcă cu Napoleon Bonaparte după ce a cucerit Veneția, a interzis […]
05:10
Povestea impresionantă a „fetiței cu voce de aur” a României. La doar zece ani cântă în cinci limbi străine. Marele vis al lui Anelisse și sacrificiile din spatele performanței: „Atunci simt că trăiesc cu adevărat” # Gândul
Anelisse Mănescu, supranumită „fetița cu voce de aur” trăiește, la doar zece ani, un destin artistic rar întâlnit. Un drum unic – scris, parcă, cu note perfecte în partituri – încă dinainte ca ea să rostească primele cuvinte. Până în prezent, palmaresul lui Anelisse este unul impresionant. Peste 70 de premii, cinci Grand Prix-uri, Premiul […]
Acum 12 ore
01:20
01:10
Nicușor Dan a vorbit cu mândrie despre partenera sa, Mirabela Grădinaru, și despre implicarea ei în viața publică și în USR, în emisiunea lui Denise Rifai. Nicușor Dan: ”Să nu uităm că Mirabela este președintele fondator al USR-ului” Președintele României și-a exprimat admirația pentru partenera sa, Mirabela Grădinaru și a scos în evidență implicarea ei […]
00:30
Ce spune Nicușor Dan despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu în România: „Nu vreau să ocolesc subiectul” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a vorbit despre înființarea serviciului voluntar plătit de stat în România, prin care cetățenii pot activa în cadrul structurilor militare. Serviciul voluntar, instituit acum trei luni, permite celor interesați să fie remunerați de stat pentru participarea lor și să rămână integrați în structurile militare românești. Președintele a explicat că măsura are rolul […]
00:10
De ce se implică serviciile în jocuri de putere? Nicușor Dan răspunde: „E o întrebare pentru partide” # Gândul
Invitat la ”40 de întrebări”, cu Denise Rifai, Nicușor Dan a afirmat că SRI nu poate efectua interceptări fără un ordin judecătoresc și a subliniat că, în prezent, serviciul se va ocupa strict de documentare în probleme de corupție, iar investigațiile vor rămâne în responsabilitatea parchetului. El a mai precizat că există mecanisme interne de […]
00:00
Câte calorii conțin 100 de grame de șorici și ce beneficii oferă organismului, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic # Gândul
Consumi șorici de Crăciun și Revelion? Este unul dintre aperitivele des întâlnite pe mesele multor cetățeni români, însă puțini știu ce beneficii poate oferi organismului acest aliment. Iată mai jos, în articol, câte calorii conțin 100 de grame de șorici și ce are în compoziție acest produs. Șoriciul, toba, piftia sau jumările sunt câteva dintre […]
00:00
Explicațiile lui Nicușor Dan despre nenumăratele gafe făcute: „Au fost evenimente suprapuse / La Timișoara a fost într-adevăr o greșeală” / Cred că trebuie să ne uităm mai mult la conținut și nu la formă” # Gândul
Invitat la ”40 de întrebări”, cu Denise Rifai, Nicușor Dan a discutat despre gafele sale, nu puține, pe care le-a făcut în public de când a devenit președintele României. ”În primul rând, la acea fotografie cu regele și regina Danemarcei: de obicei, fiecare lider vine cu propria echipă, schimbă câteva cuvinte și face o poză. […]
13 decembrie 2025
23:40
Nicușor Dan profețește că va rezista coaliția de guvernare: „Nu văd niciun motiv să se rupă” # Gândul
Invitat la ”40 de întrebări”, cu Denise Rifai, președintele României a vorbit despre coaliția de guvernare, în care este încrezător că va rezista. ”Citesc zi de zi asta în presă, dar cunoscând realitatea nu văd un motiv. Pentru fiecare dintre aceste partide, în contextul ăsta, era clar că urmau tăieri, cel mai simplu erau să […]
23:30
Nicușor Dan spune despre Călin Georgescu că nu „trebuie să ne uităm” la personaj, ci mai degrabă la „campania de dezinformare personificată de acesta” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a fost invitatul lui Denise Rifai la emisiunea ”40 de Întrebări”. Acesta a vorbit despre anularea alegerilor din decembrie 2024, dar și despre Călin Georgescu. ”Nu trebuie să ne uităm neapărat la personajul Călin Georgescu, ci la campania care, la un moment dat, a fost personificată de acesta. În prezent, asistăm […]
23:30
Nicușor Dan susține că trebuie să redea încrederea românilor prin prezentarea „tuturor” elementelor” legate de anularea alegerilor, dar spune că „am reușit în mare măsură acest lucru în plan extern” # Gândul
Președintele României Nicușor Dan spune că este foarte important să vină cu dovezile de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024, pentru a reda încrederea românilor prin prezentarea „tuturor elementelor. Cu toate acestea, adaugă el, ar fi reușit acest lucru „în plan extern”. „Este foarte important să dovedim interferența rușilor în alegeri. Este vorba de încrederea […]
23:20
Circuli cu trotineta în oraș? Greșeala care îți poate aduce o amendă de până la 2.000 de lei # Gândul
Persoanele care circulă cu trotineta se pot trezi cu o amendă de până la 2.000 de lei, în condițiile în care nu respectă anumite reguli impuse de lege. Regula a intrat în vigoare, deja, iar cetățenii prinși că nu o respectă vor fi sancționați. Atât trotinetele, cât și bicicletele electrice au devenit o soluție alternativă […]
23:10
Nicușor Dan recunoaște că nu era nevoie de creșterea TVA: ”Se putea reduce deficitul fără să fie crescut TVA-ul” # Gândul
Invitat la emisiunea ”40 de Întrebări”, cu Denise Rifai, Nicușor Dan, președintele României, a recunsocut că nu era nevoie de creșterea TVA-ului. Nicușor Dan a fost pus în fața deciziei privind creșterea TVA, pe care în campanie a promis că o va evita, însă a ajuns să o accepte din cauza presiunilor bugetare și a […]
23:00
Starmer se confruntă cu dilema alegerii unui nou ambasador britanic în SUA când „relația specială” cu Trump este pusă la grea încercare din cauza UE # Gândul
Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, încă se confruntă cu dilema desemnării unui nou ambasador britanic în Statele Unite. Până în prezent, el a discutat cu trei candidați. Postul de ambasador al SUA a devenit vacant în primăvară, după ce Peter Mandelson a fost concediat pentru că nu a dezvăluit amploarea legăturilor sale cu finanțatorul pedofil […]
22:50
Bijuteria medievală din Europa. Orașul cu 52 de locuitori, mai mic decât un teren de fotbal, care se află la 13 ore de mers cu mașina din România # Gândul
V-ați gândit vreodată care este cel mai mic oraș european? Urbea, o bijuterie medievală din Europa, are doar 52 de locuitori, iar aceasta se află la 13 ore de mers cu mașina din România. Orășelul este mai mic decât de un teren de fotbal, dar are o istorie aparte. Cel mai mic oraș din Europa […]
22:20
Rusia se pregătește să staționeze rachetele Oreșnik în Belarus pentru a presa statele membre NATO și UE. Cu rachetele balistice cu rază intermediară de acțiune, Belarus s-ar putea apăra în cazul unor atacuri dinspre Ucraina. Din 2023, țara condusă de dictatorul Aleksandr Lukașenko găzduiește aeronave Su-25 și rachete rusești Iskander cu încărcătură nucleară. Șeful Serviciului de […]
22:20
Scandal în Galați din cauza unui preot fals care nu vrea să se lase de meserie. Falsul duhovnic a „recidivat” și ține slujbe # Gândul
Un bărbat din Galați, cercetat în trecut pentru înșelăciune și uz de fals după ce s-a dat drept preot, a revenit în atenția publică. Deși nu este recunoscut de Biserica Ortodoxă Română, acesta oficiază slujbe și solicită donații de la credincioși. Bărbatul, identificat ca Ionuț Chiriță, a fost arestat în urmă cu patru ani după […]
22:10
Cât de greu este pentru un tânăr român să-și cumpere un apartament. Visul locuinței proprii, tot mai departe # Gândul
România apare în statistici ca „țara cu cei mai mulți proprietari de locuințe” din Uniunea Europeană. Pe hârtie, pare un paradis al celor cu casă „pe numele lor”. În realitate, pentru tinerii care pornesc acum la drum, apartamentul propriu arată mai mult ca un premiu la loto decât ca un obiectiv realist. Prețurile au crescut […]
22:10
Soarta incertă a Institutului Național al Patrimoniului. Ministrul Culturii a renunțat la desființarea lui, însă după ce a implicat serviciile secrete, invită ONG-urile să se ocupe de tezaurul României. ONG-iștii sunt chemați să salveze și cultura # Gândul
La începutul lunii noiembrie, un nou seism a izbucnit în prim planul scenei politice. Ministrul Culturii a informat public că intenționează o preluare a Institutului Național al Patrimoniului (INP), care să fie comasat în cadrul ministerului Culturii. Au urmat proteste ale arhitecților și petiții pentru a se renunța la această idee considerată extrem de nocivă. […]
Acum 24 ore
22:00
Destinația de vacanță preferată a românilor care devine mai scumpă cu până la 15% din 2026. Majorările de preț au fost anunțate, deja, de hotelieri # Gândul
Bulgaria, una dintre destinațiile turistice care se află printre preferințelor românilor, trece la moneda euro de la 1 ianuarie 2026, iar majorările de preț din ramura HoReCa au fost anunțate, deja. Tarifele urmează să se majoreze cu până la 15% din 2026. Odată cu trecerea la moneda euro, de la 1 ianuarie 2026, tarifele pentru […]
