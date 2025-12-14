Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani, potrivit astrologului Mariana Cojocaru: Veniturile vor crește, cele mai grele obiective vor fi atinse

07:10

Judecătorul Raul Nestor de la Tribunalul București este unul dintre cei aproape 800 de semnatari ai protestului de solidaritate cu judecătorii care au apărut în documentarul Recorder și este magistratul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii care ar fi mituit cu sute de mii de euro vameșii și funcționarii din portul Constanța. […]