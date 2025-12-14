Nicușor Dan: ”Sper să nu mai avem drone, dar dacă vom avea şi, dacă nu punem în pericol locuitorii, veţi vedea drone doborâte în România”

07:30

Preşedintele Nicuşor Dan susţine că nu locuieşte la Cotroceni, ci tot în vila în care stă de dinainte […] The post Nicuşor Dan, întrebat dacă s-a mutat la Cotroceni: Cu munca da, cu casa am rămas tot acolo. A venit iarna şi s-au pus două gherete de pază în care oamenii care stau de pază să poată să stea appeared first on Financial Intelligence.