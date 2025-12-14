Nicuşor Dan, întrebat dacă s-a mutat la Cotroceni: Cu munca da, cu casa am rămas tot acolo. A venit iarna şi s-au pus două gherete de pază în care oamenii care stau de pază să poată să stea
Financial Intelligence, 14 decembrie 2025 07:30
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că nu locuieşte la Cotroceni, ci tot în vila în care stă de dinainte […]
Acum 30 minute
07:30
Nicuşor Dan, întrebat dacă s-a mutat la Cotroceni: Cu munca da, cu casa am rămas tot acolo. A venit iarna şi s-au pus două gherete de pază în care oamenii care stau de pază să poată să stea # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că nu locuieşte la Cotroceni, ci tot în vila în care stă de dinainte […]
07:30
Nicușor Dan: ”Sper să nu mai avem drone, dar dacă vom avea şi, dacă nu punem în pericol locuitorii, veţi vedea drone doborâte în România” # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, întrebat dacă România se teme să doboare drone ruseşti, că nu este vorba […]
Acum o oră
07:20
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler şi crede că epoca de “Pax Americana” aproape s-a încheiat # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a susţinut sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin "nu se va opri" şi că, […]
Acum 12 ore
21:30
Ungaria/ Demisia lui Orban, cerută la o manifestaţie după dezvăluirea abuzurilor dintr-un centru de detenţie pentru minori # Financial Intelligence
Opoziţia pro-europeană ungară condusă de Peter Magyar a organizat sâmbătă la Budapesta o manifestaţie la care mii de […]
21:30
Încă o navă turcă lovită de o dronă rusească în apropierea coastelor Ucrainei # Financial Intelligence
Ucraina a acuzat Rusia că a lovit sâmbătă cu o dronă în Marea Neagră o navă comercială a […]
Acum 24 ore
13:50
Serviciile secrete daneze acuză SUA că își folosesc puterea economică pentru a-și „impune voința” asupra aliaților # Financial Intelligence
SUA sunt, de asemenea, considerate o amenințare din cauza interesului lor pentru Groenlanda, pe care administrația Trump o […]
13:40
După o întâlnire cu Vladimir Putin, președintele Recep Tayyip Erdoğan a declarat că pacea nu este departe în […]
13:40
Ludovic Orban dezvăluie că l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să nu se poziţioneze în campania pentru Bucureşti: A spus că nu se implică, iar la două zile s-a dus la lansarea candidaturii lui Drulă / Pierderea candidatului susţinut – o înfrângere a preşedinţelui # Financial Intelligence
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a dezvăluit că l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să nu se poziţioneze în […]
12:10
BEI va majora, anul viitor, creditarea pentru proiectele UE din domeniul apărării # Financial Intelligence
Banca Europeană de Investiţii (BEI) va majora, anul viitor, creditarea pentru proiectele din domeniul apărării la 4,50 miliarde […]
09:10
Citatul săptămânii: “Un bun politician este acela care este capabil să prezică cu ușurință viitorul și care, apoi, este de asemenea capabil să explice de ce lucrurile nu s-au petrecut cum a prezis.” -Winston Churchill # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Un bun politician este acela care este capabil să prezică cu ușurință viitorul și care, apoi, este de asemenea capabil să explice de ce lucrurile nu s-au petrecut cum a prezis.” -Winston Churchill appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Ucraina lovește din nou instalațiile petroliere rusești din Marea Caspică, potrivit unei surse din SBU # Financial Intelligence
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a atacat pentru a doua oară în această săptămână platforma petrolieră rusă […] The post Ucraina lovește din nou instalațiile petroliere rusești din Marea Caspică, potrivit unei surse din SBU appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Putin poate finanța războiul din Ucraina pentru mulți ani de acum înainte, afirmă un fost oficial – CNBC # Financial Intelligence
Un fost oficial rus a declarat vineri pentru CNBC că Rusia poate finanța războiul din Ucraina pentru mulți […] The post Putin poate finanța războiul din Ucraina pentru mulți ani de acum înainte, afirmă un fost oficial – CNBC appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
08:00
Decizia de a-l trimite pe Steven Witkoff la Berlin demonstrează dorința administrației americane de a depăși diferențele dintre […]
08:00
Acord al ţărilor UE privind îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse # Financial Intelligence
Guvernele ţărilor Uniunii Europene au ajuns la un acord cu privire la îngheţarea pe termen nelimitat a activelor […]
07:50
Rusia acuză România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei “bombe murdare” pentru #Ucraina # Financial Intelligence
Şeful trupelor ruse de apărare radiologică, chimică şi biologică (NBC), Aleksei Rtişcev, a acuzat România şi Polonia că […]
07:50
Justiţia austriacă a refuzat extrădarea oligarhului ucrainean Dmitro Firtaş pentru că are imunitate diplomatică de la Minsk # Financial Intelligence
Justiţia austriacă a refuzat, după 11 ani de procedură, să-l extrădeze pe oligarhul ucrainean Dmitro Firtaş spre SUA […]
07:50
Situaţie de urgenţă la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi – Bacteria Pseudomonas aeruginosa, găsită în probele de apă/S-a depăşit numărul total de bacterii mezofile – Măsuri anunţate de ministrul Sănătăţii: Au fost sistate internările, vor fi preluate doar urgenţele # Financial Intelligence
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, vineri seară, că au fost sistate internările Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru […]
07:40
Constanţa: Liderul judeţean al PSD, Felix Stroe, a demisionat din funcţie după 10 ani la conducerea filialei; Și Bogdan Huțucă, liderul PNL Constanța, și-a anunțat colegii că demisionează # Financial Intelligence
Liderul organizaţiei judeţene PSD Constanţa, senatorul Felix Stroe, şi-a anunţat vineri demisia de la conducerea filialei pe care […]
07:40
BlueSpace Technology a pornit motorul primului vehicul blindat fabricat integral în România # Financial Intelligence
Compania BlueSpace Technology a prezentat vineri prototipul primului vehicul blindat fabricat integral în România, iar prima maşină destinată […]
12 decembrie 2025
20:20
Judecătorul care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder cere CSM să fie numit procuror # Financial Intelligence
Judecătorul Laurențiu Ionel Beșu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, nu mai vrea să activeze la o […]
20:10
A treia seară de proteste după documentarul Recorder – Se cere demiterea Liei Savonea; ”Justiţie, nu corupţie” # Financial Intelligence
Un nou protest are loc în Bucureşti, pentru a trei zi, după ce documentarul Recorder a scos la […]
18:20
Vivre anunță închiderea oficială a procedurii de insolvență și revenirea companiei în circuitul normal de afaceri. Hotărârea instanței […]
18:10
Nova Power & Gas a inaugurat la Florești cea mai mare instalație de stocare în baterii și a început lucrările la centrala pe gaz de 160 MW în ciclu combinat de la Câmpia Turzii # Financial Intelligence
Nova Power & Gas, parte a grupului E-INFRA, anunță intrarea în funcțiune și în exploatare comercială a celei […]
17:20
Uniunea Europeană impune de anul viitor taxe vamale coletelor mici, o lovitură pentru Shein,Temu şi AliExpress # Financial Intelligence
Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au fost de acord vineri cu impunerea, din iulie 2026, a unor […]
17:10
Primul mesaj al judecătoarei care a înfruntat conducerea Curții de Apel București # Financial Intelligence
Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat conducerea Curții de Apel București (CAB), a postat vineri un mesaj pe […]
17:10
Nazare, la ECOFIN: România sprijină pe deplin pachetul privind integrarea şi supravegherea pieţelor de capital # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a susţinut, la reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), modernizarea sistemelor vamale europene, […]
13:20
Laura Codruța Kovesi, procuror șef EPPO – printre cei peste 500 de procurori și judecători care și-au arătat public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție # Financial Intelligence
Laura Codruța Kovesi, procuror sef EPPO, se numără printre cei peste 500 de procurori și judecători care și-au […]
13:10
Marinescu spune că acuzațiile din documentarul Recorder trebuie lămurite și investigațiile IJ să fie făcute ‘fără întârziere’ # Financial Intelligence
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat, vineri, că acuzațiile din documentarul Recorder trebuie lămurite, iar investigațiile Inspecției Judiciare […]
13:10
Rogobete, despre cazul de lepră: Clienții salonului SPA nu trebuie să-și facă probleme și nici controale # Financial Intelligence
Clienții salonului SPA din Cluj-Napoca unde a fost confirmat un caz de lepră nu trebuie să își facă […]
12:50
Ministerul Energiei din Kazahstan a clarificat situația actuală a transportului de petrol: Incidentul de la terminalul maritim al Consorțiului Conductei Caspice nu a avut un impact critic asupra planurilor anuale de producție și aprovizionare cu petrol # Financial Intelligence
Ministerul Energiei din Kazahstan a raportat că incidentul de la terminalul maritim al Consorțiului Conductei Caspice nu a […]
12:10
CC Tax Advisory: Pachetul 2 de măsuri fiscale vine cu riscuri majore pentru mediul de afaceri dacă nu este dublată de reformă și analize de impact # Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a dat undă verde celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, astfel încât, de […]
12:10
Noi alocări de 95 milioane euro din PNRR pentru cinci fonduri de equity (MIPE) # Financial Intelligence
Comitetul de Investiții desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Reziliență (Recovery […]
11:30
România, campioană la neîncasarea taxelor în UE: pierde o treime și din TVA, și din impozitul pe profit (PwC) # Financial Intelligence
Campioană de un deceniu la neîncasarea TVA, conform rapoartelor Comisiei Europene, România se află pe primul loc și […]
10:30
Studiu: 8 din 10 tineri fac mai multe cumpărături în perioada sărbătorilor de iarnă # Financial Intelligence
Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, românii resimt atât bucuria pregătirii cadourilor, cât și presiunea cheltuielilor care vin […]
10:00
Comisia Europeană ia în considerare o a doua schemă de împrumuturi SAFE pentru proiectele de apărare (surse) # Financial Intelligence
Comisia Europeană are în vedere lansarea unei a doua ediţii a schemei sale de împrumuturi SAFE, în valoare […]
10:00
Premierul Kyriakos Mitsotakis: Grecia a trecut de la a fi “oaia neagră” a UE la a conduce Eurogrupul # Financial Intelligence
Prim-ministrul elen Kyriakos Mitsotakis a declarat joi că Grecia, care în urmă cu câţiva ani "era 'oaia neagră'" […]
10:00
Utilizarea motorului cu combustie în UE ar putea fi permisă până în 2040 în cazul vehiculelor hibride # Financial Intelligence
Comisia Europeană analizează posibilitatea de a acorda automobilelor hibride un răgaz suplimentar de cinci ani, până în 2040, […]
09:30
Romanian Business Leaders: „Fără justiție independentă nu există nici democrație, nici economie funcțională” # Financial Intelligence
Investigația recentă realizată de Recorder a readus în atenția publică o vulnerabilitate majoră a societății românești: erodarea încrederii […]
09:20
Clara Volintiru – numită în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) # Financial Intelligence
Prim ministrul Ilie Bolojan a numit-o, la data de 10 decembrie 2025, pe doamna Clara-Alexandra Volintiru în funcția […]
09:10
Inflația anuală bate pasul pe loc la 9,8% a doua lună consecutiv (Statistica) # Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei în noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,76%, cele […]
08:50
Ceremonie la catedrala Sf Iosif, urmată de depunerea de coroane la monumentul generalului Berthelot, pentru a exprima recunoștința poporului român față de acest om cu suflet mare # Financial Intelligence
Ieri, la Catedrala Sfântul Iosif și apoi la statuia generalului Henri Mathias Berthelot, câțiva români care nu uită […]
08:10
Autor: Radu Magdin, CEO al Smartlink Communications și consultant și analist de risc (geo)politic România se află într-un […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:50
Trump a speriat Europa cu strategia sa de securitate națională. Nu este un lucru rău, spune Gen. David Petraeus, fostul șef al CIA (CNBC) # Financial Intelligence
Noua strategie de securitate națională a Casei Albe a speriat Europa săptămâna trecută, avertizând că regiunea se confruntă […]
06:40
Nu vă amestecați în democrația europeană, îi spune von der Leyen lui Trump (Politico) # Financial Intelligence
Donald Trump nu ar trebui să se amestece în democrația europeană, a declarat joi Ursula von der Leyen, […]
06:40
Săptămâna viitoare va fi decisivă pentru #Ucraina, avertizează Ursula von der Leyen # Financial Intelligence
"Săptămâna care urmează va fi decisivă" pentru Ucraina, a subliniat joi seară preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der […]
11 decembrie 2025
22:10
Ministerul Sănătății: Astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică; În România, ultimul caz de lepră a fost diagnosticat în 1981 # Financial Intelligence
Ministerul Sănătății informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri […]
20:50
Daniel Dăianu: România nu trebuie să întârzie, să eşueze în corecţia bugetară # Financial Intelligence
România nu trebuie să întârzie sau să eşueze în corecţia bugetară, pentru că în acest caz nu există […]
20:30
Nicuşor Dan: Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00 # Financial Intelligence
Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de […]
20:20
Buffett se pregătește să predea ștafeta Berkshire lui Abel, care are o sarcină dificilă de îndeplinit (Reuters) # Financial Intelligence
Abel este apreciat pentru abilitățile sale manageriale, dar nu are aura lui Buffett Prețul acțiunilor Berkshire se aliniază […]
20:10
Rivian anunță o nouă tehnologie AI, un cip propriu și ambiții în domeniul robotaxiurilor # Financial Intelligence
Rivian a anunțat joi că viitoarele sale mașini vor fi echipate cu senzori lidar, cipuri personalizate și un […]
