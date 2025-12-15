Noi negocieri americano-ucrainene luni, după “progresele” înregistrate duminică
Financial Intelligence, 15 decembrie 2025 06:30
Preşedintele ucrainean şi negociatorii americani se întâlnesc din nou luni la Berlin, după cinci ore de discuţii de […]
Acum 15 minute
06:50
Marea Britanie: În fața ‘amenințării’ rusești, șeful Statului Major al Apărării face apel la ‘reziliență națională’ # Financial Intelligence
Șeful Statului Major al armatei britanice, Richard Knighton, va face apel luni la 'reziliență națională' în fața 'amenințărilor […]
Acum o oră
06:30
Ministrul Economiei: La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un deştept # Financial Intelligence
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, duminică, referindu-se la situaţia de la Avioane Craiova, că acolo "s-a întâlnit […]
06:30
Noi negocieri americano-ucrainene luni, după “progresele” înregistrate duminică # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean şi negociatorii americani se întâlnesc din nou luni la Berlin, după cinci ore de discuţii de […]
Acum 12 ore
21:30
Judecătorul Raluca Moroşanu: Practic, suntem nişte angajaţi ai unui SRL unde patronul stabileşte ce vrea el şi noi trebuie să ne supunem; Doamna Arsenie a venit personal să ne spună că evaziunea fiscală de fapt nu prea există aşa, în general şi că ar trebui să fie ultima soluţie condamnarea inculpaţilor pentru evaziune fiscală # Financial Intelligence
Judecătorul Raluca Moroşanu reclamă, într-un interviu acordat Recorder, că magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti nu sunt […]
21:20
Sindicatul ‘Diamantul’: Responsabilitatea lui Cătălin Predoiu pentru starea justiției este fundamentală # Financial Intelligence
Responsabilitatea lui Cătălin Predoiu pentru starea justiției este fundamentală și ineluctabilă, acesta fiind arhitectul sau girantul principalelor modificări […]
19:30
Zelenski, președintele Ucrainei, renunță la ambițiile privind NATO, în contextul începerii negocierilor de pace la Berlin # Financial Intelligence
Zelenski vrea garanții împotriva viitoarelor atacuri rusești Oficialii americani Witkoff și Kushner participă la negocierile de la Berlin […]
19:30
Kremlinul afirmă că Rutte, secretarul general al NATO, este iresponsabil să vorbească despre război cu Rusia # Financial Intelligence
Kremlinul a declarat duminică că remarca secretarului general al NATO, Mark Rutte, referitoare la pregătirea pentru război cu […]
19:10
Participanții la marșul ‘Împreună pentu Justiție’ au pornit spre Piața Victoriei # Financial Intelligence
Câteva sute de participanți la marșul 'Împreună pentru Justiție' au pornit, duminică, din Piața Universității către Piața Victoriei. […]
19:10
Inspecţia Judiciară face verificări după documentarul Recorder: O parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare # Financial Intelligence
Reprezentanţii Inspecţiei Judiciare precizează, duminică după-amiază, că instituţia face verificări după documentarul Recorder. "O parte din elementele prezentate […]
Acum 24 ore
15:30
Zelenski se declară deschis “dialogului” înainte de discuţiile sale cu responsabili europeni şi americani # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat deschis "dialogului" înainte de discuţiile sale cu înalţi responsabili europeni şi americani […]
12:50
Vânzările de maşini de lux scad în China pe măsură ce economia încetineşte, afectându-i pe producătorii auto europeni # Financial Intelligence
Cererea chinezilor pentru maşini de lux străine scade, deoarece clienţii optează pentru modele chinezeşti mai accesibile, adesea vândute […]
12:40
Zece morți și cel puțin 12 răniți în urma unui atac armat pe plaja Bondi din Australia # Financial Intelligence
Zece persoane au fost ucise duminică în Sydney, în Australia, în timpul unui atac armat care a avut […]
12:40
Juventus “nu este de vânzare”, transmite familia Agnelli, respingând oferta gigantului cripto Tether # Financial Intelligence
Familia Agnelli nu are nicio intenţie să vândă Juventus grupului cripto Tether sau altcuiva, a declarat sâmbătă directorul […]
12:30
Trump admite că republicanii ar putea pierde alegerile din 2026, în pofida “marii” sale politici economice # Financial Intelligence
Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la mijloc de mandat în 2026, […]
08:10
Mii de oamenii au participat, în Piața Victoriei, la protestul pentru independența justiției; Duminică, de la ora 17, va avea loc un marș care va începe din Piața Universității # Financial Intelligence
Mii de oameni au participat, sâmbătă seară, la protestul din Piața Victoriei pentru independența justiției, unde manifestanții au […]
07:30
Nicuşor Dan, întrebat dacă s-a mutat la Cotroceni: Cu munca da, cu casa am rămas tot acolo. A venit iarna şi s-au pus două gherete de pază în care oamenii care stau de pază să poată să stea # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că nu locuieşte la Cotroceni, ci tot în vila în care stă de dinainte […]
07:30
Nicușor Dan: ”Sper să nu mai avem drone, dar dacă vom avea şi, dacă nu punem în pericol locuitorii, veţi vedea drone doborâte în România” # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, întrebat dacă România se teme să doboare drone ruseşti, că nu este vorba […]
07:20
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler şi crede că epoca de “Pax Americana” aproape s-a încheiat # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a susţinut sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin "nu se va opri" şi că, […]
Ieri
21:30
Ungaria/ Demisia lui Orban, cerută la o manifestaţie după dezvăluirea abuzurilor dintr-un centru de detenţie pentru minori # Financial Intelligence
Opoziţia pro-europeană ungară condusă de Peter Magyar a organizat sâmbătă la Budapesta o manifestaţie la care mii de […]
21:30
Încă o navă turcă lovită de o dronă rusească în apropierea coastelor Ucrainei # Financial Intelligence
Ucraina a acuzat Rusia că a lovit sâmbătă cu o dronă în Marea Neagră o navă comercială a […]
13:50
Serviciile secrete daneze acuză SUA că își folosesc puterea economică pentru a-și „impune voința” asupra aliaților # Financial Intelligence
SUA sunt, de asemenea, considerate o amenințare din cauza interesului lor pentru Groenlanda, pe care administrația Trump o […]
13:40
După o întâlnire cu Vladimir Putin, președintele Recep Tayyip Erdoğan a declarat că pacea nu este departe în […]
13:40
Ludovic Orban dezvăluie că l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să nu se poziţioneze în campania pentru Bucureşti: A spus că nu se implică, iar la două zile s-a dus la lansarea candidaturii lui Drulă / Pierderea candidatului susţinut – o înfrângere a preşedinţelui # Financial Intelligence
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a dezvăluit că l-a sfătuit pe Nicuşor Dan să nu se poziţioneze în […]
12:10
BEI va majora, anul viitor, creditarea pentru proiectele UE din domeniul apărării # Financial Intelligence
Banca Europeană de Investiţii (BEI) va majora, anul viitor, creditarea pentru proiectele din domeniul apărării la 4,50 miliarde […]
09:10
Citatul săptămânii: “Un bun politician este acela care este capabil să prezică cu ușurință viitorul și care, apoi, este de asemenea capabil să explice de ce lucrurile nu s-au petrecut cum a prezis.” -Winston Churchill # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Un bun politician este acela care este capabil să prezică cu ușurință viitorul și care, apoi, este de asemenea capabil să explice de ce lucrurile nu s-au petrecut cum a prezis.” -Winston Churchill appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Ucraina lovește din nou instalațiile petroliere rusești din Marea Caspică, potrivit unei surse din SBU # Financial Intelligence
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a atacat pentru a doua oară în această săptămână platforma petrolieră rusă […]
08:10
Putin poate finanța războiul din Ucraina pentru mulți ani de acum înainte, afirmă un fost oficial – CNBC # Financial Intelligence
Un fost oficial rus a declarat vineri pentru CNBC că Rusia poate finanța războiul din Ucraina pentru mulți […]
08:00
Decizia de a-l trimite pe Steven Witkoff la Berlin demonstrează dorința administrației americane de a depăși diferențele dintre […]
08:00
Acord al ţărilor UE privind îngheţarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale ruse # Financial Intelligence
Guvernele ţărilor Uniunii Europene au ajuns la un acord cu privire la îngheţarea pe termen nelimitat a activelor […]
07:50
Rusia acuză România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei “bombe murdare” pentru #Ucraina # Financial Intelligence
Şeful trupelor ruse de apărare radiologică, chimică şi biologică (NBC), Aleksei Rtişcev, a acuzat România şi Polonia că […]
07:50
Justiţia austriacă a refuzat extrădarea oligarhului ucrainean Dmitro Firtaş pentru că are imunitate diplomatică de la Minsk # Financial Intelligence
Justiţia austriacă a refuzat, după 11 ani de procedură, să-l extrădeze pe oligarhul ucrainean Dmitro Firtaş spre SUA […]
07:50
Situaţie de urgenţă la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi – Bacteria Pseudomonas aeruginosa, găsită în probele de apă/S-a depăşit numărul total de bacterii mezofile – Măsuri anunţate de ministrul Sănătăţii: Au fost sistate internările, vor fi preluate doar urgenţele # Financial Intelligence
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, vineri seară, că au fost sistate internările Spitalul Clinic de Urgenţǎ pentru […]
07:40
Constanţa: Liderul judeţean al PSD, Felix Stroe, a demisionat din funcţie după 10 ani la conducerea filialei; Și Bogdan Huțucă, liderul PNL Constanța, și-a anunțat colegii că demisionează # Financial Intelligence
Liderul organizaţiei judeţene PSD Constanţa, senatorul Felix Stroe, şi-a anunţat vineri demisia de la conducerea filialei pe care […]
07:40
BlueSpace Technology a pornit motorul primului vehicul blindat fabricat integral în România # Financial Intelligence
Compania BlueSpace Technology a prezentat vineri prototipul primului vehicul blindat fabricat integral în România, iar prima maşină destinată […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
Judecătorul care a făcut dezvăluiri în materialul Recorder cere CSM să fie numit procuror # Financial Intelligence
Judecătorul Laurențiu Ionel Beșu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, nu mai vrea să activeze la o […]
20:10
A treia seară de proteste după documentarul Recorder – Se cere demiterea Liei Savonea; ”Justiţie, nu corupţie” # Financial Intelligence
Un nou protest are loc în Bucureşti, pentru a trei zi, după ce documentarul Recorder a scos la […]
18:20
Vivre anunță închiderea oficială a procedurii de insolvență și revenirea companiei în circuitul normal de afaceri. Hotărârea instanței […]
18:10
Nova Power & Gas a inaugurat la Florești cea mai mare instalație de stocare în baterii și a început lucrările la centrala pe gaz de 160 MW în ciclu combinat de la Câmpia Turzii # Financial Intelligence
Nova Power & Gas, parte a grupului E-INFRA, anunță intrarea în funcțiune și în exploatare comercială a celei […]
17:20
Uniunea Europeană impune de anul viitor taxe vamale coletelor mici, o lovitură pentru Shein,Temu şi AliExpress # Financial Intelligence
Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au fost de acord vineri cu impunerea, din iulie 2026, a unor […]
17:10
Primul mesaj al judecătoarei care a înfruntat conducerea Curții de Apel București # Financial Intelligence
Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat conducerea Curții de Apel București (CAB), a postat vineri un mesaj pe […]
17:10
Nazare, la ECOFIN: România sprijină pe deplin pachetul privind integrarea şi supravegherea pieţelor de capital # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a susţinut, la reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), modernizarea sistemelor vamale europene, […]
13:20
Laura Codruța Kovesi, procuror șef EPPO – printre cei peste 500 de procurori și judecători care și-au arătat public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție # Financial Intelligence
Laura Codruța Kovesi, procuror sef EPPO, se numără printre cei peste 500 de procurori și judecători care și-au […]
13:10
Marinescu spune că acuzațiile din documentarul Recorder trebuie lămurite și investigațiile IJ să fie făcute ‘fără întârziere’ # Financial Intelligence
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat, vineri, că acuzațiile din documentarul Recorder trebuie lămurite, iar investigațiile Inspecției Judiciare […]
13:10
Rogobete, despre cazul de lepră: Clienții salonului SPA nu trebuie să-și facă probleme și nici controale # Financial Intelligence
Clienții salonului SPA din Cluj-Napoca unde a fost confirmat un caz de lepră nu trebuie să își facă […]
12:50
Ministerul Energiei din Kazahstan a clarificat situația actuală a transportului de petrol: Incidentul de la terminalul maritim al Consorțiului Conductei Caspice nu a avut un impact critic asupra planurilor anuale de producție și aprovizionare cu petrol # Financial Intelligence
Ministerul Energiei din Kazahstan a raportat că incidentul de la terminalul maritim al Consorțiului Conductei Caspice nu a […]
12:10
CC Tax Advisory: Pachetul 2 de măsuri fiscale vine cu riscuri majore pentru mediul de afaceri dacă nu este dublată de reformă și analize de impact # Financial Intelligence
Curtea Constituțională a României a dat undă verde celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, astfel încât, de […]
12:10
Noi alocări de 95 milioane euro din PNRR pentru cinci fonduri de equity (MIPE) # Financial Intelligence
Comitetul de Investiții desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Reziliență (Recovery […]
11:30
România, campioană la neîncasarea taxelor în UE: pierde o treime și din TVA, și din impozitul pe profit (PwC) # Financial Intelligence
Campioană de un deceniu la neîncasarea TVA, conform rapoartelor Comisiei Europene, România se află pe primul loc și […]
10:30
Studiu: 8 din 10 tineri fac mai multe cumpărături în perioada sărbătorilor de iarnă # Financial Intelligence
Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, românii resimt atât bucuria pregătirii cadourilor, cât și presiunea cheltuielilor care vin […]
10:00
Comisia Europeană ia în considerare o a doua schemă de împrumuturi SAFE pentru proiectele de apărare (surse) # Financial Intelligence
Comisia Europeană are în vedere lansarea unei a doua ediţii a schemei sale de împrumuturi SAFE, în valoare […]
