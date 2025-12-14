Vizita ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, la Târgu Mureș

21:10

Ucraina, Statele Unite și puterile europene continuă să lucreze pentru a găsi o poziție comună care să contureze un acord de pace, incluzând garanții de securitate pentru Kiev, acord care ar putea fi prezentat Rusiei, a declarat vineri un oficial al președinției franceze. „Obiectivul nostru este să avem o bază comună solidă pentru negocieri. Acest […]