Proteste pe tema justiției în mai multe orașe din țară

O ședință de urgență a avut loc în această noapte la Iași, după ce mai multe probe de apă prelevate de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” au arătat prezența unei bacterii potențial periculoase – piocianic și scăderi ale concentrației de clor rezidual liber, un parametru esențial pentru asigurarea dezinfecției apei potabile. […]