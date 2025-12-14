S-a deschis sezonul de iarnă pe domeniul schiabil Transalpina-Voineasa
14 decembrie 2025
Redeschiderea sezonului la domeniul schiabil de la Obârșia Lotrului, de săptămâna trecută, s-a bucurat de un real succes în rândul iubitorilor sporturilor de iarnă. Care este programul de funcționare a pârtiilor în aceste zile aflăm de la corespondenta RRA, Ana Maria Cârstea. Reporter: Zeci de turiști au ales să se bucure de zăpada naturală de […]
Redeschiderea sezonului la domeniul schiabil de la Obârșia Lotrului, de săptămâna trecută, s-a bucurat de un real succes în rândul iubitorilor sporturilor de iarnă. Care este programul de funcționare a pârtiilor în aceste zile aflăm de la corespondenta RRA, Ana Maria Cârstea. Reporter: Zeci de turiști au ales să se bucure de zăpada naturală de […]
Cercetătorii britanici din Antarctica au primit o cutie poştală nouă, trimisă de Regele Charles # Rador
Oamenii de știință britanici din Antarctica au primit un nou cutie poștală Royal Mail, trimisă de Regele Charles. Noul recipient roșu a ajuns la izolata stație de cercetare Rothera chiar la timp pentru trimiterea corespondenței de Crăciun. Cutia, care poartă monograma regelui, a fost solicitată de Kirsten Shaw, coordonatoarea oficiului poștal al Teritoriului Britanic Antarctic. […]
În Chile se desfășoară turul al doilea al alegerilor prezidențiale, votanții având a alege între un candidat al Partidului Comunist și unul al extremei dreapta. Câștigătoarea primului tur, Jeannette Jara, conduce o coaliție de stânga, iar contracandidatul său, José Antonio Kast, fiind considerat cel mai de dreapta candidat după liderul militar Augusto Pinochet. Campania electorală […]
Australia – Atacul sângeros a vizat comunitatea evreiască, declară premierul Albanese (ABC News) # Rador
Cel puțin 11 persoane au fost ucise duminică, după ce doi indivizi înarmați au deschis focul pe plaja Bondi din Australia, într-un atac care a vizat un eveniment evreiesc, a declarat premierul statului New South Wales, Chris Minns, adăugând că Poliția a desemnat atacul armat drept „acțiune teroristă”. „Acest atac a fost conceput pentru a […]
Organizația Mondială a Sănătății avertizează că Europa se confruntă cu un sezon gripal neobișnuit de timpuriu și de sever, autoritățile de pe întreg continentul anunțând creșterea numărului de cazuri determinate de o nouă tulpină a virusului gripal. Potrivit organizației mondiale, în unele regiuni s-a observat o creștere timpurie și mai accentuată a îmbolnăvirilor, cauzată de […]
În Australia – 10 persoane au fost ucise și 11 rănite într-un atac pe plaja Bondy din Sydney # Rador
În Australia cel puțin 10 persoane au fost ucise și 11 rănite într-un atac armat care a avut loc pe celebra plajă Bondy din Sydney. Doi bărbați înarmați au deschis focul asupra mulțimii înainte ca unul dintre ei să fie ucis și cel de-al doilea rănit și capturat de poliție, care precizăză că atacatorul rănit […]
Ministerul de Externe îi anunță pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania că până mâine dimineață este cod roșu de precipitații abundente pe litoralul de nord și sud al provinciei Valencia. În acest context, există risc major de inundații, viituri rapide și perturbări semnificative ale circulației cu impact asupra siguranței […]
Liderul Hamas din Gaza, Khalil al-Hayya, a declarat duminică că gruparea are „dreptul legitim” de a deține arme și că orice propunere pentru următoarele faze ale armistițiului din Gaza trebuie să respecte acest drept. „Rezistența și armele sale sunt un drept legitim garantat de dreptul internațional și sunt legate de înființarea unui stat palestinian”, a […]
De astăzi a intrat în vigoare noul mers al trenurilor, valabil până pe 12 decembrie anul viitor. În medie, peste 1.150 de trenuri vor circula zilnic, iar unele dintre acestea vor avea vagoane și locomotive noi sau modernizate prin programul PNNR, iar până la 1 februarie se estimează că vor fi puse în circulație 11 […]
Președintele Donald Trump crede că republicanii ar putea pierde alegerile legislative din anul 2026 # Rador
Președintele american Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la mijloc de mandat, în 2026, în pofida a ceea ce el consideră a fi mari succese economice de aproape un an. „Am creat cea mai mare economie din istorie, însă este nevoie de timp ca oamenii să își dea seama”, […]
Poliţia germană a arestat cinci bărbaţi suspectaţi că plănuiau un atac asupra unui târg de Crăciun # Rador
Poliția din Germania a arestat cinci bărbați suspectați că plănuiau un atac asupra unui târg de Crăciun din Bavaria, în sudul țării. Autoritățile suspectează un motiv islamist. Procurorii au anunțat că suspecții — un egiptean, un sirian și trei marocani — au fost reținuți vineri și aduși în fața unui judecător sâmbătă. Egipteanul este acuzat […]
Poliția australiană a anunţat că zece persoane au fost ucise într-un atac armat produs pe plaja Bondi Beach din Sydney, printre victime numărându-se și unul dintre atacatori. Un al doilea bărbat înarmat a fost rănit și se află în custodia poliției. Cel puțin 12 persoane au fost transportate la spital, iar zona este evacuată, după […]
Doi studenţi au fost ucişi într-un atac armat înt-un campus universitar din statul american Rhode Island # Rador
Doi studenți au fost uciși într-un atac armat în masă pe un campus universitar din statul Rhode Island, în Statele Unite. Alte nouă persoane au fost rănite, unele aflându-se în stare critică. Victimele sunt, în mare parte, studenți ai prestigioasei Universități Brown, din orașul Providence. Atacatorul este încă în libertate. Poliția a publicat imagini video […]
Traficul rutier pe podul prieteniei Giurgiu-Ruse va fi reluat pe ambele sensuri din 18 decembrie # Rador
Traficul rutier pe podul prieteniei Giurgiu-Ruse va fi reluat pe ambele sensuri din 18 decembrie pentru toate tipurile de vehicule, inclusiv pe tronsonul reparat al podului, care este închis în prezent în direcția României. Astfel, în perioada sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou, se va putea circula fără restricții, transmite Poliția de Frontieră. Această […]
Organizația Mondială a Sănătății avertizează că Europa se confruntă cu un sezon gripal neobișnuit de timpuriu și de sever. Auritățile de pe întregcontinentul anunță creșterea numărului de cazuri, determinate de o nouă tulpină a virusului gripal. Potrivit Organizației Mondiale, în unele regiuni s-a observat o creștere timpurie și mai accentuată a îmbolnăvirilor, cauzate de o […]
Târgul de Crăciun din Piața Constituției din capitală găzduiește astăzi în casa lui Moș Crăciun, între orelele 12:00 și 14:00, un eveniment caritabil la care vor participa legende ale fotbalului românesc. Este vorba de invitații speciali Ionuţ Lupescu, Florin Răducioiu, Ciprian Marica, Bogdan Stela, care vor încuraja publicul să doneze. Moș Crăciun va citi dorințele […]
Ministrul sanătății, Alexandru Rogobete, s-a aflat ieri la Târgu Mureș, unde a vizitat șantierele Centrului de Arși de la Spitalul Clinic Julețean de Urgență și a noii clădiri a Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant. Ministrul spune că lucrările au avansat semnificativ, iar unităţile sanitare vor deveni operaționale anul viitor. Transmite corespondenta noastră Marcela German. […]
Keir Starmer și Ursula von der Leyen au discutat despre planul de pace pentru Ucraina și activele rusești înghețate # Rador
Premierul britanic, Keir Starmer, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat sâmbătă despre analizarea propunerilor de pace pentru Ucraina înaintate de SUA și despre iniţiativele de utilizare a activelor suverane rusești înghețate pentru a asigura furnizarea de fonduri către Ucraina. „Ambii au convenit că acesta este un moment crucial pentru viitorul Ucrainei […]
Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni cu reprezentanți americani și europeni la Berlin # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanți americani și europeni la Berlin pentru a discuta „fundamentele păcii”. Dl Zelenski a spus că Ucraina are nevoie de o pace „demnă” și de o garanție că Rusia, care i-a invadat țara în 2022, nu va mai ataca. Autorităţile din Germania au […]
În 2021, Maria Kolesnikova a fost condamnată la 11 ani de închisoare sub acuzația de ‘activitate extremistă și tentativă de lovitură de stat’ # Rador
În 2021, reprezentanta opoziţiei belaruse Maria Kolesnikova a fost condamnată la 11 ani de închisoare de regimul de la Minsk sub acuzația de ‘activitate extremistă și tentativă de lovitură de stat’. Astăzi ea a fost eliberată, în urma graţierii de către preşedintele belarus, Aleksandr Lukaşenko. Tatiana Homici, sora Mariei Kolesnikova, a comentat eliberarea surorii sale […]
SUA vor riposta împotriva Statului Islamic, dacă militarii americani vor fi atacaţi din nou, a spus Donald Trump # Rador
SUA vor riposta împotriva Statului Islamic, dacă forțele sale vor fi atacate din nou, a declarat președintele Donald Trump, după ce trei militari americani au fost uciși de un atacator înarmat în Siria. Vorbind cu reporterii în faţa Casei Albe, preşedintele Trump a spus că militarii americani au fost surprinși într-o ambuscadă./opopescu/denisse (REUTERS – 13 […]
Un membru al forțelor siriene de securitate a fost autorul recentului atac de la Palmyra, au spus oficiali locali # Rador
Un bărbat, care a atacat sâmbătă militari sirieni și americani în orașul Palmyra, din centrul Siriei, era membru al forțelor siriene de securitate, au declarat trei oficiali locali pentru Reuters. Un purtător de cuvânt al Ministerului sirian de Interne a declarat pentru canalul de televiziune sirian Al-Ikhbariya că atacatorul nu avea un rol de conducere […]
Conform unui oficial american, liderul bielorus a promis să pună capăt incursiunilor baloanelor în Lituania # Rador
Trimisul președintelui american Donald Trump, John Coale, a declarat sâmbătă că președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a promis că va pune capăt incursiunilor baloanelor meteorologice din țara sa în spaţiul aerian al Lituaniei. „Recent, a fost de acord să facă tot ce poate pentru a opri baloanele”, a declarat dl Coale pentru Reuters la Vilnius, după […]
Minele din Valea Jiului vor beneficia de un ajutor de stat formă de granturi de peste 3 milioane de lei pentru a fi închise, potrivit unei legi promulgate de președintele României. Sunt vizate exploatările Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan, iar lucrările de închidere și ecologizare se vor desfășura până în anul 2032. Costurile vizate includ […]
Protestele declanșate după publicarea documentarului Recorder „Justiție Capturată” continuă pentru a patra zi consecutiv. Aproximativ o mie de persoane sunt în Piața Victoriei din Capitală, scandând mesaje de susținere a unei justiții independente. Ei cer demisia președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, fost ministru al […]
Sute de oponenţi ai preşedintelui tunisian Kais Saied au organizat încă o demonstraţie în capitala ţării, Tunis. Demonstranţii îl acuză pe dl Saied că este un dictator care se foloseşte de poliţie şi de sistemul judiciar pentru a descuraja opoziţia. Luna trecută, zeci de lideri ai opoziţiei, avocaţi şi oameni de afaceri au fost condamnaţi […]
Preşedintele Lukașenko a grațiat 123 de prizonieri ca parte a unui acord dintre Belarus și SUA # Rador
Președintele bielorus Alexandr Lukașenko a grațiat sâmbătă 123 de prizonieri în schimbul ridicării sancțiunilor americane asupra exporturilor bieloruse de carbonat de potasiu (potasă – n.r), a anunțat canalul Telegram al administrației sale. În postare se precizează că prizonierii grațiați provin din diverse țări și fuseseră condamnați pentru infracțiuni precum spionaj, terorism și extremism./opopescu/geftene REUTERS – […]
Deputata Alina Gorghiu salută promulgarea rapidă de către președintele Nicuşor Dan a legii care protejează victimele violenţei domestice # Rador
Deputata Alina Gorghiu salută promulgarea rapidă de către președintele Nicuşor Dan a legii care protejează victimele violenţei domestice, subliniind că acest act legislativ reprezintă un mesaj ferm din partea statului. Între altele, noua lege adaugă sancţiuni mai clare pentru agresori, extinde posibilitatea ca instituţiile să solicită aceste măsuri în numele victimelor și elimină lacunele care […]
Volodimir Zelenski se va întâlni, luni, la Berlin, cu Steve Witkoff și cu omologii săi europeni # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se va întâlni, luni, la Berlin, cu cancelarul german Friedrich Merz, cu alţi lideri europeni și cu reprezentantul preşedintelui SUA pentru misiuni de pace Steve Witkoff pentru a discuta planul de pace propus de SUA privind reglementarea conflctului din Ucraina, relatează Bloomberg, pe surse. Întâlnirea planificată a fost confirmată de purtătorul […]
Cinci milioane de cereri de bilete pentru Cupa Mondială la fotbal, în primele 24 de ore de la punerea în vânzare # Rador
Organismul diriguitor al fotbalului mondial, FIFA, a anunţat că a primit cinci milioane de cereri de bilete pentru Cupa Mondială de anul viitor în primele 24 de ore de la punerea în vânzare, în pofida faptului că fanii s-au declarat dezamăgiţi de preţurile mari. Conform FIFA, suporteri din mai mult de 200 de ţări au […]
Armata Ucrainei a neutralizat peste 400 de drone rusești, patru rachete Iskander‑K și nouă Kalibr # Rador
Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, apărarea antiaeriană a doborât 417 drone rusești, patru rachete Iskander‑K și nouă rachete Kalibr. Potrivit armatei, începând cu vineri seară, de la ora 18:00, Rusia a lansat un atac combinat asupra obiectivelor infrastructurii critice din Ucraina, folosind drone de și rachete aeriene, […]
Președintele Finlandei a renunțat la vizita în SUA și va merge la Berlin pentru negocieri privind Ucraina # Rador
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, își schimbă planurile de călătorii în afara ţării, din cauza situației critice din Ucraina și va merge la negocieri la Berlin, pe 15 decembrie. Potrivit postului finlandez Yle, Stubb intenționa inițial să efectueze o vizită în statul american Texas, însă deplasarea a fost anulată. În schimb, preşedintele se va deplasa în […]
Noul premier ceh respinge garanţiile pentru un mecanism european de împrumut destinat Ucrainei # Rador
Republica Cehă nu va oferi garanții pentru finanțarea Ucrainei, a declarat sâmbătă viitorul prim-ministru Andrej Babiš, care va prelua mandatul luni. Potrivit lui Babiš, Comisia Europeană trebuie să găsească modalități alternative de sprijin pentru Ucraina. Liderii Uniunii Europene vor discuta săptămâna viitoare despre un mecanism complex de împrumut pentru Ucraina, care ar urma să utilizeze […]
Preşedintele Turciei afirmă că „pacea nu este departe”, după o întrevedere cu Putin în Turkmenistan # Rador
Președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, revenit în ţară după o întâlnire cu liderul rus, Vladimir Putin, a declarat că speră să discute cu președintele american, Donald Trump, despre un plan de pace între Ucraina și Rusia, adăugând că „pacea nu este departe”. Declarațiile făcute de Erdoğan în faţa jurnaliștilor, la întoarcerea din Turkmenistan, unde s-a […]
Peste 1.000 de oameni au murit în urma recentelor inundaţii şi alunecări de teren din Indonezia # Rador
Oficiali din Indonezia au anunţat că până în prezent a fost confirmat decesul a peste 1.000 de persoane în urma inundaţiiilor şi alunecărilor de teren care au afectat insula Sumatra în urmă cu două săptămâni. Agenţia naţională de gestionare a dezastrelor a comunicat că peste 200 de oameni sunt încă daţi dispăruţi./mbrotacel/dsirbu BBC SERVICIUL MONDIAL […]
Rusia a lansat din nou bombardamente masive asupra infrastructurii de energie şi industriale din Ucraina, potrivit oficialilor ucraineni. Armata ucraineană a anunţat că a efectuat la rândul său un atac asupra unei importante rafinării de petrol din Rusia. Şeful administraţiei regionale din Odesa a declarat că atacurile asupra instalaţiilor de energie au cauzat incendii ce […]
Unul din cele mai așteptate momente la Târgul de Crăciun din București, din Piața Constituției, sosirea lui Moș Crăciun, va avea loc în această după-amiază la ora 17:00. De îndată ceva păși în casa sa, Moș Crăciun va fi întâmpinat de colinde, lumini calde și spiriduși veseli, aducând entuziasm și magie copiilor și părinților deopotrivă, […]
Zelenski va merge la Berlin, pentru a discuta despre posibilitatea organizării alegerilor în Ucraina # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni, pe 15 decembrie, la Berlin, cu președinta Bundestagului, Julia Klöckner – potrivit unui anunţ făcut de biroul de presă al legislativului german. „Președinta Bundestagului, Julia Klöckner, îl va primi pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru negocieri. Printre temele care vor fi discutate la întâlnire se numără organizarea de […]
Emisarul special al președintelui american, Donald Trump, se va afla în Germania în acest sfârşit de săptămână pentru a se întâlni cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski și cu lideri europeni, în cadrul unei noi runde de discuții la nivel înalt privind încheierea războiului din Ucraina. Steve Witkoff, care conduce eforturile Casei Albe de mediere între […]
Şedinţă de urgenţă la Iaşi, după apariţia unor probe de apă neconformă la Spitalul „Sfânta Maria” # Rador
O ședință de urgență a avut loc în această noapte la Iași, după ce mai multe probe de apă prelevate de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” au arătat prezența unei bacterii potențial periculoase – piocianic și scăderi ale concentrației de clor rezidual liber, un parametru esențial pentru asigurarea dezinfecției apei potabile. […]
Fostul ministru britanic Grant Schapps îl descrie pe Trump drept un „intermediar al Kremlinului” la Casa Albă # Rador
Un fost ministru britanic al apărării a criticat modul în care preşedintele american, Donald Trump, gestionează războiul din Ucraina, descriindu-l pe liderul american drept un „intermediar al Kremlinului” la Casa Albă, care se pregăteşte să susţină un dictator împotriva unui democrat. Sir Grant Schapps, care a fost implicat intens în sprijinul militar acordat de Marea […]
Dinamica exportului maritim de petrol al Rusiei are o tendință de prăbușire, pe fondul limitării posibilităților de eludare a sancțiunilor – potrivit unui raport al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (SZU). „Deși Rusia continuă să își majoreze livrările de țiței, sancțiunile și constrângerile de piață generează o dinamică negativă persistentă a exportului său maritim” […]
China a organizat o ceremonie de comemorare la împlinirea a 88 de ani de la masacrul din Nanjing, când trupele nipone invadatoare au luat cu asalt capitala Chinei de la acea vreme, omorând sute de mii de civili şi soldaţi. Masacrul din 1937 a fost descris drept „una dintre cele mai grave atrocităţi ale vremurilor […]
EVENIMENTE INTERNE – Apărare, Interne * Centrul de Cultură „Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului” şi Asociaţia Tradiţia Militară organizează, în perioada august – decembrie, o serie de reconstituiri istorico-militare autentice, ceremonii solemne şi momente de omagiu dedicate eroilor care au scris cu sânge istoria României. Din programul zilei: 13 decembrie – Omagierea Cercului Militar […]
Expansiunea aşezărilor israeliene din Cisiordania este fără precedent, conform unui raport al ONU # Rador
Un nou raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite arată că extinderea aşezărilor israeliene în Cisiordania ocupată este la cel mai mare nivel de la începerea înregistrărilor, în urmă cu opt ani. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că expansiunea acestor aşezări este „neîncetată”. El a adăugat că aceasta continuă să alimenteze tensiunile, să împiedice […]
Cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România a fost pusă în funcțiune # Rador
Cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România a fost pusă ieri în funcțiune, a anunțat ministrul energiei, Bogdan Ivan. Stocarea este, în acest moment, una dintre soluțiile cele mai eficiente prin care se pot reduce dezechilibrele din sistem, se poate integra mai bine energia produsă de prosumatori și, cel mai […]
Este ceață, la această oră, pe mai multe drumuri importante. De asemenea, este de așteptat ca valorile de trafic să crească pe drumul spre munte în următoarele ore. Inspectorul principal de poliție Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic: La nivelul țării se circulă în condiții de ceață, cu vizibilitate diminuată la 200 de metri, izolat […]
Autorităţile ucrainene au raportat că în noaptea de vineri spre sâmbătă, Federația Rusă a atacat masiv cu rachete Odesa şi regiunea, precum şi o serie de alte orașe. Ruşii au lovit de mai multe ori, ceea ce a provocat pene de curent. Armata rusă a folosit drone, rachete Kalibr, rachete balistice și Kinjal. În Odesa, […]
Tendințele în materie de frumusețe din 2026 dezvăluie o schimbare majoră, una definită de sănătate, sustenabilitate și tehnologie. Frumusețea nu mai înseamnă doar aspect – ci și senzație de bine și îmbrățișarea autenticității. De la rutine de îngrijire a pielii bazate pe inteligență artificială și formule curate, până la experiențe senzoriale, brandurile reimaginează ce înseamnă […]
PORTRET: Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolit al Moldovei – un cărturar dedicat limbii române # Rador
Sâmbătă, 13 decembrie, în calendarul creştin ortodox este marcat Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolit al Moldovei (1671-1674 și 1675 – 1686), unul dintre cei mai importanți cărturari români și primul versificator al psaltirei în întreaga Ortodoxie răsăriteană. El este autorul primelor traduceri din literatura universală în limba română, primul traducător din Moldova al cărților de slujbă […]
