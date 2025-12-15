Informații din trafic
Rador, 15 decembrie 2025 08:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 decembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – În vestul, centrul și sudul țării se circulă în condiții de vizibilitate scăzută, de sub 200 de metri; șoferii sunt rugați să adapteze viteza la condițiile unui carosabil ușor alunecos și să evite depășirile periculoase. Acum, traficul este restricționat pe autostrada A1 București-Pitești, pe sensul […]
• • •
09:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 decembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Salariul minim pe anul viitor urmează să fie decis de guvern săptămâna aceasta. Premierul Ilie Bolojan susţine menţinerea nivelului actual al acestui indicator, la fel şi patronatele, în timp ce ministrul muncii, Florin Manole, şi sindicatele vor majorarea lui. Cu detalii, Petruţa Obrejan. Reporter: Premierul […]
Acum 15 minute
08:50
Se marchează 30 de ani (1995) de când, în zilele de 15 şi 16 decembrie, în cadrul Consiliului European desfăşurat la Madrid, şefii de stat şi de guvern au convenit asupra noii monede europene. Aceasta a fost denumită „euro” şi a devenit moneda oficială în cele 12 state membre ale Uniunii Economice şi Monetare, începând […]
08:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 decembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – În vestul, centrul și sudul țării se circulă în condiții de vizibilitate scăzută, de sub 200 de metri; șoferii sunt rugați să adapteze viteza la condițiile unui carosabil ușor alunecos și să evite depășirile periculoase. Acum, traficul este restricționat pe autostrada A1 București-Pitești, pe sensul […]
08:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 decembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Președintele Nicușor Dan face săptămână aceasta vizite în mai multe state pentru discuții privind colaborarea în domeniul apărării la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, el va participa la Bruxelles la reuniuni oficiale ale organizației pan-europene dedicate, în primul rând sprijinirii țărilor din flancul estic al […]
Acum 30 minute
08:40
EVENIMENTE INTERNE -Președinție * Helsinki: Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită în Finlanda (15 – 16 decembrie): întrevedere cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Republica Finlanda – ora 15:00, la sediul Asociaţiei Industriei de Apărare şi Aerospaţiale – PIA, Helsinki întrevedere cu prim-ministrul Republicii Finlanda, Petteri […]
Acum o oră
08:20
Guvernatorul statului California a emis un mesaj după ce actorul Rob Reiner şi soţia sa au fost găsiţi morţi în locuinţa lor din Los Angeles # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 decembrie) – Guvernatorul statului american California, Gavin Newsom, a declarat luni că el și soția sa, Jennifer Siebel Newsom, sunt devastaţi de pierderea tragică a actorului şi regizorului Rob Reiner și a soţiei sale Michele Singer Reiner. „Rob a fost geniul cu suflet mare din spatele atâtor povești clasice pe care […]
08:20
Premierul Australiei a promis că guvernul său va face tot ce îi stă în putinţă pentru eradicarea ansiemitismului # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 decembrie) – Premierul Australiei, Anthony Albanese, a declarat luni că guvernul său va face tot ce este necesar pentru eradicarea antisemitismului, declaraţii făcute după ceea ce a numit „un atac malefic” asupra unui festival evreiesc desfăşurat duminică seara pe plaja Bondi din Sydney. Doi atacatori, tată şi fiu, au deschis focul […]
08:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 decembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Duminică, 14 decembrie, a fost a cincea seară de proteste, cu și mai mulți oameni în stradă, la manifestațiile pentru o justiție curată. În București, punctul de întâlnire a fost tot în Piața Universității, după care manifestanții au plecat în marș spre Piața […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (15 decembrie) – Rusia introduce o interdicție privind apelurile telefonice provenite din 47 de așa-numite țări neprietenoase, fără acordul prealabil al abonatului, măsura fiind justificată prin lupta împotriva fraudelor telefonice și online – potrivit unui raport al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (SZU). În lista țărilor „neprietenoase”, întocmită de autoritățile ruse, […]
Acum 2 ore
07:50
În parlament este programată o şedinţă pentru dezbaterea şi votul moţiunii de cenzură în care este criticată prezenţa USR la guvernare # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Este ziua moţiunilor la parlament. După-amiază este programată o şedinţă comună pentru dezbaterea şi votul moţiunii de cenzură în care este criticată prezenţa USR la guvernare. Este a cincea moţiune de cenzură depusă la adresa cabinetului condus de Ilie Bolojan. Dar şi […]
07:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 decembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Președintele Nicușor Dan face săptămâna aceasta vizite în mai multe state, unde discuțiile vor viza colaborarea în domeniile apărării și de securitate la nivelul Uniunii Europene. El va participa, de asemenea, la Bruxelles, la discuții oficiale, în primul rând pe tema sprijinului pe […]
07:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Este alertă de securitate cibernetică în Europa. Infractorii folosesc acum un nou tip de atac pentru a copia aproape perfect site-urile unor bănci şi platforme financiare din Europa, avertizează instituția românească de profil – Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică. Nicoleta Turcu explică. […]
07:50
Guvernul urmează să adopte normele necesare pentru a interveni direct în activitatea companiilor afectate de sancţiuni internaţionale # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (15 decembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Guvernul urmează să adopte săptămâna aceasta, dacă rezistă moțiunii de cenzură de astăzi, normele necesare pentru a-i permite să intervină direct în activitatea acelor companii active în ţara noastră care sunt afectate de sancţiuni internaţionale, aşa cum este cazul concernului rus Lukoil. […]
07:10
REPERE SPIRITUALE: Mănăstirea Voroneţ – învăţătura Scripturii în fresce viu colorate. Un monument UNESCO plin de graţie, simplitate şi farmec # Rador
Motto: „Iară, Ştefan-Vodă, mergând de la cetatea Neamţului în sus pre Moldova, au mărsu pe la Voroneţ, unde trăie un părinte sihastru, pre nume Daniil, şi bătând Ştefan-Vodă în uşa sihastrului să-i descuie, au răspunsu sihastrul să aştepte Ştefan-Vodă afară până ce şi-a istovit ruga. Şi după ce şi-au istovit sihastrul ruga, l-au chemat în […]
Acum 6 ore
03:10
MTI: UDMR lansează un program pentru a încuraja revenirea acasă a maghiarilor care au emigrat din Transilvania # Rador
Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) lansează un program pe termen lung, numit „Transilvania te aşteaptă acasă”, pentru a încuraja revenirea maghiarilor care au emigrat din Transilvania şi pentru a oferi, în primul rând, asistență practică compatrioților care locuiesc în străinătate pentru a se întoarce acasă, au anunțat vineri liderii UDMR, la o conferință de […]
Acum 8 ore
02:50
Preşedintele Nicușor Dan se va afla astăzi și mâine într-o vizită oficială în Finlanda, principalele teme fiind cooperarea în domeniul securității, apărării și cercetării tehnologice și consolidarea coordonării la nivelul Uniunii Europene pentru flancul estic al NATO. Săptămâna va continua cu vizitele la Londra și Bruxelles, în contextul discuțiilor legate de un posibil acord de […]
Acum 12 ore
00:50
Atacatorii care au ucis 15 persoane la o sărbătoare evreiască pe celebra plajă Bondi din Sydney, în Australia, erau două persoane, tată și fiu # Rador
Atacatorii care au ucis ieri 15 persoane la o sărbătoare evreiască pe celebra plajă Bondi din Sydney, în Australia, erau două persoane, tată și fiu, a anunțat în urmă cu puțin timp Poliția australiană, citată de agențiile internaționale de presă. Bărbatul de 50 de ani a murit, iar fiul său de 24 de ani este […]
00:20
Ucraina este dispusă să renunțe la ambițiile privind aderarea la NATO în schimbul unor garanții solide de securitate din partea Occidentului, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Potrivit Reuters, liderul de la Kiev „a făcut publică această concesie în timp ce se îndrepta spre capitala Germaniei, unde a început întâlnirile cu Steve Witkoff, trimisul președintelui american […]
14 decembrie 2025
23:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit, la Berlin, cu emisarii americani Witkoff și Kushner # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit în această seară, la Berlin, cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru a analiza planul care ar trebui să pună capăt războiului declanșat de Rusia. Discuțiile de astăzi s-au desfășurat în prezența gazdei, cancelarul german, Friedrich Merz, dar mâine li se vor alătura și alții lideri europeni. […]
23:20
Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui nou tip de atac informatic, care riscă să lase multe victime fără sume importante de bani. Este vorba despre un atac de tip phishing, folosit de infractori prin copierea perfectă a site-urilor de internet a zeci de bănci și platforme financiare din Europa. Prin această metodă, […]
22:00
Astăzi se împlinesc 70 de ani de când România a devenit membru ONU. Prin Rezoluția 995 din 14 decembrie 1955, Adunarea Generală consfințea, la recomandarea Consiliului de Securitate, primirea în rândul Națiunilor Unite a 16 noi membri, printre care și țara noastră. România s-a implicat de-a lungul timpului în permanență în activitatea organizației, promovând principiile […]
21:30
Câteva mii de persoane sunt și acum în Piața Victoriei din București pentru a cere o justiție independentă. Reporterul RRA Petruța Obrejan ne-a transmis că mulți dintre ei au venit în marș de la Piața Universității. Problemele din sistemul judiciar, aduse în atenția publicului de un documentar al jurnaliștilor de la Recorder, au sus în […]
21:20
Traficul rutier este oprit la această oră pe Drumul Național 2D, pe tronsonul cuprins între localitatea Ojdula, din județul Covasna, și localitatea Greșu, din județul Vrancea din cauza poleiului. Potrivit Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române, circulația este oprită pe ambele sensuri pentru a permite intervenția utilajelor specializate ce împrăștie cu material antidrapant./cpodea/schelaru […]
21:00
Franța îndeamnă Uniunea Europeană și țările din blocul Mercosur să amâne reuniunea planificată pentru decembrie, susținând că nu sunt încă întrunite condițiile pentru semnarea acordului comercial UE-Mercosur, a transmis duminică biroul prim-ministrului francez. Propunerile recente ale Comisiei Europene nu au îndeplinit încă cerințele Franței, a menționat biroul prim-ministrului, reiterând apelul țării pentru „clauze oglindă” aplicabile […]
21:00
Republica Moldova dispune de o frontieră de stat cu o lungime totală de 1.906 km, dintre care 684 km se află la granița cu România și 1.222 km la granița cu Ucraina. Guvernul are pe agenda săptămânii viitoare aprobarea unui nou program de management al frontierei pentru perioada 2026-2030. Documentul este elaborat în conformitate cu […]
20:40
Guvernul va lua o decizie privind nivelul salariului minim pentru anul viitor până la Crăciun, spune premierul Ilie Bolojan. El susține menținerea salariului minim la nivelul actual, la fel și patronatele, în timp ce ministrul muncii Florin Manole și reprezentanții sindicatelor sunt în favoarea unei majorări. Reporter: Premierul Ilie Bolojan spune că majorarea salariului minim […]
Acum 24 ore
19:50
Casa regală a Suediei confirmă că Prințesa Sofia s-a întâlnit cu Jeffrey Epstein de mai multe ori. După Windsors, care l-au deposedat pe Andrew de titlul de prinț, scandalul cuprinde Casa de Bernadotte. Marți, 9 decembrie, ziarul suedez Dagens Nyheter a publicat un schimb de e-mailuri între Epstein și finanțatoarea Barbro Ehnbom, prietena și „mentorul”, […]
19:40
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia că mâine va avea loc o grevă generală în regiunea Valonia-Bruxelles, iar joi va fi și o amplă demonstrație de protest a fermierilor. În acest context, sunt preconizate perturbări ale traficului rutier și ale transportului feroviar, precum și în […]
18:50
Câteva sute de persoane s-au adunat în această după-amiază în Piața Universității din București pentru a susține ideea unei justiții independente. Demonstrația este pașnică, iar manifestanții poartă un drapel al Uniunii Europene și steaguri ale țării noastre. Potrivit organizatorilor, mai multe ONG-uri, demonstranții au plecat în marș spre Piața Victoriei și au blocat o bandă […]
17:20
Redeschiderea sezonului la domeniul schiabil de la Obârșia Lotrului, de săptămâna trecută, s-a bucurat de un real succes în rândul iubitorilor sporturilor de iarnă. Care este programul de funcționare a pârtiilor în aceste zile aflăm de la corespondenta RRA, Ana Maria Cârstea. Reporter: Zeci de turiști au ales să se bucure de zăpada naturală de […]
17:20
Cercetătorii britanici din Antarctica au primit o cutie poştală nouă, trimisă de Regele Charles # Rador
Oamenii de știință britanici din Antarctica au primit un nou cutie poștală Royal Mail, trimisă de Regele Charles. Noul recipient roșu a ajuns la izolata stație de cercetare Rothera chiar la timp pentru trimiterea corespondenței de Crăciun. Cutia, care poartă monograma regelui, a fost solicitată de Kirsten Shaw, coordonatoarea oficiului poștal al Teritoriului Britanic Antarctic. […]
17:10
În Chile se desfășoară turul al doilea al alegerilor prezidențiale, votanții având a alege între un candidat al Partidului Comunist și unul al extremei dreapta. Câștigătoarea primului tur, Jeannette Jara, conduce o coaliție de stânga, iar contracandidatul său, José Antonio Kast, fiind considerat cel mai de dreapta candidat după liderul militar Augusto Pinochet. Campania electorală […]
17:10
Australia – Atacul sângeros a vizat comunitatea evreiască, declară premierul Albanese (ABC News) # Rador
Cel puțin 11 persoane au fost ucise duminică, după ce doi indivizi înarmați au deschis focul pe plaja Bondi din Australia, într-un atac care a vizat un eveniment evreiesc, a declarat premierul statului New South Wales, Chris Minns, adăugând că Poliția a desemnat atacul armat drept „acțiune teroristă”. „Acest atac a fost conceput pentru a […]
17:10
Organizația Mondială a Sănătății avertizează că Europa se confruntă cu un sezon gripal neobișnuit de timpuriu și de sever, autoritățile de pe întreg continentul anunțând creșterea numărului de cazuri determinate de o nouă tulpină a virusului gripal. Potrivit organizației mondiale, în unele regiuni s-a observat o creștere timpurie și mai accentuată a îmbolnăvirilor, cauzată de […]
17:00
În Australia – 10 persoane au fost ucise și 11 rănite într-un atac pe plaja Bondy din Sydney # Rador
În Australia cel puțin 10 persoane au fost ucise și 11 rănite într-un atac armat care a avut loc pe celebra plajă Bondy din Sydney. Doi bărbați înarmați au deschis focul asupra mulțimii înainte ca unul dintre ei să fie ucis și cel de-al doilea rănit și capturat de poliție, care precizăză că atacatorul rănit […]
17:00
Ministerul de Externe îi anunță pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania că până mâine dimineață este cod roșu de precipitații abundente pe litoralul de nord și sud al provinciei Valencia. În acest context, există risc major de inundații, viituri rapide și perturbări semnificative ale circulației cu impact asupra siguranței […]
17:00
Liderul Hamas din Gaza, Khalil al-Hayya, a declarat duminică că gruparea are „dreptul legitim” de a deține arme și că orice propunere pentru următoarele faze ale armistițiului din Gaza trebuie să respecte acest drept. „Rezistența și armele sale sunt un drept legitim garantat de dreptul internațional și sunt legate de înființarea unui stat palestinian”, a […]
17:00
De astăzi a intrat în vigoare noul mers al trenurilor, valabil până pe 12 decembrie anul viitor. În medie, peste 1.150 de trenuri vor circula zilnic, iar unele dintre acestea vor avea vagoane și locomotive noi sau modernizate prin programul PNNR, iar până la 1 februarie se estimează că vor fi puse în circulație 11 […]
13:00
Președintele Donald Trump crede că republicanii ar putea pierde alegerile legislative din anul 2026 # Rador
Președintele american Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la mijloc de mandat, în 2026, în pofida a ceea ce el consideră a fi mari succese economice de aproape un an. „Am creat cea mai mare economie din istorie, însă este nevoie de timp ca oamenii să își dea seama”, […]
13:00
Poliţia germană a arestat cinci bărbaţi suspectaţi că plănuiau un atac asupra unui târg de Crăciun # Rador
Poliția din Germania a arestat cinci bărbați suspectați că plănuiau un atac asupra unui târg de Crăciun din Bavaria, în sudul țării. Autoritățile suspectează un motiv islamist. Procurorii au anunțat că suspecții — un egiptean, un sirian și trei marocani — au fost reținuți vineri și aduși în fața unui judecător sâmbătă. Egipteanul este acuzat […]
12:50
Poliția australiană a anunţat că zece persoane au fost ucise într-un atac armat produs pe plaja Bondi Beach din Sydney, printre victime numărându-se și unul dintre atacatori. Un al doilea bărbat înarmat a fost rănit și se află în custodia poliției. Cel puțin 12 persoane au fost transportate la spital, iar zona este evacuată, după […]
10:20
Doi studenţi au fost ucişi într-un atac armat înt-un campus universitar din statul american Rhode Island # Rador
Doi studenți au fost uciși într-un atac armat în masă pe un campus universitar din statul Rhode Island, în Statele Unite. Alte nouă persoane au fost rănite, unele aflându-se în stare critică. Victimele sunt, în mare parte, studenți ai prestigioasei Universități Brown, din orașul Providence. Atacatorul este încă în libertate. Poliția a publicat imagini video […]
10:00
Traficul rutier pe podul prieteniei Giurgiu-Ruse va fi reluat pe ambele sensuri din 18 decembrie # Rador
Traficul rutier pe podul prieteniei Giurgiu-Ruse va fi reluat pe ambele sensuri din 18 decembrie pentru toate tipurile de vehicule, inclusiv pe tronsonul reparat al podului, care este închis în prezent în direcția României. Astfel, în perioada sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou, se va putea circula fără restricții, transmite Poliția de Frontieră. Această […]
10:00
Organizația Mondială a Sănătății avertizează că Europa se confruntă cu un sezon gripal neobișnuit de timpuriu și de sever. Auritățile de pe întregcontinentul anunță creșterea numărului de cazuri, determinate de o nouă tulpină a virusului gripal. Potrivit Organizației Mondiale, în unele regiuni s-a observat o creștere timpurie și mai accentuată a îmbolnăvirilor, cauzate de o […]
09:40
Târgul de Crăciun din Piața Constituției din capitală găzduiește astăzi în casa lui Moș Crăciun, între orelele 12:00 și 14:00, un eveniment caritabil la care vor participa legende ale fotbalului românesc. Este vorba de invitații speciali Ionuţ Lupescu, Florin Răducioiu, Ciprian Marica, Bogdan Stela, care vor încuraja publicul să doneze. Moș Crăciun va citi dorințele […]
09:20
Ministrul sanătății, Alexandru Rogobete, s-a aflat ieri la Târgu Mureș, unde a vizitat șantierele Centrului de Arși de la Spitalul Clinic Julețean de Urgență și a noii clădiri a Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant. Ministrul spune că lucrările au avansat semnificativ, iar unităţile sanitare vor deveni operaționale anul viitor. Transmite corespondenta noastră Marcela German. […]
Ieri
21:50
Keir Starmer și Ursula von der Leyen au discutat despre planul de pace pentru Ucraina și activele rusești înghețate # Rador
Premierul britanic, Keir Starmer, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat sâmbătă despre analizarea propunerilor de pace pentru Ucraina înaintate de SUA și despre iniţiativele de utilizare a activelor suverane rusești înghețate pentru a asigura furnizarea de fonduri către Ucraina. „Ambii au convenit că acesta este un moment crucial pentru viitorul Ucrainei […]
21:50
Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni cu reprezentanți americani și europeni la Berlin # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanți americani și europeni la Berlin pentru a discuta „fundamentele păcii”. Dl Zelenski a spus că Ucraina are nevoie de o pace „demnă” și de o garanție că Rusia, care i-a invadat țara în 2022, nu va mai ataca. Autorităţile din Germania au […]
21:40
În 2021, Maria Kolesnikova a fost condamnată la 11 ani de închisoare sub acuzația de ‘activitate extremistă și tentativă de lovitură de stat’ # Rador
În 2021, reprezentanta opoziţiei belaruse Maria Kolesnikova a fost condamnată la 11 ani de închisoare de regimul de la Minsk sub acuzația de ‘activitate extremistă și tentativă de lovitură de stat’. Astăzi ea a fost eliberată, în urma graţierii de către preşedintele belarus, Aleksandr Lukaşenko. Tatiana Homici, sora Mariei Kolesnikova, a comentat eliberarea surorii sale […]
21:10
SUA vor riposta împotriva Statului Islamic, dacă militarii americani vor fi atacaţi din nou, a spus Donald Trump # Rador
SUA vor riposta împotriva Statului Islamic, dacă forțele sale vor fi atacate din nou, a declarat președintele Donald Trump, după ce trei militari americani au fost uciși de un atacator înarmat în Siria. Vorbind cu reporterii în faţa Casei Albe, preşedintele Trump a spus că militarii americani au fost surprinși într-o ambuscadă./opopescu/denisse (REUTERS – 13 […]
