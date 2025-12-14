Un incident de motor la un Boeing 777 a provocat un incendiu la sol pe aeroportul Dulles din Washington
G4Media, 14 decembrie 2025 10:50
Un Boeing 777 al companiei americane United Airlines a făcut cale întoarsă sâmbătă după decolarea sa de la Washington cu destinaţia Tokyo, după o defecţiune de motor la decolare care a provocat un incendiu lângă pistă, fără a face răniţi, informează agențiile de știri AFP şi Kyodo, citate de Agerpres. „La scurt timp după decolare, […]
• • •
Trump admite că republicanii ar putea pierde alegerile din 2026, în pofida „marii" sale politici economice
Donald Trump a recunoscut că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la mijloc de mandat în 2026, în pofida a ceea ce el consideră a fi mari succese economice de aproape un an, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Am creat cea mai mare economie din istorie. Însă este nevoie de timp […]
Un incident de motor la un Boeing 777 a provocat un incendiu la sol pe aeroportul Dulles din Washington
Tratamentele psihedelice sunt promițătoare pentru tulburarea obsesiv-compulsivă, în timp ce canabisul nu este, conform unei analize
O analiză recentă a tratamentelor alternative pentru tulburarea obsesiv-compulsivă (OCD) indică faptul că tratamentele psihedelice sunt promițătoare pentru această tulburare, în timp ce canabisul nu este, conform The Guardian. Dr. Michael Van Ameringen, profesor de psihiatrie la Universitatea McMaster din Ontario, Canada, și autor principal al analizei publicate în Journal of Psychiatric Research, a afirmat […]
Primarul Iașiului, la un pas de excluderea din PNL după derapaje grave la adresa șefului PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru – „o labă tristă! Dobitoc!"/ Chirica l-a atacat și pe Bolojan – „n-a făcut nimic, distruge alte instituții, de ce ucidem țara?"
Mihai Chirica a răbufnit pe grupul de Whatsapp al primarilor PNL din județul Iași. L-a înjurat pe deputatul Alexandru Muraru, președintele filialei județene: „Labă tristă! Dobitoc!", scrie reporteris.ro. Pe liderul de partid, Ilie Bolojan, îl acuză că nu a făcut nimic și că „ucide țara". Partidului din care face parte, PNL, îi reproșează că a […]
Detectivii specializați în genealogie ajută americanii să-și găsească rădăcinile în Italia
Tatăl lui Jim Fiorini a fost unul dintre cei peste două milioane de italieni care au emigrat în Statele Unite în primele decenii ale secolului XX, atrași de promisiunea visului american, scrie Euronews. El a înființat o afacere de succes în domeniul construcțiilor, angajând alți italieni cu vize de muncă, dar Marea Depresiune și-a spus […]
Câți militari europeni si români au murit în Irak și Afganistan ca să-i apere pe cetățenii americani de teroriști după atentatele din 11 septembrie 2001
882 de militari europeni din Regatul Unit, Germania, Franța, Italia și Danemarca au murit în timpul operațiunilor aliate din Irak și Afganistan. 37 de militari români și-au pierdut viața și 200 au fost răniți în aceste teatre de operații. Militarii europeni au suferit pierderi semnificative în Irak și Afganistan, Regatul Unit, Germania, Franța și Italia […]
Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr: Sistemul de justiție este sistemul imunitar al statului / Dacă acest sistem este nefuncțional nu există justiție, iar în lipsa ei se instalează haosul
Profesorul universitar la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Augustin Lazăr, fost procuror general al României în perioada 2016-2019, analizează într-o lucrare degradarea independenței justiției românești și efectele contrareformei judiciare declanșate după anul 2017. Justiția este prezentată ca un pilon esențial al statului de drept, a cărui slăbire generează haos social și impunitate. Sunt […]
Autorităţile germane au anunţat sâmbătă seara că au arestat cinci indivizi suspectaţi că pregăteau un atentat cu maşină-capcană de inspiraţie islamistă ce viza unul dintre miile de târguri de Crăciun de pe teritoriul Germaniei, care se desfăşoară în condiţii de securitate sporită după mai multe atacuri ce au avut loc în ultimii ani, informează duminică […]
Rețea de trafic arheologic și falsificare, destructurată în Sicilia / Doi polițiști au fost arestați / Aproximativ 10.000 de artefacte arheologice au fost confiscate
O amplă rețea criminală implicată în săpături clandestine, falsificare și trafic ilegal de artefacte arheologice, inclusiv cu legături internaționale, a fost destructurată în cadrul operațiunii „Ghenos", scrie Mediafax. Acțiunea a fost coordonată de Parchetul Antimafia din Catania. Operațiunea a fost desfășurată de Unitatea pentru Protecția Patrimoniului Cultural a Carabinierilor din Palermo. Doi polițiști au fost, […]
Ucraina a sancționat aproape 700 de nave suspectate că fac parte din „flota fantomă" a Rusiei
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că sancțiunile Ucrainei împotriva a aproape 700 de nave legate de flota fantomă a Rusiei au intrat în vigoare, potrivit Mediafax. Zelenski a declarat că navele reprezintă o mare parte din flota Rusiei utilizată pentru transportul petrolului și al altor resurse energetice, furnizând fonduri care ajută la susținerea războiului, și […]
Atac armat în campusul prestigioasei universități Brown, soldat cu cel puțin 2 morți și 8 răniți
Un atac armat în clădirea de inginerie a Universității Brown s-a soldat cu decesul a cel puțin două persoane, iar alte opt sunt rănite, a declarat, sâmbătă, primarul din Providence, în timp ce autoritățile caută un suspect, scrie Mediafax. Ofițerii au percheziționat clădirile din campusul Ivy League mai mult de două ore după ce împușcăturile […]
Atac cu drone ucrainene asupra unui depozit de petrol din Crimeea / Au fost vizate mai multe obiective energetice rusești
Explozii au fost raportate la un depozit de petrol din apropierea Simferopolului, în Crimeea, la o uzină chimică din orașul rusesc Veliki Novgorod și la mai multe obiective energetice, au raportat mass-media în seara zilei de sâmbătă spre duminică, scrie Mediafax. Un depozit de petrol din apropierea orașului Uriupinsk, regiunea Volgograd, și o centrală electrică […]
Woody Allen își apără prietenia din trecut cu Jeffrey Epstein, după apariția unor fotografii noi care readuc subiectul în atenția publică, potrivit Mediafax. Woody Allen, care a împlinit recent 90 de ani și a publicat prima sa carte de ficțiune, „What's With Baum?", reapare în spațiul public, aflându-se din nou în centrul unei controverse legate […]
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Grynkewich, nu mai vine în România
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, nu mai ajunge în România, el fiind nevoit să amâne vizita oficială în țara noastră, programată pentru săptămâna viitoare, potrivit Mediafax. Ca urmare a unei modificări neprevăzute în programul său, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, a […]
Un nou protest va avea loc duminică în Piața Universității din Capitală, dar și la Timișoara și Cluj pentru reformarea legilor Justiției
Organizațiile Declic, Funky Citizen și Corupția Ucide au anunțat noi proteste duminică, 14 decembrie, în Capitală și alte două mari orașe din țară pentru reformarea legilor Justiției. Duminică, 14.12 București, Piața Universității, 17:00 – https://fb.me/e/5B8rK3Big Timișoara, Palatul Dicasterial, 18:00 Cluj, Curtea de Apel, 19:00 – https://fb.me/e/7qlP5O6gF (listă in curs de actualizare) Context Seria protestelor a […]
„Crăciunul care schimbă destine" – eveniment caritabil în Piaţa Constituţiei / Participă legende ale fotbalului românesc
Târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei, organizat de Primăria Municipiului Bucureşti prin CREART, găzduieşte, duminică, în intervalul 12:00 – 14:00, în Casa lui Moş Crăciun, evenimentul caritabil „Crăciunul care schimbă destine", la care vor participa legende ale fotbalului românesc, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, deviza evenimentului este: „Adevărata performanţă este să ajuţi!". Evenimentul […]
EXCLUSIV Nababii din Dubai și Occident (VI): Noi politicieni și bugetari cu proprietăți peste hotare: o proaspătă angajată din Ministerul Economiei, fără venituri declarate în 2024, un consilier județean PSD fost PNL din Buzău și mulți medici și profesori universitari
În ultimul articol dintr-o serie dedicată bugetarilor care au achiziționat imobile peste hotare, G4Media prezintă, în premieră, cazurile unor medici, profesori universitari, politicieni sau funcționari publici, informațiile fiind preluate din cele mai recente declarații de avere ale acestora. Aceștia dețin apartamente, case sau vile de vacanță în Dubai, Franța, Spania, Grecia, Italia sau Portugalia. Cel […]
Christian Ciucă, un dirijor și violonist care trăiește de 37 de ani în Franța, a condus corul Crescendo și Ansamblul Instrumental din Paris într-un concert de Crăciun, ambele înființate de el, cu un repertoriu excepțional și cu o surpriză de proporții. Concertul, organizat în biserica adventistă din Neuilly, o suburbie chic din vestul Parisului, a […]
Nicușor Dan: În momentul de față avem o simpatie pentru AUR undeva la 40% / Multe din atributele acestor oameni nu sunt deloc îngrijorătoare / A fi naționalist este o chestiune absolut legitimă
Președintele țării a susținut sâmbătă, 13 decembrie, într-o emis
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler şi crede că epoca de „Pax Americana” aproape s-a încheiat # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a susţinut sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin „nu se va opri” şi că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la graniţele acesteia, la fel cum nici Hitler nu s-a oprit după acordul de la Munchen din anul 1938 prin care a obţinut regiunea germanofonă sudetă care aparţinea […] © G4Media.ro.
Trei americani, dintre care doi soldaţi, ucişi în Siria de un trăgător al grupării Statul Islamic / Ucigașul a fost, de asemenea, ucis # G4Media
Doi soldaţi americani şi un civil, membri ai unei delegaţii comune, au fost ucişi sâmbătă în Siria în urma unei ambuscade efectuate de un atacator solitar al grupării jihadiste Statul Islamic, a anunţat Washingtonul, unde preşedintele american Donald Trump a ameninţat respectiva grupare cu represalii militare, transmit agenţiile de știri AFP şi Reuters. Potrivit Comandamentului […] © G4Media.ro.
Mii de maghiari au mărșăluit sâmbătă către sediul prim-ministrului Viktor Orban, conduși de liderul opoziției Peter Magyar, care a cerut veteranului naționalist să demisioneze în urma unui scandal legat de abuzuri într-un centru de detenție pentru minori, scrie agenția de știri Reuters, citată de Medifax. Protestatarii au mărșăluit pe străzile înghețate ale Budapestei în spatele […] © G4Media.ro.
O alertă cu bombă a fost declanșată astăzi, 13 decembrie, la frontiera de nord a Republicii Moldova, vizând un tren internațional de pasageri, scrie NewsMaker.md. Autoritățile au intervenit după primirea unei informații privind o posibilă amenințare cu bombă, care ar fi vizat un tren aflat în tranzit spre Ucraina. Semnal de alertă activat la Sectorul […] © G4Media.ro.
Oamenii care locuiesc la sud de Paris au acum la dispoziţie un nou mijloc de transport pentru a face naveta în oraş, folosind cel mai lung şi cel mai nou traseu de teleferic urban, cu o lungime de 4,5 kilometri, informează sâmbătă agenția de știri DPA. Noua instalaţie include cinci staţii şi va conecta un […] © G4Media.ro.
Ucraina a acuzat Rusia că a lovit sâmbătă cu o dronă în Marea Neagră o navă comercială a Turciei, la o zi după ce un atac aerian rusesc a avariat încă o navă turcă în apropierea portului Odesa, regiunea omonimă din jurul acestui oraş ucrainean fiind în noaptea de vineri spre sâmbătă ţinta unui atac […] © G4Media.ro.
Nicușor Constantinescu scapă prin prescripție și de procesul în dosarul Geotop / A fost obligat la plata unui prejudiciu de peste 2 milioane de euro, alături de ceilalți inculpați / Decizia este definitivă # G4Media
Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, alături de fostul arhitect șef al județului Constanța, ar fi coordonat acțiunile în așa fel încât lucrările de cadastrare a drumurilor județene și comunale din județ să fie atribuite, în mod preferențial, către o anumită firmă, fraudând bugetul județului, conform procurorilor, scrie info-sud-est.ro. Nicușor Constantinescu a scăpat și de […] © G4Media.ro.
VIDEO Regizorul Stere Gulea, la protestul din Piața Victoriei: Faptul că justiția arată cum arată în ultima perioadă este foarte grav pentru societatea românească / Practic există o înțelegere subterană între factorul politic și cei care conduc organismele din justiție # G4Media
Regizorul Stere Gulea a ținut să se numere printre protestatarii de sâmbătă, 13 decembrie, din Piața Victoriei din Capitală și susține că românii au avut un șoc similar cu cel de la alegerile din 2024, după vizionarea documentarului Recorder. „Faptul că justiția arată cum arată în ultima perioadă este foarte grav pentru societatea românească și […] © G4Media.ro.
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea: Cea mai periculoasă este revenirea la MCV / Piperea a fost marginalizat de George Simion la congresul de la începutul lunii decembrie # G4Media
Gheorghe Piperea susține că MCV-ul a fost „o formă ilegală de control al justiției, exercitat de centrul birocratic de la Bruxelles”. “România se află la un moment de răscruce și riscă să pășească din nou pe o cărare greșită. Guvernul este infestat de politruci și impostori, care nu ezită să își falsifice propriul trecut profesional […] © G4Media.ro.
Ziua 4 de proteste: Circa o mie de persoane în Piața Victoriei scandează „Justiție, nu corupție!” / Tudor Chirilă, între participanți / Proteste anunțate în mai multe orașe și la Londra # G4Media
Un protest are loc, sâmbătă seara, în Piața Victoriei din Capitală, pentru independența justiției. Este a patrea zi de proteste, care s-au extins în mai multe orașe din țară, iar sâmbătă pentru prima dată și în afara țării, fiind anunțat un protest la Londra. Aproape o mie de pesoane s-au adunat sâmbătă, 13 decembrie, în […] © G4Media.ro.
Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi anunță că în cursul nopţii de sâmbătă se reia procedura de dezinfecţie a apei # G4Media
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi informează că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, se reia procedura de dezinfecţie a reţelei de apă din spital, cu recoltare ulterioară de probe şi a decis în colaborare cu ApaVital creşterea concentraţiei de clor din reţeaua urbana, transmite Agerpres. „Pentru asigurarea continuităţii îngrijirii medicale şi […] © G4Media.ro.
LIVE FOTO Protest în Piața Victoriei din București / Aproape o mie de persoane participă la manifestația pentru reformarea legilor Justiției / Printre aceștia se numără și Tudor Chirilă # G4Media
Aproape o mie de pesoane s-au adunat sâmbătă, 13 decembrie, în Piața Victoriei din București pentru a cere reformarea legilor Justiției. Urmează ca duminică, de la ora 17:00, protestatarii să se adune în Piața Universității, de unde vor porni în marș spre Piața Victoriei. În paralel cu protestele din stradă, petiția inițiată de Declic și Funky […] © G4Media.ro.
Salvamontiștii din Sibiu intervin pentru recuperarea unui turist căzut între Vârful Netedu și Valea Văiuga / Turistul s-a rănit la cap și coloana cervicală # G4Media
Salvamont Sibiu, alături de salvamontiștii argeșeni, intervine sâmbătă, 13 decembrie, pentru recuperarea unui turist căzut între Vârful Netedu și Valea Văiuga. Turistul se afla împreună cu un coleg de tură, s-a dezechilibrat și a alunecat pe un jgheab. În urma căderii, acesta a suferit leziuni la nivelul capului și al coloanei cervicale. Acțiunea este în […] © G4Media.ro.
Cât de monogami sunt oamenii? Oamenii de știință analizează modul în care ne comparăm cu alte animale. # G4Media
Oamenii sunt mult mai monogami decât rudele noastre primate, dar mai puțin decât castorii, sugerează un nou studiu, citat de CNN. Cercetătorii de la Universitatea Cambridge din Anglia au analizat proporția dintre frații și surorile cu același părinte și frații și surorile vitrege la mai multe specii de animale, precum și la diferite populații umane […] © G4Media.ro.
Un mozaic roman cu scene din Războiul Troian ce nu sunt reprezentate în Iliada, descoperit în Marea Britanie # G4Media
Un mozaic roman descoperit recent în Marea Britanie înfăţişează o versiune pierdută de mult a poveştii Războiului Troian, care diferă de cea mai faimoasă relatare a acestei saga, „Iliada” lui Homer, transmite revista Live Science, citată de Agerpres. Artefactul, cunoscut sub numele de Mozaicul Ketton, prezintă un conflict cheie din timpul Războiului Troian. Dar nu […] © G4Media.ro.
Investitorii americani ai TikTok în incertitudine, după ce tranzacția va fi amânată din nou # G4Media
Un investitor miliardar interesat să cumpere operațiunile TikTok din SUA a declarat pentru BBC că se află într-o situație incertă, având în vedere că se apropie termenul limită pentru vânzarea aplicației. SUA au amânat în repetate rânduri data până la care proprietarul chinez al platformei, Bytedance, trebuie să vândă sau să fie blocat pentru utilizatorii […] © G4Media.ro.
Persoanele care folosesc cabinele de bronzat se confruntă cu un risc aproape de trei ori mai mare de a dezvolta cancer de piele, conform concluziilor unui studiu publicat vineri în revista Science Advances, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Cercetătorii au identificat în premieră şi modul în care aceste dispozitive de bronzat artificial […] © G4Media.ro.
Cele mai vechi târguri de Crăciun din Europa sunt în Germania, Austria și Franța și au adunat o istorie de sute de ani / BONUS: Cele mai spectaculoase târguri de astăzi în Europa și în România # G4Media
În Europa, târgurile de Crăciun sunt mai mult decât simple piețe sezoniere. Ele reprezintă tradiții culturale care adună comunități întregi de zeci sau chiar sute de ani în jurul luminițelor, produselor artizanale și aromelor specifice sezonului. Unele dintre aceste piețe sunt cele mai vechi manifestări festive din emisfera nordică, având o istorie care se întinde […] © G4Media.ro.
Viitorul premier ceh refuză să ofere garanţii pentru împrumutul UE destinat Ucrainei şi finanţat cu activele Rusiei # G4Media
Republica Cehă nu va oferi nicio garanţie pentru ajutorarea Ucrainei printr-un împrumut finanţat din activele ruseşti îngheţate în UE, dar care să fie garantat de statele membre, a declarat sâmbătă viitorul premier ceh Andrej Babis, care a cerut Comisiei Europene să găsească alte soluţii financiare pentru Ucraina, relatează agenția de știri Reuters. „Nu vom oferi […] © G4Media.ro.
O misiune arheologică italiană a descoperit rămăşiţele templului solar al regelui Nyuserre Ini din a cincea dinastie a Vechiului Regat din Egiptul Antic în necropola Abusir de lângă Cairo, a anunţat vineri Ministerul Antichităţilor din Egipt, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Situl a fost identificat încă din 1901 de către arheologul german […] © G4Media.ro.
Un cunoscut muzeu din Libia se deschide pentru prima dată după înlăturarea lui Muammar Gaddafi # G4Media
Muzeul Naţional al Libiei, cunoscut anterior sub denumirea As-Saraya Al-Hamra sau Castelul Roşu, s-a redeschis la Tripoli, oferind acces publicului la cele mai importante comori istorice ale ţării, pentru prima dată de la căderea regimului lui Muammar Gaddafi în 2011, informează sâmbătă agenția de știri Reuters. Muzeul, cel mai mare din Libia, a fost închis […] © G4Media.ro.
Ryanair amenință că va elimina 20 de rute din aeroporturile belgiene în cadrul conflictului continuu împotriva majorării taxelor aeriene # G4Media
Ryanair a amenințat că va elimina încă 20 de rute din Europa, în contextul războiului aprig pe care îl duce împotriva creșterii taxelor și a costurilor de acces, transmite Euronews. Compania aeriană low-cost a criticat dur decizia guvernului belgian de a majora taxa aeriană la 10 euro per pasager plecat din 2027 pentru zborurile pe […] © G4Media.ro.
Calendarul protestelor din acest weekend organizate în marile orașe din țară și la Londra pentru reformarea legilor Justiției # G4Media
Organizațiile Declic, Funky Citizen și Corupția Ucide au anunțat un calendar al protestelor organizate sâmbătă, 13 decembrie, și duminică, 14 decembrie, în marile orașe din țară și la Londra pentru reformarea legilor Justiției. Protestele anunțate pentru următoarele 2 zile: Sâmbătă, 13.12: București, Piața Victoriei, 18:30 – https://fb.me/e/388mYYQ4h Cluj, Curtea de Apel, 19:00 – https://fb.me/e/7qlP5O6gF Iași, […] © G4Media.ro.
O nouă țesătură inspirată de penele magnificului riflebird — o pasăre paradisiacă din Noua Guinee și din nordul Australiei — este cea mai întunecată creată vreodată, potrivit inventatorilor săi citați de CNN. Realizată din lână merino albă, țesătura este mai întâi vopsită cu polidopamină, o formă sintetică de melanină, pigmentul natural care conferă culoare pielii, […] © G4Media.ro.
Laureata Nobel pentru pace în 2023, Narges Mohammadi, a fost arestată „cu violență” în Iran # G4Media
Forţele de securitate iraniene au arestat-o ”cu violenţă” vineri pe laureata premiului Nobel pentru pace în 2023, Narges Mohammadi, în timpul unei ceremonii în memoria unui avocat decedat, au anunţat comitetul său de sprijin şi familia sa, transmit agențiile de știri AFP şi DPA, citate de Agerpres. Comitetul Nobel norvegian a condamnat ceea ce a […] © G4Media.ro.
Populara platformă de discuții Reddit face primii pași în verificarea profilurilor, lansând „un test alfa limitat” care adaugă o bifă gri lângă numele de utilizator ale persoanelor și organizațiilor notabile, transmite Euronews. Anunțul vine în contextul în care Reddit a declarat săptămâna aceasta că interdicția de utilizare a rețelelor sociale pentru persoanele sub 16 ani […] © G4Media.ro.
Ostilităţile dintre Thailanda şi Cambodgia continuă, în pofida medierii preşedintelui american # G4Media
Thailanda a anunţat sâmbătă că îşi va continua operaţiunile militare împotriva Cambodgiei, în pofida asigurărilor preşedintelui american Donald Trump că cele două ţări vecine din Asia de Sud-Est au convenit asupra unei încetări a focului, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Thailanda va continua să desfăşoare acţiuni militare până când vom considera că […] © G4Media.ro.
Zelenski anunţă că loviturile ruseşti au lăsat mii de locuitori fără electricitate în şapte regiuni din Ucraina # G4Media
Atacurile aeriene ruseşti din timpul nopţii au avariat peste zece ţinte civile din Ucraina şi au lăsat mii de locuitori fără electricitate în şapte regiuni din ţară, a declarat sâmbătă preşedintele Volodimir Zelenski, relatează agenția de șitir AFP, citată de Agerpres. „Este important ca toată lumea să vadă acum ce face Rusia…pentru că, evident, nu […] © G4Media.ro.
Acum câteva luni, când numeroasele tarabe improvizate de pe stânga culoarului ce duce dinspre stația de metrou Obor spre pavilionul principal al celei mai mari piețe a Bucureștiului au fost dezafectate, puțină lume își putea imagina cât de rapidă și de radicală va fi schimbarea. Despre conceptul „Noul Obor” s-a tot vorbit în ultimii ani, […] © G4Media.ro.
Regatul Unit, lovit de o epidemie de gripă „fără precedent”, în timp ce medicii se pregătesc să intre în grevă # G4Media
Guvernul britanic a îndemnat vineri medicii să renunţe la o grevă preconizată timp de cinci zile cu puţin timp înainte de Crăciun, în contextul unui ”val fără precedent de super-gripă”, care afectează Regatul Unit, potrivit Serviciului de sănătate public britanic, informează agenția de știri AFP. Premierul laburist Keir Starmer şi ministrul Sănătăţii, Wes Streeting, au […] © G4Media.ro.
Germania va trimite militari pentru a consolida securitatea la frontiera de est a Poloniei # G4Media
Germania a anunţat că va trimite un grup de militari în Polonia pentru a ajuta la implementarea unui proiect care are drept scop consolidarea securităţii la frontiera de est a ţării, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la ameninţarea rusească, relatează sâmbătă agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Polonia, un susţinător ferm […] © G4Media.ro.
