Ales Bialiațki cere UE să negocieze cu regimul de la Minsk pentru a opri represiunea din Belarus, după eliberarea sa din închisoare
G4Media, 14 decembrie 2025 21:50
Disidentul belarus şi co-laureat al premiului Nobel pentru Pace, eliberat din închisoare după un acord între Minsk şi Washington, a făcut apel duminică la Uniunea Europeană să negocieze cu puterea din Belarus pentru a pune capăt represiunii în această ţară din Europa de Est, relatează AFP, transmite Agerpres. „Pentru societatea europeană şi celelalte democraţii, trebuie […] © G4Media.ro.
Traian Băsescu, referire la greșeala din mandatul său legată de Laura Codruța Kovesi: „Spectacolul care s-a făcut a pus presiune pe instanțe” # G4Media
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Digi 24 că greșeala din mandatul său a fost spectacolul creat în jurul arestărilor de la DNA după numirea Laurei Codruța Kovesi. transmite Mediafax. El a spus că show-ul mediatic realizat în parteneriat între Kovesi și presă „a creat o presiune pe instanțe legat de vinovăția sau nevinovăția […] © G4Media.ro.
Radu Miruță: „La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un deștept”. Statul riscă să returneze un avans de circa 20 de milioane de euro # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruță, descrie situația de la Avioane Craiova ca pe o întâlnire între „un prost” – statul – și „un deștept” – o firmă privată. Compania riscă să returneze un avans de aproximativ 20 de milioane de euro pentru avioanele de antrenament F-16, după ce a încheiat un contract dezavantajos cu penalități de […] © G4Media.ro.
Sindicatul polițiștilor „Diamantul”: Responsabilitatea lui Cătălin Predoiu pentru starea justiţiei este fundamentală # G4Media
Responsabilitatea lui Cătălin Predoiu pentru starea justiţiei este fundamentală şi ineluctabilă, acesta fiind arhitectul sau girantul principalelor modificări legislative şi numiri care au condus la situaţia actuală, transmite, duminică, Sindicatul Poliţiştilor din România „Diamantul”, potrivit Agerpres. Acesta critică faptul că, în timp ce oamenii manifestau în stradă pentru a susţine independenţa justiţiei, vicepremierul Predoiu era […] © G4Media.ro.
Radu Miruță (USR): PSD face teatru, nu lipsesc multe voturi pentru 50% în Parlament fără ei # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), susține că presiunea PSD pentru ieșirea USR din guvern este „o componentă de teatru” și că nu lipsesc multe voturi în Parlament pentru a forma o majoritate fără PSD, prin migrări politice dinspre AUR, POT și chiar din rândul social-democraților, transmite MEDIAFAX. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că presiunea […] © G4Media.ro.
Judecătoarea Raluca Moroșanu, interviu devastator la Recorder: „Totul este ocult” și indulgent cu inculpații: Puterea este în mâna președintei Curții, suntem ca angajații unui SRL, unde patronul stabilește și noi ne supunem”. Cere plecarea completă a Liei Savonea din magistratură și modificarea legilor justiției # G4Media
Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, devenită celebră după ce a întrerupt conferința de presă extraordinară a conducerii CAB ca să-și manifeste solidaritatea cu magistrații care acuză abuzuri în justiție, a declarat, într-un interviu difuzat duminică de Recorder că „totul este ocult”, că nu li se comunică nimic de la nivel superior, […] © G4Media.ro.
Cât costă întreținerea unui animal de companie. Tot ce trebuie să știi despre microcipare, vaccinuri obligatorii și pașaport european # G4Media
Deținerea unui animal de companie în România înseamnă mai mult decât afecțiune și grijă zilnică. Presupune o serie de proceduri obligatorii, de la microcipare și înregistrare, până la vaccinări și, în unele situații, obținerea unui pașaport european. Iată ce trebuie să știi. Cât ajunge să te coste un animal de companie Costul unui animal de companie diferă de […] © G4Media.ro.
A început întâlnirea de la Berlin dintre Volodimir Zelenski şi responsabilii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski poartă, duminică, la Berlin, discuţii cu emisarii americani în speranţa de a convinge Washingtonul că o încetare a focului trebuie aplicată în Ucraina fără concesii teritoriale prealabile către Rusia, relatează AFP, preluată de Agerpres. Alte discuţii, de această dată cu numeroşi lideri europeni, sunt prevăzute luni seară în capitala germană. Aceşti […] © G4Media.ro.
Andreea Ionescu, judecătoare în completul care l-a achitat pe Beuran și a suspendat mandatul de arestare a lui Sorin Oprescu, reacționează după Recorder: „Am fost forțați să ieșim din obligația de rezervă”/ „Operațiune de destabilizare a justiției” # G4Media
Judecătoarea Andreea Ionescu a publicat, duminică, un mesaj pe Facebook în care afirmă că vorbește din perspectiva unui magistrat care, „fără voia lui”, a fost forțat să iasă din obligația de rezervă și să se expună public, în contextul tensiunilor generate de documentarul Recorder despre presiunile din sistemul judiciar. În mesajul său, Andreea Ionescu susține […] © G4Media.ro.
Lumina în Sicilia de noiembrie nu e ca lumina de sezon turistic. E caldă, pasională, târzie, picură lent peste coline, vie și pietre vechi, ca și cum vântul ar vrea să scuture praful de vară și să reașeze lumea la loc. Am aterizat în Palermo seara târziu, iar dimineața următoare a fost una leneșă, petrecută […] © G4Media.ro.
DSP Prahova a ridicat interdicția de consum al apei în sistemele Vărbilău și Șotrile, după avaria de la barajul Paltinu. Restricțiile se mențin în Aluniș # G4Media
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunţat duminică ridicarea interdicţiei de consum al apei impusă anterior în sistemele Vărbilău şi Şotrile, apa putând fi folosită şi pentru băut, gătit şi spălat, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al DSP Prahova, se menţine interdicţia de consum instituită anterior (interdicţie de consum pentru băut, gătit şi spălat) […] © G4Media.ro.
CEDO va pronunța luni hotărârea în cazul Danileț contra României. Decizia vizează libertatea de exprimare a magistraților # G4Media
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) va pronunța luni, 15 decembrie 2025, hotărârea în cauza Danileț contra României, într-o ședință publică a Marii Camere, care va avea loc la ora 11.30 (ora României), la sediul Curții din Strasbourg, potrivit unui anunț oficial al CEDO. Decizia va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube al […] © G4Media.ro.
Ciucu: „Știu de unde să o apuc”. Noul primar general ales propune ca 5 parcuri centrale să fie mutate la sectoare / Printre acestea parcurile Tineretului și Unirii / Critici la adresa ALPAB # G4Media
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, propune transferarea parcurilor de cartier către sectoare, criticând capacitatea administrativă slabă a ALPAB. Ciucu spune că Primăria Capitalei ar păstra doar patru parcuri monument: Herăstrău, Carol, Cișmigiu și Izvor. ALPAB administrează în prezent nouă parcuri din București: Herăstrău, Cișmigiu, Floreasca, Tineretului, Parcul Circului, Carol I, Bordei, Izvor și […] © G4Media.ro.
Ziua 5 de proteste: manifestanții din București se adună la Universitate și vor merge în marș până în Piața Victoriei / Proteste anunțate și la Timișoara, Cluj, Iași, Oradea, Brașov și Milano # G4Media
Organizațiile Declic, Funky Citizen și Corupția Ucide au anunțat noi proteste pentru duminică seara, 14 decembrie, în Capitală, dar și în alte orașe din țară, precum și la Milano. Ora 17.16: Oamenii încep să se adune la fântâna de la Universitate. În acest moment sunt circa 200 de persoane, transmite reporterul G4Media. UPDATE Ora 13.00: […] © G4Media.ro.
Kievul este dispus să renunțe la cererea de aderare la NATO dacă SUA și Europa vor oferi garanții de securitate suficiente, declară președintele ucrainean Volodimir Zelenski la negocierile pentru un acord de pace cu Rusia. Declarația a fost făcută duminică în contextul negocierilor în curs privind un acord de pace propus, conform Politico, transmite Mediafax. […] © G4Media.ro.
Viktor Orbán susține că înghețarea activelor rusești de către UE este un pas către intrarea în război # G4Media
Premierul ungar Viktor Orbán a avertizat că decizia Uniunii Europene de a îngheța activele rusești și planurile de a le folosi pentru sprijin militar în Ucraina ar putea constitui o declarație de război. „Consecințele acestui pas ar fi mult mai grave decât par la prima vedere. Pare o chestiune economică, dar nu este. Este un […] © G4Media.ro.
Atac armat pe plaja din Sydney: Netanyahu afirmă că Australia „a turnat gaz pe focul antisemitismului” # G4Media
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat guvernul australian că „a turnat gaz pe focul antisemitismului” înainte de atacul armat de duminică de la Sydney, în care 11 persoane au fost ucise în timpul unei sărbători evreieşti, relatează AFP, transmite Agerpres. Doi indivizi au deschis focul duminică asupra unei mulţimi care celebra sărbătoarea evreiască Hanuka pe […] © G4Media.ro.
VIDEO | Chec cu ciocolată și vin roșu, un desert parfumat pentru seri speciale / O rețetă simplă, pentru sărbători cu gust autentic # G4Media
Ciocolata și vinul roșu formează una dintre cele mai seducătoare combinații din patiserie. Pentru un chec cu adevărat catifelat și gustos, ingredientele fac diferența. Untul cel lăptos, smântâna proaspătă și iaurtul de 10 de la Lăptăria cu Caimac transformă o rețetă simplă într-un desert festiv, catifelat și plin de savoare. © G4Media.ro.
Inspecția Judiciară anunță verificări, „în conformitate cu atribuțiile legale”, după materialul publicat de Recorder: un rezumat va fi prezentat în zilele următoare # G4Media
Inspecția Judiciară a anunțat, duminică, 14 decembrie, că efectuează verificări, în conformitate cu atribuțiile legale, în urma materialului de presă publicat de Recorder și a sesizărilor transmise secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit instituției, o parte dintre elementele prezentate în materialul jurnalistic se aflau deja în atenția Inspecției Judiciare, iar un rezumat al activităților desfășurate […] © G4Media.ro.
Judecătoarea Raluca Moroșanu: „Le este frică în continuare colegilor mei”. Primele declarații după conferința de la CAB, într-un interviu Recorder difuzat în această seară # G4Media
Recorder a anunțat pe pagina sa de Facebook că va difuza în această seară un interviu cu judecătoarea Raluca Moroșanu, care a intervenit brusc în conferința de presă organizată la Curtea de Apel București, gest considerat unul de curaj, prin care a confirmat existența presiunilor din sistemul judiciar, a vorbit despre temerile magistraților și și-a […] © G4Media.ro.
VIDEO INTERVIU Prof. Oliviu Matei, Universitatea Tehnică din Cluj: „Dacă poți controla ceea ce se întâmplă cu AI-ul, vei fi câștigat. Dacă nu, vei deveni un sclav al AI-ului” # G4Media
Într-o perioadă în care inteligența artificială evoluează cu o viteză care depășește chiar și așteptările celor mai optimiști cercetători, vocile lucide care pot explica transformările în curs sunt mai necesare ca oricând. Oliviu Matei, Prof. Univ. Dr. Habil. la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și mentor pentru generații întregi de studenți și doctoranzi, este una dintre […] © G4Media.ro.
Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală a formulat, duminică, o propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile față de un inculpat cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție. Potrivit procurorilor, inculpatul ar fi încălcat două dintre interdicțiile […] © G4Media.ro.
Ciucu vrea USR în majoritatea CGMB și colaborare cu primarii de sector, în condițiile în care PNL are doar 7 consilieri # G4Media
Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat la Digi24 că își dorește ca USR să rămână parte a majorității politice din Consiliul General al Municipiului București și l-a menționat pe administratorul public, Lucian Judele (USR), ca unul dintre cei cu care vrea să colaboreze. De amintit că, în CGMB, PNL are doar 7 consilieri […] © G4Media.ro.
Interesul generației Z pentru obiectele decorative de colecție stimulează vânzările de viniluri # G4Media
Discurile de vinil sunt din nou populare, dar nu doar audiofilii sau generația baby boomers nostalgici sunt cei care alimentează această renaștere, transmite CNN. Generația Z joacă un rol important în revigorarea vânzărilor de discuri de vinil, care au crescut în medie cu 18% anual în ultimii cinci ani. Aproximativ 60% din generația Z declară […] © G4Media.ro.
Ciprian Ciucu, primarul general ales al Capitalei: Îmi doresc ca USR să rămână în majoritatea din Consiliul General. Vreau colaborare cu toți primarii de sector # G4Media
Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat la Digi24 că își dorește ca USR să rămână parte a majorității politice din Consiliul General al Municipiului București și l-a menționat pe administratorul public, Lucian Judele (USR), ca unul dintre cei cu care vrea să colaboreze. De amintit că, în CGMB, PNL are doar 7 consilieri […] © G4Media.ro.
Abandonat de stăpâni pentru că este orb. Un bichon tânăr plătește acum prețul reproducerii ilegale: „Haideți să vă explicăm și vouă, celor care cumpărați câini de pe OLX sau din portbagajele samsarilor, de ce se întâmplă asta” # G4Media
Asociația pentru protecția animalelor Kola Kariola a relatat pe internet cazul grav al unui câine de rasă abandonat de stăpâni din cauza problemelor de sănătate, patrupedul fiind complet orb, fără șanse reale de recuperare. Bichonul are nevoie de o familie care să-i ofere o viață liniștită și afecțiune multă. Bichonul orb are nevoie de o familie care […] © G4Media.ro.
Există un anumit tip de deja vu literar care apare uneori, scrie The Guardian. Din senin, aceeași carte începe să apară pe mai multe rețele de socializare. În autobuz, veți vedea două exemplare ale aceluiași titlu într-o singură zi. Un prieten vă întreabă: „Ai citit-o deja?”, iar voi răspundeți: „Cineva mi-a povestit despre ea zilele […] © G4Media.ro.
Mai mulţi lideri internaţionali, printre care şefa guvernului italian, cancelarul federal german, preşedintele francez şi preşedintele ucrainean, au denunţat atacul antisemit comis duminică pe celebra plajă Bondi din Sydeny, în Australia, atac care a făcut 11 morţi, potrivit celui mai recent bilanţ, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Condamnând încă o dată cu […] © G4Media.ro.
Doi pietoni, între care un copil de 9 ani, răniți pe trecerea de pietoni în Bragadiru, Ilfov # G4Media
Două persoane, între care un copil de 9 ani, au fost rănite într-un accident produs pe o trecere de pietoni din Bragadiru, județul Ilfov, după ce un șofer nu a acordat prioritate, consemnează Mediafax. Un grav accident rutier s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 07.20, pe Șoseaua Alexandriei, în orașul Bragadiru, județul Ilfov. Două […] © G4Media.ro.
Dezastru, catastrofă și coșmar. Așa descriu creatorii de la Hollywood căderea odinioară puternicei Warner Bros, în timp ce Netflix și Paramount se luptă pentru a cumpăra studioul istoric, iar Tinsel Town se pregătește pentru mai multe tulburări și pierderi de locuri de muncă. Declinul Warner și vânzarea iminentă – fie că este vorba de Paramount […] © G4Media.ro.
Câmpuri de căpșuni pentru totdeauna? Ferma din West Sussex care cultivă fructe de pădure în decembrie # G4Media
În această iarnă, în West Sussex se coc hectare întregi de căpșuni roșii și dulci, gata să fie vândute în supermarketurile din Marea Britanie, transmite Sky News. Iluminatul cu LED-uri din serele uriașe permite cultivarea fructelor de pădure pe tot parcursul anului la scară comercială, pentru prima dată în istorie. Acest lucru înseamnă o dependență […] © G4Media.ro.
Percheziţii în cazul celor 78 de vârstnici cazați ilegal într-un imobil din comuna timișeană Cenad / Se fac cercetări pentru lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă. # G4Media
Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale şi cei ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Timiş, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au efectuat 13 percheziţii domiciliare în judeţ, pentru ridicarea de documente referitoare la cazarea persoanelor vârstnice în imobilul din comuna Cenad, transmite Agerpres. Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş efectuează cercetări […] © G4Media.ro.
Cartel Alfa, scrisoare deschisă către Bolojan: Consensul aparent obținut în cadrul coaliției pentru măsurile pe care le susțineți ca prim ministru nu trebuie confundat cu susținerea cetățenilor pentru aceste măsuri / Solicităm creșterea salariului minim garantat în plată la cel puțin 4.350 lei # G4Media
Membrii confederației Cartel Alfa îi cer premierului într-o scrisoare deschisă să mărească salariul minim garantat în plată și susțin că reducerea deficitului excesiv se face doar prin „sacrificarea cetățenilor și prin protejarea capitalului și a sponsorilor de partid”. „Domnule Prim Ministru, Membrii Consiliului General al CNS Cartel ALFA, reuniți în ședință în perioada 10-12 decembrie […] © G4Media.ro.
Adolescentă din Hunedoara violată de un bărbat cu care și-a dat întâlnire după discuții pe rețelele de socializare # G4Media
O fată de 17 ani, din județul Hunedoara, i-a povestit mamei că a fost forțată să întrețină raporturi sexuale de un bărbat de 25 de ani, din Hațeg, după ce s-a întâlnit cu acesta în urma unor discuții pe rețelele de socializare, potrivit Mediafax. Agresorul a fost reținut. Polițiștii din orașul Călan, județul Hunedoara, au […] © G4Media.ro.
Odiosul atentat terorist antisemit de la Bondi Beach, Sydney, din ziua sărbătorii iudaice Hanuka, nu este deloc surprinzător. Au spus-o imediat câțiva supraviețuitori, amintind climatul de ură împotriva evreilor din Australia, mai ales după atacul Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie și războiul din Gaza. Atentatul sângeros de Hanuka se petrece la numai două luni […] © G4Media.ro.
Câteva zeci de persoane au protestat duminică în oraşul siberian Tomsk împotriva interdicţiei impuse de Rusia platformei americane de jocuri pentru copii Roblox, o demonstraţie rară de nemulţumire publică, pe măsură ce iritarea populaţiei faţă de interdicţie ia amploare, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. În Rusia cenzura este extinsă. Moscova blochează sau […] © G4Media.ro.
Şeful asociaţiei evreilor din Australia şi Israelul consideră atacul din Sydney unul antisemit # G4Media
Şeful asociaţiei evreilor din Australia a calificat duminică drept „tragedie” atacul armat care a făcut 10 morţi în timpul unei celebrări a sărbătorii evreieşti Hanuka pe celebra plajă Bondi din Sydney, însă a estimat că aceasta era „foarte previzibilă”, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Guvernul australian al premierului Anthony Albanese „a fost […] © G4Media.ro.
Cel mai vechi partid pro-democraţie din Hong Kong, Partidul Democrat, a decis oficial disoluţia sa, a anunţat duminică preşedintele său, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Am anunţat oficial disoluţia”, a declarat în timpul unei conferinţe de presă Lo Kin-hei, liderul Partidului Democrat, fondat în 1994. „Acest proces a fost încheiat în timpul […] © G4Media.ro.
Râsul este de mult timp asociat cu o serie de beneficii pentru sănătate: poate atât reduce stresul, cât și crește imunitatea, concentrarea și funcția cardiovasculară. Cu toate acestea, cercetările sugerează acum că nu doar consumul de comedie, ci și crearea activă a acesteia – în special într-un cadru de grup – poate oferi beneficii semnificative […] © G4Media.ro.
Cinema Arta din Cluj va proiecta documentarul Recorder care a scos în stradă zeci de mii de români # G4Media
Documentarul care a scos în stradă zeci de mii de români va fi proiectat la Cinema ARTA din Cluj, urmat apoi de o discuție cu lectorul universitar dr. Andrea Chiș, fostă judecătoare și membră CSM. Acest documentar de două ore, care comprimă o muncă de investigație de peste un an și jumătate, încearcă să explice […] © G4Media.ro.
Președintele României vizitează Finlanda și participă la summitul statelor UE de pe Flancul de Est # G4Media
Nicușor Dan efectuează duminică și luni o vizită în Finlanda, unde va participa și la summitul statelor europene de pe Flancul de Est. Programul vizitei Sâmbătă, 14 decembrie 09:00 Vizită la VTT Tehnical Research Centre of Finland Sediul VTT din orașul Espoo 11:00 Participare la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est House of […] © G4Media.ro.
Un prim civil thailandez a fost ucis duminică în luptele de la frontiera cu Cambodgia, a anunţat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii thailandez, Ekachai Piensriwatchara, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Ministerul Apărării thailandez a confirmat într-un comunicat moartea unui bărbat de 63 de ani, atins de schije duminică în timpul unor […] © G4Media.ro.
Echipe de specialiști și anchetatori online au fost mobilizați în Anglia și Țara Galilor pentru a combate „urgența națională” reprezentată de violența împotriva femeilor și fetelor # G4Media
Echipe specializate în investigarea violurilor și infracțiunilor sexuale vor fi create în Anglia și Țara Galilor, după ce ministrul de interne a declarat violența împotriva femeilor și fetelor „urgență națională”, scrie SkyNews. Shabana Mahmood a declarat că unitățile specializate vor fi înființate în cadrul tuturor forțelor de poliție până în 2029, ca parte a strategiei […] © G4Media.ro.
Autoritățile ucrainene pregătesc sancțiuni aspre pentru localurile care difuzează muzică rusească, amenzile urmând să depășească 50.000 de hrivne, scrie Mediafax. Amenzile pentru difuzarea muzicii rusești în restaurante, pub-uri și alte unități de alimentație publică din Ucraina ar putea fi majorate semnificativ. Anunțul a fost făcut sâmbătă de Oleksandr Sanchenko, șeful subcomisiei pentru industria muzicală din […] © G4Media.ro.
Proteste la Tel Aviv: Mulțimea cere ca Netanyahu să nu fie grațiat în dosarele de corupție # G4Media
Aproximativ 1.500 de oameni au protestat la Tel Aviv, cerând ca premierul Benjamin Netanyahu să nu fie grațiat, precum și o anchetă de stat privind atacul Hamas din 7 octombrie, scrie Mediafax. Sâmbătă seara, Piața Habima din Tel Aviv a devenit din nou centrul nemulțumirii publice față de guvernul condus de Benjamin Netanyahu. Aproximativ 1.500 […] © G4Media.ro.
Poate că este o tradiție să îi scrii Moșului o listă cu cadouri, dar când Kirsten Shaw și-a dorit o cutie poștală nouă pentru personalul stației de cercetare Rothera din Antarctica, a scris regelui, scrie The Guardian. Cererea a dus la o livrare specială pentru Shaw, asistentă de sprijin la stație care, printre multe alte […] © G4Media.ro.
METEO Vreme mai caldă decât specificul perioadei în aproape toată ţara / Ceaţă, vânt şi maxime termice de 14 grade # G4Media
Vremea va fi mai caldă decât specificul perioadei în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, însă ceaţa şi vântul vor persista pe parcursul săptămânii viitoare, iar maximele termice se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă până pe data de 21 decembrie 2025, […] © G4Media.ro.
Focuri de armă pe celebra plajă Bondi din Sydney / Poliţia ordonă populaţiei să se pună la adăpost / Două persoane au fost arestate # G4Media
Poliţia australiană a ordonat duminică populaţiei să se pună la adăpost din cauza unui „incident în curs” pe celebra plajă Bondi din Sydney, informează agenţiile de presă internaţionale, citate de Agerpres. „Poliţia intervine într-un incident în curs pe plaja Bondi şi ordonă populaţiei SĂ EVITE zona. Toate persoanele care se află acolo trebuie să se […] © G4Media.ro.
Cum să gătești mediteraneean chiar și de Crăciun / Tania Fântână (nutriționist): „Înlocuiește carnea de porc cu pește și umple masa cu legume” # G4Media
Crăciunul înseamnă aromă, tradiție, rețete de familie și… destul de multă carne de porc, prăjeli, maioneză și deserturi grele. Dar vestea bună este că sărbătorile pot fi la fel de gustoase fără senzația aceea de „prea mult” din zilele de după. © G4Media.ro.
Mii de persoane au protestat, sâmbătă seara, în Piața Victoriei din Capitală, pentru independența justiției. Protestele vor continua și duminică. A fost a patra zi de proteste, care s-au extins în mai multe orașe din țară, iar sâmbătă pentru prima dată și în afara țării, fiind anunțat un protest la Londra. Duminică sunt anunțate noi […] © G4Media.ro.
