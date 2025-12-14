Ales Bialiațki cere UE să negocieze cu regimul de la Minsk pentru a opri represiunea din Belarus, după eliberarea sa din închisoare

11:30

Mii de persoane au protestat, sâmbătă seara, în Piața Victoriei din Capitală, pentru independența justiției. Protestele vor continua și duminică. A fost a patra zi de proteste, care s-au extins în mai multe orașe din țară, iar sâmbătă pentru prima dată și în afara țării, fiind anunțat un protest la Londra. Duminică sunt anunțate noi […] © G4Media.ro.