Cât costă întreținerea unui animal de companie. Tot ce trebuie să știi despre microcipare, vaccinuri obligatorii și pașaport european

Deputatul USR Andrei Plujar a depus o inițiativă legislativă prin care comercianții să poată folosi telefonul, tableta sau calculatorul pe post de casă de marcat, dacă pe acestea este instalată o aplicație aprobată de ANAF. Asta ar înlocui casele de marcat clasice, care sunt scumpe și greu de întreținut. Astfel, vânzătorii ar putea vinde de […] © G4Media.ro.