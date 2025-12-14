Şeful asociaţiei evreilor din Australia şi Israelul consideră atacul din Sydney unul antisemit

19:20

Un protest are loc, sâmbătă seara, în Piața Victoriei din Capitală, pentru independența justiției. Este a patrea zi de proteste, care s-au extins în mai multe orașe din țară, iar sâmbătă pentru prima dată și în afara țării, fiind anunțat un protest la Londra. Aproape o mie de pesoane s-au adunat sâmbătă, 13 decembrie, în […] © G4Media.ro.