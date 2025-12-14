Trump admite că republicanii ar putea pierde alegerile din 2026, în pofida „marii” sale politici economice

15:30

Atacurile aeriene ruseşti din timpul nopţii au avariat peste zece ţinte civile din Ucraina şi au lăsat mii de locuitori fără electricitate în şapte regiuni din ţară, a declarat sâmbătă preşedintele Volodimir Zelenski, relatează agenția de șitir AFP, citată de Agerpres. „Este important ca toată lumea să vadă acum ce face Rusia…pentru că, evident, nu […] © G4Media.ro.