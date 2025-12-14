Germanul Michael Skibbe, numit antrenor al echipei japoneze Vissel Kobe

00:00

Scrise cu cretă pe trotuarul din apropierea unui liceu din estul Slovaciei, mesajele erau scurte şi la obiect: „Ajunge cu Fico”, spunea unul dintre ele, repetând un slogan antiguvernamental popular, în timp ce altul glumea pe seama prim-ministrului slovac care i-ar fi oferit favoruri sexuale lui Vladimir Putin. Apărute cu câteva ore înainte ca prim-ministrul Robert Fico să ţină un discurs la şcoală, mesajele au atins un punct sensibil. Comentarii similare au început să apară rapid pe trotuarele slovace, într-o mişcare numită de unii „Revoluţia cretei” , iar de alţii „Valul cretei din noiembrie”, relatează The Guardian.