Schi alpin: Alice Robinson a câştigat proba de super-G de la Saint-Moritz / Lindsey Vonn a ocupat locul 4

Fostul procuror general Augustin Lazăr, profesor universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a transmis, duminică, un mesaj în care apreciază că sistemul de justiţie este sistemul imunitar al statului, iar dacă acesta nu funcţionează se instalează haosul. Lazăr este de părere că documentarul Recorder şi dezbaterea care au urmat reprezintă o ”radiografie a declinului independenţei justiţiei româneşti, urmarea unei voinţe politice duplicitare, restauratoare a sistemului oligarhic”. ”Ministerul Public este provocat, acum, să preia din dezbaterea publică şi să clarifice judiciar, la rece, o problemă fierbinte”, consideră Lazăr, care cere demararea unor anchete care să clarifice toate aspectele ridicate în dezbaterea publică.