Taylor Swift, celebrată de fanii de toate vârstele la București: "Avem fetițe de 7 ani până la oameni de 50+"
ObservatorNews, 14 decembrie 2025 12:50
Taylor Swift împlinește 36 de ani, iar cu această ocazie zeci de tineri, dar și adulți s-au întâlnit aseară în capitală pentru a o celebra pe faimoasa artistă americană. Fanii au avut parte de vizionarea celui mai nou film concert al artistei. Față de formatul inițial, filmul include secvențe suplimentare și este însoțit de șase episoade documentare ce dezvăluie culisele turneului.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
13:00
Ucraina pregăteşte sancţiuni mai dure pentru localurile care difuzează muzică rusească # ObservatorNews
Autoritățile ucrainene pregătesc sancțiuni mult mai dure pentru localurile care difuzează muzică rusească, cu amenzi ce ar putea depăși 50.000 de hrivne (aproximativ 1.200 de euro). Măsura vizează restaurante, pub-uri și alte unități de alimentație publică și are ca scop descurajarea încălcării interdicției privind muzica artiștilor ruși sau a celor care susțin agresiunea Rusiei.
13:00
Chefi la cuţite, azi la Antena 1. Amuleta care le impune concurenților să gătească legați la mâini # ObservatorNews
După ce miercurea trecută, s-au petrecut schimbări în trei dintre echipele care se întrec în bucătăria Chefi la cuțite, în această seară, cel de-al cincilea battle va fi din nou zguduit de sunetul alarmei amuletelor încă din primele clipe. Iar jocul de la începutul serii, menit să aducă un avantaj foarte important echipei câștigătoare, va fi unul palpitant: ediția de la ora 20:00 va pune taberele față în față cu provocarea celor mai iuți ardei din lume. Cine va rezista până la capătul celei mai picante întreceri telespectatorii vor afla în ediția din această seară.
Acum 30 minute
12:50
Taylor Swift, celebrată de fanii de toate vârstele la București: "Avem fetițe de 7 ani până la oameni de 50+" # ObservatorNews
Taylor Swift împlinește 36 de ani, iar cu această ocazie zeci de tineri, dar și adulți s-au întâlnit aseară în capitală pentru a o celebra pe faimoasa artistă americană. Fanii au avut parte de vizionarea celui mai nou film concert al artistei. Față de formatul inițial, filmul include secvențe suplimentare și este însoțit de șase episoade documentare ce dezvăluie culisele turneului.
Acum o oră
12:30
Intervenție eroică pe plaja din Australia: Un civil a dezarmat un atacator, iar altul a fost ucis de poliție # ObservatorNews
O scenă eroică a fost surprinsă pe plaja Bondi din Sydney, unde un civil a reușit să imobilizeze și să dezarmeze unul dintre atacatorii implicați în incidentul cu împușcături. Înregistrările arată cum bărbatul s-a năpustit asupra suspectului, reușind să-i smulgă arma din mâini. Autorităţile au anunţat că unul dintre atactori a fost ucis, iar celălat se află în custodia poliţiştilor care lucrează pentru a dezamorsa ceea ce au descris drept un dispozitiv exploziv improvizat.
12:30
Zeci de motociclişti costumaţi în Moş Crăciun au adus daruri copiilor nevoiași, la Târgu Mureș # ObservatorNews
La Târgu Mureș, Moș Crăciun a renunțat la sania trasă de reni și a urcat pe motocicletă. Într-un spectacol inedit, străzile au răsunat de sunetul motoarelor și al colindelor, iar în locul spiridușilor, mai mulți motocicliști îmbrăcați în hainele lui Moș Crăciun au devenit ajutoarele sale moderne. Au strâns daruri de la cei care au mai mult și le-au dus acolo unde era mai mare nevoie: în mâinile și inimile copiilor nevoiași de la orfelinate.
12:10
Zeci de iepuri de rasă au defilat într-o expoziție inedită dedicată campionilor blănoși, la Bistriţa # ObservatorNews
Chiar dacă sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar Paștele e încă departe, Bistrița s-a transformat, pentru o zi, într-un tărâm al iepurașilor! Zeci de blănoşi pufoși au defilat mândri, cu urechile ciulite și blana lor lucioasă. Vedetele concursului au fost aplaudate și premiate, iar pe lângă diplomele oferite stăpânilor, au primit și provizii serioase de furaje, mai ales că iarna se anunță a fi una lungă.
Acum 2 ore
12:00
Zece morţi şi cel puţin 12 răniţi după un atac armat pe o plajă din Australia. Doi suspecţi au fost reţinuţi # ObservatorNews
Zece persoane au murit şi alte cel puţin 12 au fost rănite, după ce doi indivzi au deschis focul duminică pe plaja Bondi din Sydney. Poliția din New South Wales a anunțat că operațiunea este în desfășurare și a cerut oamenilor să evite zona. Incidentul a avut loc în timpul unui eveniment care celebra festivalul evreiesc Hanuka, iar martorii au relatat scene de haos, cu victime întinse pe plajă și sânge peste tot. Doi suspecţi au fost reţinuţi.
11:50
Momentul în care o femeie este spulberată mortal pe trecerea de pietoni, de un şofer de 20 de ani, în Iaşi # ObservatorNews
Un accident rutier tragic a avut loc în dimineața zilei de 14 decembrie, în municipiul Iași, soldat cu moartea unei femei, informează reprezentanții Poliției Municipiului Iași.
11:40
Trei morţi şi 10 răniţi după un atac armat pe o plajă din Australia. Doi suspecţi au fost reţinuţi # ObservatorNews
Două persoane au murit şi alte 10 au fost rănite, după ce doi indivzi au deschis focul duminică pe plaja Bondi din Sydney. Poliția din New South Wales a anunțat că operațiunea este în desfășurare și a cerut oamenilor să evite zona. Incidentul a avut loc în timpul unui eveniment care celebra festivalul evreiesc Hanuka, iar martorii au relatat scene de haos, cu victime întinse pe plajă și sânge peste tot. Doi suspecţi au fost reţinuţi.
11:30
Două persoane reţinute, după un atac armat pe o plajă din Australia, în timpul unui festival evreiesc # ObservatorNews
Două persoane au fost reținute duminică, după ce au fost raportate împușcături și mai mulți răniți pe plaja Bondi din Sydney. Poliția din New South Wales a anunțat că operațiunea este în desfășurare și a cerut oamenilor să evite zona. Incidentul a avut loc în timpul unui eveniment care celebra festivalul evreiesc Hanuka, iar martorii au relatat scene de haos, cu victime întinse pe plajă și sânge peste tot.
11:10
Operațiune de salvare a unui bărbat rănit în Munții Făgăraș. Elicopterul nu poate interveni # ObservatorNews
Acţiunea salvamontiştilor în Munţii Făgăraş continuă și duminică, după ce un bărbat a suferit multiple traumatisme într-o zonă extrem de abruptă a Văii Viştişoara, pe Muchia Zănoaga. Victima, conştientă şi cooperantă, făcea parte dintr-un grup de trei persoane și nu a putut fi preluată cu elicopterul din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Salvamontiştii efectuează transportul terestru către o zonă sigură, în timp ce ceilalți doi membri ai grupului au fost coborâți în siguranță de echipele de salvatori.
11:10
Un băiat de 8 ani a rămas fără un deget, după ce o petardă i-a explodat în mâini. Fratele, arsuri la palmă # ObservatorNews
Un copil de 8 ani a rămas fără un deget, iar fratele său de 11 ani a suferit arsuri la palmă, după ce o petardă a explodat în mâinile lor, în comuna Mircea-Vodă, județul Brăila. Tragedia a avut loc în plină zi, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă.
Acum 4 ore
11:00
Tânăr de 19 ani, prins într-un mormânt de fiare, după un accident teribil, în Dolj. O fată de 16 ani la spital # ObservatorNews
Tragedie cumplită în Dolj. Un tânăr de 19 ani şi-a pierdut viaţa în urma unui grav accident rutier. O adolescentă de 16 ani a ajuns în stare gravă la spital.
10:00
"M-am temut pentru viaţa mea". Fiul prinţesei Stephanie de Monaco, agresat după meciul AS Monaco - Galatasaray # ObservatorNews
Louis Ducruet, fiul prinţesei Stephanie de Monaco, şi doi dintre prietenii săi au fost agresaţi de doi suporteri ai formaţiei Galatasaray după victoria echipei AS Monaco, scor 1-0, marţi, în Liga Campionilor.
10:00
Cristiano Ronaldo, rol special în următorul film Fast & Furious, confirmat de Vin Diesel # ObservatorNews
Cristiano Ronaldo intră în universul Fast and Furious. Zvonurile au fost confirmate chiar de Vin Diesel. Actorul american a anunţat, într-o postare pe reţelele de socializare, că un rol special a fost scris pentru starul portughez în următorul film Furios şi iute, programat să apară în 2027, al 11-lea film din serie. Actorul a ataşat şi o fotografie cu fotbalistul.
10:00
Incendiu violent în Tulcea. Flăcările ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric # ObservatorNews
Incendiu violent în municipiul Tulcea. Anexa unei gospodării a fost cuprinsă de flăcări. Din fericire, intervenţia pompierilor a fost promptă şi vâlvătaia nu s-a extins la locuinţele din apropiere. De asemenea, nicio persoană nu a fost rănită. Incendiul ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric.
09:50
Teleferic urban, inaugurat în Paris: 4,5 km în 18 minute, mai repede decât cu mașina # ObservatorNews
Sudul Parisului are, de sâmbătă, un nou mijloc rapid de transport. A fost inaugurat primul teleferic din regiunea capitalei franceze şi, totodată, cel mai lung din Europa. Cu o lungime de 4,5 kilometri, telefericul traversează patru comune, are cinci staţii şi face legătura directă cu reţeaua de metrou a Parisului. Proiectul, în valoare de aproape 140 de milioane de euro, promite să asigure naveta zilnică pentru 20.000 de oameni, rezidenţi şi angajaţi.
09:40
Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață la muzeele din Cluj și Sibiu # ObservatorNews
Mai sunt mai puţin de două săptămâni până la Crăciun şi este perioada din an cea mai încărcată de tradiţii. Pentru toți cei cărora le e dor de iarna copilăriei sau au vrut să le arate copiilor cum era Crăciunul odinioară, la Muzeul Etnografic din Cluj-Napoca, a fost recreată atmosfera de Ignat, cu porc tăiat, colindătatori şi urări. Iar la Sibiu, cei care au vrut să sărbătorească ignatul ca pe vremea bunicilor s-au bucurat de o experienţă autentică la Muzeul ASTRA.
09:30
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii # ObservatorNews
Magia Crăciunului a ajuns şi într-o fermă din judeţul Harghita. Locul a fost transformat într-un târg de Crăciun, de unde clienţii pot cumpăra preparate tradiţionale pentru masa de sărbători, dar şi produse lucrate manual. Mai mult, cei mici se pot juca cu animăluţele şi pot învăţa ce înseamnă munca într-o fermă. Ieri atmosfera a fost întreţinută de toţi cei care au cântat colinde.
09:30
O timişoreancă a luat la bătaie angajaţii unui bar pentru că nu-şi terminase şampania, iar localul se închidea # ObservatorNews
Episod şocant într-un restaurant din Timişoara. O clientă a iscat un scandal monstru, după ce a fost anunţată că localul se închide şi că trebuie să plece.
09:10
Proteste masive în Ungaria: Opoziția cere demisia premierului Viktor Orban. "Protejați copiii!" # ObservatorNews
A fost seara protestelor în Ungaria. Zeci de mii de persoane au protestat la Budapesta în cadrul unei manifestaţii convocate de liderul opoziţiei. Principalul lider contestat în stradă a fost Viktor Orban. Oamenii i-au cerut demisia premierului, pe care îl acuză că nu a luat măsuri în urma scandalului provocat de abuzurile comise într-un centru de detenţie pentru minori delincvenţi.
09:10
Moarte suspectă în Vaslui. Bărbat găsit înjunghiat în piept, în casă. Fiica lui o acuză pe soţie de crimă # ObservatorNews
Moarte învăluită în mister, aseară, în comuna vasluiană Ciocani. Un bărbat de 55 de ani, cu o rană deschisă în zona pieptului, a fost găsit mort în propria locuinţă.
Acum 6 ore
08:50
Detalii şocante în urma morţii Rodicăi Stănoiu. Ar fi ajuns la spital înainte de deces cu urme de lovituri # ObservatorNews
Moartea Rodicăi Stănoiu este anchetată de procurori. La câteva zile de la înmormântarea fostului ministru al justiţiei, anchetatorii s-au autosesizat pe baza informaţiilor apărute în presă. Potrivit unor surse, Rodica Stănoiu ar fi ajuns la spital cu lovituri şi s-ar fi externat pe semnătură.
08:40
Patru români şi un albanez, condamnaţi la închisoare, după ce au violat mai multe minore în Marea Britanie # ObservatorNews
Patru români şi un albanez au fost condamnaţi la ani grei de închisoare în Marea Britanie pentru că au agresat sexual şase fete, cu vârste între 13 şi 15 ani. Bărbaţii au primit între 1 an şi jumătate şi 14 ani după gratii. Indivizii şi-au ademenit victimele cu alcool şi cocaină. Judecătorul a descris declaraţia uneia dintre victime pur şi simplu tulburătoare.
08:20
Doi morţi şi 8 răniţi în uma unui atac armat la o universitate din Statele Unite. Autorul, de negăsit # ObservatorNews
Masacru la o universitate de prestigiu din Statele Unite. Cel puţin doi sudenţi au murit şi alţi opt au fost răniţi în urma unui atac armat sângeros, dezlănţuit chiar în timp ce tinerii susţineau examenele finale. Autorul masacrului este în continuare de negăsit. Studenţii au descris, înfricoşaţi, momentele de groază prin care au trecut.
08:00
Carambol cu patru maşini, pe A1 București - Pitești. Patru persoane au fost rănite, circulaţia oprită # ObservatorNews
Circulația rutieră este închisă, duminică dimineața, pe Autostrada A1 București - Pitești din cauza unui accident care a avut loc între patru mașini.
07:30
Horoscop 15 decembrie 2025. Inspiraţie şi armonie în dragoste pentru mai multe zodii # ObservatorNews
Horoscop 15 decembrie 2025. Ziua vine cu energie creativă, dialoguri sincere și momente de claritate emoțională. Unele zodii se remarcă prin idei spontane și susținere din partea celor din jur, în timp ce altele găsesc liniștea în echilibru și stabilitate.
Acum 24 ore
21:20
Navă civilă turcă, ţinta unui atac cu dronă al Rusiei în apropierea coastei Ucrainei, susţine Kievul # ObservatorNews
Marina ucraineană acuză Rusia că a atacat în mod deliberat, sâmbătă, cu o dronă, o navă civilă turcă. Atacul ar fi avut loc la o zi după ce Moscova a lovit două porturi ucrainene. Nava transporta ulei de floarea soarelui către Egipt, relatează Reuters.
21:20
Sute de cartușe, descoperite în timpul lucrărilor de construcție a unei case din Harghita. Intervenţie ISU # ObservatorNews
Descoperire neașteptată pe un șantier din Harghita. Aproape 450 de cartușe au fost găsite sâmbătă, în timpul lucrărilor de construcție a unei case din orașul Bălan, iar la fața locului a intervenit echipa pirotehnică a ISU pentru asanarea zonei și ridicarea muniție, potrivit Mediafaxi.
21:10
Orban atacă Bruxelles-ul după prelungirea înghețării activelor Rusiei: "Iluzia statului de drept s-a sfârşit" # ObservatorNews
Premierul Ungariei, Viktor Orban, acuză Uniunea Europeană că a încălcat principiile statului de drept, după ce statele membre au decis prelungirea pe termen nedefinit a înghețării activelor rusești printr-un vot cu majoritate calificată, potrivit MTI, citat de Agerpres. Decizia, menită să evite un veto ungar și să permită finanțarea Ucrainei, a stârnit reacții dure la Budapesta și riscă să adâncească tensiunile din interiorul UE.
20:40
"Nicuşoare, nu mai sta, apără Justiţia". A treia seară de manifestaţii pentru independenţa Justiţiei # ObservatorNews
Sâmbătă seara are loc a treia seară de manifestaţii pentru susţinerea independenţei justiţiei, ca urmare a dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din sistem. Protestatarii continuă să se adune în Piaţa Victoriei din Capitală.
20:20
Româncele cu endometrioză ar putea primi o zi liberă plătită pe lună. Proiectul a trecut de Senat # ObservatorNews
Româncele diagnosticate cu endometrioză ar putea avea o zi liberă pe lună. Ziua va fi plătită de angajator şi va fi considerată vechime în muncă, potriivt proiectului de lege care a trecut de Senat. Statisticile arată că una din zece femei din România suferă de această afecțiune. În Spania și Portugalia, femeile primesc între trei şi cinci zile libere lunar.
20:20
Mesajul emoţionant al Regelui Charles înaintea Sărbătorilor. Tratamentul pentru cancer va fi redus # ObservatorNews
Veşti bune în familia regală britanică înainte de Sărbători. Tratamentul Regelui Charles pentru cancer va fi redus de la anul, după ce monarhul a făcut progrese majore în ultimele luni. Anunţul a fost făcut chiar de Regele Charles printr-un mesaj video. Gestul lui rupe tradiţia britanică de a ţine departe publicul de viaţa personală a membrilor familiei regale.
20:00
Răsturnare de situaţie în cazul morţii Rodicăi Stănoiu. Relaţia cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr, în vizor # ObservatorNews
Moartea Rodicăi Stănoiu, anchetată de procurori. La câteva zile de la înmormântarea fostului ministru al justiţiei, anchetatorii s-au autosesizat pe baza informaţiilor apărute în presă. Potrivit unor surse, Rodica Stănoiu ar fi ajuns la spital cu lovituri şi s-ar fi externat pe semnătură.
19:50
Un tânăr din Galați chema credincioșii la slujbe într-o biserică ridicată de el. BOR nu îl recunoaşte ca preot # ObservatorNews
Un tânăr de 23 de ani a stârnit revoltă într-o comunitate din Galaţi după ce şi-a ridicat propria biserică şi organizează slujbe religioase la care cheamă localnicii. Individul a fost reţinut în urmă cu 4 ani după ce a pretins că este preot ortodox şi a cerut bani de Bobotează. Gălăţeanul susţine că face parte dintr-o asociaţie religioasă atestată de Secretariatul pentru Culte, dar Biserica Ortodoxă nu îl recunoaşte drept preot. Poliţiştii au deschis o anchetă ca să se lămurească dacă are dreptul să ţină slujbe.
19:40
Prima ipoteză în cazul contaminării la Spitalul de Copii din Iaşi. Cum ar fi ajuns bacteria Piocianic în apă # ObservatorNews
Alertă la cel mai mare spital de copii din Moldova, după ce în apa de la terapie intensivă şi oncologie s-a descoperit o bacterie extrem de periculoasă, chiar mortală, Bacilul Piocianic. Mai marii din Ministerul Sănătăţii au creat o celulă de criză şi au luat măsuri de urgenţă: nu se mai fac operaţii sau internări, iar mai multe spitale din Bucureşti sunt pregătite să preia pacienţi. Pompierii au adus apă în butoaie din rezerva de stat. Este vorba despre acelaşi spital unde, în septembrie, au murit şapte copii din cauza unei bacterii.
19:40
România, poartă de tranzit spre Schengen. Cum sunt depistați cei care folosesc acte false ca să treacă graniţa # ObservatorNews
Tot mai mulţi străini forţează frontierele României de când suntem în Schengen. Numărul persoanelor care încearcă să intre în ţară cu documente false este în creștere. Doar pe Aeroportul Otopeni, cel puțin trei oameni sunt depistați în fiecare zi, cei mai mulți veniți din afara Uniunii Europene. Cei prinși riscă până la 5 ani de închisoare.
19:40
Ce amendă rişti dacă te prinde poliţia pe trotinetă electrică fără poliţă RCA. "Nici nu știam" # ObservatorNews
Cine e prins pe trotinete sau biciclete electrice, fără RCA, riscă de azi amenzi de până la 2.000 de lei. Noua lege impune asigurare obligatorie, după ce s-a încheiat perioada de acomodare de 30 de zile. Polița costă, în medie, între 100 și 300 de lei pe an.
19:40
Bulgaria "schimbă foaia" din vara anului viitor. Ce trebuie să știe românii înainte să își rezerve vacanța # ObservatorNews
Destinaţia de vacanţă preferată de mulţi români nu mai e cea mai ieftină din Europa. Bulgaria măreşte preţurile odată cu trecerea la moneda euro. Hotelierii anunță majorări de preț de până la 15%. Cu toate acestea, pare că şi în vara anului viitor litoralul bulgăresc va fi ocupat tot de români. Mii de turiști şi-au făcut deja rezervările încă din octombrie.
18:40
Vremea de mâine 14 decembrie. Ceață persistentă şi maxime de până la 11 grade. Noaptea, minime negative # ObservatorNews
Vremea se menține închisă în următoarele ore și pe parcursul zilei de mâine, cu nori joși și ceață în zonele de câmpie și temperaturi în scădere față de noaptea precedentă. Izolat sunt așteptate ploi slabe sau burniță, în timp ce la deal și la munte cerul va fi temporar noros, iar vântul va avea unele intensificări locale.
18:20
Au tăiat bradul de Crăciun al comunităţii, plantat în memoria soldaţilor, imediat după aprinderea luminiţelor # ObservatorNews
Doi bărbați au fost arestați în Marea Britanie după ce bradul de Crăciun al unei comunități din Shotton Colliery, comitatul Durham, a fost tăiat la doar câteva ore după ce luminile festive au fost aprinse, relatează The Guardian.
18:00
Tren pe ruta Bucureşti-Kiev, vizat de o alertă cu bombă la frontiera de nord a Republicii Moldova # ObservatorNews
O alertă cu bombă a fost declanşată, sâmbătă, la frontiera de nord a Republicii Moldova, după ce autorităţile au primit informaţii despre o posibilă minare a unui tren internaţional care circula pe ruta Bucureşti-Kiev, relatează newsmaker.md.
17:40
Comentariul atipic primit de Ludovic Orban la o postare de susținere pentru judecătoarea Raluca Moroșanu # ObservatorNews
Președintele partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a transmis un mesaj de susținere pentru judecătoarea Raluca Moroșanu, într-o postare publicată pe Facebook. Ulterior a răspuns și unei întrebări venite din partea unui internaut, oferind un detaliu personal care a atras atenția în mediul online.
17:20
Oraşul european cu 50 de locuitori. "Cel mai mic oraş din lume" se află la doar 12 ore cu maşina de România # ObservatorNews
Ascuns între dealurile din centrul Peninsulei Istria, în nord-vestul Croației, Hum oferă priveliști spectaculoase asupra peisajului rural și a pădurilor din jur. Potrivit legendei, niște giganți au construit orașul din pietrele rămase de la alte sate din apropiere. Hum este înconjurat de ziduri medievale de protecție și, până în ziua de azi, nu s-a construit nimic în afara acestora, scrie The Mirror.
17:00
Alerga zilnic şi nu punea gura pe alcool, însă un obicei banal l-a costat scump. Britanic, doborât de AVC # ObservatorNews
Un bărbat de 54 de ani din Marea Britanie, fără probleme medicale și cu un stil de viață activ, a suferit un accident vascular cerebral după ce a consumat zilnic cantități mari de băuturi energizante, arată un caz medical documentat de specialiştii britanici.
16:40
Belarusul a eliberat 123 deţinuţi politici, după discuţiile cu SUA. Printre ei, un laureat al Premiului Nobel # ObservatorNews
Un emisar al lui Donald Trump, aflat în vizită în Belarus, a anunţat sâmbătă ridicarea sancţiunilor americane asupra potașei produse de această țară apropiată Rusiei. Acesta nu a precizat însă ce va oferi la schimb liderul autoritar belarus, Aleksandr Lukaşenko. Totuşi, imediat după anunț, mai multe mass-media oficiale din Belarus și ONG-uri au raportat eliberarea a 123 de deţinuţi politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiaţki, și opozanta Maria Kolesnikova, relatează AFP, citată de News.ro.
16:30
Atacul "Spiderman": cum copiază hackerii site-urile băncilor și fură datele clienților # ObservatorNews
Un nou tip de atac de tip phishing, denumit "Spiderman", este folosit de infractorii cibernetici pentru a copia aproape perfect site-urile unor bănci și platforme financiare din Europa, cu scopul de a fura parole, coduri de autentificare în doi pași și date de card, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
16:00
Bărbat internat la Spitalul TBC din Brăila, înjunghiat de alt pacient. S-ar fi luat la ceartă din senin # ObservatorNews
Un incident şocant a avut loc sâmbătă, la spitalul de pneumoftiziologie din municipiul Brăila. Un pacient de 37 de ani, internat în spital, ar fi înjunghiat un bărbat de 42 de ani, pe fondul unui conflict spontan. În urma celor întâmplate, bărbatul înjunghiat a fost transportat la Spitalul de Urgenţă pentru acordarea de îngrijiri medicale.
15:40
Reacția salonului de spa din Cluj, după depistarea cazurilor de lepră în rândul maseuzelor # ObservatorNews
Reprezentanții THAIco Spa au transmis un comunicat oficial în care informează clienții despre situația medicală apărută recent în cadrul echipei, unde o angajată a fost diagnosticată cu boala Hansen, cunoscută ca lepră. Boala a fost luată după ce s-a întors din Indonezia, unde a participat la ceremonia de înmormântare a tatălui său, se arată în comunicatul salonului.
15:30
Circulaţie blocată la metrou, după un incident grav în staţia Crângaşi. O femeie ar fi prinsă sub şine # ObservatorNews
Momente de panică, sâmbătă, la stația de metrou Crângași, unde o femeie a coborât pe șine și a fost lovită în plin de o garnitură aflată în circulație. La fața locului au intervenit de urgență echipajele de salvare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.