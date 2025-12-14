Inspecția Judiciară anunță verificări, după scandalul din Justiţie. Ce spun oficialii instituţiei

09:40

Mai sunt mai puţin de două săptămâni până la Crăciun şi este perioada din an cea mai încărcată de tradiţii. Pentru toți cei cărora le e dor de iarna copilăriei sau au vrut să le arate copiilor cum era Crăciunul odinioară, la Muzeul Etnografic din Cluj-Napoca, a fost recreată atmosfera de Ignat, cu porc tăiat, colindătatori şi urări. Iar la Sibiu, cei care au vrut să sărbătorească ignatul ca pe vremea bunicilor s-au bucurat de o experienţă autentică la Muzeul ASTRA.