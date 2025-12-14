Primele victime ale petardelor: un copil de 8 ani, rămas fără un deget. "Să fie interzise"
ObservatorNews, 14 decembrie 2025 19:50
Deja au apărut primele victime ale petardelor. Un copil dintr-o localitate din Brăila a rămas fără un deget şi fratele său a fost rănit după ce au dat foc unei "bombe". Poliţiştii avertizează că, de anul acesta, nu mai pot fi cumpărate decât artificii cu clasă de risc scăzut şi doar de către cei care au împlinit 16 ani. În caz contrar, amenzile sunt uriaşe.
• • •
Acum 30 minute
20:00
Kremlinul îl acuză pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că ar fi abandonat promisiunile de pace cu care a câștigat alegerile și că, odată ajuns la putere, ar fi promovat escaladarea conflictului, potrivit TASS, citat de News.ro. Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care susține că Ucraina nu ar fi avut intenția de a pune în aplicare Acordurile de la Minsk.
19:50
Acum o oră
19:40
Un autobuz plin cu elevi s-a prăbușit într-o prăpastie, în Columbia: 12 morţi şi zeci de răniţi # ObservatorNews
Tragedie în Columbia, unde cel puțin 12 persoane au murit și alte 20 au fost rănite după ce un autobuz școlar cu aproximativ 40 de pasageri s-a răsturnat într-o prăpastie, într-o zonă montană greu accesibilă, transmite Reuters. În autocar se aflau elevi care se întorceau dintr-o excursie, iar autoritățile au declanșat o amplă operațiune de salvare.
19:30
Filmul atacului terorist din Australia, soldat cu 11 morţi: "Am văzut cum țâșnește sângele din mine" # ObservatorNews
Un masacru pe cea mai populară plajă din Sydney a îngrozit o planetă întreagă. 11 oameni au murit și 29 au fost răniți după ce doi bărbați au deschis focul împotriva a sute de oameni adunați pentru a sărbători Hanukkah. Autoritățile australiene au numit atacul drept unul terorist și au confirmat că a vizat comunitatea evreiască. Martorii au surprins un schimb de focuri de 10 minute cu polițiștii, dar și momentul eroic în care un bărbat s-a aruncat asupra unuia dintre agresori și l-a dezarmat.
19:20
Ultimele secunde din viaţa femeii spulberate pe trecere, în Iaşi. A înghețat şi a fost lovită în plin # ObservatorNews
Accident şocant la Iaşi! O femeie de 41 de ani şi-a pierdut viaţa după ce a fost lovită în plin pe trecerea de pietoni de un şofer neexperimentat care circula cu o viteză mult peste limita legală. Întregul moment a fost surprins de o cameră de bord.
19:20
Ultimele clipe din viaţa Rodicăi Stănoiu, sub semnul întrebării. Apropiaţii reclamă că nu i s-a făcut autopsie # ObservatorNews
Răsturnare de situație în cazul Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției din Guvernul Năstase. Parchetul a deschis dosar de moarte suspectă. Cu doar câteva zile înainte de deces, Rodica Stănoiu a fost internată la un spital din Capitală, dar externată pe semnătură. Controversa este întreținută de apropiații fostei ministre, care spun că ar fi avut urme de violență pe corp și ar fi fost înfometată.
Acum 2 ore
18:30
Cerşetor deghizat în călugăriță, surprins într-un tren pe ruta Iași-Cluj: Fiecare face ce vrea. Dumnezeu iartă # ObservatorNews
Un bărbat deghizat în călugăriță a fost filmat într-un tren care circula pe ruta Iași-Cluj, în timp ce cerea bani de la pasageri. Mai mulți călători au devenit suspicioși, au cerut explicații și au anunțat controlorul de bilete, care l-a recunoscut ca fiind un cerșetor cunoscut.
18:20
Vremea de mâine 15 decembrie. Temperaturile rămân scăzute, cu maxime de până la 11 grade în sudul ţării # ObservatorNews
Vremea se menține închisă în mare parte din țară, cu nori joși, ceață și izolat precipitații slabe, în special în nord-vest și centru, în timp ce la munte se anunță condiții mai bune. Temperaturile rămân scăzute pe timpul nopții, cu minime negative în zonele depresionare, iar luni, 15 decembrie, maximele vor ajunge până la 11 grade în sudul țării.
Acum 4 ore
18:10
Cel mai înalt oraș din lume, unde e frig extrem, lipsă de oxigen, dar oamenii trăiesc pentru aurul din zonă # ObservatorNews
La Rinconada din Peru este cel mai înalt oraș locuit permanent din lume, situat la peste 5.100 metri deasupra nivelului mării în inima munţilor Anzi, informează La Stampa, citat de Mediafax. În ciuda condițiilor extreme, mii de oameni trăiesc aici, atrași în principal de minele de aur din zonă.
17:30
Un alt oraș din Europa oferă până la 30.000 de euro celor care aleg să se mute acolo. Totul, cu o condiție # ObservatorNews
Un mic oraș din Toscana încearcă să atragă noi locuitori cu stimulente financiare generoase, de până la 30.000 de euro. Autoritățile locale vor să combată depopularea și caută rezidenți pe termen lung, însă oferta vine cu reguli clare pentru cei interesați.
17:30
Cât a ajuns sa coste un bilet la Cupa Mondială, cu 6 luni rămase până la turneul final: "Trădare monumentală" # ObservatorNews
FIFA a fost acuzată de "trădare monumentală" de către reprezentanții suporterilor, după ce a ieșit la iveală că cele mai ieftine bilete pentru finala Cupei Mondiale de anul viitor vor costa peste 3.400 de euro, scrie The Guardian.
17:20
Inspecția Judiciară anunță verificări, după scandalul din Justiţie. Ce spun oficialii instituţiei # ObservatorNews
Inspecția Judiciară anunță că efectuează verificări după documentarul realizat de Recorder, precizând că o parte dintre aspectele prezentate în material se aflau deja în atenția instituției, urmând ca un rezumat al activităților să fie făcut public în perioada următoare, arată un comunicat oficial al instituţiei.
17:00
El e eroul care i-a smuls arma din mână unuia dintre teroriştii care au deschis focul pe o plajă din Australia # ObservatorNews
Bărbatul care l-a oprit pe unul dintre atacatorii de la plaja Bondi, din Sydney, Australia, a fost identificat. Acesta a salvat numeroase posibile victime prin curajul său, deposedându-l de armă pe unul dintre teroriști, scrie Times of Israel.
16:30
Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că partidele din coaliția de guvernare ar trebui să dea dovadă de mai multă responsabilitate și să înceteze atacurile publice reciproce, avertizând că excluderea USR de la guvernare sau ieșirea PSD din coaliție ar fi decizii greșite, potrivit declaraţiilor de la Digi24.
Acum 6 ore
16:10
Acțiunea salvamontiștilor din Munții Făgăraș s-a încheiat cu succes duminică, după aproape 16 ore de efort susținut. Bărbatul rănit grav într-o zonă extrem de abruptă a Văii Viștișoara, pe Muchia Zănoaga, a fost coborât terestru și predat în siguranță unui echipaj SMURD, în condiții meteo nefavorabile, care au făcut imposibilă intervenția aeriană.
16:00
Deceniile de "Pax Americana" s-au încheiat. Merz: Să ne pregătim pentru schimbarea relației transatlantice # ObservatorNews
Cancelarul Friedrich Merz a avertizat, sâmbătă, asupra unei îndepărtări de durată a Statelor Unite faţă de Europa. El a spus că europenii trebuie să se pregătească pentru o "schimbare fundamentală în relaţia transatlantică" şi că "deceniile de Pax Americana s-au încheiat", scrie Le Figaro.
15:20
Momentele dinaintea atacului armat din Australia, unde 12 persoane au fost ucise, surprinse de un martor # ObservatorNews
12 persoane au murit şi alte cel puţin 29 au fost rănite, după ce doi indivizi au deschis focul duminică pe plaja Bondi din Sydney. Incidentul a avut loc în timpul unui eveniment care celebra festivalul evreiesc Hanuka, iar martorii au relatat scene de haos, cu victime întinse pe plajă și sânge peste tot. Momentele de dinaintea atacului au fost surprinse de un martor.
15:20
Zelenski a ajuns la Berlin. Liderul ucrainean anunţă negocieri-cheie cu americanii pentru înghețarea frontului # ObservatorNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns duminică la Berlin, unde participă la o nouă rundă de negocieri cu partenerii occidentali. Liderul de la Kiev spune că obiectivul principal este să convingă Statele Unite să susțină înghețarea liniei frontului, în paralel cu obținerea unor garanții de securitate care să prevină o nouă agresiune rusă.
15:20
Furtuna Emilia face ravagii în Insulele Canare. Zăpadă în Tenerife, drumuri înghețate și apeluri la urgenţă # ObservatorNews
O furtună puternică a lovit în ultimele zile Insulele Canare. În Tenerife s-a aşternut un strat de zăpadă, drumurile au îngheţat, şi au fost sute de apeluri de urgenţă. Două persoane au fost salvate la timp dintr-o maşină care a rămas blocată într-o râpă. Meteorologii spanioli avertizează că există şanse ca furtuna să se întoarcă.
15:10
Binele se mută la Oradea. Începe "Oraşul Faptelor Bune" cu 7 zile de emoție, speranță și fapte altruiste # ObservatorNews
Binele se mută, de astăzi, la Oradea. Timp de șapte zile, Orașul Faptelor Bune aduce împreună oameni, emoții și speranță, alături de vedetele Radio ZU. Generozitatea este răsplătită, ca de fiecare dată, cu muzică live și artiști îndrăgiți.
15:10
Un tânăr de 18 ani din Timișoara a fost găsit mort în propria locuință, după ce mama sa a făcut descoperirea șocantă. Băiatul nu prezenta urme de violență, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la IML pentru necropsie, potrivit Mediafax. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și încearcă să stabilească împrejurările exacte ale morții.
Acum 8 ore
14:10
Prețurile biletelor de tren au crescut din nou, după majorarea din iulie. Care sunt noile tarife # ObservatorNews
Călătoriile de sărbători vor costa mai mult. Atât cu maşina, cât şi cu trenul. De duminică, 14 decembrie, preţul biletelor a crescut cu aproximativ 10%. Este a doua scumpire din acest an, după majorarea TVA.
14:10
Vestea bună e că nu trebuie să așteptăm până la Revelion pentru a da start distracției. Pârtia de la Durău, în județul Neamț, s-a deschis și odată cu ea a început și sezonul de săniuș.
14:00
Mamă şi copilul ei de 9 ani, loviţi de maşină pe o trecere de pietoni, în Bragadiru # ObservatorNews
Două persoane, între care un copil de 9 ani, au fost rănite într-un accident produs pe o trecere de pietoni din Bragadiru, județul Ilfov, după ce un șofer nu a acordat prioritate.
13:20
12 morţi şi cel puţin 29 răniţi după un atac armat pe o plajă din Australia. Un suspect omorât şi unul reţinut # ObservatorNews
12 au murit şi alte cel puţin 29 au fost rănite, după ce doi indivzi au deschis focul duminică pe plaja Bondi din Sydney. Poliția din New South Wales a anunțat că operațiunea este în desfășurare și a cerut oamenilor să evite zona. Incidentul a avut loc în timpul unui eveniment care celebra festivalul evreiesc Hanuka, iar martorii au relatat scene de haos, cu victime întinse pe plajă și sânge peste tot. Un atacator a fost împuşcat, iar celălalt se află în custodia poliţiştilor.
13:20
Fată de 17 ani, violată de un bărbat cu care şi-a dat întâlnire după discuţii pe reţelele de socializare # ObservatorNews
O fată de 17 ani, din județul Hunedoara, i-a povestit mamei că a fost forțată să întrețină raporturi sexuale de un bărbat de 25 de ani, din Hațeg, după ce s-a întâlnit cu acesta în urma unor discuții pe rețelele de socializare. Agresorul a fost reținut.
13:20
De la Palatul Buckingham la Polul Sud. Cum a ajuns o cutie poștală Royal Mail în Antarctica # ObservatorNews
Când Kirsten Shaw a vrut o cutie poștală nouă pentru personalul stației britanice de cercetare Rothera din Antarctica, nu a comandat-o online și nici nu a apelat la o soluție improvizată. A scris direct regelui Charles al III-lea, informează The Guardian.
13:00
Ucraina pregăteşte sancţiuni mai dure pentru localurile care difuzează muzică rusească # ObservatorNews
Autoritățile ucrainene pregătesc sancțiuni mult mai dure pentru localurile care difuzează muzică rusească, cu amenzi ce ar putea depăși 50.000 de hrivne (aproximativ 1.200 de euro). Măsura vizează restaurante, pub-uri și alte unități de alimentație publică și are ca scop descurajarea încălcării interdicției privind muzica artiștilor ruși sau a celor care susțin agresiunea Rusiei.
13:00
Chefi la cuţite, azi la Antena 1. Amuleta care le impune concurenților să gătească legați la mâini # ObservatorNews
După ce miercurea trecută, s-au petrecut schimbări în trei dintre echipele care se întrec în bucătăria Chefi la cuțite, în această seară, cel de-al cincilea battle va fi din nou zguduit de sunetul alarmei amuletelor încă din primele clipe. Iar jocul de la începutul serii, menit să aducă un avantaj foarte important echipei câștigătoare, va fi unul palpitant: ediția de la ora 20:00 va pune taberele față în față cu provocarea celor mai iuți ardei din lume. Cine va rezista până la capătul celei mai picante întreceri telespectatorii vor afla în ediția din această seară.
12:50
Taylor Swift, celebrată de fanii de toate vârstele la București: "Avem fetițe de 7 ani până la oameni de 50+" # ObservatorNews
Taylor Swift împlinește 36 de ani, iar cu această ocazie zeci de tineri, dar și adulți s-au întâlnit aseară în capitală pentru a o celebra pe faimoasa artistă americană. Fanii au avut parte de vizionarea celui mai nou film concert al artistei. Față de formatul inițial, filmul include secvențe suplimentare și este însoțit de șase episoade documentare ce dezvăluie culisele turneului.
12:30
Intervenție eroică pe plaja din Australia: Un civil a dezarmat un atacator, iar altul a fost ucis de poliție # ObservatorNews
O scenă eroică a fost surprinsă pe plaja Bondi din Sydney, unde un civil a reușit să imobilizeze și să dezarmeze unul dintre atacatorii implicați în incidentul cu împușcături. Înregistrările arată cum bărbatul s-a năpustit asupra suspectului, reușind să-i smulgă arma din mâini. Autorităţile au anunţat că unul dintre atactori a fost ucis, iar celălat se află în custodia poliţiştilor care lucrează pentru a dezamorsa ceea ce au descris drept un dispozitiv exploziv improvizat.
12:30
Zeci de motociclişti costumaţi în Moş Crăciun au adus daruri copiilor nevoiași, la Târgu Mureș # ObservatorNews
La Târgu Mureș, Moș Crăciun a renunțat la sania trasă de reni și a urcat pe motocicletă. Într-un spectacol inedit, străzile au răsunat de sunetul motoarelor și al colindelor, iar în locul spiridușilor, mai mulți motocicliști îmbrăcați în hainele lui Moș Crăciun au devenit ajutoarele sale moderne. Au strâns daruri de la cei care au mai mult și le-au dus acolo unde era mai mare nevoie: în mâinile și inimile copiilor nevoiași de la orfelinate.
Acum 12 ore
12:10
Zeci de iepuri de rasă au defilat într-o expoziție inedită dedicată campionilor blănoși, la Bistriţa # ObservatorNews
Chiar dacă sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar Paștele e încă departe, Bistrița s-a transformat, pentru o zi, într-un tărâm al iepurașilor! Zeci de blănoşi pufoși au defilat mândri, cu urechile ciulite și blana lor lucioasă. Vedetele concursului au fost aplaudate și premiate, iar pe lângă diplomele oferite stăpânilor, au primit și provizii serioase de furaje, mai ales că iarna se anunță a fi una lungă.
12:00
11:50
Momentul în care o femeie este spulberată mortal pe trecerea de pietoni, de un şofer de 20 de ani, în Iaşi # ObservatorNews
Un accident rutier tragic a avut loc în dimineața zilei de 14 decembrie, în municipiul Iași, soldat cu moartea unei femei, informează reprezentanții Poliției Municipiului Iași.
11:40
11:30
11:10
Operațiune de salvare a unui bărbat rănit în Munții Făgăraș. Elicopterul nu poate interveni # ObservatorNews
Acţiunea salvamontiştilor în Munţii Făgăraş continuă și duminică, după ce un bărbat a suferit multiple traumatisme într-o zonă extrem de abruptă a Văii Viştişoara, pe Muchia Zănoaga. Victima, conştientă şi cooperantă, făcea parte dintr-un grup de trei persoane și nu a putut fi preluată cu elicopterul din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Salvamontiştii efectuează transportul terestru către o zonă sigură, în timp ce ceilalți doi membri ai grupului au fost coborâți în siguranță de echipele de salvatori.
11:10
Un băiat de 8 ani a rămas fără un deget, după ce o petardă i-a explodat în mâini. Fratele, arsuri la palmă # ObservatorNews
Un copil de 8 ani a rămas fără un deget, iar fratele său de 11 ani a suferit arsuri la palmă, după ce o petardă a explodat în mâinile lor, în comuna Mircea-Vodă, județul Brăila. Tragedia a avut loc în plină zi, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru vătămare corporală din culpă.
11:00
Tânăr de 19 ani, prins într-un mormânt de fiare, după un accident teribil, în Dolj. O fată de 16 ani la spital # ObservatorNews
Tragedie cumplită în Dolj. Un tânăr de 19 ani şi-a pierdut viaţa în urma unui grav accident rutier. O adolescentă de 16 ani a ajuns în stare gravă la spital.
10:00
"M-am temut pentru viaţa mea". Fiul prinţesei Stephanie de Monaco, agresat după meciul AS Monaco - Galatasaray # ObservatorNews
Louis Ducruet, fiul prinţesei Stephanie de Monaco, şi doi dintre prietenii săi au fost agresaţi de doi suporteri ai formaţiei Galatasaray după victoria echipei AS Monaco, scor 1-0, marţi, în Liga Campionilor.
10:00
Cristiano Ronaldo, rol special în următorul film Fast & Furious, confirmat de Vin Diesel # ObservatorNews
Cristiano Ronaldo intră în universul Fast and Furious. Zvonurile au fost confirmate chiar de Vin Diesel. Actorul american a anunţat, într-o postare pe reţelele de socializare, că un rol special a fost scris pentru starul portughez în următorul film Furios şi iute, programat să apară în 2027, al 11-lea film din serie. Actorul a ataşat şi o fotografie cu fotbalistul.
10:00
Incendiu violent în Tulcea. Flăcările ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric # ObservatorNews
Incendiu violent în municipiul Tulcea. Anexa unei gospodării a fost cuprinsă de flăcări. Din fericire, intervenţia pompierilor a fost promptă şi vâlvătaia nu s-a extins la locuinţele din apropiere. De asemenea, nicio persoană nu a fost rănită. Incendiul ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric.
09:50
Teleferic urban, inaugurat în Paris: 4,5 km în 18 minute, mai repede decât cu mașina # ObservatorNews
Sudul Parisului are, de sâmbătă, un nou mijloc rapid de transport. A fost inaugurat primul teleferic din regiunea capitalei franceze şi, totodată, cel mai lung din Europa. Cu o lungime de 4,5 kilometri, telefericul traversează patru comune, are cinci staţii şi face legătura directă cu reţeaua de metrou a Parisului. Proiectul, în valoare de aproape 140 de milioane de euro, promite să asigure naveta zilnică pentru 20.000 de oameni, rezidenţi şi angajaţi.
09:40
Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață la muzeele din Cluj și Sibiu # ObservatorNews
Mai sunt mai puţin de două săptămâni până la Crăciun şi este perioada din an cea mai încărcată de tradiţii. Pentru toți cei cărora le e dor de iarna copilăriei sau au vrut să le arate copiilor cum era Crăciunul odinioară, la Muzeul Etnografic din Cluj-Napoca, a fost recreată atmosfera de Ignat, cu porc tăiat, colindătatori şi urări. Iar la Sibiu, cei care au vrut să sărbătorească ignatul ca pe vremea bunicilor s-au bucurat de o experienţă autentică la Muzeul ASTRA.
09:30
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii # ObservatorNews
Magia Crăciunului a ajuns şi într-o fermă din judeţul Harghita. Locul a fost transformat într-un târg de Crăciun, de unde clienţii pot cumpăra preparate tradiţionale pentru masa de sărbători, dar şi produse lucrate manual. Mai mult, cei mici se pot juca cu animăluţele şi pot învăţa ce înseamnă munca într-o fermă. Ieri atmosfera a fost întreţinută de toţi cei care au cântat colinde.
09:30
O timişoreancă a luat la bătaie angajaţii unui bar pentru că nu-şi terminase şampania, iar localul se închidea # ObservatorNews
Episod şocant într-un restaurant din Timişoara. O clientă a iscat un scandal monstru, după ce a fost anunţată că localul se închide şi că trebuie să plece.
09:10
Proteste masive în Ungaria: Opoziția cere demisia premierului Viktor Orban. "Protejați copiii!" # ObservatorNews
A fost seara protestelor în Ungaria. Zeci de mii de persoane au protestat la Budapesta în cadrul unei manifestaţii convocate de liderul opoziţiei. Principalul lider contestat în stradă a fost Viktor Orban. Oamenii i-au cerut demisia premierului, pe care îl acuză că nu a luat măsuri în urma scandalului provocat de abuzurile comise într-un centru de detenţie pentru minori delincvenţi.
09:10
Moarte suspectă în Vaslui. Bărbat găsit înjunghiat în piept, în casă. Fiica lui o acuză pe soţie de crimă # ObservatorNews
Moarte învăluită în mister, aseară, în comuna vasluiană Ciocani. Un bărbat de 55 de ani, cu o rană deschisă în zona pieptului, a fost găsit mort în propria locuinţă.
08:50
Detalii şocante în urma morţii Rodicăi Stănoiu. Ar fi ajuns la spital înainte de deces cu urme de lovituri # ObservatorNews
Moartea Rodicăi Stănoiu este anchetată de procurori. La câteva zile de la înmormântarea fostului ministru al justiţiei, anchetatorii s-au autosesizat pe baza informaţiilor apărute în presă. Potrivit unor surse, Rodica Stănoiu ar fi ajuns la spital cu lovituri şi s-ar fi externat pe semnătură.
