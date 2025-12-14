UPDATE Atac armat pe o plajă din Sydney, soldat cu mai mulți morți. Gest eroic al unui trecător VIDEO
Două persoane au tras mai multe focuri de armă în mulțime pe celebra plajă Bondi din Sydney, capitala statului Noul Wales de Sud din Australia. 12 persoane au fost ucise, inclusiv unul dintre atacatori, potrivit presei australiene.
Cancelarul german avertizează că s-a încheiat cu „Pax Americana” și Europa trebuie să se pregătească # Profit.ro
Cancelarul Friedrich Merz vine cu o concluzie dură în relația SUA - Europa: deceniile de „Pax Americana” s-au încheiat și europenii sunt nevoiți să se pregătească pentru schimbări "fundamentale" în relația cu americanii.
Kremlinul răspunde acuzației secretarul general al NATO: Rutte nu înțelege despre ce vorbește # Profit.ro
Rușii îl acuză de iresponsabilitatea pe Mark Rutte, secretarul general al NATO, care a avertizat că țările europene sunt următoarea țintă a Rusiei.
Biletele de tren se scumpesc de astăzi. Majorare de preț la 4 luni de la ultima creștere # Profit.ro
Biletele de tren se scumpesc din nou, chiar de astăzi. Este o nouă majorare de tarif, la patru luni de la ultima mărire a prețurilor.
Trotinete electrice și biciclete electrice, obligatoriu asigurate. Limitele minime de despăgubire în caz de accident, modificate - Lege în vigoare # Profit.ro
Limitele minime modificate de despăgubire în caz de accident auto, precum și obligația de asigurare care va fi acum impusă inclusiv pentru trotinete electrice și biciclete electrice au intrat în vigoare.
Compania lui Elon Musk a fost evaluată la circa 800 de miliarde de dolari, după o vânzare internă de acțiuni, în pregătirea unei viitoare listări la bursă în 2026.
Proteste ale opoziției în Ungaria, după un scandal legat de abuzuri într-un centru de detenție pentru minori.
Gigantul american de cosmetice, parfumuri și bijuterii Avon International, unul dintre cei mai mari jucători din industria beauty, a intrat în rețeaua Farmacia Tei.
Președintele Nicușor Dan spune că în momentul în care s-a format guvernul Bolojan a pus condiția ca Taxa pe Valoarea Adăugată să nu fie majorată, aceasta fiind una dintre promisiunile sale de campanie. Creșterea taxelor, inclusiv a TVA, era anticipată de unii economiști ca măsură de creștere a veniturilor fiscale, în condițiile deficitului bugetar foarte ridicat.
Proteste ale opoziției în Ungaria, după un scandal legat de abuzuri într-un centru de detenție pentru minori.
Cea mai populară platformă de streaming audio a început să testeze o facilitate care permite utilizatorilor să comande AI-ului crearea listelor de melodii pe anumite criterii.
Google a implementat, în fază beta, deocamdată, o funcție prin care serviciul Google Translate poate trimite traducerea în timp real a conversațiilor direct la căști.
Coca-Cola poartă negocieri de ultim moment pentru a reuși vânzarea lanțului de cafenele Costa Coffee către fondul de investiții TDR Capital.
Pompa de căldură a devenit unul dintre cele mai invocate subiecte când vine vorba despre mașini electrice.
Compania lui Elon Musk a fost evaluată la circa 800 de miliarde de dolari, după o vânzare internă de acțiuni, în pregătirea unei viitoare listări la bursă în 2026.
Veniturile Rusiei din petrol și gaze, cea mai importantă sursă la buget, se prăbușesc. 2026 se anunță un an dificil # Profit.ro
Petrolul și gazele naturale mai aduc doar aproape jumătate din cât o făceau anul trecut, fiind la cel mai redus nivel după primele luni ale pandemiei. Situația afectează puternic veniturile bugetare ale Rusiei, care se va împrumuta din piața internă pentru a acoperi diferența.
Autostrada A1 Sibiu - Pitești: A fost turnat betonul la un important tunel, cu utilaje din Germania # Profit.ro
Constructorul a turnat betonul rutier la tunelul Curtea de Argeș, de pe Autostrada A1 Sibiu - Pitești, una dintre cele mai importante din țară aflate în construcție.
Când lucrezi manual, ai nevoie de ajutoare vizuale.
Regii kilometrajului: De unde să îți cumperi la sigur mașini second hand. Românii conduc mai puțini kilometri cu aceeași mașină decât media europeană # Profit.ro
O mașină care și-a schimbat proprietarul de multe ori nu va mai fi foarte căutată pe piața second-hand.
Poliția germană a arestat cinci bărbați sub suspiciunea că plănuiau un atac cu bombă la un târg de Crăciun în apropierea orașului München.
Vinul zilei: un cupaj roșu din Valpolicella, cotat cu 94 de puncte James Suckling. Un vin parfumat, cu arome de fructe roșii, lemn dulce, piper negru, portocale roșii și condimente dulci. De savurat alături de carne roșie, lasagna sau paste cu sosuri bog # Profit.ro
Ruberpan Valpolicella Superiore 2022 este un vin roșu sec, expresiv și rafinat, produs în regiunea Valpolicella de una dintre cele mai respectate crame din Italia.
VIDEO Cel mai lung traseu de teleferic din Europa a fost inaugurat în apropiere de Paris # Profit.ro
Cei care locuiesc la sud de Paris au acum la dispoziție un nou mijloc de transport pentru a face naveta în oraș, folosind cel mai lung și cel mai nou traseu de teleferic urban, cu o lungime de 4,5 kilometri.
Meteorologii au emis, duminică, mai multe avertizări cod galben de ceață și anunță vizibilitate redusă în mai multe zone ale țării.
Autoritățile militare ucrainene acuză un atac intenționat al Rusiei asupra unei nave civile turce, prin folosirea unei drone.
Exclusivitățile săptămânii: Jumbo - mesaj rar privind România: Pinguinii sar primii. ANAF revine cu gemul bunicii. Jucător-gigant în România. Unul din cei mai bogați unguri cumpără în România. Proiect de amploare lângă București # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
Grindă în loc de ușă, gaură și priză în loc de aer condiționat, locuri de joacă la subsol, vedere "spre mare" cu 3 blocuri în față. Anomaliile descoperite de ANPC la dezvoltatorii imobiliari # Profit.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au derulat, în ultimii 3 ani, un amplu control în rândul dezvoltatorilor de locuințe, în urma căruia au constatat o serie de nereguli care, în unele cazuri, par de necrezut.
Autoritățile din Republica Moldova intervin la o alertă cu bombă într-un tren pe ruta București - Kiev.
Președintele Nicușor Dan nu vede motive pentru ruperea coaliției de guvernare și spune că n-are "blat" cu PSD # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan spune că nu vede niciun motiv ca actuala coaliție de guvernare să se rupă și neagă că nu a avut un blat cu Partidul Social Democrat la recentele alegeri la București.
Fanii lui Messi au devastat un stadion în India, deoarece fotbalistul argentinian și-a făcut apariția doar 20 de minute la un eveniment pentru care biletul a costat 135 de dolari, sumă foarte mare pentru salariile din această țară.
Tronson de autostradă A7 poate fi deschis în următoarele zile. "Sunt premise clare!" VIDEO # Profit.ro
Traficul pe Autostrada Moldovei va fi deschis anul acesta până la Adjud.
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair amenință că va tăia încă 20 de rute din Europa.
Violențe sunt semnalate la protestele fermierilor din Franța, care se opun sacrificării bovinelor bolnave de dermatoză nodulară.
În București și alte orașe au loc noi proteste sâmbătă seara cu tema justiției. Protestatarii cer revocarea Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ.
SUA ridică unele sancțiuni asupra Belarusului. Lukașenko eliberază 123 de deținuți politici # Profit.ro
Statele Unite ale Americi anunță ridicarea sancțiunilor asupra potasei (îngrășămite) impuse Belarusului. În schimb, Minskul eliberează 123 de deținuți politici, ptrintre care și laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiațki și opozanta Maria Kolesnikova.
Germania va trimite soldați în Polonia pentru protejarea frontierei de est cu Belarus și Kaliningrad.
Autoritățile militare ucrainene acuză un atac intenționat al Rusiei asupra unei nave civile turce, prin folosirea unei drone.
Dezastrele naturale - inundații și alunecări de teren - care au lovit Indonezia au dus la 1.003 morți și 218 dispăruți, anunță autoritățile.
În București și alte orașe au loc noi proteste sâmbătă seara cu tema justiției. Protestatarii cer revocarea Liei Savonea de la conducerea ÎCCJ.
Lucrările la Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse vor fi suspendate pe perioada sărbătorilor de iarnă, pentru a permite traficul pe ambele sensuri.
Autoritățile din Republica Moldova intervin la o alertă cu bombă într-un tren pe ruta București - Kiev.
Un nou tip de atac phishing, denumit Spiderman, a apărut și în România.
Un total de 764 de muncitori și 266 de utilaje sunt mobilizate pe lotul 1 al A0 Nord.
Germania va trimite soldați în Polonia pentru protejarea frontierei de est cu Belarus și Kaliningrad.
Fermierii din Franța au declanșat noi proteste antiguvernamentale, nemulțumiți de sacrificarea vacilor în urma unei epidemii de dermatoză nodulară.
Actorul american Peter Greene, cunoscut pentru rolurile din Pulp Fiction și Masca, a decedat la vârsta de 60 de ani.
