Energia pe cărbune a României, salvată la Bruxelles: Complexul Energetic Oltenia a vrut să-și vândă în avans peste 12% din producția pe 2026. Nimeni n-a venit să cumpere

Compania de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, a scos la vânzare pe bursa de profil OPCOM o cantitate totală de electricitate echivalentă cu peste 12% din producția sa efectivă de anul trecut, însă a fost nevoită să anuleze licitația, întrucât nu a primit nicio ofertă de cumpărare, relevă datele analizate de Profit.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Profit.ro