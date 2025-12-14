Energia pe cărbune a României, salvată la Bruxelles: Complexul Energetic Oltenia a vrut să-și vândă în avans peste 12% din producția pe 2026. Nimeni n-a venit să cumpere
Profit.ro, 15 decembrie 2025 00:30
Compania de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, a scos la vânzare pe bursa de profil OPCOM o cantitate totală de electricitate echivalentă cu peste 12% din producția sa efectivă de anul trecut, însă a fost nevoită să anuleze licitația, întrucât nu a primit nicio ofertă de cumpărare, relevă datele analizate de Profit.ro.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
00:30
EXCLUSIV FOTO - Afacere cedată în România în favoarea unui gigant. Primul efect al unui acord de peste 5 miliarde dolari: ABB pregătește vânzarea business-ului de robotică spre SoftBank # Profit.ro
Grupul elvețian ABB vinde gigantului japonez SoftBank business-ul de robotică, într-o tranzacție de 5,4 miliarde dolari ale cărei efecte încep să se vadă acum și în România, elvețienii lansând pregătirile pentru separarea activităților, potrivit informațiilor Profit.ro.
00:30
Energia pe cărbune a României, salvată la Bruxelles: Complexul Energetic Oltenia a vrut să-și vândă în avans peste 12% din producția pe 2026. Nimeni n-a venit să cumpere # Profit.ro
Compania de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, a scos la vânzare pe bursa de profil OPCOM o cantitate totală de electricitate echivalentă cu peste 12% din producția sa efectivă de anul trecut, însă a fost nevoită să anuleze licitația, întrucât nu a primit nicio ofertă de cumpărare, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV FOTO Lucian Butnaru, fondatorul SelfPay, avansează cu proiectele sale rezidențiale dedicate nișei închirierilor # Profit.ro
Antreprenorul Lucian Butnaru, fondatorul furnizorului de tehnologie de plată SelfPay, vrea să înceapă în primăvara anului viitor construcția unui bloc cu apartamente, din care o parte sunt destinate închirierii, după ce a finalizat și închiriat un complex cu vile din Pipera, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Acum o oră
00:00
Inspecția Judiciară face verificări, după o sesizare a CSM, și susține că unele lucruri prezentate în anchetă erau deja verificate.
00:00
ANUNȚ Schimbare la plata serviciilor medicale: Obligativitatea semnării cu cardul de sănătate a fost scoasă. Perioada de plată a concediilor medicale, redusă # Profit.ro
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, anunță că a fost scoasă obligativitatea semnării cu cardul de sănătate.
Acum 2 ore
23:30
Ministrul Economiei, virulent: S-a întâlnit prostul cu deșteptul la Avioane Craiova. Prostul a fost statul, deșteptul a fost o firmă privată # Profit.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, afirmă că la Avioane Craiova ”s-a întâlnit cu prost cu un deștept”.
23:00
Israelul critică Australia după atacul terorist din Sydney: Rezultatul violențelor antisemite din ultimii doi ani # Profit.ro
Atacul terorist de pe o plajă din Sydney, soldat cu zeci de morți și răniți, din prima noapte de Hanukka, face parte dintr-o serie de incidente antisemite, acuză Israelul, care cere guvernului australian să-și revină.
Acum 4 ore
22:00
Grupul belgian BMT va construi o fabrică în România, la Iași.
21:50
Ucraina renunță la ambiția de a adera la NATO dacă primește garanții de securitate occidentale, anunță Zelenski # Profit.ro
Președintele Volodimir Zelenski spune că Ucraina a renunțat la ambiția de a adera la NATO în schimbul unor garanții de securitate din partea Occidentului, acesta fiind compromisul pentru a încheia războiul.
21:30
Australia îl elogiază pe cel care s-a luptat cu un atacator pe o plajă din Sydney, într-un atentat calificat drept 'terorist' și 'antisemit' de autorități.
21:10
Protestele la adresa neregulilor din justiție continuă pentru a cincea seară la rând în București și alte orașe din țară.
Acum 6 ore
20:50
Schimbare în factura de gaze. Veți fi anunțați de furnizori cum va fi acum calculat prețul # Profit.ro
Schema de sprijin prin plafonare pentru consumatorii de gaze naturale expiră la 1 aprilie 2026.
20:30
Schimbare în factura de gaze. Veți fi anunțați de furnizori cum va fi acum calculatt prețul # Profit.ro
Schema de sprijin prin plafonare pentru consumatorii de gaze naturale expiră la 1 aprilie 2026.
20:10
Banca Europeană de Investiții (BEI), bancă a UE, va acorda credite în sumă mai mare pentru proiectele de apărare - infrastructură critică, mobilitate și sisteme anti-dronă - anul viitor.
19:00
Protestele la adresa neregulilor din justiție continuă pentru a cincea seară la rând în București și alte orașe din țară.
Acum 8 ore
18:30
Mai multe zeci de tineri au ieșit să protesteze, duminică, în orașul siberian Tomsk, nemulțumiți de blocarea platformei de jocuri video Roblox de către autoritatea de cenzură rusească. Este un exemplu rar de dizidență publică în ultimii ani, arată Reuters.
18:00
Inspecția Judiciară face verificări după documentarul Recorder, după o sesizare a CSM, și susține că unele lucruri prezentate în anchetă erau deja verificate.
17:00
Israelul critică Australia după atacul terorist din Sydney: Rezultatul violențelor antisemite din ultimii doi ani # Profit.ro
Atacul terorist de pe o plajă din Sydney, soldat cu zeci de morți și răniți, din prima noapte de Hanukka, face parte dintr-o serie de incidente antisemite, acuză Israelul, care cere guvernului australian să-și revină.
Acum 12 ore
16:30
Românii cheltuiesc 2,4 miliarde euro anual pe pariuri și doar 140 milioane euro pe cărți ANALIZĂ # Profit.ro
Românii cheltuiesc 2,4 miliarde euro anual pe pariuri și alte jocuri de noroc și doar 140 milioane euro pe cărți, fiind cei mai puțin citiți din Europa.
16:20
Românii cheltuie 2,4 miliarde euro anual pe pariuri și alte jocuri de noroc și doar 140 milioane euro pe cărți, fiind cei mai puțin citiți din Europa.
16:20
Câștigătorul alegerilor la Capitală, Ciprian Ciucu spune că e o idee foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare și ceree mai multă responsabilitate în coaliție.
15:40
Ucraina renunță la ambiția de a adera la NATO dacă primește garanții de securitate occidentale, anunță Zelenski # Profit.ro
Președintele Volodimir Zelenski spune că Ucraina a renunțat la ambiția de a adera la NATO în schimbul unor garanții de securitate din partea Occidentului, acesta fiind compromisul pentru a încheia războiul.
15:20
Președintele american Donald Trump se teme că republicanii ar putea pierde alegerile de la jumătatea anului viitor, deși în opinia sa a creat cea mai mare economie din istoria SUA.
15:10
Investiții ante-COVID. Câți bani aveai azi dacă plasai 100 lei la bursă în 2019. „Piața bursieră locală a avut o creștere spectaculoasă.” # Profit.ro
Un investitor care a plasat 100 de lei în 20 de companii blue chip ale Bursei de Valori București, la începutul anului 2019, ar fi avut astăzi circa 500 de lei.
14:30
Augustin Lazăr, fost procuror general, acuză o restaurație a sistemului oligarhic în justiție, într-o lungă analiză pornită de la ancheta de presă a Recorder.
14:20
Două persoane au tras mai multe focuri de armă în mulțime pe celebra plajă Bondi din Sydney, capitala statului Noul Wales de Sud din Australia. 12 persoane au fost ucise, inclusiv unul dintre atacatori, potrivit presei australiene.
14:00
Cancelarul german avertizează că s-a încheiat cu „Pax Americana” și Europa trebuie să se pregătească # Profit.ro
Cancelarul Friedrich Merz vine cu o concluzie dură în relația SUA - Europa: deceniile de „Pax Americana” s-au încheiat și europenii sunt nevoiți să se pregătească pentru schimbări "fundamentale" în relația cu americanii.
13:50
UPDATE Atac armat pe o plajă din Sydney, soldat cu mai mulți morți. Gest eroic al unui trecător VIDEO # Profit.ro
Două persoane au tras mai multe focuri de armă în mulțime pe celebra plajă Bondi din Sydney, capitala statului Noul Wales de Sud din Australia. 12 persoane au fost ucise, inclusiv unul dintre atacatori, potrivit presei australiene.
13:30
Kremlinul răspunde acuzației secretarul general al NATO: Rutte nu înțelege despre ce vorbește # Profit.ro
Rușii îl acuză de iresponsabilitatea pe Mark Rutte, secretarul general al NATO, care a avertizat că țările europene sunt următoarea țintă a Rusiei.
13:20
Biletele de tren se scumpesc de astăzi. Majorare de preț la 4 luni de la ultima creștere # Profit.ro
Biletele de tren se scumpesc din nou, chiar de astăzi. Este o nouă majorare de tarif, la patru luni de la ultima mărire a prețurilor.
13:10
Biletele de tren se scumpesc din nou, chiar de astăzi. Este o nouă majorare de tarif, la patru luni de la ultima mărire a prețurilor.
13:00
Trotinete electrice și biciclete electrice, obligatoriu asigurate. Limitele minime de despăgubire în caz de accident, modificate - Lege în vigoare # Profit.ro
Limitele minime modificate de despăgubire în caz de accident auto, precum și obligația de asigurare care va fi acum impusă inclusiv pentru trotinete electrice și biciclete electrice au intrat în vigoare.
12:50
Compania lui Elon Musk a fost evaluată la circa 800 de miliarde de dolari, după o vânzare internă de acțiuni, în pregătirea unei viitoare listări la bursă în 2026.
12:50
Proteste ale opoziției în Ungaria, după un scandal legat de abuzuri într-un centru de detenție pentru minori.
12:50
Două persoane au tras mai multe focuri de armă în mulțime pe celebra plajă Bondi din Sydney, capitala statului Noul Wales de Sud din Australia. 10 persoane au fost ucise, inclusiv unul dintre atacatori, potrivit presei australiene.
12:40
Gigantul american de cosmetice, parfumuri și bijuterii Avon International, unul dintre cei mai mari jucători din industria beauty, a intrat în rețeaua Farmacia Tei.
12:30
Președintele Nicușor Dan spune că în momentul în care s-a format guvernul Bolojan a pus condiția ca Taxa pe Valoarea Adăugată să nu fie majorată, aceasta fiind una dintre promisiunile sale de campanie. Creșterea taxelor, inclusiv a TVA, era anticipată de unii economiști ca măsură de creștere a veniturilor fiscale, în condițiile deficitului bugetar foarte ridicat.
12:10
Două persoane au tras mai multe focuri de armă în mulțime pe celebra plajă Bondi din Sydney, capitala statului Noul Wales de Sud din Australia. 10 persoane au fost ucise, inclusiv unul dintre atacatori, potrivit presei australiene.
Acum 24 ore
11:10
Proteste ale opoziției în Ungaria, după un scandal legat de abuzuri într-un centru de detenție pentru minori.
11:10
Cea mai populară platformă de streaming audio a început să testeze o facilitate care permite utilizatorilor să comande AI-ului crearea listelor de melodii pe anumite criterii.
10:50
Google a implementat, în fază beta, deocamdată, o funcție prin care serviciul Google Translate poate trimite traducerea în timp real a conversațiilor direct la căști.
10:20
Coca-Cola poartă negocieri de ultim moment pentru a reuși vânzarea lanțului de cafenele Costa Coffee către fondul de investiții TDR Capital.
10:10
Pompa de căldură a devenit unul dintre cele mai invocate subiecte când vine vorba despre mașini electrice.
10:00
Compania lui Elon Musk a fost evaluată la circa 800 de miliarde de dolari, după o vânzare internă de acțiuni, în pregătirea unei viitoare listări la bursă în 2026.
09:50
Veniturile Rusiei din petrol și gaze, cea mai importantă sursă la buget, se prăbușesc. 2026 se anunță un an dificil # Profit.ro
Petrolul și gazele naturale mai aduc doar aproape jumătate din cât o făceau anul trecut, fiind la cel mai redus nivel după primele luni ale pandemiei. Situația afectează puternic veniturile bugetare ale Rusiei, care se va împrumuta din piața internă pentru a acoperi diferența.
09:40
Autostrada A1 Sibiu - Pitești: A fost turnat betonul la un important tunel, cu utilaje din Germania # Profit.ro
Constructorul a turnat betonul rutier la tunelul Curtea de Argeș, de pe Autostrada A1 Sibiu - Pitești, una dintre cele mai importante din țară aflate în construcție.
09:40
Când lucrezi manual, ai nevoie de ajutoare vizuale.
09:10
Regii kilometrajului: De unde să îți cumperi la sigur mașini second hand. Românii conduc mai puțini kilometri cu aceeași mașină decât media europeană # Profit.ro
O mașină care și-a schimbat proprietarul de multe ori nu va mai fi foarte căutată pe piața second-hand.
09:10
Poliția germană a arestat cinci bărbați sub suspiciunea că plănuiau un atac cu bombă la un târg de Crăciun în apropierea orașului München.
09:10
Vinul zilei: un cupaj roșu din Valpolicella, cotat cu 94 de puncte James Suckling. Un vin parfumat, cu arome de fructe roșii, lemn dulce, piper negru, portocale roșii și condimente dulci. De savurat alături de carne roșie, lasagna sau paste cu sosuri bog # Profit.ro
Ruberpan Valpolicella Superiore 2022 este un vin roșu sec, expresiv și rafinat, produs în regiunea Valpolicella de una dintre cele mai respectate crame din Italia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.