Jimmy Lai, fostul magnat al presei din Hong Kong, găsit vinovat de insurecție și complot
Profit.ro, 15 decembrie 2025 10:20
Jimmy Lai, magnat media din Hong Kong, a fost condamnat într-un proces istoric intentat din motive de securitate națională.
• • •
Acum 10 minute
10:30
Mălaiul extra și untul bio, din filierele Auchan, au fost premiate pentru calitate, gust și excelență la competiția Gustul Ales 2025 # Profit.ro
Mălaiul extra din porumb cultivat în România și untul bio, românesc, ambele de filieră Auchan, au fost premiate la cea de-a 10-a ediție a competiției Gustul Ales 2025, organizată de RO.aliment, care recunoaște cele mai gustoase produse alimentare fabricate în România, ce îmbină calitatea cu inovația.
10:30
Sindicatele de la Muzeul Luvru din Paris declanșează grevă pentru a cere renovări urgente și extinderea personalului, precum și pentru a protesta față de creșterea prețurilor biletelor pentru majoritatea vizitatorilor din afara UE, inclusiv turiștii britanici și americani.
Acum 30 minute
10:20
10:10
„Fabrica Transparentă”, așa cum era supranumită uzina de automobile din Dresda a grupului VW se închide definitiv săptămâna aceasta, ca urmare a deciziilor strategice luate de conducerea companiei.
Acum o oră
10:00
Banca Centrală Europeană va menține nemodificate ratele dobânzilor, pentru a patra ședință consecutivă, la reuniunea de politică monetară din 18 decembrie, și le va păstra așa și anul viitor, conform previziunilor majorității economiștilor intervievați de Reuters, în condițiile în care inflația ar urma să rămână la un nivel redus și creșterea economică să fie rezilientă.
09:50
Producția industrială a scăzut, în primele zece luni, cu 0,9% ca serie brută și cu 0,5% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
09:40
Temperatura bateriei este unul dintre factorii invizibili care îți pot transforma mașina electrică dintr-un vehicul economic într-unul frustrant.
Acum 2 ore
09:10
Vinul zilei: un Primitivo expresiv, cu arome dominate de fructe coapte și accente de ciocolată, un vin roșu plăcut, rotund, bine echilibrat, numai bun de savurat lângă bradul de Crăciun. Cotat cu 98 de puncte Luca Maroni # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Gran Maestro Primitivo di Manduria DOC 2023, este un vin roșu intens din sudul Italiei, cu personalitate și eleganță.
09:00
Piața smartphone-urilor pliabile va crește brusc și mult după lansarea primului iPhone pliabil, susțin analiștii de la IDC.
08:40
La presiunea Disney, YouTube a început să facă curățenie și să blocheze clipurile generate de inteligența artificială, care includ personaje din filmele și serialele Disney.
Acum 4 ore
08:20
Președintele Nicușor Dan începe o vizită în Finlanda, iar marți are programată participarea,alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei și Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est.
08:20
Robert Reiner, regizor și producător american, a fost găsit decedat în propria locuință, alături de soția sa # Profit.ro
Rob Reiner, regizor, actor și producător american, a fost găsit mort în locuința sa din cartierul Brentwood, Los Angeles, alături de soția sa, Michele Singer Reiner.
08:10
Rafinăria Petrotel Ploiești a rușilor de la Lukoil, drastic sancționați de SUA, a raportat profit al doilea an la rând, dar ″târăște″ din trecut pierderi cumulate de miliarde de lei # Profit.ro
Petrotel Lukoil SA, operatoarea rafinăriei Petrotel Ploiești, controlată de gigantul petrolier rus Lukoil prin divizia sa elvețiană de trading Litasco, a raportat profit pentru al doilea an la rând, însă ″târăște″ din trecut pierderi cumulate de miliarde de lei.
08:00
Există teme despre care ne place să credem că aparțin exclusiv domeniului moral sau al dezbaterii politice.
07:50
Dante International, firma care administrează eMAG, cel mai mare retailer online din România, a ajuns la o cotă de 95,07% în capitalul social al Delivery Solutions (Sameday Courier), în urma unei infuzii de capital de 5.575 lei, la 419.000,8 lei, însoțită de o primă de emisiune de 39,99 milioane de lei.
07:40
Casele de marcat fizice conectate la ANAF vor putea fi înlocuite cu o aplicație software - nou cadru legislativ # Profit.ro
Casa de marcat electronică fiscală virtuală (AMEF-V), definită ca aplicație software certificată de ANAF și capabilă să îndeplinească toate funcțiile esențiale ale unui aparat fiscal clasic, ar urma să poată înlocui casele de marcat fizice conectate la Fisc, conform unui proiect analizat de Profit.ro. Bonurile fiscale emise de aceste aplicații vor fi exclusiv electronice.
07:30
Producătorul de lapte și brânză Lactate Natura, controlat de Infinity Capital (fostul SIF Oltenia), intră în lichidare, după o încercare de revenire pe piață, urmată însă de o delistare de la bursă, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:30
TABEL Cele mai fiabile mașini: Ford - cel mai bun rezultat din ultimii 15 ani. Toyota revine pe primul loc # Profit.ro
După ce a fost depășită de Subaru în 2022, Toyota redevine în acest an cea mai fiabilă marcă. Subaru și BMW sunt însă cele mai bune mărci auto, în clasamentul care cuprinde mai multe criterii de evaluare.
07:20
STB - Nou pas cu "Revoluția" panourilor digitale în stații, ca în țările dezvoltate VIDEO&FOTO # Profit.ro
Primăria Capitalei a lansat o licitație pentru achiziționarea și furnizarea sistemului integrat ITS și execuția lucrărilor și prestarea serviciilor de proiectare, verificarea proiectelor și asistența tehnică pe timpul execuției pentru obiectivul de investiții "Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București – Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public".
07:10
CITR Filiala București SPRL, lichidatorul judiciar al falimentarei Euroins Romania, vrea să vândă participația deținută de fostul asigurător la societatea care emite polițele obligatorii pentru locuințe, Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), care reprezintă 5,5% din capitalul social.
07:10
Investiție în România - Compania chineză Tencent și-a sporit din nou, indirect, participația la firma românească de jocuri Green Horse Game # Profit.ro
Compania chineză Tencent și-a majorat din nou, indirect, prin subsidiara portugheză a dezvoltatorului elvețian de jocuri Miniclip, participația la firma locală de jocuri Green Horse Games, în care devenise acționar majoritar în 2021.
Acum 6 ore
06:10
ANUNȚ Schimbare la plata serviciilor medicale: Obligativitatea semnării cu cardul de sănătate a fost scoasă. Perioada de plată a concediilor medicale, redusă # Profit.ro
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, anunță că a fost scoasă obligativitatea semnării cu cardul de sănătate.
06:10
Poșta Română caută. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
02:20
Banca Europeană de Investiții (BEI), bancă a UE, va acorda credite în sumă mai mare pentru proiectele de apărare - infrastructură critică, mobilitate și sisteme anti-dronă - anul viitor.
00:30
EXCLUSIV FOTO - Afacere cedată în România în favoarea unui gigant. Primul efect al unui acord de peste 5 miliarde dolari: ABB pregătește vânzarea business-ului de robotică spre SoftBank # Profit.ro
Grupul elvețian ABB vinde gigantului japonez SoftBank business-ul de robotică, într-o tranzacție de 5,4 miliarde dolari ale cărei efecte încep să se vadă acum și în România, elvețienii lansând pregătirile pentru separarea activităților, potrivit informațiilor Profit.ro.
00:30
Energia pe cărbune a României, salvată la Bruxelles: Complexul Energetic Oltenia a vrut să-și vândă în avans peste 12% din producția pe 2026. Nimeni n-a venit să cumpere # Profit.ro
Compania de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, a scos la vânzare pe bursa de profil OPCOM o cantitate totală de electricitate echivalentă cu peste 12% din producția sa efectivă de anul trecut, însă a fost nevoită să anuleze licitația, întrucât nu a primit nicio ofertă de cumpărare, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV FOTO Lucian Butnaru, fondatorul SelfPay, avansează cu proiectele sale rezidențiale dedicate nișei închirierilor # Profit.ro
Antreprenorul Lucian Butnaru, fondatorul furnizorului de tehnologie de plată SelfPay, vrea să înceapă în primăvara anului viitor construcția unui bloc cu apartamente, din care o parte sunt destinate închirierii, după ce a finalizat și închiriat un complex cu vile din Pipera, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:00
Inspecția Judiciară face verificări, după o sesizare a CSM, și susține că unele lucruri prezentate în anchetă erau deja verificate.
00:00
14 decembrie 2025
23:30
Ministrul Economiei, virulent: S-a întâlnit prostul cu deșteptul la Avioane Craiova. Prostul a fost statul, deșteptul a fost o firmă privată # Profit.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, afirmă că la Avioane Craiova ”s-a întâlnit cu prost cu un deștept”.
23:00
Israelul critică Australia după atacul terorist din Sydney: Rezultatul violențelor antisemite din ultimii doi ani # Profit.ro
Atacul terorist de pe o plajă din Sydney, soldat cu zeci de morți și răniți, din prima noapte de Hanukka, face parte dintr-o serie de incidente antisemite, acuză Israelul, care cere guvernului australian să-și revină.
22:00
Grupul belgian BMT va construi o fabrică în România, la Iași.
21:50
Ucraina renunță la ambiția de a adera la NATO dacă primește garanții de securitate occidentale, anunță Zelenski # Profit.ro
Președintele Volodimir Zelenski spune că Ucraina a renunțat la ambiția de a adera la NATO în schimbul unor garanții de securitate din partea Occidentului, acesta fiind compromisul pentru a încheia războiul.
Acum 24 ore
21:30
Australia îl elogiază pe cel care s-a luptat cu un atacator pe o plajă din Sydney, într-un atentat calificat drept 'terorist' și 'antisemit' de autorități.
21:10
Protestele la adresa neregulilor din justiție continuă pentru a cincea seară la rând în București și alte orașe din țară.
20:50
Schimbare în factura de gaze. Veți fi anunțați de furnizori cum va fi acum calculat prețul # Profit.ro
Schema de sprijin prin plafonare pentru consumatorii de gaze naturale expiră la 1 aprilie 2026.
20:30
20:10
19:00
18:30
Mai multe zeci de tineri au ieșit să protesteze, duminică, în orașul siberian Tomsk, nemulțumiți de blocarea platformei de jocuri video Roblox de către autoritatea de cenzură rusească. Este un exemplu rar de dizidență publică în ultimii ani, arată Reuters.
18:00
17:00
16:30
Românii cheltuiesc 2,4 miliarde euro anual pe pariuri și doar 140 milioane euro pe cărți ANALIZĂ # Profit.ro
Românii cheltuiesc 2,4 miliarde euro anual pe pariuri și alte jocuri de noroc și doar 140 milioane euro pe cărți, fiind cei mai puțin citiți din Europa.
16:20
16:20
Câștigătorul alegerilor la Capitală, Ciprian Ciucu spune că e o idee foarte proastă ca USR să fie scos de la guvernare și ceree mai multă responsabilitate în coaliție.
15:40
15:20
Președintele american Donald Trump se teme că republicanii ar putea pierde alegerile de la jumătatea anului viitor, deși în opinia sa a creat cea mai mare economie din istoria SUA.
15:10
Investiții ante-COVID. Câți bani aveai azi dacă plasai 100 lei la bursă în 2019. „Piața bursieră locală a avut o creștere spectaculoasă.” # Profit.ro
Un investitor care a plasat 100 de lei în 20 de companii blue chip ale Bursei de Valori București, la începutul anului 2019, ar fi avut astăzi circa 500 de lei.
14:30
Augustin Lazăr, fost procuror general, acuză o restaurație a sistemului oligarhic în justiție, într-o lungă analiză pornită de la ancheta de presă a Recorder.
14:20
Două persoane au tras mai multe focuri de armă în mulțime pe celebra plajă Bondi din Sydney, capitala statului Noul Wales de Sud din Australia. 12 persoane au fost ucise, inclusiv unul dintre atacatori, potrivit presei australiene.
