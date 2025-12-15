Producția industrială a scăzut

00:30

Compania de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, a scos la vânzare pe bursa de profil OPCOM o cantitate totală de electricitate echivalentă cu peste 12% din producția sa efectivă de anul trecut, însă a fost nevoită să anuleze licitația, întrucât nu a primit nicio ofertă de cumpărare, relevă datele analizate de Profit.ro.