Franța începe vaccinarea bovinelor pentru a limita sacrificarea în masă, după ample proteste
Jurnalul.ro, 14 decembrie 2025 15:50
Franța va vaccina un milion de bovine împotriva dermatozei nodulare contagioase, încercând să oprească sacrificarea în masă a animalelor. Protestele fermierilor continuă.
Acum 5 minute
16:10
Se spune că meditația te ajută să îți linișești mintea, însă dacă nu reușești să o practici este util să știi câteva metode care te ajută să rămâi calm.
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:30
Autoritățile ruse reacționează dur la avertismentul șefului NATO privind un posibil conflict cu Rusia, acuzându-l pe Mark Rutte de iresponsabilitate și alarmism.
Acum 2 ore
15:10
Numerologia, studiul spiritual al energiei vibraționale a numerelor, ne ajută să înțelegem ce cifre rezonează cu noi.
14:50
Noi trageri loto sunt programate duminică, la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de peste 8,35 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 1,18 milioane de euro.
14:30
Se fac cercetări pentru lipsire de libertate în mod ilegal după ce 78 de persoane vârstnice au fost găsite cazate în mod ilegal într-o casă din Cenad, județul Timiș.
Acum 4 ore
14:10
Rețetă de Eggnog: Cum prepari un lichior cremos și aromat, perfect pentru zilele reci de iarnă # Jurnalul.ro
Eggnogul este una dintre băuturile preferate în perioada sărbătorilor de iarnă, cu o consistență catifelată și arome calde de nucșoară, scorțișoară și vanilie.
13:50
Trump promite o „ripostă foarte serioasă” după ce ISIS a ucis doi soldați americani în Siria # Jurnalul.ro
Trump avertizează asupra unei riposte dure după ce un atac ISIS în Siria a ucis doi soldați americani și un interpret civil în timpul unei misiuni antiteroriste.
13:30
Doi copii, de 8 și 11 ani, au fost răniți la mâini de explozia unei petarde. S-a întâmplat în comuna Mircea Vodă, din județul Brăila.
13:20
Maria Grapini, după 20 de ani de umanism pragmatic: consecvență, curaj și fapte care au contat în Europa # Jurnalul.ro
Europarlamentarul PUSL Maria Grapini marchează două decenii de activitate politică dedicate umanismului pragmatic, un parcurs construit cu rigoare, verticalitate și respect față de oameni. Într-un spațiu public în care schimbările de discurs sunt frecvente, consecvența sa doctrinară rămâne un reper rar.
13:10
Dragoste profundă sosește pentru cinci semne zodiacale în săptămâna 15 - 21 decembrie 2025, când toate confuziile romantice sunt în sfârșit lămurite.
12:50
Dispeceratul Naţional Salvamont a salvat în ultimele 24 de ore 12 persoane, dintre care trei au fost transportate cu ambulanţele la spital.
12:30
Vești bune de la meteorologi: Vreme mai caldă decât specificul perioadei în aproape toată ţara,maxime termice de 14 grade # Jurnalul.ro
Vremea va fi mai caldă decât specificul perioadei în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, însă ceaţa şi vântul vor persista pe parcursul săptămânii viitoare, iar maximele termice se vor situa în jurul valorii de 14 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă până pe data de 21 decembrie 2025.
Acum 6 ore
12:10
Renunță la cafea! 13 trucuri de dimineață care îți dau mai multă energie decât un espresso dublu # Jurnalul.ro
Descoperă 13 obiceiuri matinale naturale care îți cresc nivelul de energie fără cafeină. De la lumină naturală la dușuri reci, învață cum să-ți începi ziua plin de vitalitate.
11:50
Mircea Badea comentează „eroismul” judecătoarei Raluca Moroșanu, după conferința de la CAB # Jurnalul.ro
Mircea Badea a vorbit despre judecătoarea Raluca Moroșanu, cea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București, Liana Arsenie.
11:30
Începând de azi cine e prins pe trotinete sau biciclete electrice, fără RCA, riscă de azi amenzi de până la 2.000 de lei. Noua lege impune asigurare obligatorie, după ce s-a încheiat perioada de acomodare de 30 de zile. Polița costă, în medie, între 100 și 300 de lei pe an.
11:10
Horoscop zilnic, 15 decembrie 2025: Marte aduce tensiuni în cuplu pentru Raci și impulsivitate pentru Scorpioni # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 15 decembrie 2025: Revelații pentru Gemeni, boost de energie pentru Capricorni și ambiție pentru Pești.
10:50
Centrul de Arși din Târgu Mureș intră în etapa finală de construcție, anunță Ministrul Sănătății # Jurnalul.ro
Centrul de Arși din Târgu Mureș intră în etapa finală de construcție, o investiție de 60 milioane euro menită să ofere tratament modern pacienților critici.
10:40
Nicușor Dan și relația cu Dumnezeu: Nu putem să ne maimuțărim, să mergem în campania electorală să facem poze și să sărutăm icoane # Jurnalul.ro
Nicușor Dan afirmă că nu și-a schimbat poziția avută când era primar față de Catedrala Mântuirii Neamului și susține că finanțarea acordată în 2025 a fost o decizie pragmatică, legată de un moment simbolic, nu o reorientare de discurs odată cu ajungerea la Cotroceni.
10:30
Mai mulți experți au fost de acord asupra unui anumit loc pe care pasagerii ar trebui să îl evite dacă doresc o călătorie confortabilă: rândul din spate al avionului.
Acum 8 ore
10:10
„Nelson” de Jean Robert, în premieră națională pe scena Teatrului Național din București: Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Mircea Rusu, Gheorghe Ifrim, printre numele mari din distribuție # Jurnalul.ro
Prestige Art Production, prezintă luni, 2 februarie, ora 20:00, premiera națională a spectacolului de teatru „Nelson” de Jean Robert – Charrier, pe scena mare a Teatrului Național București. Regia poartă semnătura lui Daniel Hara, iar scenografia a fost realizată de Monica Alina Păduraru.
09:50
Un cutremur cu magnitudinea 2 pe scarqa Richter a avut loc duminică dimineața în Marea Neagră, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare și pentru Fizica Pământului (INCDFP).
09:50
Slăbește inteligent cu dieta Cerin, cea mai căutată în 2025: ce trebuie să știi despre IG și controlul glicemiei # Jurnalul.ro
Într-o perioadă în care tot mai multe persoane caută soluții rapide pentru slăbit, dieta Cerin a devenit în 2025 cel mai căutat regim alimentar din România.
09:40
John Cena spune adio WWE după o înfrângere emoționantă în fața lui Gunther, la Saturday Night’s Main Event.
09:40
Nicușor Dan, mesaj despre pensiile magistraților: E anormal ca oameni la 50 de ani să iasă din sistem # Jurnalul.ro
Întrebat despre limitarea pensiei magistraților la 70% din ultimul salariu net și despre acuzațiile conform cărora aceștia ar fi „de vină pentru orice” din cauza pensiilor, Nicușor Dan a adoptat o poziție de mediator, dar a punctat clar aspectele care necesită reformă.
09:30
Experții susțin că există o metodă rapidă pentru dezaburirea geamurilor mașinii.
09:10
Horoscopul săptămânal pentru 15–21 decembrie 2025 vine cu o energie puternică pentru toate zodiile, odată cu ridicarea ultimei Luni Noi din acest an.
09:10
Un atac armat în clădirea de inginerie a Universității Brown a omorât cel puțin două persoane, iar alte opt sunt rănite, a declarat, sâmbătă, primarul din Providence, în timp ce autoritățile caută un suspect.
08:50
Năsturelul, super-planta uitată: De ce e atât de sănătos și cum consumăm „aurul verde” # Jurnalul.ro
Năsturelul (Nasturtium officinale), cunoscut și sub denumirea populară de hrean de apă sau creson, este o plantă verde cu gust ușor picant, din aceeași familie cu varza, broccoli și ridichile.
08:30
De multe ori spunem “nu judecăm o carte după copertă”, însă adevărul este că vibe-ul unei persoane ne influențează instant.
Acum 12 ore
08:10
Pe final de an, Universul pregătește surprize mari pentru trei zodii.
07:50
Piftia, răcitura sau „aspicul”, cum i se spune în unele zone, este unul dintre cele mai iubite preparate de iarnă din gastronomia românească.
07:30
Persoanele cu trăsături sociopatice pot părea perfect obișnuite la prima vedere — carismatice, atente, chiar fascinante. Tocmai asta le face greu de recunoscut.
07:10
Potrivit astrologului profesionist Evan Nathaniel Grim, ultimele săptămâni din decembrie 2025 sunt „extraordinare” pentru cinci semne zodiacale care încheie anul pe o notă înaltă.
06:50
Cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume a devenit o atracție turistică. Trecerea se află în centrul orașului Tokyo. Mii de oameni traversează intersecția în câteva minute, astfel încât trotuarul opus nu poate fi văzut.
06:30
Somnul insuficient, noul „ucigaș tăcut”: sub 7 ore pe noapte îți reduc semnificativ speranța de viață
06:10
După 14 decembrie 2025, viața începe să se schimbe în bine pentru trei zodii.
Acum 24 ore
00:50
Elon Musk, care se autoproclama ateu, a dezvăluit că părerile sale despre Dumnezeu s-au schimbat complet în ultimii ani. Afirmă că acum că crede în existența Creatorului.
00:30
Pe 14 decembrie 2025, patru zodii primesc un sprijin special din partea Universului, datorită aspectului astrologic Soarele în trigon cu Chiron, un tranzit cu o puternică energie de vindecare.
00:20
Decizia face parte dintr-un pachet legislativ european mai amplu, destinat combaterii spălării banilor și finanțării activităților ilegale.
13 decembrie 2025
23:50
În urma a două controale efectuate, comisarii Gărzii Naționale de Mediu (GNM) – Comisariatul Județean Constanța au constatat abateri de la legislația națională privind regimul deșeurilor, la un operator de salubritate din judetul Constanta.
23:30
Ludovic Orban, detaliu despre podoaba capilară în spatele postării despre Raluca Moroșanu # Jurnalul.ro
Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a transmis un mesaj de încurajare pentru judecătoarea Raluca Moroșanu. El a răspuns, ulterior, unei întrebări venite din partea unui internaut, dezvăluind un detaliu privat.
23:10
Cea mai ieftină zi pentru a rezerva un zbor nu mai este marți. Ani de zile, călătorilor li s-a sugerat să fie atenți la ofertele de marți pentru a rezerva zboruri ieftine. O cercetare recentă arată că ziua s-a schimbat.
23:00
Primăria Municipiului București a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre pentru impozite și taxe locale, aplicabile din 2026, document care stabilește cât vor plăti bucureștenii pentru locuințe, terenuri, mașini și diverse servicii locale.
22:50
Arheologii au găsit o frescă cu Iisus reprezentat ca „Păstorul cel bun” în stil roman, considerată una dintre cele mai importante descoperiri din perioada creștină timpurie din Anatolia.
22:30
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Grynkewich, nu mai vine în România # Jurnalul.ro
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, nu mai ajunge în România, el fiind nevoit să amâne vizita oficială în țara noastră, programată pentru săptămâna viitoare.
22:30
Ce se întâmplă cu bagajele pierdute în aeroport după 90 de zile. Foarte puține bagaje sunt pierdute definitiv, iar cele nerevendicate ajung într-o instalație din Alabama unde sunt sortate și primesc o a doua viață.
22:20
Un bărbat de 55 de ani a fost găsit mort, sâmbătă seara, de fiica sa, în satul Ciocani, județul Vaslui.
22:10
A avut dreptate Einstein? Gaură neagră care deformează structura spațiu-timp surprinsă de astronauți # Jurnalul.ro
Astronomii observă o gaură neagră care afectează țesătura spațiu-timp, confirmând predicțiile lui Einstein și oferind noi indicii despre rotație și gravitație extremă.
21:50
Orașul portuar Odessa, din sudul Ucrainei, și regiunea înconjurătoare au suferit sâmbătă întreruperi majore de curent electric, după un atac rusesc de amploare asupra rețelei electrice din întreaga țară, care a avut loc în timpul nopții, scrie Reuters.
