Cristian Chivu este lider în Serie A, cu Inter Milano

Începând de azi cine e prins pe trotinete sau biciclete electrice, fără RCA, riscă de azi amenzi de până la 2.000 de lei. Noua lege impune asigurare obligatorie, după ce s-a încheiat perioada de acomodare de 30 de zile. Polița costă, în medie, între 100 și 300 de lei pe an.