Cine o ajută pe Andreea Mantea să își crească băiețelul. „Momente dificile, dar toate fac parte din viața oricărei mame”
Libertatea, 14 decembrie 2025 16:50
Andreea Mantea are 39 de ani și este mama unui băiețel în vârstă de 10 ani. După separarea de tatăl fiului ei, sportivul Cristi Mitrea, vedeta și-a crescut băiețelul singură, primind ajutor doar de la mama și sora ei. Vedeta spune că deși au existat momente dificile, în cele din urmă a făcut față cu […]
• • •
Alte ştiri de Libertatea
Acum 5 minute
17:10
Cum poate fi făcută piața imobiliară mai accesibilă. Soluțiile care ar elimina automat prețurile mari și propunerile fanteziste # Libertatea
Accesibilitatea pieței imobiliare a devenit temă de campanie electorală în București, pe măsură ce prețurile locuințelor au crescut accelerat în ultimii ani, după pandemie. În timp ce Ana Ciceală, candidata partidului SENS, a venit cu soluția plafonării prețului la chirii și a construirii de locuințe sociale de către autorități, un expert din domeniul imobiliar are […]
17:10
Horoscop săptămânal 15-21 decembrie 2025. Scorpionii câștigă, Capricornii merg pe intuiție # Libertatea
În săptămâna 15-21 decembrie 2025, Universul ne împinge să deschidem ochii, să ascultăm mai atent și să acționăm acolo unde am tot amânat. Unele zodii au parte de revelații, altele primesc vești bune sau oportunități rare. Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale. Horoscop săptămânal 15-21 […]
17:10
Cine este Anita Petruescu de la „Vocea României”. A terminat Conservatorul și a studiat în Olanda # Libertatea
Anita Petruescu, o tânără extrem de talentată, care a impresionat juriul încă din faza audițiilor și a fost dorită de toți antrenorii, a ajuns acum în finala „Vocea României”. A terminat Conservatorul și a studiat jazzul în Olanda. Cel de-al 13-lea sezon al emisiunii „Vocea României” a debutat pe 12 septembrie 2025, la PRO TV, […]
17:10
Electrocentrale Craiova, care produce căldura orașului, băgată în insolvență de o amendă a Gărzii de Mediu # Libertatea
Societatea Electrocentrale Craiova a cerut intrarea în insolvență, dosarul fiind înregistrat la Tribunalul Dolj pe 12 decembrie, a notat Jurnalul Olteniei. Compania este în subordinea Ministerului Energiei și asigură agentul termic pentru orașul Craiova. Cauza insolvenței, a scris și Gazeta de Sud, este amenda dată de Garda de Mediu pentru că societatea nu s-a conformat […]
Acum 30 minute
16:50
16:50
Un tânăr a murit pe șoseaua Cluj-Oradea, după ce a intrat cu mașina într-un TIR de pe contrasens # Libertatea
Un tânăr de 19 ani a murit într-un accident cumplit petrecut pe șoseaua Cluj-Oradea, mașina în care se afla a intrat într-un TIR de pe contrasens. Accident extrem de grav, produs pe șoseaua Cluj-Oradea Un accident grav a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică pe DN1 E60, între Cluj și Oradea, în afara […]
Acum o oră
16:20
Adrian Năstase acuză o lovitură de stat și îl compară pe Dominic Fritz cu „Lenin venit din Elveția” # Libertatea
Adrian Năstase a stârnit controverse cu o postare pe blogul său personal despre tentativele de lovitură de stat și mișcările de protest din țară. Fostul premier al României a comparat protestele actuale cu evenimente istorice și a criticat implicarea actorilor externi în sistemul judiciar românesc. Ce spune Adrian Năstase despre loviturile de stat care au […]
16:20
Mihai Chirica și-a înjurat șeful din PNL Iași pe un grup de WhatsApp al primarilor din județ. Ce i-a spus deputatului Alexandru Muraru # Libertatea
Este scandal în partidul condus de premierul Ilie Bolojan. Mihai Chirica, primarul PNL din Iași, a folosit un limbaj vulgar, plin de greșeli, pe grupul de WhatsApp al primarilor liberali din județ, către șeful său de partid, Alexandru Muraru. Chirica l-a insultat și a folosit expresii precum „Dobitocule” și „Labă tristă”, plus insinuări, cum ar […]
16:20
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării a fost vandalizată: „Nu știm de unde a apărut acest individ” # Libertatea
Averea Rodicăi Stănoiu rămâne învăluită în mister, chiar dacă apropiații spun că aceasta era cu adevărat „potentă financiar”, cu proprietăți în Franța, dar și în București sau Constanța. Recent, una dintre casele ei ar fi fost vandalizată. Rodica Stănoiu a rămas văduvă în 2017 Aceasta a rămas văduvă în 2017, relatează Cancan, singurătatea apăsându-i anii după […]
Acum 2 ore
16:00
Cum a reacționat Oana Moșneagu, după ce l-a văzut pe Vlad Gherman că s-a sărutat cu altă femeie # Libertatea
Oana Moșneagu a avut o reacție amuzantă când a văzut că Vlad Gherman se sărută cu o altă femeie într-o scenă din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. Cristina Ciobănașu, fosta iubită a actorului, a reacționat. Oana Moșneagu și Vlad Gherman, căsătoriți de un an și jumătate, au oferit fanilor un moment savuros în […]
16:00
Volodimir Zelenski renunță la NATO pentru pace. Președintele Ucrainei, Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Berlin # Libertatea
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a renunțat la speranțele de aderare a Ucrainei la NATO în încercarea de a ajunge la un acord de pace, conform The Independent. Această mișcare vine înaintea unor negocieri cruciale la Berlin, unde Zelenski și emisari americani au sosit pentru o nouă rundă de discuții pentru a pune capăt războiului cu […]
15:40
Coca-Cola se află în negocieri intense pentru vânzarea lanțului de cafenele Costa Coffee. Compania americană poartă discuții de ultimă oră cu fondul de investiții TDR Capital în încercarea de a salva tranzacția, relatează News.ro. TDR Capital a fost desemnat ofertantul preferat la începutul săptămânii. Totuși, negocierile s-au blocat din cauza dezacordurilor privind prețul. Tranzacția ar […]
15:40
Protest rar în Rusia. Zeci de oameni au ieșit în stradă, pe ger și zăpadă, din cauza blocării Roblox: „Este victima Cortinei de Fier digitale” # Libertatea
Aproximativ 50 de persoane, inclusiv copii, au protestat duminică în orașul siberian Tomsk față de blocarea platformei de jocuri online pentru copii Roblox, o demonstrație rară de nemulțumire publică, pe măsură ce iritarea populației față de interdicție ia amploare în Rusia, relatează Reuters și Novaia Gazeta Evropa. Protestatarii s-au adunat într-un parc din oraș cu […]
15:40
Prognoza meteo pentru luni, 15 decembrie 2025, ne arată cum va fi vremea mâine. Meteorologii ANM anunță unde vor fi precipitații și ce temperaturi vor fi în București și în țară. Vremea de mâine, 15 decembrie 2025, în România Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada luni, 15 decembrie 2025, ora 09:00 – […]
15:40
Raluca Moroșanu, interviu cu Recorder în această seară: „Oricum, probabil că urmează să fiu dată afară din magistratură” # Libertatea
Recorder a anunțat că, în această seară, va publica un interviu cu judecătoarea Raluca Moroșanu, cea care a întrerupt conferința de presă organizată joi, 11 decembrie, la Curtea de Apel București pentru a spune că ea și colegii ei sunt terorizați și că mediul de lucru este toxic. Interviu Recorder cu judecătoarea Raluca Moroșanu: „O […]
15:40
Destinația de vacanță care a cucerit-o pe Daniela Nane. Actrița a trăit o experiență inedită. „Mâncare a fost extraordinară și extrem de ieftină” # Libertatea
Daniela Nane, în vârstă de 54 de ani, a avut prima apariție la TV, după despărțirea de Octavian Ene. Ea a fost invitată la Vacanță de vedetă, unde a vorbit despre călătoriile pe care le-a făcut. Actrița a fost de curând în America, mai exact în Washington. Două dintre locurile pe care le-a vizitat sunt […]
Acum 4 ore
15:10
Un băiat din Timișoara a murit după ce a participat la un majorat: mama lui l-a găsit fără suflare în pat # Libertatea
Un tânăr de 18 ani din Timişoara a fost găsit mort în propria cameră, după ce a participat la o petrecere de majorat. Tragicul eveniment a avut loc sâmbătă, 13 decembrie 2025, în jurul orei 16.15, când mama adolescentului l-a descoperit decedat și a alertat autoritățile, conform News.ro. Poliția a fost sesizată imediat. „La data […]
15:10
Un raport secret al Pentagonului detaliază pierderile colosale pe care le-ar suferi armata americană dacă Taiwanul ar fi atacat de China # Libertatea
Un raport american strict secret dezvăluie un scenariu îngrijorător: în cazul unui război în jurul Taiwanului, China ar avea acum mijloacele militare necesare pentru a se impune în fața Statelor Unite, scrie ziarul Blick, parte a trustului media Ringier. O evaluare ultrasecretă a guvernului american provoacă șoc la Washington. Acest document clasificat concluzionează că o […]
14:50
Gestul emoționant făcut de Alina Ceușan pentru copiii bonei filipineze. Le-a făcut cea mai mare bucurie: „E ca o prietenă bună, deși e angajata noastră” # Libertatea
Alina Ceușan a impresionat printr-un gest de suflet înainte de Crăciun, pregătind surprize nu doar pentru bona filipineză care o ajută zilnic, ci și pentru copiii acesteia rămași în Filipine, în semn de recunoștință pentru sprijinul oferit familiei sale. Alina Ceușan a demonstrat că recunoștința merge dincolo de cuvinte. Creatoarea de conținut, care a angajat […]
14:50
ANAF face licitație ca să vândă un transpalet second-hand, dar prețul i-a enervat pe mulți: „Incredibil ce postează pagina asta!” # Libertatea
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca a scos la vânzare un transpalet second-hand, într-un dosar de executare silită. Prețul de pornire al licitației, stabilit la 3.100 lei în condițiile în care echipamentul nou poate fi achiziționat cu jumătate din bani, i-a înfuriat pe mulți. Licitație publică pentru un transpalet: prețul de pornire: 3.100 lei […]
14:40
Reacția Kremlinului după ce Mark Rutte a declarat că NATO este următoarea țintă a Rusiei: „Nu înțelege” # Libertatea
Kremlinul a declarat duminică faptul că afirmațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, despre pregătirea pentru un război cu Rusia sunt iresponsabile și arată că acesta nu înțelege cu adevărat devastările provocate de Al Doilea Război Mondial, informează Reuters. Rutte a spus, într-un discurs susținut joi la Berlin, că NATO ar trebui să fie „pregătită […]
14:40
Vladimir Putin va respinge modificările aduse „planului de pace”: „Americanii știu abordările noastre” # Libertatea
Kremlinul își pregătește deja retorica pentru respingerea „planului de pace” în Ucraina. Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al liderului rus Vladimir Putin, insistă ca administrația Trump să țină cont numai de cererile maximaliste ale regimului de la Moscova și afirmă în mod clar că nu vor fi acceptate intervențiile „neconstructive” ale părții ucrainene. Întrebat […]
14:30
Unde s-a îmbolnăvit una dintre femeile cu lepră din Cluj: țara este o destinație turistică foarte populară # Libertatea
Două noi cazuri suspecte de lepră au fost raportate la Cluj, iar femeile au ajuns sâmbătă la Spitalul de Boli Infecțioase pentru investigații, informează stirileprotv.ro. Cele două femei sunt venite din Asia, iar medicii au decis să le țină sub observație, deși nu prezintă simptome. Cele două sunt colege cu surorile deja diagnosticate cu lepră, […]
14:30
Fata cea mare a lui Mihai Petre a împlinit 13 ani. Ce frumoasă este Catinca. „Mi se pare incredibil cum pentru tine asta înseamnă ‘o viață de om’” # Libertatea
Mihai și Elwira Petre își sărbătoresc fetița cea mare. Catinca a împlinit 13 ani, iar tatăl ei i-a transmis un mesaj emoționant în mediul virtual. Cei doi coregrafi de dans mai au o fetiță, pe Ariana. „13 ani… Mi se pare incredibil cum pentru tine asta înseamnă “o viață de om” iar pentru mine par […]
14:00
O româncă din Italia a intrat cu un BMW 520 direct într-un platan și a murit pe loc: „Am văzut-o derapând, a fost groaznic” # Libertatea
O româncă de 56 de ani și-a pierdut viața într-un accident cumplit, sâmbătă seară, pe drumul metropolitan 42 Jesolana, în Italia, după ce mașina pe care o conducea, un BMW 520, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un platan. Potrivit celor relatate în presa din Peninsulă, femeia ar fi pierdut controlul […]
13:50
Ana Ciceală, la protestele din Piața Victoriei, despre propriile bătălii cu justiția: „Într-un proces s-a amânat pronunțarea de 24 de ori” # Libertatea
Protestele din țară au continuat pentru a patra seară consecutiv, sâmbătă, 13 decembrie. Aproximativ 4000 de oameni s-au adunat în Piața Victoriei, dorind ca România să aibă o justiție independentă și cerând demisia Liei Savonea, președinta ÎCCJ. Printre cei aflați în piață s-a aflat și Ana Ciceală, candidată la alegerile de weekendul trecut de la […]
13:40
Ucraina va păstra 80% din teritoriu și va primi „cele mai puternice” garanții de securitate din istoria sa. Ce angajamente își asumă administrația Trump # Libertatea
Negocierile privind garanțiile de securitate pe care Ucraina le-ar primi din partea SUA și a Europei în cazul unui acord de pace cu Rusia au înregistrat, se pare, progrese semnificative, relatează Axios. Un oficial american a declarat pentru sursa citată că administrația Trump este pregătită să ofere Ucrainei garanții de securitate în baza articolului 5 […]
13:40
John Cena și-a încheiat cariera de wrestler profesionist în WWE, fiind învins de Gunther în ultimul său meci. Sportivul a părăsit ringul într-un moment emoționant, înconjurat de colegii și campionii săi. Legendarul wrestler John Cena, în vârstă de 43 de ani, și-a încheiat cariera de wrestler profesionist în WWE, fiind învins de Gunther în ultimul […]
13:40
Doi copii din Brăila care se jucau cu o petardă, răniți după ce aceasta a explodat. Unul din ei a rămas fără un deget # Libertatea
Doi frați din Brăila, în vârstă de 8 și 11 ani, au fost răniți sâmbătă, în urma exploziei unei petarde, iar unul dintre ei a rămas fără un deget, informează observatornews.ro. Incidentul a avut loc în jurul orei 13:15, în comuna Mircea-Vodă din județul Brăila, când cei doi minori au aprins o petardă pe stradă. […]
13:20
Imagini cu bradul de Crăciun împodobit de Emily Burghelea. Cum arată casa vedetei. „Câti spiriduși vedeți în poză?” # Libertatea
Emily Burghelea a împodobit bradul de Crăciun, iar cei doi copii mai mari ai vedetei au ajutat-o să aducă în casă atmosfera sărbătorilor de iarnă. Vedeta a născut în urmă cu doar câteva luni, al treilea copil, pe micuța Elisabeta, care sărbătorește primul Crăciun alături de familie. Pe contul de socializare, Emily a postat imagini […]
Acum 6 ore
13:10
Românii continuă să prefere culorile clasice atunci când cumpără o mașină, evitând nuanțele strălucitoare care se revând mai greu, arată un studiu carVertical. Griul, negrul și albul domină piața, în timp ce galbenul și maro rămân cele mai puțin atractive pentru cumpărători. Românii parcurg mai puțini kilometri cu aceeași mașină decât media europeană Producătorii auto […]
13:10
Intervenție grea pentru salvamontiștii din Brașov în munții Făgăraș, după ce un bărbat a căzut într-o zonă abruptă # Libertatea
O operațiune de salvare complexă este în desfășurare în Munții Făgăraș, după ce un bărbat a suferit o cădere în zona Văii Viștișoara, pe Muchia Zănoaga. Victima face parte dintr-un grup de trei persoane și a fost localizată într-o zonă extrem de greu accesibilă. Salvamont Brașov a anunțat că acțiunea de salvare, începută sâmbătă, continuă […]
13:00
Un incident șocant a avut loc duminică, 14 decembrie, pe celebra plajă Bondi din Sydney, Australia. Cel puțin douăsprezece focuri de armă au fost trase, rezultând în rănirea mai multor persoane. Atac în zi de sărbătoare Poliția din New South Wales a confirmat că două persoane au fost arestate în legătură cu acest atac. Până […]
12:40
Tudor Chirilă, mesaj „codificat” în semifinala „Vocea României”, după apariția documentarului Recorder: „Mă rog pentru o revoluție” # Libertatea
Un mesaj aparent banal, dar atent „codat”, rostit de Tudor Chirilă în direct la Vocea României, a stârnit ample interpretări. Juratul a folosit un joc de cuvinte pentru a transmite o poziție civică, fără a încălca clauzele stricte din contractul PRO TV, în fața a peste un milion de telespectatori. Tudor Chirilă a stârnit controverse […]
12:40
Mai multe companii regionale de apă și canalizare din România vor majora tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare, începând din 1 ianuarie 2026, potrivit ziarului jurnalul.ro. Aceste ajustări, aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), sunt în medie de 15%. Județele în care apa se […]
12:40
Alertă în Sydney: oameni uciși și răniți într-un atac armat pe o plajă aglomerată, în timpul celebrării sărbătorii evreiești Hanuka # Libertatea
Cel puțin zece oameni au fost uciși după ce doi indivizi au deschis focul pe plaja Bondi, din Sydney, în timpul unui eveniment organizat cu ocazia sărbătorii evreiești Hanuka, relatează BBC. Poliția din Sydney este în alertă. În afară de atacul armat de pe plajă, a fost nevoită să intervină pentru dezamorsarea unui dispozitiv explozibil […]
12:30
Cozonacul este unul dintre cele mai iubite deserturi românești, chiar dacă el se face în moduri destul de asemănătoare și în alte bucătării din lume. Mirosul de cozonac cald ne amintește multora dintre noi de copilărie și aproape că nu putem refuza niciodată o felie de cozonac de casă. O rețetă aparte a acestui desert […]
12:20
Ce fruct încetinește procesul de îmbătrânire, dacă îl consumăm zilnic. Recomandarea făcută de medicul Vlad Ciurea. „Este foarte interesant fenomenul” # Libertatea
Fructele și legumele nu ar trebui să lipsească din alimentația zilnică. Potrivit renumitului medic neurochirurg Vlad Ciurea, există un aliment minune care încetinește procesul de îmbătrânire și ajută la prevenirea bolilor de inimă. Neurochirurugul Vlad Ciurea recomandă consumul zilnic de strugurii roșii și negri. Cu un conținut mare de apă și fibre, acest fruct curăță […]
12:20
Mesajul unui tânăr pentru magistrați, după ancheta Recorder. Mii de oameni au protestat din nou, pentru a patra zi, în Piața Victoriei # Libertatea
„Demisia!”, „Afară, afară cu Mafia din ţară”, „Savonea şi CSM, aceeaşi mizerie”, „Fără prescripţie pentru corupţie”. Sunt doar câteva dintre mesajele transmise, sâmbătă seară, de cele câteva mii de persoane care s-au adunat pentru a patra zi consecutiv în Piața Victoriei din București. Oamenii au început protestele după ancheta Recorder, cerând o justiție independentă, dar […]
12:00
Nicușor Dan a dat un nou termen pentru raportul privind anularea alegerilor din 2024: „Se tot vorbește de desecretizare” # Libertatea
Președintele României, Nicușor Dan, a discutat despre interferența rusă în alegerile prezidențiale anulate din 2024, spunând că investigarea acestui subiect este esențială pentru recâștigarea încrederii oamenilor în stat și pentru clarificări pe plan intern și extern, anunță agenția de presă News.ro. Șeful statului a anunțat, la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată sâmbătă […]
11:50
Donald Trump recunoaște că ar putea pierde alegerile de la jumătatea mandatului, deși el a făcut „cea mai mare economie din istorie” # Libertatea
Președintele american Donald Trump a recunoscut într-un interviu acordat pentru The Wall Street Journal (WSJ) că tabăra sa republicană ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie 2026, în pofida faptului că el ar fi făcut „cea mai mare economie din istorie”, relatează AFP. „Am făcut cea mai mare economie […]
11:40
Chefi la cuțite 14 decembrie 2025. Un conflict puternic între chefi agită jurizarea probei individuale # Libertatea
Chefi la cuțite 14 decembrie 2025. Amuleta care le impune concurenților să gătească legați la mâini aterizează diseară la Chefi la cuțite. Iar un conflict puternic între Chefi agită jurizarea probei individuale. După ce miercurea trecută, s-au petrecut schimbări în trei dintre echipele care se întrec în bucătăria Chefi la cuțite, în această seară, cel […]
11:30
Procuroarea Antonia Diaconu, inițiatoarea scrisorii de susținere pentru magistrații care au reclamat neregulile din justiție: „Orice asanare începe ca la boală, cu tăierea tumorilor” # Libertatea
Sute de judecători și procurori din România și-au exprimat solidaritatea cu colegii care au semnalat neregulile din sistemul judiciar, fiind semnatari ai unei scrisori de susținere pentru magistrații care au vorbit deschis despre dificultățile din sistem. Postări virale în mediul online Coinițiatoare a scrisorii de susținere ce face deja valuri, Antonia Diaconu, copreședintă a Asociaţiei […]
11:30
Puține lucruri sunt mai dezamăgitoare decât o clementină care arată bine la exterior, dar este seacă, fibroasă sau fără aromă. Din fericire, experții spun că există câteva trucuri simple care te pot ajuta să alegi de fiecare dată clementine suculente și dulci, potrivit publicației Blick, parte a trustului media Ringier. Cumpără clementine doar în sezon […]
Acum 8 ore
11:10
Aleksandr Lukașenko a grațiat 123 de deținuți politici, inclusiv un laureat al Premiului Nobel pentru Pace, în timp ce Donald Trump a ridicat o parte din sancțiuni # Libertatea
Liderul belarus Aleksandr Lukașenko a eliberat sâmbătă 123 de deținuți politici, printre care și cetățeni străini, în timp ce Statele Unite au abrogat sancțiunile împotriva exporturilor de potasiu ale regimului de la Minsk, relatează AFP, Reuters și The Moscow Times. Aceste decizii au fost anunțate în contextul unei vizite efectuate la Minsk de noul emisar […]
10:50
Cine este Eva Nicolescu, finalista de la „Vocea României” 2025. Are doar 16 ani și a cucerit publicul cu vocea ei # Libertatea
Eva Nicolescu, în vârstă de 16 ani, este una dintre finalistele de la Vocea României 2025. Tânăra a cucerit publicul cu talentul ei, așa că a trimis-o în marea finală de săptămâna viitoare. În audiții, Theo Rose și-a dorit-o atât de tare încât l-a blocat pe Tudor Chirilă. Eva Nicolescu a luat primele lecții de […]
10:50
Un șofer român și-a parcat TIR-ul lângă un drum principal din Bulgaria, iar după câteva ore a sunat la 112 # Libertatea
Un șofer român de TIR a rămas fără o parte din marfă, după ce hoții au tăiat prelatele camionului. Jaful a avut în Bulgaria, într-o parcare nesupravegheată de pe drumul principal E79. TIR românesc jefuit pe E79, în Bulgaria Pe șoselele Europei, tot mai mulți șoferi de TIR sunt terorizați de indivizi care le fură […]
10:40
Deseori vedem cum câinii se opresc și mănâncă efectiv din iarba din parcuri sau de prin curți și mulți dintre noi presupunem că au probleme cu stomacul. Alte persoane se întreabă care este cu adevărat motivul pentru care câinii mănâncă iarbă și cât de sănătos este acest lucru. Au câinii nevoie să mănânce iarbă? Cei […]
10:40
Îți mai amintești de replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată astăzi Adela Lupșe, „Isterica de la miezul nopții”, și cu ce se ocupă # Libertatea
Replica „Vreau să sune telefonul!” a făcut-o celebră în toată țara, dar apoi Adela Lupșe a dispărut din lumina reflectoarelor. Astăzi, „Isterica de la miezul nopții” are o viață complet diferită și o carieră reinventată în televiziune și online. Replica „Vreau să sune telefonul? De ce nu sună telefonul!!!” a devenit, în urmă cu mai […]
10:40
Un mecanic de locomotivă a fost înjunghiat de un bărbat după ce a refuzat să-i dea o țigară, în Paris # Libertatea
Un mecanic de locomotivă a fost înjunghiat în noaptea de vineri spre sâmbătă, în piața Nation, la Paris, după ce refuzase să-i dea atacatorului o țigară. Victima, în stare critică, a fost spitalizată, anunță publicația franceză 20 minutes. „În cursul nopții, la Nation, un echipaj al GPSR a predat Poliției un individ, reținut de un […]
