Cartel Alfa îi cere lui Ilie Bolojan creșterea salariului minim la cel puțin 4.350 lei, altfel demarează proteste
Libertatea, 14 decembrie 2025 19:00
Sindicatele cer majorarea la 4.350 sau 4.500 lei, în timp ce patronatele și premierul susțin înghețarea. Peste 2 milioane de lucrători riscă să piardă puterea de cumpărare. Cartel Alfa îi cere premierului măsuri și creșterea veniturilor și amenință că demarează proteste. Cartel Alfa cere premierului Ilie Bolojan creștere salariului minim Negocierile privind salariul minim pentru […]
18:50
Marș pentru justiție în București. Pentru ce au ieșit din case oamenii în a cincea zi de proteste # Libertatea
Protestele declanșate de documentarul Recorder „Justiție capturată” continuă în București, pentru a cincea zi consecutiv. Duminică, oamenii au fost chemați la un marș pentru justiție, de la Piața Universității la Piața Victoriei. Sute de persoane s-au adunat deja în Piața Universității, scandând „Justiție, nu corupție!”. Marșul a fost programat să înceapă la ora 18.00, după […]
Acum o oră
18:40
Cătălin Predoiu, felicitat de Alina Gorghiu pentru premiul primit la Gala Alianța 2025 de la Washington. Fost ambasador SUA: „România are nevoie de cel puțin 10 oameni ca el” # Libertatea
Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției și acum ministru de Interne în guvernul Bolojan, a primit vineri premiul International Public Service Award la Gala Alianța 2025, organizată la Washington, pentru contribuțiile sale la buna guvernare, reforma justiției și consolidarea relației strategice România–SUA, deși în România i se cere demisia. Distincția recunoaște o carieră de peste […]
18:40
Un atac asupra unui târg de Crăciun „pentru a ucide sau răni cât mai mulți oameni”, dejucat în Germania # Libertatea
Cinci bărbați au fost arestați în Bavaria Inferioară, Germania, pentru presupuse planuri de atac asupra unui târg de Crăciun din zona Dingolfing. Patru dintre ei au primit mandate de arestare, iar unul a fost plasat în arest preventiv. Autoritățile au intervenit rapid în acest caz Autoritățile au intervenit rapid în acest caz. Suspectii intenționau să […]
18:30
Ce taxe vor plăti în plus firmele din România de la 1 ianuarie 2026, când va intra în vigoare pachetul 2 de măsuri fiscale # Libertatea
Firmele din România vor fi afectate de noi modificări fiscale începând cu 1 ianuarie 2026. Pachetul 2 de măsuri fiscale, adoptat de Guvernul Bolojan și aprobat de Curtea Constituțională, include creșteri de taxe și impozite pentru companii. Companiile din România vor întâmpina noi modificări fiscale din 2026 Companiile din România se vor confrunta cu noi […]
18:20
Scandal în PNL. Mihai Chirica l-a înjurat pe Alexandru Muraru, șeful lui din PNL Iași, pe un grup de WhatsApp și riscă excluderea # Libertatea
Este scandal în partidul condus de premierul Ilie Bolojan. Mihai Chirica, primarul PNL din Iași, a folosit un limbaj vulgar, plin de greșeli, pe grupul de WhatsApp al primarilor liberali din județ, către șeful său de partid, Alexandru Muraru. Chirica l-a insultat și a folosit expresii precum „Dobitocule” și „Labă tristă”, plus insinuări, cum ar […]
Acum 2 ore
18:10
Ministrul Justiției, după scandalul din magistratură provocat de filmul Recorder: „Nicușor Dan nu m-a sunat. M-a contactat Ilie Bolojan” # Libertatea
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat duminică, 14 decembrie, că președintele Nicușor Dan nu a vorbit cu el despre războiul din justiție declanșat după ce Recorder a publicat un film în care mai mulți magistrați dezvăluie neregulile din sistem, deși au trecut 5 zile de atunci. În schimb, a fost sunat de premierul Ilie Bolojan, […]
17:50
A nins în Tenerife: cum a transformat furtuna Emilia peisajul după două nopți de ninsoare # Libertatea
A nins în Tenerife, iar Parcul Național Teide a fost acoperit de zăpadă și transformat într-un devărat peisaj de poveste. Este prima dată după aproape un deceniu când vulcanul Teide este acoperit de un strat generos de omăt. Prima ninsoare din Tenerife, după aproape un deceniu de pauză O furtună puternică, numită Emilia, a adus […]
17:30
Inspecția Judiciară verifică declarațiile magistraților care au acuzat nereguli în justiție în filmul Recorder. Ce urmează # Libertatea
Inspecția Judiciară a anunțat duminică, 14 decembrie, că a declanșat verificări după ce mai mulți magistrați, unii sub protecția anonimatului, au vorbit într-un material video publicat de Recorder despre neregulile din sistem. Zilele viitoare urmează primele concluzii. „Având în vedere materialul de presă publicat de „recorder.ro”, precum și sesizarea secțiilor CSM, Inspecția Judiciară efectuează verificări […]
17:20
Cele mai scumpe înghețate din lume sunt presărate cu diamante roz sau aur și costă peste un milion de dolari | VIDEO # Libertatea
Unele sortimente de înghețată depășesc cu mult bugetul obișnuit, având prețuri comparabile cu cele ale unui autoturism. Iată o listă cu cele mai scumpe cinci înghețate din lume. Locul 1: Strawberries Arnaud Acest desert combină căpșuni proaspete, înghețată de vanilie, frișcă, mentă și un sos special de Porto. Însoțit de un inel cu diamant roz […]
Acum 4 ore
17:10
Cum poate fi făcută piața imobiliară mai accesibilă. Soluțiile care ar elimina automat prețurile mari și propunerile fanteziste # Libertatea
Accesibilitatea pieței imobiliare a devenit temă de campanie electorală în București, pe măsură ce prețurile locuințelor au crescut accelerat în ultimii ani, după pandemie. În timp ce Ana Ciceală, candidata partidului SENS, a venit cu soluția plafonării prețului la chirii și a construirii de locuințe sociale de către autorități, un expert din domeniul imobiliar are […]
17:10
Horoscop săptămânal 15-21 decembrie 2025. Scorpionii câștigă, Capricornii merg pe intuiție # Libertatea
În săptămâna 15-21 decembrie 2025, Universul ne împinge să deschidem ochii, să ascultăm mai atent și să acționăm acolo unde am tot amânat. Unele zodii au parte de revelații, altele primesc vești bune sau oportunități rare. Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale. Horoscop săptămânal 15-21 […]
17:10
Cine este Anita Petruescu de la „Vocea României”. A terminat Conservatorul și a studiat în Olanda # Libertatea
Anita Petruescu, o tânără extrem de talentată, care a impresionat juriul încă din faza audițiilor și a fost dorită de toți antrenorii, a ajuns acum în finala „Vocea României”. A terminat Conservatorul și a studiat jazzul în Olanda. Cel de-al 13-lea sezon al emisiunii „Vocea României” a debutat pe 12 septembrie 2025, la PRO TV, […]
17:10
Electrocentrale Craiova, care produce căldura orașului, băgată în insolvență de o amendă a Gărzii de Mediu # Libertatea
Societatea Electrocentrale Craiova a cerut intrarea în insolvență, dosarul fiind înregistrat la Tribunalul Dolj pe 12 decembrie, a notat Jurnalul Olteniei. Compania este în subordinea Ministerului Energiei și asigură agentul termic pentru orașul Craiova. Cauza insolvenței, a scris și Gazeta de Sud, este amenda dată de Garda de Mediu pentru că societatea nu s-a conformat […]
16:50
Cine o ajută pe Andreea Mantea să își crească băiețelul. „Momente dificile, dar toate fac parte din viața oricărei mame” # Libertatea
Andreea Mantea are 39 de ani și este mama unui băiețel în vârstă de 10 ani. După separarea de tatăl fiului ei, sportivul Cristi Mitrea, vedeta și-a crescut băiețelul singură, primind ajutor doar de la mama și sora ei. Vedeta spune că deși au existat momente dificile, în cele din urmă a făcut față cu […]
16:50
Un tânăr a murit pe șoseaua Cluj-Oradea, după ce a intrat cu mașina într-un TIR de pe contrasens # Libertatea
Un tânăr de 19 ani a murit într-un accident cumplit petrecut pe șoseaua Cluj-Oradea, mașina în care se afla a intrat într-un TIR de pe contrasens. Accident extrem de grav, produs pe șoseaua Cluj-Oradea Un accident grav a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică pe DN1 E60, între Cluj și Oradea, în afara […]
16:20
Adrian Năstase acuză o lovitură de stat și îl compară pe Dominic Fritz cu „Lenin venit din Elveția” # Libertatea
Adrian Năstase a stârnit controverse cu o postare pe blogul său personal despre tentativele de lovitură de stat și mișcările de protest din țară. Fostul premier al României a comparat protestele actuale cu evenimente istorice și a criticat implicarea actorilor externi în sistemul judiciar românesc. Ce spune Adrian Năstase despre loviturile de stat care au […]
16:20
Mihai Chirica și-a înjurat șeful din PNL Iași pe un grup de WhatsApp al primarilor din județ. Ce i-a spus deputatului Alexandru Muraru # Libertatea
Este scandal în partidul condus de premierul Ilie Bolojan. Mihai Chirica, primarul PNL din Iași, a folosit un limbaj vulgar, plin de greșeli, pe grupul de WhatsApp al primarilor liberali din județ, către șeful său de partid, Alexandru Muraru. Chirica l-a insultat și a folosit expresii precum „Dobitocule” și „Labă tristă”, plus insinuări, cum ar […]
16:20
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării a fost vandalizată: „Nu știm de unde a apărut acest individ” # Libertatea
Averea Rodicăi Stănoiu rămâne învăluită în mister, chiar dacă apropiații spun că aceasta era cu adevărat „potentă financiar”, cu proprietăți în Franța, dar și în București sau Constanța. Recent, una dintre casele ei ar fi fost vandalizată. Rodica Stănoiu a rămas văduvă în 2017 Aceasta a rămas văduvă în 2017, relatează Cancan, singurătatea apăsându-i anii după […]
16:00
Cum a reacționat Oana Moșneagu, după ce l-a văzut pe Vlad Gherman că s-a sărutat cu altă femeie # Libertatea
Oana Moșneagu a avut o reacție amuzantă când a văzut că Vlad Gherman se sărută cu o altă femeie într-o scenă din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. Cristina Ciobănașu, fosta iubită a actorului, a reacționat. Oana Moșneagu și Vlad Gherman, căsătoriți de un an și jumătate, au oferit fanilor un moment savuros în […]
16:00
Volodimir Zelenski renunță la NATO pentru pace. Președintele Ucrainei, Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Berlin # Libertatea
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a renunțat la speranțele de aderare a Ucrainei la NATO în încercarea de a ajunge la un acord de pace, conform The Independent. Această mișcare vine înaintea unor negocieri cruciale la Berlin, unde Zelenski și emisari americani au sosit pentru o nouă rundă de discuții pentru a pune capăt războiului cu […]
15:40
Coca-Cola se află în negocieri intense pentru vânzarea lanțului de cafenele Costa Coffee. Compania americană poartă discuții de ultimă oră cu fondul de investiții TDR Capital în încercarea de a salva tranzacția, relatează News.ro. TDR Capital a fost desemnat ofertantul preferat la începutul săptămânii. Totuși, negocierile s-au blocat din cauza dezacordurilor privind prețul. Tranzacția ar […]
15:40
Protest rar în Rusia. Zeci de oameni au ieșit în stradă, pe ger și zăpadă, din cauza blocării Roblox: „Este victima Cortinei de Fier digitale” # Libertatea
Aproximativ 50 de persoane, inclusiv copii, au protestat duminică în orașul siberian Tomsk față de blocarea platformei de jocuri online pentru copii Roblox, o demonstrație rară de nemulțumire publică, pe măsură ce iritarea populației față de interdicție ia amploare în Rusia, relatează Reuters și Novaia Gazeta Evropa. Protestatarii s-au adunat într-un parc din oraș cu […]
15:40
Prognoza meteo pentru luni, 15 decembrie 2025, ne arată cum va fi vremea mâine. Meteorologii ANM anunță unde vor fi precipitații și ce temperaturi vor fi în București și în țară. Vremea de mâine, 15 decembrie 2025, în România Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în perioada luni, 15 decembrie 2025, ora 09:00 – […]
15:40
Raluca Moroșanu, interviu cu Recorder în această seară: „Oricum, probabil că urmează să fiu dată afară din magistratură” # Libertatea
Recorder a anunțat că, în această seară, va publica un interviu cu judecătoarea Raluca Moroșanu, cea care a întrerupt conferința de presă organizată joi, 11 decembrie, la Curtea de Apel București pentru a spune că ea și colegii ei sunt terorizați și că mediul de lucru este toxic. Interviu Recorder cu judecătoarea Raluca Moroșanu: „O […]
15:40
Destinația de vacanță care a cucerit-o pe Daniela Nane. Actrița a trăit o experiență inedită. „Mâncare a fost extraordinară și extrem de ieftină” # Libertatea
Daniela Nane, în vârstă de 54 de ani, a avut prima apariție la TV, după despărțirea de Octavian Ene. Ea a fost invitată la Vacanță de vedetă, unde a vorbit despre călătoriile pe care le-a făcut. Actrița a fost de curând în America, mai exact în Washington. Două dintre locurile pe care le-a vizitat sunt […]
Acum 6 ore
15:10
Un băiat din Timișoara a murit după ce a participat la un majorat: mama lui l-a găsit fără suflare în pat # Libertatea
Un tânăr de 18 ani din Timişoara a fost găsit mort în propria cameră, după ce a participat la o petrecere de majorat. Tragicul eveniment a avut loc sâmbătă, 13 decembrie 2025, în jurul orei 16.15, când mama adolescentului l-a descoperit decedat și a alertat autoritățile, conform News.ro. Poliția a fost sesizată imediat. „La data […]
15:10
Un raport secret al Pentagonului detaliază pierderile colosale pe care le-ar suferi armata americană dacă Taiwanul ar fi atacat de China # Libertatea
Un raport american strict secret dezvăluie un scenariu îngrijorător: în cazul unui război în jurul Taiwanului, China ar avea acum mijloacele militare necesare pentru a se impune în fața Statelor Unite, scrie ziarul Blick, parte a trustului media Ringier. O evaluare ultrasecretă a guvernului american provoacă șoc la Washington. Acest document clasificat concluzionează că o […]
14:50
Gestul emoționant făcut de Alina Ceușan pentru copiii bonei filipineze. Le-a făcut cea mai mare bucurie: „E ca o prietenă bună, deși e angajata noastră” # Libertatea
Alina Ceușan a impresionat printr-un gest de suflet înainte de Crăciun, pregătind surprize nu doar pentru bona filipineză care o ajută zilnic, ci și pentru copiii acesteia rămași în Filipine, în semn de recunoștință pentru sprijinul oferit familiei sale. Alina Ceușan a demonstrat că recunoștința merge dincolo de cuvinte. Creatoarea de conținut, care a angajat […]
14:50
ANAF face licitație ca să vândă un transpalet second-hand, dar prețul i-a enervat pe mulți: „Incredibil ce postează pagina asta!” # Libertatea
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca a scos la vânzare un transpalet second-hand, într-un dosar de executare silită. Prețul de pornire al licitației, stabilit la 3.100 lei în condițiile în care echipamentul nou poate fi achiziționat cu jumătate din bani, i-a înfuriat pe mulți. Licitație publică pentru un transpalet: prețul de pornire: 3.100 lei […]
14:40
Reacția Kremlinului după ce Mark Rutte a declarat că NATO este următoarea țintă a Rusiei: „Nu înțelege” # Libertatea
Kremlinul a declarat duminică faptul că afirmațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, despre pregătirea pentru un război cu Rusia sunt iresponsabile și arată că acesta nu înțelege cu adevărat devastările provocate de Al Doilea Război Mondial, informează Reuters. Rutte a spus, într-un discurs susținut joi la Berlin, că NATO ar trebui să fie „pregătită […]
14:40
Vladimir Putin va respinge modificările aduse „planului de pace”: „Americanii știu abordările noastre” # Libertatea
Kremlinul își pregătește deja retorica pentru respingerea „planului de pace” în Ucraina. Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al liderului rus Vladimir Putin, insistă ca administrația Trump să țină cont numai de cererile maximaliste ale regimului de la Moscova și afirmă în mod clar că nu vor fi acceptate intervențiile „neconstructive” ale părții ucrainene. Întrebat […]
14:30
Unde s-a îmbolnăvit una dintre femeile cu lepră din Cluj: țara este o destinație turistică foarte populară # Libertatea
Două noi cazuri suspecte de lepră au fost raportate la Cluj, iar femeile au ajuns sâmbătă la Spitalul de Boli Infecțioase pentru investigații, informează stirileprotv.ro. Cele două femei sunt venite din Asia, iar medicii au decis să le țină sub observație, deși nu prezintă simptome. Cele două sunt colege cu surorile deja diagnosticate cu lepră, […]
14:30
Fata cea mare a lui Mihai Petre a împlinit 13 ani. Ce frumoasă este Catinca. „Mi se pare incredibil cum pentru tine asta înseamnă ‘o viață de om’” # Libertatea
Mihai și Elwira Petre își sărbătoresc fetița cea mare. Catinca a împlinit 13 ani, iar tatăl ei i-a transmis un mesaj emoționant în mediul virtual. Cei doi coregrafi de dans mai au o fetiță, pe Ariana. „13 ani… Mi se pare incredibil cum pentru tine asta înseamnă “o viață de om” iar pentru mine par […]
14:00
O româncă din Italia a intrat cu un BMW 520 direct într-un platan și a murit pe loc: „Am văzut-o derapând, a fost groaznic” # Libertatea
O româncă de 56 de ani și-a pierdut viața într-un accident cumplit, sâmbătă seară, pe drumul metropolitan 42 Jesolana, în Italia, după ce mașina pe care o conducea, un BMW 520, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un platan. Potrivit celor relatate în presa din Peninsulă, femeia ar fi pierdut controlul […]
13:50
Ana Ciceală, la protestele din Piața Victoriei, despre propriile bătălii cu justiția: „Într-un proces s-a amânat pronunțarea de 24 de ori” # Libertatea
Protestele din țară au continuat pentru a patra seară consecutiv, sâmbătă, 13 decembrie. Aproximativ 4000 de oameni s-au adunat în Piața Victoriei, dorind ca România să aibă o justiție independentă și cerând demisia Liei Savonea, președinta ÎCCJ. Printre cei aflați în piață s-a aflat și Ana Ciceală, candidată la alegerile de weekendul trecut de la […]
13:40
Ucraina va păstra 80% din teritoriu și va primi „cele mai puternice” garanții de securitate din istoria sa. Ce angajamente își asumă administrația Trump # Libertatea
Negocierile privind garanțiile de securitate pe care Ucraina le-ar primi din partea SUA și a Europei în cazul unui acord de pace cu Rusia au înregistrat, se pare, progrese semnificative, relatează Axios. Un oficial american a declarat pentru sursa citată că administrația Trump este pregătită să ofere Ucrainei garanții de securitate în baza articolului 5 […]
13:40
John Cena și-a încheiat cariera de wrestler profesionist în WWE, fiind învins de Gunther în ultimul său meci. Sportivul a părăsit ringul într-un moment emoționant, înconjurat de colegii și campionii săi. Legendarul wrestler John Cena, în vârstă de 43 de ani, și-a încheiat cariera de wrestler profesionist în WWE, fiind învins de Gunther în ultimul […]
13:40
Doi copii din Brăila care se jucau cu o petardă, răniți după ce aceasta a explodat. Unul din ei a rămas fără un deget # Libertatea
Doi frați din Brăila, în vârstă de 8 și 11 ani, au fost răniți sâmbătă, în urma exploziei unei petarde, iar unul dintre ei a rămas fără un deget, informează observatornews.ro. Incidentul a avut loc în jurul orei 13:15, în comuna Mircea-Vodă din județul Brăila, când cei doi minori au aprins o petardă pe stradă. […]
13:20
Imagini cu bradul de Crăciun împodobit de Emily Burghelea. Cum arată casa vedetei. „Câti spiriduși vedeți în poză?” # Libertatea
Emily Burghelea a împodobit bradul de Crăciun, iar cei doi copii mai mari ai vedetei au ajutat-o să aducă în casă atmosfera sărbătorilor de iarnă. Vedeta a născut în urmă cu doar câteva luni, al treilea copil, pe micuța Elisabeta, care sărbătorește primul Crăciun alături de familie. Pe contul de socializare, Emily a postat imagini […]
Acum 8 ore
13:10
Românii continuă să prefere culorile clasice atunci când cumpără o mașină, evitând nuanțele strălucitoare care se revând mai greu, arată un studiu carVertical. Griul, negrul și albul domină piața, în timp ce galbenul și maro rămân cele mai puțin atractive pentru cumpărători. Românii parcurg mai puțini kilometri cu aceeași mașină decât media europeană Producătorii auto […]
13:10
Intervenție grea pentru salvamontiștii din Brașov în munții Făgăraș, după ce un bărbat a căzut într-o zonă abruptă # Libertatea
O operațiune de salvare complexă este în desfășurare în Munții Făgăraș, după ce un bărbat a suferit o cădere în zona Văii Viștișoara, pe Muchia Zănoaga. Victima face parte dintr-un grup de trei persoane și a fost localizată într-o zonă extrem de greu accesibilă. Salvamont Brașov a anunțat că acțiunea de salvare, începută sâmbătă, continuă […]
13:00
Un incident șocant a avut loc duminică, 14 decembrie, pe celebra plajă Bondi din Sydney, Australia. Cel puțin douăsprezece focuri de armă au fost trase, rezultând în rănirea mai multor persoane. Atac în zi de sărbătoare Poliția din New South Wales a confirmat că două persoane au fost arestate în legătură cu acest atac. Până […]
12:40
Tudor Chirilă, mesaj „codificat” în semifinala „Vocea României”, după apariția documentarului Recorder: „Mă rog pentru o revoluție” # Libertatea
Un mesaj aparent banal, dar atent „codat”, rostit de Tudor Chirilă în direct la Vocea României, a stârnit ample interpretări. Juratul a folosit un joc de cuvinte pentru a transmite o poziție civică, fără a încălca clauzele stricte din contractul PRO TV, în fața a peste un milion de telespectatori. Tudor Chirilă a stârnit controverse […]
12:40
Mai multe companii regionale de apă și canalizare din România vor majora tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare, începând din 1 ianuarie 2026, potrivit ziarului jurnalul.ro. Aceste ajustări, aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), sunt în medie de 15%. Județele în care apa se […]
12:40
Alertă în Sydney: oameni uciși și răniți într-un atac armat pe o plajă aglomerată, în timpul celebrării sărbătorii evreiești Hanuka # Libertatea
Cel puțin zece oameni au fost uciși după ce doi indivizi au deschis focul pe plaja Bondi, din Sydney, în timpul unui eveniment organizat cu ocazia sărbătorii evreiești Hanuka, relatează BBC. Poliția din Sydney este în alertă. În afară de atacul armat de pe plajă, a fost nevoită să intervină pentru dezamorsarea unui dispozitiv explozibil […]
12:30
Cozonacul este unul dintre cele mai iubite deserturi românești, chiar dacă el se face în moduri destul de asemănătoare și în alte bucătării din lume. Mirosul de cozonac cald ne amintește multora dintre noi de copilărie și aproape că nu putem refuza niciodată o felie de cozonac de casă. O rețetă aparte a acestui desert […]
12:20
Ce fruct încetinește procesul de îmbătrânire, dacă îl consumăm zilnic. Recomandarea făcută de medicul Vlad Ciurea. „Este foarte interesant fenomenul” # Libertatea
Fructele și legumele nu ar trebui să lipsească din alimentația zilnică. Potrivit renumitului medic neurochirurg Vlad Ciurea, există un aliment minune care încetinește procesul de îmbătrânire și ajută la prevenirea bolilor de inimă. Neurochirurugul Vlad Ciurea recomandă consumul zilnic de strugurii roșii și negri. Cu un conținut mare de apă și fibre, acest fruct curăță […]
12:20
Mesajul unui tânăr pentru magistrați, după ancheta Recorder. Mii de oameni au protestat din nou, pentru a patra zi, în Piața Victoriei # Libertatea
„Demisia!”, „Afară, afară cu Mafia din ţară”, „Savonea şi CSM, aceeaşi mizerie”, „Fără prescripţie pentru corupţie”. Sunt doar câteva dintre mesajele transmise, sâmbătă seară, de cele câteva mii de persoane care s-au adunat pentru a patra zi consecutiv în Piața Victoriei din București. Oamenii au început protestele după ancheta Recorder, cerând o justiție independentă, dar […]
12:00
Nicușor Dan a dat un nou termen pentru raportul privind anularea alegerilor din 2024: „Se tot vorbește de desecretizare” # Libertatea
Președintele României, Nicușor Dan, a discutat despre interferența rusă în alegerile prezidențiale anulate din 2024, spunând că investigarea acestui subiect este esențială pentru recâștigarea încrederii oamenilor în stat și pentru clarificări pe plan intern și extern, anunță agenția de presă News.ro. Șeful statului a anunțat, la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată sâmbătă […]
